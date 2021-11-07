Дания: Суперлига Дании 2021-2022
3:0
Конец матча
Стадион: Ceres Park Зрители: 11517
1:0
16' ГолМортенсен Патрик
2:0
24' ГолАндерсон Микаэль
27' Желтая карточкаРафаэль Онедика
29' Желтая карточкаЛунд Оливер
40' Желтая карточкаАндерсон Микаэль
3:0
41' ГолБунду Мустафа
57' Желтая карточкаПаулиньо VI
89' Желтая карточкаФеррейра Эвандер
15
Лунд
Оливер
35
Шарлес
29
Паулиньо
VI
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Лунд ОливерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Линкс ГифтПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Нильсен Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
-
29 Паулиньо VIПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
40 Каюсте ЙенсПолузащитник
-
44 Дюр НиколасПолузащитник
-
48 Хансен МадсНападающий
-
53 Линн ВикторНападающий
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
16'
24'
2:0
27'
29'
40'
41'
3:0
55'
57'
89'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
1 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 4
-
2 Угловые 7
-
2 Офсайды 2
-
22 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
История личных встреч
Орхус
Митьюлланд
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
75%
6 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
41.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед
32 матча
15.6%
84.4%
0 побед 5 ничьих 27 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 8 ничьих 21 победа
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 10 ничьих 19 побед
44 матча
20.5%
18.2%
61.3%
9 побед 8 ничьих 27 побед
Первый тайм
13.6%
38.6%
47.8%
6 побед 17 ничьих 21 победа
Второй тайм
22.7%
34.1%
43.2%
10 побед 15 ничьих 19 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Орхус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Андерсон Микаэль
|3
|0.2
|Каль Эрик
|2
|0.13
|Мортенсен Патрик
|2 (1)
|0.13
|Торстейнссон Йон
|2
|0.13
|Frederik Brandhof
|1
|0.07
|Бунду Мустафа
|1
|0.07
|Биссек Янн-Аурель
|1
|0.07
|Курминовски Давид
|1
|0.07
|Грёнбек Альберт
|0
|0
|Ольсен Патрик
|0
|0
Митьюлланд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брумадо Жуниор
|7 (1)
|0.47
|Феррейра Эвандер
|4 (1)
|0.27
|Дрейер Андерс
|3
|0.2
|Святченко Эрик
|3
|0.2
|Линн Виктор
|3
|0.2
|Систо Пионе
|2
|0.13
|Исаксен Густав
|2
|0.13
|Рафаэль Онедика
|2
|0.13
|Мабиль Авер
|1
|0.07
|Паулиньо VI
|1
|0.07
|Хансен Мадс
|1
|0.07
|Андерссон Йоэль
|0
|0
|Олафссон Элиас-Рафн
|0
|0
Карточки
Орхус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Поульсен Николай
|6
|0
|Торстейнссон Йон
|6
|0
|Андерсон Микаэль
|4
|0
|Лунд Оливер
|3
|0
|Биссек Янн-Аурель
|3
|0
|Грёнбек Альберт
|3
|0
|Мортенсен Патрик
|2
|0
|Frederik Brandhof
|2
|0
|Линкс Гифт
|2
|0
|Хауснер Себастиан
|2
|0
|Йулсгор Йеспер
|1
|0
|Тингагер Фредерик
|1
|0
|Бунду Мустафа
|1
|0
|Тенгстедт Сёрен
|1
|0
Митьюлланд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паулиньо VI
|4
|0
|Брумадо Жуниор
|2
|1
|Рафаэль Онедика
|3
|0
|Феррейра Эвандер
|1
|1
|Святченко Эрик
|2
|0
|Систо Пионе
|2
|0
|Хег Даниэль
|1
|0
|Далсгор Хенрик
|1
|0
|Мабиль Авер
|1
|0
|Андерссон Йоэль
|1
|0
|Николаесен Расмус
|1
|0
|Шарлес
|1
|0
|Линн Виктор
|1
|0
|Олафссон Элиас-Рафн
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
11
8 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
7 Не забивали 9
2
18%
2
18%
1-15
3
27%
1
9%
16-30
3
27%
1
9%
31-45
3
27%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Пропущено
8
8
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
13%
1
13%
1-15
2
25%
3
38%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
2
