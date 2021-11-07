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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Гронинген
0:1
Второй тайм: 54'

Стадион:
Ваалвейк
0'
0:1
14' Гол
Крамер Михил
34' Желтая карточка
Тоуба Ахмед
54'
1
Леувенбург
Петер
2
Данкерлёй
Дамил
4
Даммерс
Вессель
20
Сверко
Марин
3
Ван
Хинтум
Барт
11
Эль-Ханкури
Мохамед
21
Касанвирджо
Нерайшо
7
Суслов
Томаш
10
Ирандуст
Далехо
27
Нгонж
Сириль
8
Де
Леув
Михаэль
1
Вассен
Этьенн
2
Гаари
Жюрьен
3
Мёленстен
Мелле
59
Тоуба
Ахмед
4
Адевойе
Шоун
28
Бюттнер
Александер
6
Анита
Вурнон
33
Yassin
Oukili
22
Бакари
Саид
7
Одгор
Йенс
29
Крамер
Михил
Гронинген
4-3-1-2
Ваалвейк
5-3-2

Ход матча

14'
0:1
Крамер Михил
(Одгор Йенс)
34'
 
Тоуба Ахмед
46'
Постема Романо
Нгонж Сириль
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 2
  • 3 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

История личных встреч

Гронинген
Ваалвейк

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

11 матчей

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

45.5%
9.1%
45.4%
5 побед 1 ничья 5 побед

История матчей

Э
3:1
Э
2:0
Э
3:0
Э
1:1
Э
4:1
Э
2:1
Э
1:1
Э
0:3
Э
1:1
Э
2:1
Э
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Гронинген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгонж Сириль 6 0.5
Суслов Томаш 1 0.08
Де Леув Михаэль 1 0.08
Эль-Мессауди Ахмед 1 0.08
Ларсен Йорген 1 0.08
Эль-Ханкури Мохамед 0 0
Данкерлёй Дамил 0 0
Ваалвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамер Михил 5 0.42
Одгор Йенс 3 0.25
Бюттнер Александер 2 (1) 0.17
Ван дер Венне Рихард 1 0.08
Анита Вурнон 1 0.08
Бакари Саид 1 0.08
Мёленстен Мелле 1 0.08
Тоуба Ахмед 0 0
Бель-Хассани Иллиас 0 0
Азхиль Айман 0 0

Карточки

Гронинген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Те Вирик Мик 1 2
Нгонж Сириль 4 0
Суслов Томаш 4 0
Ван Хинтум Барт 2 0
Ван Кам Даниэль 0 1
Даммерс Вессель 1 0
Дуарте Ларос 1 0
Эль-Ханкури Мохамед 1 0
Матусива Азор 1 0
Касанвирджо Нерайшо 1 0
Ваалвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крамер Михил 4 0
Тоуба Ахмед 4 0
Бюттнер Александер 2 0
Ван дер Венне Рихард 2 0
Вассен Этьенн 2 0
Мёлдер Ханс 1 0
Одгор Йенс 1 0
Данеелс Леннерд 1 0
Гаари Жюрьен 1 0
Бакари Саид 1 0
Мёленстен Мелле 1 0
Joseph Oosting 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
8
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
8 Не забивали 7
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
50%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

3
10
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
1
33%
1
10%
16-30
1
33%
3
30%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
33%
1
10%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
5
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
1
20%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
40%
76-90

Пропущено

14
6
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
2
14%
2
33%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
3
21%
3
50%
46-60
1
7%
1
17%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Забито

11
13
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
2
18%
0
0%
1-15
4
36%
2
15%
16-30
1
9%
5
38%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
3
27%
1
8%
61-75
1
9%
3
23%
76-90

