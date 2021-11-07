Голландия: Эредивизие 2021-2022
1:4
Конец матча
Стадион: Fortuna Sittard Stadion Зрители: 9527
0:1
37' ГолДоан Рицу
0:2
54' ГолБрума Арминду
0:3
72' ГолСангаре Ибрахим
1:3
76' Гол в свои воротаРамальо Андре
82' Желтая карточкаВан Гинкел Марко
1:4
85' ГолБрума Арминду
12
Пинту
Иву
35
Кокс
Джордж
23
Ринстра
Бен
16
Дроммел
Йоэл
31
Макс
Филипп
29
Мвене
Филипп
17
Жуниор
Мауро
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Пинту ИвуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Кокс ДжорджЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ринстра БенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
41 Хендрикс ТомВратарь
- Защитник
- Нападающий
-
29 Мусаба РичиНападающий
- Нападающий
-
-
-
39 Toshio Lake
-
-
Главный тренер: Ульте Сьорс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
-
29 Мвене ФилиппПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Жуниор МауроПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Доан РицуПолузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
37'
0:1
54'
0:2
72'
76'
1:3
82'
85'
1:4
Статистика матча
-
1 Голы 4
-
4 Удары по воротам 6
-
1 Удары в створ 9
-
1 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
История личных встреч
Фортуна Ситтард
ПСВ
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сёнтьенс Матс
|6 (1)
|0.55
|Теки Тесфальдет
|1
|0.09
|Toshio Lake
|1
|0.09
|Кокс Джордж
|1
|0.09
|Ринстра Бен
|1
|0.09
|Samy Baghdadi
|1
|0.09
|Tijjani Noslin
|1
|0.09
|Флемминг Зиан
|0
|0
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Захави Эран
|4
|0.33
|Брума Арминду
|4
|0.33
|Гакпо Коди
|3
|0.25
|Вертессен Йорбе
|3
|0.25
|Боскальи Оливье
|3
|0.25
|Винисиус Карлос
|2
|0.17
|Рамальо Андре
|2
|0.17
|Доан Рицу
|2
|0.17
|Сангаре Ибрахим
|2
|0.17
|Мадуэке Нони
|2
|0.17
|Ван Гинкел Марко
|1
|0.08
|Прёппер Дэви
|1
|0.08
|Томас Райан
|1
|0.08
|Тезе Джордан
|0
|0
|Гётце Марио
|0
|0
|Макс Филипп
|0
|0
|Мвене Филипп
|0
|0
Карточки
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуарте Дерой
|3
|0
|Янссен Рул
|2
|0
|Сёнтьенс Матс
|2
|0
|Анга-Лётшер Мартин
|2
|0
|Самбу Бассала
|2
|0
|Флемминг Зиан
|2
|0
|Теки Тесфальдет
|1
|0
|Тирпан Микаэль
|1
|0
|Samy Baghdadi
|1
|0
|Йоханссон Райан
|1
|0
|Кокс Джордж
|1
|0
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Гинкел Марко
|3
|0
|Гётце Марио
|2
|0
|Макс Филипп
|2
|0
|Рамальо Андре
|2
|0
|Обиспо Армандо
|2
|0
|Брума Арминду
|1
|0
|Боскальи Оливье
|1
|0
|Сангаре Ибрахим
|1
|0
|Винисиус Карлос
|1
|0
|Жуниор Мауро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
14
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
0
0%
2
14%
1-15
1
17%
2
14%
16-30
1
17%
2
14%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
33%
3
21%
61-75
2
33%
4
29%
76-90
Пропущено
16
7
8 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
1
14%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
3
19%
2
29%
46-60
2
13%
1
14%
61-75
3
19%
3
43%
76-90
Забито
6
18
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
2
33%
2
11%
1-15
1
17%
3
17%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
3
50%
4
22%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
0
0%
7
39%
76-90
Пропущено
10
12
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
10%
3
25%
1-15
2
20%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
2
17%
61-75
2
20%
3
25%
76-90
Забито
12
32
5 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 8
3 Не забивали 2
2
17%
4
13%
1-15
2
17%
5
16%
16-30
1
8%
3
9%
31-45
3
25%
5
16%
46-60
2
17%
4
13%
61-75
2
17%
11
34%
76-90
Пропущено
26
19
11 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
2
8%
3
16%
1-15
5
19%
3
16%
16-30
4
15%
2
11%
31-45
6
23%
2
11%
46-60
4
15%
3
16%
61-75
5
19%
6
32%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 4:3 Фортуна Ситтард - Осс 3:0 Виллем II - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:0
Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:3 Витесс - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Аякс 0:5 Херенвен - Фортуна Ситтард 1:0 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - Ваалвейк 2:2 Фортуна Ситтард - Твенте 2:1 Утрехт - Фортуна Ситтард 7:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 2:3 Дордрехт - Фортуна Ситтард 0:0 Штрален - Фортуна Ситтард 3:4 Фортуна Ситтард - ОФИ 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Фортуна Ситтард 1:1 Виллем II - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Витесс 3:3 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 1:0
ПСВ
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Монако - ПСВ 0:0 ПСВ - Твенте 5:2 Аякс - ПСВ 5:0 ПСВ - Монако 1:2
ПСВ - ПЕК Зволле 3:1 ПСВ - Спарта Роттердам 2:1 Штурм - ПСВ 1:4 Виллем II - ПСВ 2:1 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 ПСВ - Фейеноорд 0:4 ПСВ - Реал Сосьедад 2:2 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:3 ПСВ - Гронинген 5:2 ПСВ - Бенфика 0:0 ПСВ - Камбюр 4:1 Бенфика - ПСВ 2:1 Хераклес - ПСВ 0:2 Митьюлланд - ПСВ 0:1 Аякс - ПСВ 0:4 ПСВ - Митьюлланд 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|12
|9
|0
|3
|31 - 20
|27
|2.
