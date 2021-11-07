Дания: Суперлига Дании 2021-2022
0:1
8' ГолМадс Фрокьяер-Йенсен
1:1
20' ГолУре Микаэль
18
Шиембе
Кевин
14
Менса
Кевин
25
Слимане
Анис
15
Риверос
Блас
11
Уре
Микаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Шиембе КевинЗащитник
-
14 Менса КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
-
15 Риверос БласПолузащитник
-
11 Уре МикаэльНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Томасен ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Опондо МозесПолузащитник
-
15 Фенгер МаксНападающий
- Запасные игроки
-
30 Манде СаюбаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
8'
20'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
История личных встреч
Брондбю
Оденсе
27 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
21 победа 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
63%
25.9%
11.1%
17 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
51.9%
44.4%
3.7%
14 побед 12 ничьих 0 побед
17 матчей
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
64.7%
35.3%
0 побед 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 8 побед
44 матча
47.7%
29.5%
22.8%
21 победа 13 ничьих 10 побед
Первый тайм
38.6%
40.9%
20.5%
17 побед 18 ничьих 9 побед
Второй тайм
31.8%
50%
18.2%
14 побед 22 ничьи 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уре Микаэль
|7
|0.47
|Каппис Кристиан
|3
|0.2
|Хедлунд Симон
|1
|0.07
|Слимане Анис
|1
|0.07
|Радошевич Йосип
|1
|0.07
|Рустед Сигурд
|1
|0.07
|Бруус Андреас
|1
|0.07
|Менса Кевин
|1
|0.07
|Бёркеейет Тобиас
|1
|0.07
|Френнруп Мортен
|1
|0.07
|Махсо Андреас
|1 (1)
|0.07
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|0
|0
|Риверос Блас
|0
|0
Оденсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|5
|0.33
|Сабби Эммануэль
|2
|0.13
|Шельвик Йорген
|2
|0.13
|Лидер Март
|2
|0.13
|Томасен Йенс
|2
|0.13
|Фенгер Макс
|2
|0.13
|Кадри Башким
|1
|0.07
|Андерсен Александр
|1
|0.07
|Джейбали Иссам
|1
|0.07
|Клеве Троэльс
|1
|0.07
|Опондо Мозес
|1
|0.07
|Jakob Martinsen
|1
|0.07
|Тверсков Йеппе
|0
|0
|Трандарсон Арон-Элис
|0
|0
Карточки
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рустед Сигурд
|4
|0
|Менса Кевин
|3
|0
|Бруус Андреас
|3
|0
|Шиембе Кевин
|3
|0
|Слимане Анис
|3
|0
|Хедлунд Симон
|2
|0
|Махсо Андреас
|2
|0
|Бёркеейет Тобиас
|2
|0
|Радошевич Йосип
|1
|0
|Уре Микаэль
|1
|0
|Френнруп Мортен
|1
|0
|Каппис Кристиан
|1
|0
|Скиппер Антон
|1
|0
|Нильс Фредериксен
|1
|0
|Хеггхейм Хенрик
|1
|0
Оденсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сабби Эммануэль
|4
|0
|Томасен Йенс
|3
|0
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|3
|0
|Ларсен Каспер
|2
|0
|Джейбали Иссам
|2
|0
|Трандарсон Арон-Элис
|2
|0
|Кадри Башким
|1
|0
|Андерсен Александр
|1
|0
|Тверсков Йеппе
|1
|0
|Клеве Троэльс
|1
|0
|Бернат Ханс Кристиан
|1
|0
|Окосун Айо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
8
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
3
38%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
1
13%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
3
27%
3
38%
76-90
Пропущено
7
11
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
0
0%
3
27%
1-15
3
43%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
29%
1
9%
46-60
2
29%
3
27%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Забито
8
12
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
2
25%
3
25%
1-15
1
13%
3
25%
16-30
2
25%
1
8%
31-45
1
13%
2
