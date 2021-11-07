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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Брондбю
2:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 16622
Оденсе
0'
0:1
8' Гол
Мадс Фрокьяер-Йенсен
1:1
20' Гол
Уре Микаэль
85' Желтая карточка
Микельсон Николас
2:1
90' Гол
Френнруп Мортен
90'+4
30
Хермансен
Мадс
3
Хеггхейм
Хенрик
5
Махсо
Андреас
18
Шиембе
Кевин
14
Менса
Кевин
19
Френнруп
Мортен
22
Радошевич
Йосип
25
Слимане
Анис
15
Риверос
Блас
11
Уре
Микаэль
27
Хедлунд
Симон
13
Бернат
Ханс
Кристиан
2
Микельсон
Николас
6
Тверсков
Йеппе
3
Андерсен
Александр
16
Шельвик
Йорген
14
Томасен
Йенс
19
Трандарсон
Арон-Элис
11
Сабби
Эммануэль
29
Мадс
Фрокьяер-Йенсен
25
Опондо
Мозес
15
Фенгер
Макс
Брондбю
3-5-2
Оденсе
4-2-3-1

Ход матча

8'
0:1
Мадс Фрокьяер-Йенсен
(Тверсков Йеппе)
20'
Уре Микаэль
1:1
58'
Греве Матиас
Слимане Анис
 
59'
Бруус Андреас
Риверос Блас
 
59'
Дивкович Марко
Хедлунд Симон
 
62'
 
Джейбали Иссам
Опондо Мозес
77'
Павлович Андрия
Уре Микаэль
 
77'
Каппис Кристиан
Радошевич Йосип
 
78'
 
Лидер Март
Фенгер Макс
83'
 
Кадри Башким
Мадс Фрокьяер-Йенсен
85'
 
Микельсон Николас
90'
Френнруп Мортен
(Дивкович Марко)
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

История личных встреч

Брондбю
Оденсе

27 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
21 победа 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

63%
25.9%
11.1%
17 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

51.9%
44.4%
3.7%
14 побед 12 ничьих 0 побед

17 матчей

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

64.7%
35.3%
0 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 8 побед

44 матча

47.7%
29.5%
22.8%
21 победа 13 ничьих 10 побед

Первый тайм

38.6%
40.9%
20.5%
17 побед 18 ничьих 9 побед

Второй тайм

31.8%
50%
18.2%
14 побед 22 ничьи 8 побед

История матчей

СД
2:2
ТМК
1:1
СД
0:3
СД
3:1
ТМС
1:2
СД
0:2
СД
3:2
СДЧГ
0:2
СДЧГ
2:2
СД
2:0
СД
1:1
СД
2:1
СД
1:1
СД
1:0
СД
3:0
СД
1:0
СД
2:5
СД
1:2
СД
0:2
СД
2:0
СД
1:1
СД
1:2
СД
0:0
СД
2:1
СД
1:2
СД
0:3
СД
0:1
С
1:0
СЛ
0:0
СЛ
2:1
СЛ
1:1
ТМС
2:3
СЛ
2:0
СЛ
2:2
СЛ
0:1
СЛ
1:3
СЛ
2:2
СЛ
0:0
СЛ
0:1
К
0:1
СЛ
0:1
СЛ
0:2
К
0:1
СЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уре Микаэль 8 0.53
Каппис Кристиан 3 0.2
Френнруп Мортен 2 0.13
Хедлунд Симон 1 0.07
Слимане Анис 1 0.07
Радошевич Йосип 1 0.07
Рустед Сигурд 1 0.07
Бруус Андреас 1 0.07
Менса Кевин 1 0.07
Бёркеейет Тобиас 1 0.07
Махсо Андреас 1 (1) 0.07
Гаммельбю Йенс-Мартин 0 0
Риверос Блас 0 0
Дивкович Марко 0 0
Оденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мадс Фрокьяер-Йенсен 5 0.33
Сабби Эммануэль 2 0.13
Шельвик Йорген 2 0.13
Лидер Март 2 0.13
Томасен Йенс 2 0.13
Фенгер Макс 2 0.13
Кадри Башким 1 0.07
Андерсен Александр 1 0.07
Джейбали Иссам 1 0.07
Клеве Троэльс 1 0.07
Опондо Мозес 1 0.07
Jakob Martinsen 1 0.07
Тверсков Йеппе 0 0
Трандарсон Арон-Элис 0 0

Карточки

Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рустед Сигурд 4 0
Менса Кевин 3 0
Бруус Андреас 3 0
Шиембе Кевин 3 0
Слимане Анис 3 0
Хедлунд Симон 2 0
Махсо Андреас 2 0
Бёркеейет Тобиас 2 0
Радошевич Йосип 1 0
Уре Микаэль 1 0
Френнруп Мортен 1 0
Каппис Кристиан 1 0
Скиппер Антон 1 0
Нильс Фредериксен 1 0
Хеггхейм Хенрик 1 0
Оденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сабби Эммануэль 4 0
Томасен Йенс 3 0
Мадс Фрокьяер-Йенсен 3 0
Ларсен Каспер 2 0
Джейбали Иссам 2 0
Трандарсон Арон-Элис 2 0
Кадри Башким 1 0
Андерсен Александр 1 0
Тверсков Йеппе 1 0
Клеве Троэльс 1 0
Микельсон Николас 1 0
Бернат Ханс Кристиан 1 0
Окосун Айо 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
9
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
0
0%
4
44%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
3
23%
1
11%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
4
31%
3
33%
76-90

Пропущено

8
13
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
1
13%
3
23%
1-15
3
38%
2
15%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
25%
1
8%
46-60
2
25%
3
23%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Забито

8
12
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
2
25%
3
25%
1-15
1
13%
3
25%
16-30
2
25%
1
8%
31-45
1
13%
2
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
3
25%
76-90

Пропущено

12
8
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
3
25%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
25%
2
25%
31-45
2
17%
2
25%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
2
25%
76-90

Забито

21
21
10 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
3 Не забивали 3
2
10%
7
33%
1-15
4
19%
3
14%
16-30
4
19%
1
5%
31-45
4
19%
3
14%
46-60
1
5%
1
5%
61-75
6
29%
6
29%
76-90

Пропущено

20
21
10 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 13
4
20%
5
24%
1-15
3
15%
2
10%
16-30
3
15%
3
14%
31-45
4
20%
3
14%
46-60
3
15%
3
14%
61-75
3
15%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Брондбю
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Брондбю - Глазго Рейнджерс 1:1 Виборг - Брондбю 0:1 Ольборг Фрея - Брондбю 0:3 Брондбю - Копенгаген 2:1
Глазго Рейнджерс - Брондбю 2:0 Брондбю - Вайле 3:2 Раннерс - Брондбю 1:1 Лион - Брондбю 3:0 Брондбю - Ольборг 2:1 Аллерёд - Брондбю 1:8 Сённерйюск - Брондбю 1:0 Брондбю - Спарта Прага 0:0 Брондбю - Силькеборг 1:1 Брондбю - Митьюлланд 2:0 Брондбю - Ред Булл Зальцбург 1:2 Оденсе - Брондбю 2:2 Ред Булл Зальцбург - Брондбю 2:1 Брондбю - Нордшелланн 0:1 Копенгаген - Брондбю 4:2 Вайле - Брондбю 2:2
Оденсе
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Оденсе - Орхус 0:0 Нордшелланн - Оденсе 1:4 Силькеборг - Оденсе 1:1 Оденсе - Раннерс 1:2
Оденсе - Вайле 6:0 Виборг - Оденсе 1:1 Хельсингёр - Оденсе 0:3 Ольборг - Оденсе 2:0 Оденсе - Сённерйюск 2:1 Роскильде КФУМ - Оденсе 1:2 Орхус - Оденсе 2:2 Оденсе - Брондбю 2:2 Оденсе - Силькеборг 1:1 Нордшелланн - Оденсе 3:1 Оденсе - Копенгаген 0:2 Раннерс - Оденсе 1:1 Митьюлланд - Оденсе 1:2 Санкт-Паули - Оденсе 2:2 Оденсе - Брондбю 1:1 Оденсе - Фремад Амагер 7:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 15 11 1 3 29 - 13 34
2. Копенгаген 0:0 15 8 5 2 30 - 11 29
3. Ольборг 15 7 4 4 23 - 16 25
4. Раннерс 15 7 4 4 19 - 17 25
5. Брондбю 15 6 6 3 22 - 19 24
6. Силькеборг 0:0 15 5 8 2 24 - 14 23
7. Орхус 15 5 4 6 13 - 17 19
8. Оденсе 15 3 7 5 21 - 21 16
9. Виборг 15 3 7 5 22 - 24 16
10. Нордшелланн 15 4 3 8 19 - 28 15
11. Сённерйюск 15 2 3 10 9 - 29 9
12. Вайле 15 2 2 11 14 - 36 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 7 6 0 1 18 - 5 18
2. Брондбю 8 5 2 1 13 - 8 17
3. Орхус 8 4 2 2 11 - 8 14
4. Ольборг 7 4 1 2 13 - 8 13
5. Силькеборг 0:0 8 3 4 1 11 - 6 13
6. Копенгаген 0:0 7 3 3 1 12 - 6 12
7. Раннерс 8 3 3 2 9 - 10 12
8. Оденсе 7 2 3 2 12 - 8 9
9. Вайле 8 2 2 4 10 - 15 8
10. Нордшелланн 7 2 2 3 10 - 13 8
11. Сённерйюск 7 2 2 3 5 - 13 8
12. Виборг 8 1 3 4 9 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 0:0 8 5 2 1 18 - 5 17
2. Митьюлланд 8 5 1 2 11 - 8 16
3. Раннерс 7 4 1 2 10 - 7 13
4. Ольборг 8 3 3 2 10 - 8 12
5. Силькеборг 0:0 7 2 4 1 13 - 8 10
6. Виборг 7 2 4 1 13 - 12 10
7. Нордшелланн 8 2 1 5 9 - 15 7
8. Брондбю 7 1 4 2 9 - 11 7
9. Оденсе 8 1 4 3 9 - 13 7
10. Орхус 7 1 2 4 2 - 9 5
11. Сённерйюск 8 0 1 7 4 - 16 1
12. Вайле 7 0 0 7 4 - 21 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Брондбю 2:1 Оденсе онлайн


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