Второй тайм

95' Орхус заслуженно побеждает в отличном матче

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Фредерик Брандоф из команды Орхус делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.

93' Фредерик Брандоф нанес удар, мяч был парирован, но Элиас Олафссон не удержал его в руках.

92' Олафссон Элиас-Рафн взял и забрал мяч на выходе

92' Отличные скиллы показывает Курминовски Давид , обводя своих соперников

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Матч возобновлен

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

90' Сегодняшная посещаемость составляет 11517 болельщиков

89' Феррейра Эвандер совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

85' Тактическая замена. Хауснер Себастиан уходит с поля и его заменяет Томас Кристенсен

85' Феррейра Эвандер решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

83' Олафссон Элиас-Рафн взял и забрал мяч на выходе

83' Альберт Гроенбек из команды Орхус подал угловой слева.

82' Какой шанс! Альберт Гроенбек почти забил, но мяч вынесли с линии!

81' Далсгор Хенрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Альберт Гроенбек из команды Орхус отправил кросс в штрафную...

79' Хорошую попытку сделал Каюсте Йенс . Удар в створ, но вратарь начеку

79' Виктор Линд из команды Митьюлланд делает пас партнеру.

78' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Удар от ворот произведет Митьюлланд

76' Альберт Гроенбек из команды Орхус делает пас партнеру.

75' Паулиньо VI из команды Митьюлланд не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

74' Матч возобновлен

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Тактическая замена. Андерсон Микаэль уходит с поля и его заменяет Альберт Гроенбек

70' Д'Альберто Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Феррейра Эвандер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

68' Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Хауснер Себастиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

67' Хауснер Себастиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

65' Тактическая замена. Рафаэль Онедика уходит с поля и его заменяет Виктор Линд

62' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Матч возобновлен

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Удар от ворот произведет Орхус

58' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

58' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

57' Рефери не любит споров - именно за это Паулиньо VI сейчас получил желтую

57' Удар от ворот произведет Орхус

57' Рафаэль Онедика из команды Митьюлланд не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

57' Лунд Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Феррейра Эвандер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

55' Удар от ворот произведет Орхус

55' Исаксен Густав из команды Митьюлланд не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

55' Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Д'Альберто Антони предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

53' Удар от ворот произведет Орхус

52' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Шарлес из команды Митьюлланд не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

48' Андерссон Йоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Отличные скиллы показывает Бунду Мустафа , обводя своих соперников

48' Олафссон Элиас-Рафн взял и забрал мяч на выходе

47' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

46' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля