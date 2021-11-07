Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Команда Брондбю играла лучше в этом тайме.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Бернат Ханс Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Шиембе Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Опондо Мозес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Удар от ворот произведет Оденсе

35' Хедлунд Симон из команды Брондбю сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

34' Трандарсон Арон-Элис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Андерсен Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Менса Кевин из команды Брондбю сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

27' Удар от ворот произведет Оденсе

26' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Радошевич Йосип из команды Брондбю сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

25' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Микельсон Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Удар от ворот произведет Брондбю

23' Трандарсон Арон-Элис из команды Оденсе навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

22' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Брондбю будет все-таки засчитан.

22' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

20' Г О О О О О О Л - Уре Микаэль из команды Брондбю головой вбивает мяч в сетку.

19' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Матч возобновлен

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Томасен Йенс пробил со штрафного прямо в стенку

15' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Удар от ворот произведет Оденсе

14' Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

11' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Отличные скиллы показывает Мадс Фрокьяер-Йенсен , обводя своих соперников

10' Оденсе идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Г О О О О Л - Мадс Фрокьяер-Йенсен забивает с правой ноги!

8' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Хедлунд Симон нанес удар головой, но Ханс Кристиан Бернат спокойно отбил мяч.

7' Фенгер Макс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Тверсков Йеппе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

6' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Опондо Мозес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Шельвик Йорген предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

5' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Хедлунд Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Шиембе Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Оденсе начинает с центра поля