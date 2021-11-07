Дания: Суперлига Дании 2021-2022
3:1
Конец матча
Стадион: Вейле Зрители: 4529
1:0
34' ГолМуколли Арбнор
36' Желтая карточкаСимонсен Йеппе
2:0
60' ГолЭзатолахи Саид
3:0
63' Гол в свои воротаТчамба Дуплекс
71' Желтая карточкаМанджрекар Джеймс
78' Желтая карточкаХанссон Халлюр
90' Желтая карточкаКолингер Денис
3:1
90' ГолEmil Holm
2
Heron
28
Флё
Николай
90
Альбек
Мадс
29
Экани
Виктор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
2 HeronЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Соуза АлланНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Петер Соренсен
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
28 Флё НиколайВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
90 Альбек МадсПолузащитник
-
29 Экани ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Simon Poulsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
34'
1:0
36'
60'
2:0
63'
3:0
78'
90'
90'
3:1
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
2 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 2
-
4 Угловые 5
-
3 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
История личных встреч
Вайле
Сённерйюск
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед
16 матчей
56.3%
12.5%
31.2%
9 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
6 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вайле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lukas Engel
|2
|0.13
|Эммануилидис Димитриос
|2
|0.13
|Фагир Вахид
|2
|0.13
|Понсе Андрес
|1
|0.07
|Джорджевич Лука
|1
|0.07
|Колингер Денис
|1
|0.07
|Эзатолахи Саид
|1
|0.07
|Муколли Арбнор
|1
|0.07
|Соуза Аллан II
|1 (1)
|0.07
|Скооп Якоб
|0
|0
|Ямга Кевин
|0
|0
|Хенриксен Тобиас
|0
|0
|Кустович Кевин
|0
|0
Сённерйюск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Emil Holm
|2
|0.13
|Прошшер Даниэл
|2
|0.13
|Симонсен Йеппе
|1
|0.07
|Тайво Абдулрахман
|1
|0.07
|Экани Виктор
|1
|0.07
|Корнвиг Эмиль
|1
|0.07
|Фредериксен Эмиль
|1
|0.07
|Альбек Мадс
|0
|0
|Реесе Сёрен
|0
|0
Карточки
Вайле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Колингер Денис
|7
|0
|Эзатолахи Саид
|5
|0
|Муколли Арбнор
|4
|0
|Манджрекар Джеймс
|4
|0
|Опоку Джером
|2
|1
|Ханссон Халлюр
|3
|0
|Соуза Аллан II
|3
|0
|Фагир Вахид
|2
|0
|Скооп Якоб
|1
|0
|Давидсен Вильормур
|1
|0
|Хенриксен Тобиас
|1
|0
|Lukas Engel
|1
|0
|Hans Hollsberg
|1
|0
Сённерйюск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Экани Виктор
|4
|0
|Альбек Мадс
|3
|0
|Emil Holm
|3
|0
|Хенде Марк-Даль
|2
|0
|Гартенманн Стефан
|2
|0
|Корнвиг Эмиль
|2
|0
|Тайво Абдулрахман
|2
|0
|Хассан Рилван
|1
|0
|Симонсен Йеппе
|1
|0
|Реесе Сёрен
|1
|0
|Anders Jacobsen II
|1
|0
|Кристинссон Кристофер Инги
|1
|0
|Мумбанья Фарис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
5
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
10 Не забивали 12
1
13%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
63%
1
20%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
17
15
11 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
2
12%
2
13%
1-15
6
35%
1
7%
16-30
3
18%
5
33%
31-45
1
6%
5
33%
46-60
1
6%
1
7%
61-75
4
24%
1
7%
76-90
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
21
13
10 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
4
19%
