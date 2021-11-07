Голландия: Эредивизие 2021-2022
0:1
14' ГолКрамер Михил
34' Желтая карточкаТоуба Ахмед
1:1
85' ГолЛарсен Йорген
90' Желтая карточкаВан Хинтум Барт
20
Сверко
Марин
27
Нгонж
Сириль
59
Тоуба
Ахмед
22
Бакари
Саид
29
Крамер
Михил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Сверко МаринЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Нгонж СирильНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Хукстра ЯнВратарь
-
25 Де Бур ЯнВратарь
- Полузащитник
-
15 Каллей ЯхьяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
40 Bjorn Meijer
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
59 Тоуба АхмедЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Бакари СаидПолузащитник
- Нападающий
-
29 Крамер МихилНападающий
- Запасные игроки
-
13 Тенкен ЙенсВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
12 Мёлдер ХансЗащитник
- Защитник
-
34 Ваутерс ЛуукЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Joseph Oosting
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
14'
0:1
34'
85'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 4
-
5 Угловые 3
-
3 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 23
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
История личных встреч
Гронинген
Ваалвейк
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
11 матчей
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
45.5%
9.1%
45.4%
5 побед 1 ничья 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гронинген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нгонж Сириль
|6
|0.5
|Ларсен Йорген
|2
|0.17
|Суслов Томаш
|1
|0.08
|Де Леув Михаэль
|1
|0.08
|Эль-Мессауди Ахмед
|1
|0.08
|Эль-Ханкури Мохамед
|0
|0
|Данкерлёй Дамил
|0
|0
Ваалвейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамер Михил
|5
|0.42
|Одгор Йенс
|3
|0.25
|Бюттнер Александер
|2 (1)
|0.17
|Ван дер Венне Рихард
|1
|0.08
|Анита Вурнон
|1
|0.08
|Бакари Саид
|1
|0.08
|Мёленстен Мелле
|1
|0.08
|Тоуба Ахмед
|0
|0
|Бель-Хассани Иллиас
|0
|0
|Азхиль Айман
|0
|0
Карточки
Гронинген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Те Вирик Мик
|1
|2
|Нгонж Сириль
|4
|0
|Суслов Томаш
|4
|0
|Ван Хинтум Барт
|3
|0
|Ван Кам Даниэль
|0
|1
|Даммерс Вессель
|1
|0
|Дуарте Ларос
|1
|0
|Эль-Ханкури Мохамед
|1
|0
|Матусива Азор
|1
|0
|Касанвирджо Нерайшо
|1
|0
Ваалвейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крамер Михил
|4
|0
|Тоуба Ахмед
|4
|0
|Бюттнер Александер
|2
|0
|Ван дер Венне Рихард
|2
|0
|Вассен Этьенн
|2
|0
|Мёлдер Ханс
|1
|0
|Одгор Йенс
|1
|0
|Данеелс Леннерд
|1
|0
|Гаари Жюрьен
|1
|0
|Бакари Саид
|1
|0
|Мёленстен Мелле
|1
|0
|Joseph Oosting
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
9
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
1
20%
1
11%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
40%
1
11%
61-75
1
20%
1
11%
76-90
Пропущено
4
11
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
25%
2
18%
1-15
1
25%
1
9%
16-30
1
25%
3
27%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
25%
1
9%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Забито
7
5
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
1
20%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
40%
76-90
Пропущено
14
6
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
2
14%
2
33%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
3
21%
3
50%
46-60
1
7%
1
17%
61-75
3
21%
0
0%
76-90
Забито
12
14
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
2
17%
1
7%
1-15
4
33%
2
14%
16-30
1
8%
5
36%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
3
25%
1
7%
61-75
2
17%
3
21%
76-90
Пропущено
18
17
10 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 10
3
17%
4
24%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
5
28%
3
18%
31-45
3
17%
6
35%
46-60
2
11%
2
12%
61-75
3
17%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Гронинген
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
НЕК Неймеген - Гронинген 3:0 Гронинген - Хелмонд Спорт 4:0 Гронинген - АЗ Алкмаар 2:0 Спарта Роттердам - Гронинген 1:1
Гронинген - Твенте 1:1 Аякс - Гронинген 3:0 Гронинген - Витесс 0:1 Виллем II - Гронинген 2:1 Гронинген - Херенвен 1:1 ПСВ - Гронинген 5:2 Гронинген - Утрехт 0:0 Камбюр - Гронинген 1:2 Гронинген - Венеция 0:0 Боруссия М - Гронинген 2:1 Гронинген - Херенвен 2:1 Оснабрюк - Гронинген 0:1 Ферль - Гронинген 3:2 Генк - Гронинген 1:1 Пеликан-С - Гронинген 1:4 Утрехт - Гронинген 1:0
Ваалвейк
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ваалвейк - Камбюр 0:1 Ваалвейк - Виллем II 3:0 Ваалвейк - Спарта Роттердам 1:0 Фейеноорд - Ваалвейк 2:2
Ваалвейк - Гоу Эхед Иглс 1:1 Хераклес - Ваалвейк 1:0 Ваалвейк - Виллем II 1:2 Утрехт - Ваалвейк 2:2 Ваалвейк - Витесс 1:2 Фортуна Ситтард - Ваалвейк 2:2 Херенвен - Ваалвейк 3:2 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 1:0 Ваалвейк - Ломмель 4:2 Хераклес - Ваалвейк 4:1 Рода - Ваалвейк 2:4 НЕК Неймеген - Ваалвейк 3:0 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 1:1 Фейеноорд - Ваалвейк 3:0 Ваалвейк - Твенте 2:1 ВВВ-Венло - Ваалвейк 3:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|2:0
|12
|9
|0
|3
|29 - 19
|27
|2.