|Аякс
|11
|8
|2
|1
|37 - 2
|26
|3.
|Утрехт
|1:2
|12
|7
|2
|3
|27 - 14
|23
|4.
|Фейеноорд
|0:0
|11
|7
|2
|2
|26 - 13
|23
|5.
|Витесс
|2:1
|12
|7
|1
|4
|14 - 19
|22
|6.
|Камбюр
|12
|6
|0
|6
|21 - 26
|18
|7.
|НЕК Неймеген
|12
|5
|3
|4
|16 - 18
|18
|8.
|Виллем II
|12
|5
|3
|4
|15 - 20
|18
|9.
|Твенте
|12
|5
|3
|4
|19 - 18
|18
|10.
|АЗ Алкмаар
|0:0
|11
|5
|1
|5
|22 - 17
|16
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|11
|5
|1
|5
|17 - 22
|16
|12.
|Херенвен
|12
|4
|2
|6
|14 - 19
|14
|13.
|Хераклес
|11
|3
|2
|6
|11 - 16
|11
|14.
|Ваалвейк
|12
|2
|5
|5
|14 - 17
|11
|15.
|Гронинген
|12
|2
|5
|5
|11 - 19
|11
|16.
|Спарта Роттердам
|12
|2
|4
|6
|11 - 19
|10
|17.
|Фортуна Ситтард
|11
|2
|3
|6
|13 - 25
|9
|18.
|ПЕК Зволле
|12
|1
|1
|10
|7 - 22
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Утрехт
|1:2
|6
|5
|1
|0
|21 - 6
|16
|2.
|Аякс
|6
|5
|0
|1
|27 - 1
|15
|3.
|ПСВ
|6
|5
|0
|1
|19 - 11
|15
|4.
|Гоу Эхед Иглс
|6
|4
|0
|2
|12 - 8
|12
|5.
|Фейеноорд
|0:0
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|6.
|Твенте
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|7.
|Хераклес
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|8.
|Виллем II
|6
|3
|1
|2
|6 - 10
|10
|9.
|АЗ Алкмаар
|0:0
|4
|3
|0
|1
|13 - 6
|9
|10.
|Камбюр
|6
|3
|0
|3
|13 - 11
|9
|11.
|НЕК Неймеген
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|12.
|Ваалвейк
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|13.
|Фортуна Ситтард
|6
|2
|1
|3
|7 - 15
|7
|14.
|Витесс
|2:1
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|15.
|Гронинген
|6
|1
|4
|1
|5 - 4
|7
|16.
|Херенвен
|6
|2
|0
|4
|8 - 12
|6
|17.
|Спарта Роттердам
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|18.
|ПЕК Зволле
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|2:1
|6
|5
|0
|1
|7 - 7
|15
|2.
|Фейеноорд
|0:0
|6
|4
|0
|2
|14 - 7
|12
|3.
|ПСВ
|6
|4
|0
|2
|12 - 9
|12
|4.
|Аякс
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|5.
|НЕК Неймеген
|6
|3
|1
|2
|10 - 13
|10
|6.
|Камбюр
|6
|3
|0
|3
|8 - 15
|9
|7.
|Виллем II
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|8.
|Херенвен
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|9.
|Твенте
|6
|2
|1
|3
|11 - 13
|7
|10.
|АЗ Алкмаар
|0:0
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|11.
|Утрехт
|1:2
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|5
|1
|1
|3
|5 - 14
|4
|13.
|Ваалвейк
|6
|0
|4
|2
|9 - 11
|4
|14.
|Гронинген
|6
|1
|1
|4
|6 - 15
|4
|15.
|Спарта Роттердам
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|16.
|Фортуна Ситтард
|5
|0
|2
|3
|6 - 10
|2
|17.
|Хераклес
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|18.
|ПЕК Зволле
|6
|0
|0
|6
|4 - 15
|0