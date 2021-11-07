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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Орхус
 
Позже

Стадион:
Митьюлланд
1
Хансен
Йеспер
26
Д'Альберто
Антони
37
Хауснер
Себастиан
5
Тингагер
Фредерик
15
Лунд
Оливер
6
Поульсен
Николай
7
Бунду
Мустафа
29
Frederik
Brandhof
8
Андерсон
Микаэль
17
Торстейнссон
Йон
9
Мортенсен
Патрик
16
Олафссон
Элиас-Рафн
14
Далсгор
Хенрик
28
Святченко
Эрик
73
Jose
Ferreira
6
Андерссон
Йоэль
37
Рафаэль
Онедика
35
Шарлес
29
Паулиньо
VI
45
Исаксен
Густав
10
Феррейра
Эвандер
7
Систо
Пионе
Орхус
4-1-4-1
Митьюлланд
3-4-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

История личных встреч

Орхус
Митьюлланд

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
75%
6 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
41.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед

32 матча

15.6%
84.4%
0 побед 5 ничьих 27 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 8 ничьих 21 победа

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 10 ничьих 19 побед

44 матча

20.5%
18.2%
61.3%
9 побед 8 ничьих 27 побед

Первый тайм

13.6%
38.6%
47.8%
6 побед 17 ничьих 21 победа

Второй тайм

22.7%
34.1%
43.2%
10 побед 15 ничьих 19 побед

История матчей

СД
4:0
СДЧГ
4:0
СДЧГ
1:4
СД
0:1
ТМК
2:0
СД
1:2
СД
3:0
СД
3:4
СД
1:3
СД
0:1
СД
1:2
СД
0:0
ТМК
1:3
СД
4:0
СД
0:3
СД
0:1
СД
1:1
СД
1:1
ТМК
1:1
СД
2:1
СД
2:0
ТМК
2:1
ТМС
4:1
СД
0:4
СД
3:0
СД
0:2
СД
3:2
СД
1:1
СД
3:2
СД
0:2
СЛ
4:2
К
0:1
СЛ
1:0
ТМС
1:1
СЛ
2:2
СЛ
2:4
ТМС
1:4
СЛ
3:2
ТМС
3:3
СЛ
2:1
СЛ
2:1
СЛ
3:2
ТМС
1:2
К
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каль Эрик 2 0.14
Андерсон Микаэль 2 0.14
Торстейнссон Йон 2 0.14
Мортенсен Патрик 1 (1) 0.07
Frederik Brandhof 1 0.07
Биссек Янн-Аурель 1 0.07
Курминовски Давид 1 0.07
Грёнбек Альберт 0 0
Ольсен Патрик 0 0
Бунду Мустафа 0 0
Митьюлланд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брумадо Жуниор 7 (1) 0.5
Феррейра Эвандер 4 (1) 0.29
Дрейер Андерс 3 0.21
Святченко Эрик 3 0.21
Линн Виктор 3 0.21
Систо Пионе 2 0.14
Исаксен Густав 2 0.14
Рафаэль Онедика 2 0.14
Мабиль Авер 1 0.07
Паулиньо VI 1 0.07
Хансен Мадс 1 0.07
Андерссон Йоэль 0 0
Олафссон Элиас-Рафн 0 0

Карточки

Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поульсен Николай 6 0
Торстейнссон Йон 6 0
Андерсон Микаэль 3 0
Биссек Янн-Аурель 3 0
Грёнбек Альберт 3 0
Мортенсен Патрик 2 0
Лунд Оливер 2 0
Frederik Brandhof 2 0
Линкс Гифт 2 0
Хауснер Себастиан 2 0
Йулсгор Йеспер 1 0
Тингагер Фредерик 1 0
Бунду Мустафа 1 0
Тенгстедт Сёрен 1 0
Митьюлланд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брумадо Жуниор 2 1
Паулиньо VI 3 0
Святченко Эрик 2 0
Систо Пионе 2 0
Рафаэль Онедика 2 0
Феррейра Эвандер 0 1
Хег Даниэль 1 0
Далсгор Хенрик 1 0
Мабиль Авер 1 0
Андерссон Йоэль 1 0
Николаесен Расмус 1 0
Шарлес 1 0
Линн Виктор 1 0
Олафссон Элиас-Рафн 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
11
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
2
25%
2
18%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
2
25%
1
9%
31-45
3
38%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Пропущено

8
5
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
13%
1
20%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