|Аякс
|11
|8
|2
|1
|37 - 2
|26
|3.
|Утрехт
|11
|7
|2
|2
|26 - 12
|23
|4.
|Фейеноорд
|10
|7
|1
|2
|26 - 13
|22
|5.
|Витесс
|11
|6
|1
|4
|12 - 18
|19
|6.
|Камбюр
|12
|6
|0
|6
|21 - 26
|18
|7.
|НЕК Неймеген
|12
|5
|3
|4
|16 - 18
|18
|8.
|Виллем II
|12
|5
|3
|4
|15 - 20
|18
|9.
|Твенте
|12
|5
|3
|4
|19 - 18
|18
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|11
|5
|1
|5
|17 - 22
|16
|11.
|АЗ Алкмаар
|10
|5
|0
|5
|22 - 17
|15
|12.
|Херенвен
|12
|4
|2
|6
|14 - 19
|14
|13.
|Хераклес
|11
|3
|2
|6
|11 - 16
|11
|14.
|Ваалвейк
|12
|2
|5
|5
|14 - 17
|11
|15.
|Гронинген
|12
|2
|5
|5
|11 - 19
|11
|16.
|Спарта Роттердам
|12
|2
|4
|6
|11 - 19
|10
|17.
|Фортуна Ситтард
|0:2
|11
|2
|3
|6
|12 - 23
|9
|18.
|ПЕК Зволле
|12
|1
|1
|10
|7 - 22
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Утрехт
|6
|5
|1
|0
|21 - 6
|16
|2.
|Аякс
|6
|5
|0
|1
|27 - 1
|15
|3.
|ПСВ
|2:0
|6
|5
|0
|1
|19 - 11
|15
|4.
|Гоу Эхед Иглс
|6
|4
|0
|2
|12 - 8
|12
|5.
|Твенте
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|6.
|Фейеноорд
|4
|3
|1
|0
|12 - 6
|10
|7.
|Хераклес
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|8.
|Виллем II
|6
|3
|1
|2
|6 - 10
|10
|9.
|АЗ Алкмаар
|4
|3
|0
|1
|13 - 6
|9
|10.
|Камбюр
|6
|3
|0
|3
|13 - 11
|9
|11.
|НЕК Неймеген
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|12.
|Ваалвейк
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|13.
|Фортуна Ситтард
|0:2
|6
|2
|1
|3
|6 - 13
|7
|14.
|Гронинген
|6
|1
|4
|1
|5 - 4
|7
|15.
|Херенвен
|6
|2
|0
|4
|8 - 12
|6
|16.
|Спарта Роттердам
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|17.
|Витесс
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|18.
|ПЕК Зволле
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|6
|5
|0
|1
|7 - 7
|15
|2.
|Фейеноорд
|6
|4
|0
|2
|14 - 7
|12
|3.
|ПСВ
|2:0
|6
|4
|0
|2
|10 - 8
|12
|4.
|Аякс
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|5.
|НЕК Неймеген
|6
|3
|1
|2
|10 - 13
|10
|6.
|Камбюр
|6
|3
|0
|3
|8 - 15
|9
|7.
|Херенвен
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|8.
|Виллем II
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|9.
|Твенте
|6
|2
|1
|3
|11 - 13
|7
|10.
|Утрехт
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|11.
|АЗ Алкмаар
|6
|2
|0
|4
|9 - 11
|6
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|5
|1
|1
|3
|5 - 14
|4
|13.
|Ваалвейк
|6
|0
|4
|2
|9 - 11
|4
|14.
|Гронинген
|6
|1
|1
|4
|6 - 15
|4
|15.
|Спарта Роттердам
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|16.
|Фортуна Ситтард
|0:2
|5
|0
|2
|3
|6 - 10
|2
|17.
|Хераклес
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|18.
|ПЕК Зволле
|6
|0
|0
|6
|4 - 15
|0