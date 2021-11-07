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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Брондбю
1:1
Первый тайм: 27'

Стадион:
Оденсе
30
Хермансен
Мадс
3
Хеггхейм
Хенрик
5
Махсо
Андреас
18
Шиембе
Кевин
14
Менса
Кевин
19
Френнруп
Мортен
22
Радошевич
Йосип
25
Слимане
Анис
15
Риверос
Блас
11
Уре
Микаэль
27
Хедлунд
Симон
13
Бернат
Ханс
Кристиан
2
Микельсон
Николас
6
Тверсков
Йеппе
3
Андерсен
Александр
16
Шельвик
Йорген
14
Томасен
Йенс
19
Трандарсон
Арон-Элис
11
Сабби
Эммануэль
29
Мадс
Фрокьяер-Йенсен
25
Опондо
Мозес
15
Фенгер
Макс
Брондбю
3-5-2
Оденсе
4-2-3-1

Ход матча

8'
0:1
Мадс Фрокьяер-Йенсен
(Тверсков Йеппе)
20'
Уре Микаэль
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

История личных встреч

Брондбю
Оденсе

27 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
21 победа 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

63%
25.9%
11.1%
17 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

51.9%
44.4%
3.7%
14 побед 12 ничьих 0 побед

17 матчей

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

64.7%
35.3%
0 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 8 побед

44 матча

47.7%
29.5%
22.8%
21 победа 13 ничьих 10 побед

Первый тайм

38.6%
40.9%
20.5%
17 побед 18 ничьих 9 побед

Второй тайм

31.8%
50%
18.2%
14 побед 22 ничьи 8 побед

История матчей

СД
2:2
ТМК
1:1
СД
0:3
СД
3:1
ТМС
1:2
СД
0:2
СД
3:2
СДЧГ
0:2
СДЧГ
2:2
СД
2:0
СД
1:1
СД
2:1
СД
1:1
СД
1:0
СД
3:0
СД
1:0
СД
2:5
СД
1:2
СД
0:2
СД
2:0
СД
1:1
СД
1:2
СД
0:0
СД
2:1
СД
1:2
СД
0:3
СД
0:1
С
1:0
СЛ
0:0
СЛ
2:1
СЛ
1:1
ТМС
2:3
СЛ
2:0
СЛ
2:2
СЛ
0:1
СЛ
1:3
СЛ
2:2
СЛ
0:0
СЛ
0:1
К
0:1
СЛ
0:1
СЛ
0:2
К
0:1
СЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уре Микаэль 7 0.47
Каппис Кристиан 3 0.2
Хедлунд Симон 1 0.07
Слимане Анис 1 0.07
Радошевич Йосип 1 0.07
Рустед Сигурд 1 0.07
Бруус Андреас 1 0.07
Менса Кевин 1 0.07
Бёркеейет Тобиас 1 0.07
Френнруп Мортен 1 0.07
Махсо Андреас 1 (1) 0.07
Гаммельбю Йенс-Мартин 0 0
Риверос Блас 0 0
Оденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мадс Фрокьяер-Йенсен 5 0.33
Сабби Эммануэль 2 0.13
Шельвик Йорген 2 0.13
Лидер Март 2 0.13
Томасен Йенс 2 0.13
Фенгер Макс 2 0.13
Кадри Башким 1 0.07
Андерсен Александр 1 0.07
Джейбали Иссам 1 0.07
Клеве Троэльс 1 0.07
Опондо Мозес 1 0.07
Jakob Martinsen 1 0.07
Тверсков Йеппе 0 0
Трандарсон Арон-Элис 0 0

Карточки

Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рустед Сигурд 4 0
Менса Кевин 3 0
Бруус Андреас 3 0
Шиембе Кевин 3 0
Слимане Анис 3 0
Хедлунд Симон 2 0
Махсо Андреас 2 0
Бёркеейет Тобиас 2 0
Радошевич Йосип 1 0
Уре Микаэль 1 0
Френнруп Мортен 1 0
Каппис Кристиан 1 0
Скиппер Антон 1 0
Нильс Фредериксен 1 0
Хеггхейм Хенрик 1 0
Оденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сабби Эммануэль 4 0
Томасен Йенс 3 0
Мадс Фрокьяер-Йенсен 3 0
Ларсен Каспер 2 0
Джейбали Иссам 2 0
Трандарсон Арон-Элис 2 0
Кадри Башким 1 0
Андерсен Александр 1 0
Тверсков Йеппе 1 0
Клеве Троэльс 1 0
Бернат Ханс Кристиан 1 0
Окосун Айо 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
8
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
3
38%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
1
13%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
3
27%
3
38%
76-90

Пропущено

7
11
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
0
0%
3
27%
1-15
3
43%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
29%
1
9%
46-60
2
29%
3
27%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Забито

