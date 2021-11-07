Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Удар от ворот произведет Вайле

46' Гартенманн Стефан из команды Сённерйюск навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Удар от ворот произведет Вайле

43' Экани Виктор из команды Сённерйюск не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

43' Манджрекар Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Понсе Андрес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Хенриксен Тобиас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

42' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Манджрекар Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Альбек Мадс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

41' Удар от ворот произведет Вайле

39' Удар от ворот произведет Вайле

39' Альбек Мадс не смог попасть в створ ударом издали

39' Отличные скиллы показывает Хассан Рилван , обводя своих соперников

39' Тчамба Дуплекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Херон из команды Вайле отправил кросс в штрафную...

38' Грютебуст Стен взял и забрал мяч на выходе

37' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Удар от ворот произведет Сённерйюск

36' Симонсен Йеппе совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

35' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Г О О О О Л - Муколли Арбнор забивает ударом с левой ноги!

33' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

31' Хенде Марк-Даль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Лукас Энгель из команды Вайле навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

29' Хорошую попытку сделал Муколли Арбнор . Удар в створ, но вратарь начеку

28' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

27' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Хорошую попытку сделал Муколли Арбнор . Удар в створ, но вратарь начеку

23' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Удар от ворот произведет Вайле

18' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Эмиль Хольм предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

17' Херон из команды Вайле идет с мячом вперед на обострение...

16' Матч возобновлен

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Отличный пас сделал Альбек Мадс из команды Сённерйюск . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

13' Альбек Мадс из команды Сённерйюск навешивает со штрафного, но никто из своих не был вовремя на мяче.

12' Удар от ворот произведет Сённерйюск

12' Эзатолахи Саид из команды Вайле не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

11' Грютебуст Стен взял и забрал мяч на выходе

11' Альбек Мадс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

10' Херон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Грютебуст Стен взял и забрал мяч на выходе

8' Флё Николай взял и забрал мяч на выходе

8' Херон из команды Вайле отправил кросс в штрафную...

8' Эскесен Юлиус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Плохо сыграл Флё Николай - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

4' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' О, нет. Из многообещающей позиции Понсе Андрес из команды Вайле наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

2' Гартенманн Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Удар от ворот произведет Вайле

1' Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Сённерйюск начинает с центра поля