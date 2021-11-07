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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Гронинген
1:1
Конец матча

Стадион:
Ваалвейк
0'
0:1
14' Гол
Крамер Михил
34' Желтая карточка
Тоуба Ахмед
1:1
85' Гол
Ларсен Йорген
90' Желтая карточка
Ван Хинтум Барт
90'+7
1
Леувенбург
Петер
2
Данкерлёй
Дамил
4
Даммерс
Вессель
20
Сверко
Марин
3
Ван
Хинтум
Барт
11
Эль-Ханкури
Мохамед
21
Касанвирджо
Нерайшо
7
Суслов
Томаш
10
Ирандуст
Далехо
27
Нгонж
Сириль
8
Де
Леув
Михаэль
1
Вассен
Этьенн
2
Гаари
Жюрьен
3
Мёленстен
Мелле
59
Тоуба
Ахмед
4
Адевойе
Шоун
28
Бюттнер
Александер
6
Анита
Вурнон
33
Yassin
Oukili
22
Бакари
Саид
7
Одгор
Йенс
29
Крамер
Михил
Гронинген
4-3-1-2
Ваалвейк
5-3-2

Ход матча

14'
0:1
Крамер Михил
(Одгор Йенс)
34'
 
Тоуба Ахмед
46'
Постема Романо
Нгонж Сириль
 
64'
 
Штоккерс Финн
Крамер Михил
64'
 
Азхиль Айман
Yassin Oukili
64'
 
Ваутерс Луук
Гаари Жюрьен
66'
Ларсен Йорген
Ирандуст Далехо
 
67'
Paulos Abraham
Де Леув Михаэль
 
67'
Дуарте Ларос
Данкерлёй Дамил
 
71'
 
Данеелс Леннерд
Бюттнер Александер
75'
Йоостен Патрик
Постема Романо
 
80'
 
Августейнс Себбе
Одгор Йенс
85'
Ларсен Йорген
(Эль-Ханкури Мохамед)
1:1
90'
Ван Хинтум Барт
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 3
  • 3 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 23
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

История личных встреч

Гронинген
Ваалвейк

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

11 матчей

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

45.5%
9.1%
45.4%
5 побед 1 ничья 5 побед

История матчей

Э
3:1
Э
2:0
Э
3:0
Э
1:1
Э
4:1
Э
2:1
Э
1:1
Э
0:3
Э
1:1
Э
2:1
Э
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Гронинген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгонж Сириль 6 0.5
Ларсен Йорген 2 0.17
Суслов Томаш 1 0.08
Де Леув Михаэль 1 0.08
Эль-Мессауди Ахмед 1 0.08
Эль-Ханкури Мохамед 0 0
Данкерлёй Дамил 0 0
Ваалвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамер Михил 5 0.42
Одгор Йенс 3 0.25
Бюттнер Александер 2 (1) 0.17
Ван дер Венне Рихард 1 0.08
Анита Вурнон 1 0.08
Бакари Саид 1 0.08
Мёленстен Мелле 1 0.08
Тоуба Ахмед 0 0
Бель-Хассани Иллиас 0 0
Азхиль Айман 0 0

Карточки

Гронинген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Те Вирик Мик 1 2
Нгонж Сириль 4 0
Суслов Томаш 4 0
Ван Хинтум Барт 3 0
Ван Кам Даниэль 0 1
Даммерс Вессель 1 0
Дуарте Ларос 1 0
Эль-Ханкури Мохамед 1 0
Матусива Азор 1 0
Касанвирджо Нерайшо 1 0
Ваалвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крамер Михил 4 0
Тоуба Ахмед 4 0
Бюттнер Александер 2 0
Ван дер Венне Рихард 2 0
Вассен Этьенн 2 0
Мёлдер Ханс 1 0
Одгор Йенс 1 0
Данеелс Леннерд 1 0
Гаари Жюрьен 1 0
Бакари Саид 1 0
Мёленстен Мелле 1 0
Joseph Oosting 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
9
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
1
20%
1
11%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
40%
1
11%
61-75
1
20%
1
11%
76-90

Пропущено

4
11
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
25%
2
18%
1-15
1
25%
1
9%
16-30
1
25%
3
27%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
25%
1
9%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Забито

7
5
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
1
20%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
40%
76-90

Пропущено

14
6
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
2
14%
2
33%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
3
21%
3
50%
46-60
1
7%
1
17%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Забито

12
14
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
2
17%
1
7%
1-15
4
33%
2
14%
16-30
1
8%
5
36%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
3
25%
1
7%
61-75
2
17%
3
21%
76-90