8
12
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
2
25%
3
25%
1-15
1
13%
3
25%
16-30
2
25%
1
8%
31-45
1
13%
2
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
3
25%
76-90

Пропущено

12
8
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
3
25%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
25%
2
25%
31-45
2
17%
2
25%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
2
25%
76-90

Забито

19
20
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
3 Не забивали 3
2
11%
6
30%
1-15
3
16%
3
15%
16-30
4
21%
1
5%
31-45
4
21%
3
15%
46-60
1
5%
1
5%
61-75
5
26%
6
30%
76-90

Пропущено

19
19
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
3
16%
5
26%
1-15
3
16%
1
5%
16-30
3
16%
3
16%
31-45
4
21%
3
16%
46-60
3
16%
3
16%
61-75
3
16%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Брондбю
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Брондбю - Глазго Рейнджерс 1:1 Виборг - Брондбю 0:1 Ольборг Фрея - Брондбю 0:3 Брондбю - Копенгаген 2:1
Глазго Рейнджерс - Брондбю 2:0 Брондбю - Вайле 3:2 Раннерс - Брондбю 1:1 Лион - Брондбю 3:0 Брондбю - Ольборг 2:1 Аллерёд - Брондбю 1:8 Сённерйюск - Брондбю 1:0 Брондбю - Спарта Прага 0:0 Брондбю - Силькеборг 1:1 Брондбю - Митьюлланд 2:0 Брондбю - Ред Булл Зальцбург 1:2 Оденсе - Брондбю 2:2 Ред Булл Зальцбург - Брондбю 2:1 Брондбю - Нордшелланн 0:1 Копенгаген - Брондбю 4:2 Вайле - Брондбю 2:2
Оденсе
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Оденсе - Орхус 0:0 Нордшелланн - Оденсе 1:4 Силькеборг - Оденсе 1:1 Оденсе - Раннерс 1:2
Оденсе - Вайле 6:0 Виборг - Оденсе 1:1 Хельсингёр - Оденсе 0:3 Ольборг - Оденсе 2:0 Оденсе - Сённерйюск 2:1 Роскильде КФУМ - Оденсе 1:2 Орхус - Оденсе 2:2 Оденсе - Брондбю 2:2 Оденсе - Силькеборг 1:1 Нордшелланн - Оденсе 3:1 Оденсе - Копенгаген 0:2 Раннерс - Оденсе 1:1 Митьюлланд - Оденсе 1:2 Санкт-Паули - Оденсе 2:2 Оденсе - Брондбю 1:1 Оденсе - Фремад Амагер 7:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 15 11 1 3 29 - 13 34
2. Копенгаген 14 8 4 2 30 - 11 28
3. Ольборг 15 7 4 4 23 - 16 25
4. Раннерс 15 7 4 4 19 - 17 25
5. Силькеборг 14 5 7 2 24 - 14 22
6. Брондбю 1:1 15 5 7 3 21 - 19 22
7. Орхус 15 5 4 6 13 - 17 19
8. Оденсе 1:1 15 3 8 4 21 - 20 17
9. Виборг 15 3 7 5 22 - 24 16
10. Нордшелланн 15 4 3 8 19 - 28 15
11. Сённерйюск 15 2 3 10 9 - 29 9
12. Вайле 15 2 2 11 14 - 36 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 7 6 0 1 18 - 5 18
2. Брондбю 1:1 8 4 3 1 12 - 8 15
3. Орхус 8 4 2 2 11 - 8 14
4. Ольборг 7 4 1 2 13 - 8 13
5. Копенгаген 7 3 3 1 12 - 6 12
6. Силькеборг 7 3 3 1 11 - 6 12
7. Раннерс 8 3 3 2 9 - 10 12
8. Оденсе 1:1 7 2 3 2 12 - 8 9
9. Вайле 8 2 2 4 10 - 15 8
10. Нордшелланн 7 2 2 3 10 - 13 8
11. Сённерйюск 7 2 2 3 5 - 13 8
12. Виборг 8 1 3 4 9 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 8 5 1 2 11 - 8 16
2. Копенгаген 7 5 1 1 18 - 5 16
3. Раннерс 7 4 1 2 10 - 7 13
4. Ольборг 8 3 3 2 10 - 8 12
5. Силькеборг 7 2 4 1 13 - 8 10
6. Виборг 7 2 4 1 13 - 12 10
7. Оденсе 1:1 8 1 5 2 9 - 12 8
8. Нордшелланн 8 2 1 5 9 - 15 7
9. Брондбю 1:1 7 1 4 2 9 - 11 7
10. Орхус 7 1 2 4 2 - 9 5
11. Сённерйюск 8 0 1 7 4 - 16 1
12. Вайле 7 0 0 7 4 - 21 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Брондбю
Ничья
Оденсе
3.40
3.64
3.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Брондбю 1:1 Оденсе онлайн


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