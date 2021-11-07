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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Орхус
3:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 11517
Митьюлланд
0'
1:0
16' Гол
Мортенсен Патрик
2:0
24' Гол
Андерсон Микаэль
27' Желтая карточка
Рафаэль Онедика
29' Желтая карточка
Лунд Оливер
40' Желтая карточка
Андерсон Микаэль
3:0
41' Гол
Бунду Мустафа
57' Желтая карточка
Паулиньо VI
89' Желтая карточка
Феррейра Эвандер
90'+5
1
Хансен
Йеспер
26
Д'Альберто
Антони
37
Хауснер
Себастиан
5
Тингагер
Фредерик
15
Лунд
Оливер
6
Поульсен
Николай
7
Бунду
Мустафа
29
Frederik
Brandhof
8
Андерсон
Микаэль
17
Торстейнссон
Йон
9
Мортенсен
Патрик
16
Олафссон
Элиас-Рафн
14
Далсгор
Хенрик
28
Святченко
Эрик
73
Jose
Ferreira
6
Андерссон
Йоэль
37
Рафаэль
Онедика
35
Шарлес
29
Паулиньо
VI
45
Исаксен
Густав
10
Феррейра
Эвандер
7
Систо
Пионе
Орхус
4-1-4-1
Митьюлланд
3-4-3

Ход матча

16'
Мортенсен Патрик
(Frederik Brandhof)
1:0
24'
Андерсон Микаэль
2:0
27'
 
Рафаэль Онедика
29'
Лунд Оливер
 
40'
Андерсон Микаэль
 
41'
Бунду Мустафа
3:0
46'
 
Дюр Николас
Jose Ferreira
55'
 
Каюсте Йенс
Шарлес
57'
 
Паулиньо VI
65'
 
Линн Виктор
Рафаэль Онедика
71'
Грёнбек Альберт
Андерсон Микаэль
 
71'
Линкс Гифт
Торстейнссон Йон
 
76'
 
Коолс Дион
Исаксен Густав
76'
 
Хансен Мадс
Андерссон Йоэль
80'
Данкан Закари
Бунду Мустафа
 
85'
Кристенсен Томас
Хауснер Себастиан
 
86'
Курминовски Давид
Мортенсен Патрик
 
89'
 
Феррейра Эвандер

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 7
  • 2 Офсайды 2
  • 22 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

История личных встреч

Орхус
Митьюлланд

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
75%
6 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
41.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед

32 матча

15.6%
84.4%
0 побед 5 ничьих 27 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 8 ничьих 21 победа

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 10 ничьих 19 побед

44 матча

20.5%
18.2%
61.3%
9 побед 8 ничьих 27 побед

Первый тайм

13.6%
38.6%
47.8%
6 побед 17 ничьих 21 победа

Второй тайм

22.7%
34.1%
43.2%
10 побед 15 ничьих 19 побед

История матчей

СД
4:0
СДЧГ
4:0
СДЧГ
1:4
СД
0:1
ТМК
2:0
СД
1:2
СД
3:0
СД
3:4
СД
1:3
СД
0:1
СД
1:2
СД
0:0
ТМК
1:3
СД
4:0
СД
0:3
СД
0:1
СД
1:1
СД
1:1
ТМК
1:1
СД
2:1
СД
2:0
ТМК
2:1
ТМС
4:1
СД
0:4
СД
3:0
СД
0:2
СД
3:2
СД
1:1
СД
3:2
СД
0:2
СЛ
4:2
К
0:1
СЛ
1:0
ТМС
1:1
СЛ
2:2
СЛ
2:4
ТМС
1:4
СЛ
3:2
ТМС
3:3
СЛ
2:1
СЛ
2:1
СЛ
3:2
ТМС
1:2
К
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андерсон Микаэль 3 0.2
Каль Эрик 2 0.13
Мортенсен Патрик 2 (1) 0.13
Торстейнссон Йон 2 0.13
Frederik Brandhof 1 0.07
Бунду Мустафа 1 0.07
Биссек Янн-Аурель 1 0.07
Курминовски Давид 1 0.07
Грёнбек Альберт 0 0
Ольсен Патрик 0 0
Митьюлланд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брумадо Жуниор 7 (1) 0.47
Феррейра Эвандер 4 (1) 0.27
Дрейер Андерс 3 0.2
Святченко Эрик 3 0.2
Линн Виктор 3 0.2
Систо Пионе 2 0.13
Исаксен Густав 2 0.13
Рафаэль Онедика 2 0.13
Мабиль Авер 1 0.07
Паулиньо VI 1 0.07
Хансен Мадс 1 0.07
Андерссон Йоэль 0 0
Олафссон Элиас-Рафн 0 0