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
3
25%
76-90
Пропущено
12
8
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
3
25%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
25%
2
25%
31-45
2
17%
2
25%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
2
25%
76-90
Забито
19
20
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
3 Не забивали 3
2
11%
6
30%
1-15
3
16%
3
15%
16-30
4
21%
1
5%
31-45
4
21%
3
15%
46-60
1
5%
1
5%
61-75
5
26%
6
30%
76-90
Пропущено
19
19
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
3
16%
5
26%
1-15
3
16%
1
5%
16-30
3
16%
3
16%
31-45
4
21%
3
16%
46-60
3
16%
3
16%
61-75
3
16%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Брондбю
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Брондбю - Глазго Рейнджерс 1:1 Виборг - Брондбю 0:1 Ольборг Фрея - Брондбю 0:3 Брондбю - Копенгаген 2:1
Глазго Рейнджерс - Брондбю 2:0 Брондбю - Вайле 3:2 Раннерс - Брондбю 1:1 Лион - Брондбю 3:0 Брондбю - Ольборг 2:1 Аллерёд - Брондбю 1:8 Сённерйюск - Брондбю 1:0 Брондбю - Спарта Прага 0:0 Брондбю - Силькеборг 1:1 Брондбю - Митьюлланд 2:0 Брондбю - Ред Булл Зальцбург 1:2 Оденсе - Брондбю 2:2 Ред Булл Зальцбург - Брондбю 2:1 Брондбю - Нордшелланн 0:1 Копенгаген - Брондбю 4:2 Вайле - Брондбю 2:2
Оденсе
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Оденсе - Орхус 0:0 Нордшелланн - Оденсе 1:4 Силькеборг - Оденсе 1:1 Оденсе - Раннерс 1:2
Оденсе - Вайле 6:0 Виборг - Оденсе 1:1 Хельсингёр - Оденсе 0:3 Ольборг - Оденсе 2:0 Оденсе - Сённерйюск 2:1 Роскильде КФУМ - Оденсе 1:2 Орхус - Оденсе 2:2 Оденсе - Брондбю 2:2 Оденсе - Силькеборг 1:1 Нордшелланн - Оденсе 3:1 Оденсе - Копенгаген 0:2 Раннерс - Оденсе 1:1 Митьюлланд - Оденсе 1:2 Санкт-Паули - Оденсе 2:2 Оденсе - Брондбю 1:1 Оденсе - Фремад Амагер 7:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|15
|11
|1
|3
|29 - 13
|34
|2.
|Копенгаген
|14
|8
|4
|2
|30 - 11
|28
|3.
|Ольборг
|15
|7
|4
|4
|23 - 16
|25
|4.
|Раннерс
|15
|7
|4
|4
|19 - 17
|25
|5.
|Силькеборг
|14
|5
|7
|2
|24 - 14
|22
|6.
|Брондбю
|1:1
|15
|5
|7
|3
|21 - 19
|22
|7.
|Орхус
|15
|5
|4
|6
|13 - 17
|19
|8.
|Оденсе
|1:1
|15
|3
|8
|4
|21 - 20
|17
|9.
|Виборг
|15
|3
|7
|5
|22 - 24
|16
|10.
|Нордшелланн
|15
|4
|3
|8
|19 - 28
|15
|11.
|Сённерйюск
|15
|2
|3
|10
|9 - 29
|9
|12.
|Вайле
|15
|2
|2
|11
|14 - 36
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|7
|6
|0
|1
|18 - 5
|18
|2.
|Брондбю
|1:1
|8
|4
|3
|1
|12 - 8
|15
|3.
|Орхус
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|4.
|Ольборг
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|5.
|Копенгаген
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|6.
|Силькеборг
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|7.
|Раннерс
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|8.
|Оденсе
|1:1
|7
|2
|3
|2
|12 - 8
|9
|9.
|Вайле
|8
|2
|2
|4
|10 - 15
|8
|10.
|Нордшелланн
|7
|2
|2
|3
|10 - 13
|8
|11.
|Сённерйюск
|7
|2
|2
|3
|5 - 13
|8
|12.
|Виборг
|8
|1
|3
|4
|9 - 12
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|8
|5
|1
|2
|11 - 8
|16
|2.
|Копенгаген
|7
|5
|1
|1
|18 - 5
|16
|3.
|Раннерс
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|4.
|Ольборг
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|5.
|Силькеборг
|7
|2
|4
|1
|13 - 8
|10
|6.
|Виборг
|7
|2
|4
|1
|13 - 12
|10
|7.
|Оденсе
|1:1
|8
|1
|5
|2
|9 - 12
|8
|8.
|Нордшелланн
|8
|2
|1
|5
|9 - 15
|7
|9.
|Брондбю
|1:1
|7
|1
|4
|2
|9 - 11
|7
|10.
|Орхус
|7
|1
|2
|4
|2 - 9
|5
|11.
|Сённерйюск
|8
|0
|1
|7
|4 - 16
|1
|12.
|Вайле
|7
|0
|0
|7
|4 - 21
|0