VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Ринне Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

46' Писингер Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Ох, нехорошо это выглядит. Одей Стивен получил травму и медбригада забирает его с поля.

44' Одей Стивен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Матч остановлен

43' Карлгрен Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Какой шанс! Росс Матиас почти забил, но мяч вынесли с линии!

43' Карлгрен Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Отличные скиллы показывает Куск Каспер , обводя своих соперников

42' Писингер Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

42' Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Куск Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

39' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Куск Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

36' Теландер Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Ольборг выполняет удар от ворот.

33' Одей Стивен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

31' Удар от ворот произведет Раннерс

30' Тибблинг Симон из команды Раннерс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

30' Марксен Эрик нанес удар головой, но Джейкоб Ринн спокойно отбил мяч.

30' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Ох, нехорошо это выглядит. Лауэнборг Фредерик получил травму и медбригада забирает его с поля.

29' Ох, нехорошо это выглядит. Хёйхольт Мальте получил травму и медбригада забирает его с поля.

29' Лауэнборг Фредерик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Хёйхольт Мальте на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Ринне Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе

27' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...

26' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Удар от ворот произведет Раннерс

23' Писингер Симон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

22' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Копплин Бьорн пробует нанести удар издали, но Джейкоб Ринн держит все под контролем

21' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Писингер Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Писингер Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Карлгрен Патрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

17' Брок-Мадсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Оливер Бундгар Кристенсен делает длинную передачу вперед

15' Удар от ворот произведет Ольборг

14' Фоссум Ивер из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

13' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Писингер Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Тибблинг Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

11' Удар от ворот произведет Раннерс

11' Писингер Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Копплин Бьорн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Удар от ворот произведет Ольборг

9' Как он промахнулся? Одей Стивен имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

8' Копплин Бьорн пробует нанести удар издали, но Джейкоб Ринн ловит мяч

7' Хагельскьер Андерс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...

7' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Ольборг выполняет удар от ворот.

4' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Брок-Мадсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

1' Г О О О О Л - Макарич Милан первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Ольборг начинает с центра поля