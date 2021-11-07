Первый тайм

26' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Радошевич Йосип из команды Брондбю сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

25' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Микельсон Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Удар от ворот произведет Брондбю

23' Трандарсон Арон-Элис из команды Оденсе навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

22' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Брондбю будет все-таки засчитан.

22' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

20' Г О О О О О О Л - Уре Микаэль из команды Брондбю головой вбивает мяч в сетку.

19' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Матч возобновлен

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Томасен Йенс пробил со штрафного прямо в стенку

15' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Удар от ворот произведет Оденсе

14' Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

11' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Отличные скиллы показывает Мадс Фрокьяер-Йенсен , обводя своих соперников

10' Оденсе идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Г О О О О Л - Мадс Фрокьяер-Йенсен забивает с правой ноги!

8' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Хедлунд Симон нанес удар головой, но Ханс Кристиан Бернат спокойно отбил мяч.

7' Фенгер Макс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Тверсков Йеппе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

6' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Опондо Мозес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Шельвик Йорген предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

5' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Хедлунд Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Шиембе Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Оденсе начинает с центра поля