Карточки

Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поульсен Николай 6 0
Торстейнссон Йон 6 0
Андерсон Микаэль 4 0
Лунд Оливер 3 0
Биссек Янн-Аурель 3 0
Грёнбек Альберт 3 0
Мортенсен Патрик 2 0
Frederik Brandhof 2 0
Линкс Гифт 2 0
Хауснер Себастиан 2 0
Йулсгор Йеспер 1 0
Тингагер Фредерик 1 0
Бунду Мустафа 1 0
Тенгстедт Сёрен 1 0
Митьюлланд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паулиньо VI 4 0
Брумадо Жуниор 2 1
Рафаэль Онедика 3 0
Феррейра Эвандер 1 1
Святченко Эрик 2 0
Систо Пионе 2 0
Хег Даниэль 1 0
Далсгор Хенрик 1 0
Мабиль Авер 1 0
Андерссон Йоэль 1 0
Николаесен Расмус 1 0
Шарлес 1 0
Линн Виктор 1 0
Олафссон Элиас-Рафн 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
11
8 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
7 Не забивали 9
2
18%
2
18%
1-15
3
27%
1
9%
16-30
3
27%
1
9%
31-45
3
27%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Пропущено

8
8
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
13%
1
13%
1-15
2
25%
3
38%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
2
25%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

3
18
1 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
13 Не забивали 8
0
0%
2
11%
1-15
1
33%
3
17%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
2
67%
1
6%
61-75
0
0%
4
22%
76-90

Пропущено

8
5
7 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
13%
2
40%
1-15
4
50%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

14
29
9 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 10
5 Не забивали 2
2
14%
4
14%
1-15
4
29%
4
14%
16-30
3
21%
5
17%
31-45
3
21%
6
21%
46-60
2
14%
4
14%
61-75
0
0%
6
21%
76-90

Пропущено

16
13
12 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
13%
3
23%
1-15
6
38%
3
23%
16-30
4
25%
1
8%
31-45
3
19%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
6%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Орхус
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Оденсе - Орхус 0:0 Орхус - Сённерйюск 0:2 Раннерс - Орхус 1:0 Орхус - Ольборг 1:0
Митьюлланд - Орхус 4:0 Орхус - Сённерйюск 1:0 Фрем - Орхус 0:3 Силькеборг - Орхус 0:2 Орхус - Вайле 1:0 Орхус - Оденсе 2:2 Виборг - Орхус 2:0 Орхус - Копенгаген 1:3 Ольборг - Орхус 2:0 Орхус - Раннерс 1:2 Орхус - Ларн 1:1 Нордшелланн - Орхус 0:0 Ларн - Орхус 2:1 Орхус - Брондбю 1:1 Ольборг - Орхус 1:0 Орхус - Нордшелланн 0:1
Митьюлланд
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Црвена Звезда - Митьюлланд 0:1 Раннерс - Митьюлланд 1:3 Митьюлланд - Ольборг 3:1 Митьюлланд - Сённерйюск 3:2
Митьюлланд - Црвена Звезда 1:1 Нордшелланн - Митьюлланд 2:2 Митьюлланд - Орхус 4:0 Брага - Митьюлланд 3:1 Митьюлланд - Раннерс 1:0 Кьеллеруп - Митьюлланд 0:5 Копенгаген - Митьюлланд 0:1 Митьюлланд - Лудогорец 1:1 Митьюлланд - Нордшелланн 2:0 Брондбю - Митьюлланд 2:0 Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Сённерйюск - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - ПСВ 0:1 Митьюлланд - Вайле 4:1 ПСВ - Митьюлланд 3:0 Виборг - Митьюлланд 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 15 11 1 3 29 - 13 34
2. Копенгаген 14 8 4 2 30 - 11 28
3. Ольборг 15 7 4 4 23 - 16 25
4. Раннерс 15 7 4 4 19 - 17 25
5. Силькеборг 14 5 7 2 24 - 14 22
6. Брондбю 1:1 15 5 7 3 21 - 19 22
7. Орхус 15 5 4 6 13 - 17 19
8. Оденсе 1:1 15 3 8 4 21 - 20 17
9. Виборг 15 3 7 5 22 - 24 16
10. Нордшелланн 15 4 3 8 19 - 28 15
11. Сённерйюск 15 2 3 10 9 - 29 9
12. Вайле 15 2 2 11 14 - 36 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 7 6 0 1 18 - 5 18
2. Брондбю 1:1 8 4 3 1 12 - 8 15
3. Орхус 8 4 2 2 11 - 8 14
4. Ольборг 7 4 1 2 13 - 8 13
5. Копенгаген 7 3 3 1 12 - 6 12
6. Силькеборг 7 3 3 1 11 - 6 12
7. Раннерс 8 3 3 2 9 - 10 12
8. Оденсе 1:1 7 2 3 2 12 - 8 9
9. Вайле 8 2 2 4 10 - 15 8
10. Нордшелланн 7 2 2 3 10 - 13 8
11. Сённерйюск 7 2 2 3 5 - 13 8
12. Виборг 8 1 3 4 9 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 8 5 1 2 11 - 8 16
2. Копенгаген 7 5 1 1 18 - 5 16
3. Раннерс 7 4 1 2 10 - 7 13
4. Ольборг 8 3 3 2 10 - 8 12
5. Силькеборг 7 2 4 1 13 - 8 10
6. Виборг 7 2 4 1 13 - 12 10
7. Оденсе 1:1 8 1 5 2 9 - 12 8
8. Нордшелланн 8 2 1 5 9 - 15 7
9. Брондбю 1:1 7 1 4 2 9 - 11 7
10. Орхус 7 1 2 4 2 - 9 5
11. Сённерйюск 8 0 1 7 4 - 16 1
12. Вайле 7 0 0 7 4 - 21 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Орхус 3:0 Митьюлланд онлайн


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