Пропущено

17
16
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 9
2
12%
4
25%
1-15
2
12%
1
6%
16-30
5
29%
29%
3
19%
31-45
3
18%
6
38%
46-60
2
12%
2
13%
61-75
3
18%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Гронинген
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
НЕК Неймеген - Гронинген 3:0 Гронинген - Хелмонд Спорт 4:0 Гронинген - АЗ Алкмаар 2:0 Спарта Роттердам - Гронинген 1:1
Гронинген - Твенте 1:1 Аякс - Гронинген 3:0 Гронинген - Витесс 0:1 Виллем II - Гронинген 2:1 Гронинген - Херенвен 1:1 ПСВ - Гронинген 5:2 Гронинген - Утрехт 0:0 Камбюр - Гронинген 1:2 Гронинген - Венеция 0:0 Боруссия М - Гронинген 2:1 Гронинген - Херенвен 2:1 Оснабрюк - Гронинген 0:1 Ферль - Гронинген 3:2 Генк - Гронинген 1:1 Пеликан-С - Гронинген 1:4 Утрехт - Гронинген 1:0
Ваалвейк
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ваалвейк - Камбюр 0:1 Ваалвейк - Виллем II 3:0 Ваалвейк - Спарта Роттердам 1:0 Фейеноорд - Ваалвейк 2:2
Ваалвейк - Гоу Эхед Иглс 1:1 Хераклес - Ваалвейк 1:0 Ваалвейк - Виллем II 1:2 Утрехт - Ваалвейк 2:2 Ваалвейк - Витесс 1:2 Фортуна Ситтард - Ваалвейк 2:2 Херенвен - Ваалвейк 3:2 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 1:0 Ваалвейк - Ломмель 4:2 Хераклес - Ваалвейк 4:1 Рода - Ваалвейк 2:4 НЕК Неймеген - Ваалвейк 3:0 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 1:1 Фейеноорд - Ваалвейк 3:0 Ваалвейк - Твенте 2:1 ВВВ-Венло - Ваалвейк 3:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 11 8 2 1 37 - 2 26
2. ПСВ 11 8 0 3 27 - 19 24
3. Утрехт 11 7 2 2 26 - 12 23
4. Фейеноорд 10 7 1 2 26 - 13 22
5. Витесс 11 6 1 4 12 - 18 19
6. Камбюр 12 6 0 6 21 - 26 18
7. НЕК Неймеген 12 5 3 4 16 - 18 18
8. Виллем II 12 5 3 4 15 - 20 18
9. Твенте 12 5 3 4 19 - 18 18
10. Гоу Эхед Иглс 11 5 1 5 17 - 22 16
11. АЗ Алкмаар 10 5 0 5 22 - 17 15
12. Херенвен 12 4 2 6 14 - 19 14
13. Ваалвейк 1:0 12 3 4 5 14 - 16 13
14. Хераклес 11 3 2 6 11 - 16 11
15. Гронинген 0:1 12 2 4 6 10 - 19 10
16. Спарта Роттердам 12 2 4 6 11 - 19 10
17. Фортуна Ситтард 10 2 3 5 12 - 21 9
18. ПЕК Зволле 12 1 1 10 7 - 22 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Утрехт 6 5 1 0 21 - 6 16
2. Аякс 6 5 0 1 27 - 1 15
3. ПСВ 6 5 0 1 19 - 11 15
4. Гоу Эхед Иглс 6 4 0 2 12 - 8 12
5. Твенте 6 3 2 1 8 - 5 11
6. Фейеноорд 4 3 1 0 12 - 6 10
7. Хераклес 6 3 1 2 7 - 7 10
8. Виллем II 6 3 1 2 6 - 10 10
9. АЗ Алкмаар 4 3 0 1 13 - 6 9
10. Камбюр 6 3 0 3 13 - 11 9
11. НЕК Неймеген 6 2 2 2 6 - 5 8
12. Ваалвейк 1:0 6 2 1 3 5 - 6 7
13. Фортуна Ситтард 5 2 1 2 6 - 11 7
14. Херенвен 6 2 0 4 8 - 12 6
15. Гронинген 0:1 6 1 3 2 4 - 4 6
16. Спарта Роттердам 6 1 3 2 6 - 9 6
17. Витесс 5 1 1 3 5 - 11 4
18. ПЕК Зволле 6 1 1 4 3 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 6 5 0 1 7 - 7 15
2. Фейеноорд 6 4 0 2 14 - 7 12
3. Аякс 5 3 2 0 10 - 1 11
4. НЕК Неймеген 6 3 1 2 10 - 13 10
5. ПСВ 5 3 0 2 8 - 8 9
6. Камбюр 6 3 0 3 8 - 15 9
7. Херенвен 6 2 2 2 6 - 7 8
8. Виллем II 6 2 2 2 9 - 10 8
9. Твенте 6 2 1 3 11 - 13 7
10. Утрехт 5 2 1 2 5 - 6 7
11. Ваалвейк 1:0 6 1 3 2 9 - 10 6
12. АЗ Алкмаар 6 2 0 4 9 - 11 6
13. Гоу Эхед Иглс 5 1 1 3 5 - 14 4
14. Гронинген 0:1 6 1 1 4 6 - 15 4
15. Спарта Роттердам 6 1 1 4 5 - 10 4
16. Фортуна Ситтард 5 0 2 3 6 - 10 2
17. Хераклес 5 0 1 4 4 - 9 1
18. ПЕК Зволле 6 0 0 6 4 - 15 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Euroborg. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Гронинген
Ничья
Ваалвейк
4.30
4.02
4.89
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гронинген 0:1 Ваалвейк онлайн


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