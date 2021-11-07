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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Вайле
3:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 4529
Сённерйюск
0'
1:0
34' Гол
Муколли Арбнор
36' Желтая карточка
Симонсен Йеппе
2:0
60' Гол
Эзатолахи Саид
3:0
63' Гол в свои ворота
Тчамба Дуплекс
71' Желтая карточка
Манджрекар Джеймс
78' Желтая карточка
Ханссон Халлюр
90' Желтая карточка
Колингер Денис
3:1
90' Гол
Emil Holm
90'+4
13
Грютебуст
Стен
44
Хенриксен
Тобиас
5
Манджрекар
Джеймс
22
Колингер
Денис
2
Heron
11
Муколли
Арбнор
6
Эзатолахи
Саид
15
Ханссон
Халлюр
8
Lukas
Engel
10
Соуза
Аллан
II
9
Понсе
Андрес
28
Флё
Николай
21
Симонсен
Йеппе
2
Гартенманн
Стефан
4
Тчамба
Дуплекс
5
Хенде
Марк-Даль
90
Альбек
Мадс
29
Экани
Виктор
7
Эскесен
Юлиус
3
Emil
Holm
25
Тайво
Абдулрахман
77
Хассан
Рилван
Вайле
4-4-2
Сённерйюск
4-3-3

Ход матча

34'
Муколли Арбнор
1:0
36'
 
Симонсен Йеппе
57'
 
Мумбанья Фарис
Тайво Абдулрахман
60'
Эзатолахи Саид
2:0
62'
Джорджевич Лука
Понсе Андрес
 
63'
Тчамба Дуплекс
3:0
69'
 
Корнвиг Эмиль
Эскесен Юлиус
69'
 
Реесе Сёрен
Хассан Рилван
71'
Манджрекар Джеймс
 
74'
Хетеми Лундрим
Муколли Арбнор
 
74'
Кустович Кевин
Lukas Engel
 
75'
 
Кристинссон Кристофер Инги
Симонсен Йеппе
78'
Ханссон Халлюр
 
84'
Dominic Vinicius
Соуза Аллан
 
84'
Драмме Муамаду
Эзатолахи Саид
 
90'
Колингер Денис
 
90'
3:1
Emil Holm
(Альбек Мадс)

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 5
  • 3 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

История личных встреч

Вайле
Сённерйюск

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

16 матчей

56.3%
12.5%
31.2%
9 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
6 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед

История матчей

СД
1:0
СБЗВ
4:2
СБЗВ
1:0
СД
0:1
СД
4:1
СДП
4:1
СДП
4:1
СД
2:0
СД
3:0
К
2:1
ТМС
0:1
СЛ
0:0
СЛ
3:2
ТМС
2:2
ПД
0:1
ПД
4:2

Бомбардиры внутри турнира

Вайле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lukas Engel 2 0.13
Эммануилидис Димитриос 2 0.13
Фагир Вахид 2 0.13
Понсе Андрес 1 0.07
Джорджевич Лука 1 0.07
Колингер Денис 1 0.07
Эзатолахи Саид 1 0.07
Муколли Арбнор 1 0.07
Соуза Аллан II 1 (1) 0.07
Скооп Якоб 0 0
Ямга Кевин 0 0
Хенриксен Тобиас 0 0
Кустович Кевин 0 0
Сённерйюск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Emil Holm 2 0.13
Прошшер Даниэл 2 0.13
Симонсен Йеппе 1 0.07
Тайво Абдулрахман 1 0.07
Экани Виктор 1 0.07
Корнвиг Эмиль 1 0.07
Фредериксен Эмиль 1 0.07
Альбек Мадс 0 0
Реесе Сёрен 0 0

Карточки

Вайле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Колингер Денис 7 0
Эзатолахи Саид 5 0
Муколли Арбнор 4 0
Манджрекар Джеймс 4 0
Опоку Джером 2 1
Ханссон Халлюр 3 0
Соуза Аллан II 3 0
Фагир Вахид 2 0
Скооп Якоб 1 0
Давидсен Вильормур 1 0
Хенриксен Тобиас 1 0
Lukas Engel 1 0
Hans Hollsberg 1 0
Сённерйюск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Экани Виктор 4 0
Альбек Мадс 3 0
Emil Holm 3 0
Хенде Марк-Даль 2 0
Гартенманн Стефан 2 0
Корнвиг Эмиль 2 0
Тайво Абдулрахман 2 0
Хассан Рилван 1 0
Симонсен Йеппе 1 0
Реесе Сёрен 1 0
Anders Jacobsen II 1 0
Кристинссон Кристофер Инги 1 0
Мумбанья Фарис 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
5
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
10 Не забивали 12
1
13%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
63%
1
20%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