3
18
1 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
12 Не забивали 7
0
0%
2
11%
1-15
1
33%
3
17%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
2
67%
1
6%
61-75
0
0%
4
22%
76-90

Пропущено

8
5
7 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
13%
2
40%
1-15
4
50%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

11
29
6 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 10
5 Не забивали 1
2
18%
4
14%
1-15
2
18%
4
14%
16-30
2
18%
5
17%
31-45
3
27%
6
21%
46-60
2
18%
4
14%
61-75
0
0%
6
21%
76-90

Пропущено

16
10
12 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
13%
3
30%
1-15
6
38%
1
10%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
3
19%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
6%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Орхус
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Оденсе - Орхус 0:0 Орхус - Сённерйюск 0:2 Раннерс - Орхус 1:0 Орхус - Ольборг 1:0
Митьюлланд - Орхус 4:0 Орхус - Сённерйюск 1:0 Фрем - Орхус 0:3 Силькеборг - Орхус 0:2 Орхус - Вайле 1:0 Орхус - Оденсе 2:2 Виборг - Орхус 2:0 Орхус - Копенгаген 1:3 Ольборг - Орхус 2:0 Орхус - Раннерс 1:2 Орхус - Ларн 1:1 Нордшелланн - Орхус 0:0 Ларн - Орхус 2:1 Орхус - Брондбю 1:1 Ольборг - Орхус 1:0 Орхус - Нордшелланн 0:1
Митьюлланд
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Црвена Звезда - Митьюлланд 0:1 Раннерс - Митьюлланд 1:3 Митьюлланд - Ольборг 3:1 Митьюлланд - Сённерйюск 3:2
Митьюлланд - Црвена Звезда 1:1 Нордшелланн - Митьюлланд 2:2 Митьюлланд - Орхус 4:0 Брага - Митьюлланд 3:1 Митьюлланд - Раннерс 1:0 Кьеллеруп - Митьюлланд 0:5 Копенгаген - Митьюлланд 0:1 Митьюлланд - Лудогорец 1:1 Митьюлланд - Нордшелланн 2:0 Брондбю - Митьюлланд 2:0 Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Сённерйюск - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - ПСВ 0:1 Митьюлланд - Вайле 4:1 ПСВ - Митьюлланд 3:0 Виборг - Митьюлланд 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 14 11 1 2 29 - 10 34
2. Копенгаген 14 8 4 2 30 - 11 28
3. Ольборг 15 7 4 4 23 - 16 25
4. Раннерс 15 7 4 4 19 - 17 25
5. Силькеборг 14 5 7 2 24 - 14 22
6. Брондбю 14 5 6 3 20 - 18 21
7. Оденсе 14 3 7 4 20 - 19 16
8. Виборг 15 3 7 5 22 - 24 16
9. Орхус 14 4 4 6 10 - 17 16
10. Нордшелланн 15 4 3 8 19 - 28 15
11. Сённерйюск 15 2 3 10 9 - 29 9
12. Вайле 15 2 2 11 14 - 36 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 7 6 0 1 18 - 5 18
2. Брондбю 7 4 2 1 11 - 7 14
3. Ольборг 7 4 1 2 13 - 8 13
4. Копенгаген 7 3 3 1 12 - 6 12
5. Силькеборг 7 3 3 1 11 - 6 12
6. Раннерс 8 3 3 2 9 - 10 12
7. Орхус 7 3 2 2 8 - 8 11
8. Оденсе 7 2 3 2 12 - 8 9
9. Вайле 8 2 2 4 10 - 15 8
10. Нордшелланн 7 2 2 3 10 - 13 8
11. Сённерйюск 7 2 2 3 5 - 13 8
12. Виборг 8 1 3 4 9 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 7 5 1 1 11 - 5 16
2. Копенгаген 7 5 1 1 18 - 5 16
3. Раннерс 7 4 1 2 10 - 7 13
4. Ольборг 8 3 3 2 10 - 8 12
5. Силькеборг 7 2 4 1 13 - 8 10
6. Виборг 7 2 4 1 13 - 12 10
7. Нордшелланн 8 2 1 5 9 - 15 7
8. Брондбю 7 1 4 2 9 - 11 7
9. Оденсе 7 1 4 2 8 - 11 7
10. Орхус 7 1 2 4 2 - 9 5
11. Сённерйюск 8 0 1 7 4 - 16 1
12. Вайле 7 0 0 7 4 - 21 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Орхус
Ничья
Митьюлланд
3.97
3.59
2.16
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Орхус - Митьюлланд онлайн


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