1
8%
1-15
4
19%
1
8%
16-30
2
10%
2
15%
31-45
2
10%
2
15%
46-60
1
5%
3
23%
61-75
8
38%
4
31%
76-90
Забито
12
10
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
1
8%
1
10%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
5
42%
2
20%
31-45
5
42%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Пропущено
38
28
21 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 12
6
16%
3
11%
1-15
10
26%
2
7%
16-30
5
13%
7
25%
31-45
3
8%
7
25%
46-60
2
5%
4
14%
61-75
12
32%
5
18%
76-90
Результаты последних матчей
Вайле
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Копенгаген - Вайле 3:0 Хорсенс - Вайле 1:3 Вайле - Нордшелланн 2:0 Брондбю - Вайле 3:2
Оденсе - Вайле 6:0 Вайле - Силькеборг 2:4 Ванлоесе - Вайле 3:4 Вайле - Виборг 1:1 Орхус - Вайле 1:0 Vordingborg - Вайле 0:2 Хольштайн Киль - Вайле 1:2 Вайле - Копенгаген 0:4 Нордшелланн - Вайле 3:1 Вайле - Ольборг 0:1 Митьюлланд - Вайле 4:1 Вайле - Брондбю 2:2 Сённерйюск - Вайле 1:0 Вайле - Раннерс 0:2 Вайле - Любек 1:0 Вайле - Эсбьерг 5:1
Сённерйюск
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Сённерйюск - Силькеборг 0:6 Орхус - Сённерйюск 0:2 Митьюлланд - Сённерйюск 3:2 Сённерйюск - Копенгаген 1:1
Ольборг - Сённерйюск 4:0 Орхус - Сённерйюск 1:0 Б-1913 - Сённерйюск 3:4 Сённерйюск - Брондбю 1:0 Оденсе - Сённерйюск 2:1 Хиллерёд - Сённерйюск 0:5 Сённерйюск - Виборг 2:2 Копенгаген - Сённерйюск 2:0 Сённерйюск - Митьюлланд 0:2 Раннерс - Сённерйюск 1:0 Сённерйюск - Нордшелланн 0:2 Сённерйюск - Вайле 1:0 Силькеборг - Сённерйюск 0:0 Каса Пиа - Сённерйюск 2:0 Сённерйюск - Виборг 1:4 Брондбю - Сённерйюск 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|14
|11
|1
|2
|29 - 10
|34
|2.
|Копенгаген
|14
|8
|4
|2
|30 - 11
|28
|3.
|Ольборг
|15
|7
|4
|4
|23 - 16
|25
|4.
|Раннерс
|15
|7
|4
|4
|19 - 17
|25
|5.
|Силькеборг
|14
|5
|7
|2
|24 - 14
|22
|6.
|Брондбю
|14
|5
|6
|3
|20 - 18
|21
|7.
|Оденсе
|14
|3
|7
|4
|20 - 19
|16
|8.
|Виборг
|15
|3
|7
|5
|22 - 24
|16
|9.
|Орхус
|14
|4
|4
|6
|10 - 17
|16
|10.
|Нордшелланн
|15
|4
|3
|8
|19 - 28
|15
|11.
|Сённерйюск
|15
|2
|3
|10
|9 - 29
|9
|12.
|Вайле
|15
|2
|2
|11
|14 - 36
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|7
|6
|0
|1
|18 - 5
|18
|2.
|Брондбю
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|3.
|Ольборг
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|4.
|Копенгаген
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|5.
|Силькеборг
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|6.
|Раннерс
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|7.
|Орхус
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|8.
|Оденсе
|7
|2
|3
|2
|12 - 8
|9
|9.
|Вайле
|8
|2
|2
|4
|10 - 15
|8
|10.
|Нордшелланн
|7
|2
|2
|3
|10 - 13
|8
|11.
|Сённерйюск
|7
|2
|2
|3
|5 - 13
|8
|12.
|Виборг
|8
|1
|3
|4
|9 - 12
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|7
|5
|1
|1
|11 - 5
|16
|2.
|Копенгаген
|7
|5
|1
|1
|18 - 5
|16
|3.
|Раннерс
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|4.
|Ольборг
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|5.
|Силькеборг
|7
|2
|4
|1
|13 - 8
|10
|6.
|Виборг
|7
|2
|4
|1
|13 - 12
|10
|7.
|Нордшелланн
|8
|2
|1
|5
|9 - 15
|7
|8.
|Брондбю
|7
|1
|4
|2
|9 - 11
|7
|9.
|Оденсе
|7
|1
|4
|2
|8 - 11
|7
|10.
|Орхус
|7
|1
|2
|4
|2 - 9
|5
|11.
|Сённерйюск
|8
|0
|1
|7
|4 - 16
|1
|12.
|Вайле
|7
|0
|0
|7
|4 - 21
|0