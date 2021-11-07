Идеальный солнечный день для футбола

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Томаш Суслов не смог попасть в створ ударом издали

Первый тайм

48' Команда Ваалвейк имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Мёленстен Мелле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Томаш Суслов нанес удар, но тот был заблокирован.

47' Ван Хинтум Барт нанес удар, мяч был парирован, но Этьен Вассен не удержал его в руках.

47' Плохо сыграл Мёленстен Мелле - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

46' Гаари Жюрьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Касанвирджо Нерайшо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Игрок из команды Ваалвейк совершает ошибку с игроком соперника и пропускает фол.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Мёленстен Мелле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Мёленстен Мелле из команды Ваалвейк сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

45' Яссин Оукили из команды Ваалвейк отправил кросс в штрафную...

45' Де Леув Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Касанвирджо Нерайшо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

43' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

43' Касанвирджо Нерайшо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

42' Идет дождь, трудные условия для игроков.

42' Судья сигнализирует, что Яссин Оукили из команды Ваалвейк поставил подножку. Пострадал Томаш Суслов

42' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Крамер Михил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Томаш Суслов из команды Гронинген подал угловой справа.

41' Бюттнер Александер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

40' Одгор Йенс из команды Ваалвейк делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

39' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

38' Бакари Саид бьет с лёта по воротам, но вратарь делает сейв

38' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Опасность! Эль-Ханкури Мохамед из команды Гронинген отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

37' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

36' Крамер Михил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Томаш Суслов из команды Гронинген подал угловой справа.

36' Матч возобновлен

34' Ирандуст Далехо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Судья подбегает и показывает Тоуба Ахмед из команды Ваалвейк отложенную желтую карточку за фол.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

32' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Леувенбург Петер взял и забрал мяч на выходе

28' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Ирандуст Далехо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

27' Томаш Суслов из команды Гронинген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

27' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Томаш Суслов из команды Гронинген навешивает в штрафную с рикошетом.

25' Одгор Йенс из команды Ваалвейк направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

25' Удар от ворот произведет Ваалвейк

24' Бакари Саид из команды Ваалвейк делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

24' Ваалвейк выполняет удар от ворот.

23' Ирандуст Далехо не смог попасть в створ ударом издали

23' Томаш Суслов из команды Гронинген делает навес прямо в штрафную.

23' Ваалвейк выполняет удар от ворот.

22' Касанвирджо Нерайшо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

22' Судья сигнализирует, что Яссин Оукили из команды Ваалвейк поставил подножку. Пострадал Томаш Суслов

20' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Отличные скиллы показывает Ирандуст Далехо , обводя своих соперников

14' Г О О О О Л - Крамер Михил забивает с правой ноги!

14' Игрок команды Ваалвейк отправляет мяч за спину защитников.

14' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

13' Ван Хинтум Барт пробует нанести удар издали, но Этьен Вассен держит все под контролем

12' Крамер Михил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Томаш Суслов из команды Гронинген подал угловой справа.

12' Одгор Йенс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

12' Касанвирджо Нерайшо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

11' Игрок из команды Ваалвейк совершает ошибку с игроком соперника и пропускает фол.

11' Томаш Суслов нанес удар, но тот был заблокирован.

11' Томаш Суслов из команды Гронинген идет с мячом вперед на обострение...

10' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Удар от ворот произведет Ваалвейк

8' Даммерс Вессель из команды Гронинген сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

7' Касанвирджо Нерайшо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

6' Удар от ворот произведет Гронинген

6' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Адевойе Шоун выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Матч возобновлен

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Одгор Йенс из команды Ваалвейк делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

2' Даммерс Вессель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Ваалвейк произведет угловой с правой стороны.

2' Должен был быть гол! Бакари Саид имел отличный шанс, но Петер Леувенбург не дал голу состоятся!

1' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Ваалвейк начинает с центра поля