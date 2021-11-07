Второй тайм

92' ПСВ заслуженно побеждает в отличном матче

92' Брума Арминду из команды ПСВ сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

92' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Гётце Марио пробует нанести удар издали, но Яник ван Ош держит все под контролем

91' Кокс Джордж навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

91' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

91' Ван Гинкел Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Боскальи Оливье выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Сёнтьенс Матс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

90' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Отличный командный гол!

85' Г О О О О Л - Брума Арминду забивает с левой ноги!

85' Опасность! Рамальо Андре из команды ПСВ отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

83' Тиджани Нослин пробует нанести удар издали, но Джоэл Дроммел держит все под контролем

80' Какой промах! Винисиус Карлос имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

80' Плохо сыграл Кокс Джордж - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

79' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Забив гол, Фортуна Ситтард сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

76' Г О О О О Л - Рамальо Андре уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

76' ШТАНГА! Так было близко к голу - Тиджани Нослин нанес удар в каркас ворот!

75' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол ПСВ будет все-таки засчитан.

73' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

72' Г О О О О Л - Сангаре Ибрахим забивает с правой ноги!

72' Игрок Винисиус Карлос из команды ПСВ неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

72' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Матч возобновится спорным мячом

68' Ох, нехорошо это выглядит. Кокс Джордж получил травму и медбригада забирает его с поля.

67' Кокс Джордж на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Хорошую попытку сделал Сангаре Ибрахим . Удар в створ, но вратарь начеку

66' So close! Удар головой нанес Ван Гинкел Марко но мяч выбили с ленточки!

65' Сангаре Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Игра в одни ворота сейчас. ПСВ доминирует и владеет мячом

62' Удар от ворот произведет ПСВ

62' Дуарте Дерой не смог попасть в створ ударом издали

62' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Боскальи Оливье выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Сангаре Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Лонвейк Найджел выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Кокс Джордж предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

59' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Анга-Лётшер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Отличный командный гол!

54' Г О О О О Л - Брума Арминду забивает с левой ноги!

53' Игра находится в периоде относительного бездействия: обе команды не могут создать ничего интересного.

52' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Сангаре Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Удар от ворот произведет ПСВ

51' Сёнтьенс Матс не смог попасть в створ ударом издали

50' Плохо сыграл Макс Филипп - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

49' Матч возобновлен

49' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

48' Яник ван Ош отбил мяч на угловой после удара Винисиус Карлос из штрафной площади.

48' Опасность! Брума Арминду из команды ПСВ отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

48' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Плохо сыграл Теки Тесфальдет - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

47' Сегодняшная посещаемость составляет 9527 болельщиков