Пропущено

18
17
10 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 10
3
17%
4
24%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
5
28%
3
18%
31-45
3
17%
6
35%
46-60
2
11%
2
12%
61-75
3
17%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Гронинген
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
НЕК Неймеген - Гронинген 3:0 Гронинген - Хелмонд Спорт 4:0 Гронинген - АЗ Алкмаар 2:0 Спарта Роттердам - Гронинген 1:1
Гронинген - Твенте 1:1 Аякс - Гронинген 3:0 Гронинген - Витесс 0:1 Виллем II - Гронинген 2:1 Гронинген - Херенвен 1:1 ПСВ - Гронинген 5:2 Гронинген - Утрехт 0:0 Камбюр - Гронинген 1:2 Гронинген - Венеция 0:0 Боруссия М - Гронинген 2:1 Гронинген - Херенвен 2:1 Оснабрюк - Гронинген 0:1 Ферль - Гронинген 3:2 Генк - Гронинген 1:1 Пеликан-С - Гронинген 1:4 Утрехт - Гронинген 1:0
Ваалвейк
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ваалвейк - Камбюр 0:1 Ваалвейк - Виллем II 3:0 Ваалвейк - Спарта Роттердам 1:0 Фейеноорд - Ваалвейк 2:2
Ваалвейк - Гоу Эхед Иглс 1:1 Хераклес - Ваалвейк 1:0 Ваалвейк - Виллем II 1:2 Утрехт - Ваалвейк 2:2 Ваалвейк - Витесс 1:2 Фортуна Ситтард - Ваалвейк 2:2 Херенвен - Ваалвейк 3:2 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 1:0 Ваалвейк - Ломмель 4:2 Хераклес - Ваалвейк 4:1 Рода - Ваалвейк 2:4 НЕК Неймеген - Ваалвейк 3:0 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 1:1 Фейеноорд - Ваалвейк 3:0 Ваалвейк - Твенте 2:1 ВВВ-Венло - Ваалвейк 3:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 2:0 12 9 0 3 29 - 19 27
2. Аякс 11 8 2 1 37 - 2 26
3. Утрехт 11 7 2 2 26 - 12 23
4. Фейеноорд 10 7 1 2 26 - 13 22
5. Витесс 11 6 1 4 12 - 18 19
6. Камбюр 12 6 0 6 21 - 26 18
7. НЕК Неймеген 12 5 3 4 16 - 18 18
8. Виллем II 12 5 3 4 15 - 20 18
9. Твенте 12 5 3 4 19 - 18 18
10. Гоу Эхед Иглс 11 5 1 5 17 - 22 16
11. АЗ Алкмаар 10 5 0 5 22 - 17 15
12. Херенвен 12 4 2 6 14 - 19 14
13. Хераклес 11 3 2 6 11 - 16 11
14. Ваалвейк 12 2 5 5 14 - 17 11
15. Гронинген 12 2 5 5 11 - 19 11
16. Спарта Роттердам 12 2 4 6 11 - 19 10
17. Фортуна Ситтард 0:2 11 2 3 6 12 - 23 9
18. ПЕК Зволле 12 1 1 10 7 - 22 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Утрехт 6 5 1 0 21 - 6 16
2. Аякс 6 5 0 1 27 - 1 15
3. ПСВ 2:0 6 5 0 1 19 - 11 15
4. Гоу Эхед Иглс 6 4 0 2 12 - 8 12
5. Твенте 6 3 2 1 8 - 5 11
6. Фейеноорд 4 3 1 0 12 - 6 10
7. Хераклес 6 3 1 2 7 - 7 10
8. Виллем II 6 3 1 2 6 - 10 10
9. АЗ Алкмаар 4 3 0 1 13 - 6 9
10. Камбюр 6 3 0 3 13 - 11 9
11. НЕК Неймеген 6 2 2 2 6 - 5 8
12. Ваалвейк 6 2 1 3 5 - 6 7
13. Фортуна Ситтард 0:2 6 2 1 3 6 - 13 7
14. Гронинген 6 1 4 1 5 - 4 7
15. Херенвен 6 2 0 4 8 - 12 6
16. Спарта Роттердам 6 1 3 2 6 - 9 6
17. Витесс 5 1 1 3 5 - 11 4
18. ПЕК Зволле 6 1 1 4 3 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 6 5 0 1 7 - 7 15
2. Фейеноорд 6 4 0 2 14 - 7 12
3. ПСВ 2:0 6 4 0 2 10 - 8 12
4. Аякс 5 3 2 0 10 - 1 11
5. НЕК Неймеген 6 3 1 2 10 - 13 10
6. Камбюр 6 3 0 3 8 - 15 9
7. Херенвен 6 2 2 2 6 - 7 8
8. Виллем II 6 2 2 2 9 - 10 8
9. Твенте 6 2 1 3 11 - 13 7
10. Утрехт 5 2 1 2 5 - 6 7
11. АЗ Алкмаар 6 2 0 4 9 - 11 6
12. Гоу Эхед Иглс 5 1 1 3 5 - 14 4
13. Ваалвейк 6 0 4 2 9 - 11 4
14. Гронинген 6 1 1 4 6 - 15 4
15. Спарта Роттердам 6 1 1 4 5 - 10 4
16. Фортуна Ситтард 0:2 5 0 2 3 6 - 10 2
17. Хераклес 5 0 1 4 4 - 9 1
18. ПЕК Зволле 6 0 0 6 4 - 15 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Euroborg. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Гронинген 1:1 Ваалвейк онлайн


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