17
15
11 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
2
12%
2
13%
1-15
6
35%
1
7%
16-30
3
18%
5
33%
31-45
1
6%
5
33%
46-60
1
6%
1
7%
61-75
4
24%
1
7%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

21
13
10 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
4
19%
1
8%
1-15
4
19%
1
8%
16-30
2
10%
2
15%
31-45
2
10%
2
15%
46-60
1
5%
3
23%
61-75
8
38%
4
31%
76-90

Забито

12
10
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
1
8%
1
10%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
5
42%
2
20%
31-45
5
42%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Пропущено

38
28
21 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 12
6
16%
3
11%
1-15
10
26%
2
7%
16-30
5
13%
7
25%
31-45
3
8%
7
25%
46-60
2
5%
4
14%
61-75
12
32%
5
18%
76-90

Результаты последних матчей

Вайле
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Копенгаген - Вайле 3:0 Хорсенс - Вайле 1:3 Вайле - Нордшелланн 2:0 Брондбю - Вайле 3:2
Оденсе - Вайле 6:0 Вайле - Силькеборг 2:4 Ванлоесе - Вайле 3:4 Вайле - Виборг 1:1 Орхус - Вайле 1:0 Vordingborg - Вайле 0:2 Хольштайн Киль - Вайле 1:2 Вайле - Копенгаген 0:4 Нордшелланн - Вайле 3:1 Вайле - Ольборг 0:1 Митьюлланд - Вайле 4:1 Вайле - Брондбю 2:2 Сённерйюск - Вайле 1:0 Вайле - Раннерс 0:2 Вайле - Любек 1:0 Вайле - Эсбьерг 5:1
Сённерйюск
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Сённерйюск - Силькеборг 0:6 Орхус - Сённерйюск 0:2 Митьюлланд - Сённерйюск 3:2 Сённерйюск - Копенгаген 1:1
Ольборг - Сённерйюск 4:0 Орхус - Сённерйюск 1:0 Б-1913 - Сённерйюск 3:4 Сённерйюск - Брондбю 1:0 Оденсе - Сённерйюск 2:1 Хиллерёд - Сённерйюск 0:5 Сённерйюск - Виборг 2:2 Копенгаген - Сённерйюск 2:0 Сённерйюск - Митьюлланд 0:2 Раннерс - Сённерйюск 1:0 Сённерйюск - Нордшелланн 0:2 Сённерйюск - Вайле 1:0 Силькеборг - Сённерйюск 0:0 Каса Пиа - Сённерйюск 2:0 Сённерйюск - Виборг 1:4 Брондбю - Сённерйюск 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 14 11 1 2 29 - 10 34
2. Копенгаген 14 8 4 2 30 - 11 28
3. Ольборг 15 7 4 4 23 - 16 25
4. Раннерс 15 7 4 4 19 - 17 25
5. Силькеборг 14 5 7 2 24 - 14 22
6. Брондбю 14 5 6 3 20 - 18 21
7. Оденсе 14 3 7 4 20 - 19 16
8. Виборг 15 3 7 5 22 - 24 16
9. Орхус 14 4 4 6 10 - 17 16
10. Нордшелланн 15 4 3 8 19 - 28 15
11. Сённерйюск 15 2 3 10 9 - 29 9
12. Вайле 15 2 2 11 14 - 36 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 7 6 0 1 18 - 5 18
2. Брондбю 7 4 2 1 11 - 7 14
3. Ольборг 7 4 1 2 13 - 8 13
4. Копенгаген 7 3 3 1 12 - 6 12
5. Силькеборг 7 3 3 1 11 - 6 12
6. Раннерс 8 3 3 2 9 - 10 12
7. Орхус 7 3 2 2 8 - 8 11
8. Оденсе 7 2 3 2 12 - 8 9
9. Вайле 8 2 2 4 10 - 15 8
10. Нордшелланн 7 2 2 3 10 - 13 8
11. Сённерйюск 7 2 2 3 5 - 13 8
12. Виборг 8 1 3 4 9 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 7 5 1 1 11 - 5 16
2. Копенгаген 7 5 1 1 18 - 5 16
3. Раннерс 7 4 1 2 10 - 7 13
4. Ольборг 8 3 3 2 10 - 8 12
5. Силькеборг 7 2 4 1 13 - 8 10
6. Виборг 7 2 4 1 13 - 12 10
7. Нордшелланн 8 2 1 5 9 - 15 7
8. Брондбю 7 1 4 2 9 - 11 7
9. Оденсе 7 1 4 2 8 - 11 7
10. Орхус 7 1 2 4 2 - 9 5
11. Сённерйюск 8 0 1 7 4 - 16 1
12. Вайле 7 0 0 7 4 - 21 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vejle Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Вайле 3:1 Сённерйюск онлайн


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