25%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
3
18
1 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
13 Не забивали 8
0
0%
2
11%
1-15
1
33%
3
17%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
2
67%
1
6%
61-75
0
0%
4
22%
76-90
Пропущено
8
5
7 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
13%
2
40%
1-15
4
50%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
14
29
9 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 10
5 Не забивали 2
2
14%
4
14%
1-15
4
29%
4
14%
16-30
3
21%
5
17%
31-45
3
21%
6
21%
46-60
2
14%
4
14%
61-75
0
0%
6
21%
76-90
Пропущено
16
13
12 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
13%
3
23%
1-15
6
38%
3
23%
16-30
4
25%
1
8%
31-45
3
19%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
6%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Орхус
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Оденсе - Орхус 0:0 Орхус - Сённерйюск 0:2 Раннерс - Орхус 1:0 Орхус - Ольборг 1:0
Митьюлланд - Орхус 4:0 Орхус - Сённерйюск 1:0 Фрем - Орхус 0:3 Силькеборг - Орхус 0:2 Орхус - Вайле 1:0 Орхус - Оденсе 2:2 Виборг - Орхус 2:0 Орхус - Копенгаген 1:3 Ольборг - Орхус 2:0 Орхус - Раннерс 1:2 Орхус - Ларн 1:1 Нордшелланн - Орхус 0:0 Ларн - Орхус 2:1 Орхус - Брондбю 1:1 Ольборг - Орхус 1:0 Орхус - Нордшелланн 0:1
Митьюлланд
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Црвена Звезда - Митьюлланд 0:1 Раннерс - Митьюлланд 1:3 Митьюлланд - Ольборг 3:1 Митьюлланд - Сённерйюск 3:2
Митьюлланд - Црвена Звезда 1:1 Нордшелланн - Митьюлланд 2:2 Митьюлланд - Орхус 4:0 Брага - Митьюлланд 3:1 Митьюлланд - Раннерс 1:0 Кьеллеруп - Митьюлланд 0:5 Копенгаген - Митьюлланд 0:1 Митьюлланд - Лудогорец 1:1 Митьюлланд - Нордшелланн 2:0 Брондбю - Митьюлланд 2:0 Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Сённерйюск - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - ПСВ 0:1 Митьюлланд - Вайле 4:1 ПСВ - Митьюлланд 3:0 Виборг - Митьюлланд 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|15
|11
|1
|3
|29 - 13
|34
|2.
|Копенгаген
|14
|8
|4
|2
|30 - 11
|28
|3.
|Ольборг
|15
|7
|4
|4
|23 - 16
|25
|4.
|Раннерс
|15
|7
|4
|4
|19 - 17
|25
|5.
|Силькеборг
|14
|5
|7
|2
|24 - 14
|22
|6.
|Брондбю
|1:1
|15
|5
|7
|3
|21 - 19
|22
|7.
|Орхус
|15
|5
|4
|6
|13 - 17
|19
|8.
|Оденсе
|1:1
|15
|3
|8
|4
|21 - 20
|17
|9.
|Виборг
|15
|3
|7
|5
|22 - 24
|16
|10.
|Нордшелланн
|15
|4
|3
|8
|19 - 28
|15
|11.
|Сённерйюск
|15
|2
|3
|10
|9 - 29
|9
|12.
|Вайле
|15
|2
|2
|11
|14 - 36
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|7
|6
|0
|1
|18 - 5
|18
|2.
|Брондбю
|1:1
|8
|4
|3
|1
|12 - 8
|15
|3.
|Орхус
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|4.
|Ольборг
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|5.
|Копенгаген
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|6.
|Силькеборг
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|7.
|Раннерс
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|8.
|Оденсе
|1:1
|7
|2
|3
|2
|12 - 8
|9
|9.
|Вайле
|8
|2
|2
|4
|10 - 15
|8
|10.
|Нордшелланн
|7
|2
|2
|3
|10 - 13
|8
|11.
|Сённерйюск
|7
|2
|2
|3
|5 - 13
|8
|12.
|Виборг
|8
|1
|3
|4
|9 - 12
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|8
|5
|1
|2
|11 - 8
|16
|2.
|Копенгаген
|7
|5
|1
|1
|18 - 5
|16
|3.
|Раннерс
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|4.
|Ольборг
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|5.
|Силькеборг
|7
|2
|4
|1
|13 - 8
|10
|6.
|Виборг
|7
|2
|4
|1
|13 - 12
|10
|7.
|Оденсе
|1:1
|8
|1
|5
|2
|9 - 12
|8
|8.
|Нордшелланн
|8
|2
|1
|5
|9 - 15
|7
|9.
|Брондбю
|1:1
|7
|1
|4
|2
|9 - 11
|7
|10.
|Орхус
|7
|1
|2
|4
|2 - 9
|5
|11.
|Сённерйюск
|8
|0
|1
|7
|4 - 16
|1
|12.
|Вайле
|7
|0
|0
|7
|4 - 21
|0