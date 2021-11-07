Второй тайм

97' Ничья - справедливый итог этого скучного матча

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Мёленстен Мелле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

96' Мёленстен Мелле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

96' Паулос Абрахам из команды Гронинген идет с мячом вперед на обострение...

95' Отличный пас сделал Касанвирджо Нерайшо из команды Гронинген . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

95' Игрок Штоккерс Финн из команды Ваалвейк неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

95' Удар от ворот произведет Гронинген

94' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

94' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Сверко Марин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Эль-Ханкури Мохамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Данеелс Леннерд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Ван Хинтум Барт совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

90' Сверко Марин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Удар от ворот произведет Ваалвейк

89' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Удар от ворот произведет Ваалвейк

88' Ларсен Йорген не смог попасть в створ ударом издали

88' Гронинген выполняет удар от ворот.

88' Матч возобновлен

87' Касанвирджо Нерайшо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

87' Томаш Суслов на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

84' Ван Хинтум Барт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

84' Гронинген выполняет удар от ворот.

83' Даммерс Вессель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' So close! Удар головой нанес Мёленстен Мелле но мяч выбили с ленточки!

82' Удар от ворот произведет Ваалвейк

81' Удар от ворот произведет Ваалвейк

80' Касанвирджо Нерайшо не смог попасть в створ ударом издали

80' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Томаш Суслов из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...

80' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Паулос Абрахам из команды Гронинген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

79' Гронинген выполняет удар от ворот.

78' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Айман Азхиль из команды Ваалвейк делает пас партнеру.

77' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

77' Плохо сыграл Мёленстен Мелле - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

76' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Матч возобновлен

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Ларсен Йорген из команды Гронинген сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

74' Дуарте Ларос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

72' Леувенбург Петер взял и забрал мяч на выходе

72' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Матч возобновлен

72' Ох, нехорошо это выглядит. Постема Романо получил травму и медбригада забирает его с поля.

71' Постема Романо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

69' Томаш Суслов из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...

69' Адевойе Шоун выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Томаш Суслов навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

68' Тоуба Ахмед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Мёленстен Мелле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Тоуба Ахмед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Бюттнер Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Томаш Суслов навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

67' Адевойе Шоун выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Томаш Суслов из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...

67' Тактическая замена. Де Леув Михаэль уходит с поля и его заменяет Паулос Абрахам

64' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Тактическая замена. Яссин Оукили уходит с поля и его заменяет Айман Азхиль

62' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

60' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Касанвирджо Нерайшо пробует нанести удар издали, но Этьен Вассен держит все под контролем

60' О, нет. Из многообещающей позиции Ирандуст Далехо из команды Гронинген наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

59' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

57' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

55' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Удар от ворот произведет Ваалвейк

53' Томаш Суслов не смог попасть в створ ударом издали

53' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Мёленстен Мелле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Матч возобновлен

51' Ох, нехорошо это выглядит. Тоуба Ахмед получил травму и медбригада забирает его с поля.

51' Тоуба Ахмед на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Идеальный солнечный день для футбола

50' Вассен Этьенн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Плохо сыграл Адевойе Шоун - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

48' Удар от ворот произведет Ваалвейк

48' Почти гол! Де Леув Михаэль пробил головой по воротам, но Этьен Вассен спас!

48' Судья сигнализирует, что Яссин Оукили из команды Ваалвейк поставил подножку. Пострадал Томаш Суслов

47' Тоуба Ахмед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Крамер Михил предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

46' Хороший удар издали нанес Томаш Суслов, но отличный сейв сделал Этьен Вассен. Угловой.

46' Гаари Жюрьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника