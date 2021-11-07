Дания: Суперлига Дании 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Aalborg Portland Park Зрители: 7266
1:0
1' ГолМакарич Милан
1:1
56' ГолКамара Аль-Хаджи
87' Желтая карточкаКамара Аль-Хаджи
90' Желтая карточкаФеррейра Педру
90' Вторая желтая карточкаФеррейра Педру
90' Желтая карточкаПисингер Симон
17
Куск
Каспер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Куск КасперНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
30 Эррайс РуфоПолузащитник
- Нападающий
-
11 Прица ТимНападающий
-
-
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Марксен ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Одей СтивенНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Дакир ЙонасВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Эгхо МарвинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
1'
1:0
56'
87'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 5
-
10 Угловые 2
-
2 Офсайды 4
-
10 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
История личных встреч
Ольборг
Раннерс
24 матча
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
20 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
70.8%
25%
4.2%
17 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.2%
20.8%
25%
13 побед 5 ничьих 0 побед
21 матч
38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 13 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 13 побед
Второй тайм
76.2%
23.8%
0 побед 16 ничьих 11 побед
45 матчей
44.4%
26.7%
28.9%
20 побед 12 ничьих 13 побед
Первый тайм
37.8%
33.3%
28.9%
17 побед 15 ничьих 13 побед
Второй тайм
28.9%
46.7%
24.4%
13 побед 21 ничья 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ольборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фоссум Ивер
|6 (1)
|0.4
|Макарич Милан
|4
|0.27
|Андреасен Лука
|4
|0.27
|Куск Каспер
|2
|0.13
|Теландер Расмус
|2
|0.13
|Феррейра Педру
|2
|0.13
|Росс Матиас
|1
|0.07
|Прица Тим
|1
|0.07
|Хагельскьер Андерс
|1
|0.07
|Паллесен Кристоффер
|0
|0
|Frederik Boersting
|0
|0
|Альманн Якоб
|0
|0
Раннерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Одей Стивен
|5
|0.33
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|5 (1)
|0.33
|Камара Аль-Хаджи
|4
|0.27
|Кехинде Тосин
|1
|0.07
|Греве Матиас
|1
|0.07
|Каллесеэ Миккель
|1
|0.07
|Эгхо Марвин
|1
|0.07
|Тибблинг Симон
|0
|0
|Марксен Эрик
|0
|0
|Писингер Симон
|0
|0
|Гравес Симон
|0
|0
|Йонсен Лассер Берг
|0
|0
|Клюснер Тобиас
|0
|0
|Бундгаард Оливер
|0
|0
Карточки
Ольборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феррейра Педру
|6
|1
|Альманн Якоб
|4
|0
|Кристенсен Магнус
|4
|0
|Теландер Расмус
|3
|0
|Росс Матиас
|3
|0
|Хёйхольт Мальте
|3
|0
|Паллесен Кристоффер
|2
|0
|Frederik Boersting
|2
|0
|Гранли Даниэль
|1
|0
|Макарич Милан
|1
|0
|Хагельскьер Андерс
|1
|0
Раннерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тибблинг Симон
|5
|0
|Писингер Симон
|3
|0
|Каллесеэ Миккель
|3
|0
|Камара Аль-Хаджи
|3
|0
|Йонсен Лассер Берг
|3
|0
|Лауэнборг Фредерик
|2
|0
|Кехинде Тосин
|2
|0
|Марксен Эрик
|1
|0
|Копплин Бьорн
|1
|0
|Лауридсен Йеспер
|1
|0
|Брок-Мадсен Николай
|1
|0
|Карлгрен Патрик
|1
|0
|Эгхо Марвин
|1
|0
|Греве Матиас
|1
|0
|Одей Стивен
|1
|0
|Гравес Симон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
9
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
3
25%
2
22%
31-45
4
33%
3
33%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
1
11%
76-90
Пропущено
7
6
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
3
50%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
10
9
6 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
3
33%
1-15
2
20%
2
22%
16-30
4
40%
3
33%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Пропущено
8
10
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
13%
4
40%
1-15
1
13%
2
20%
16-30
2
25%
2
20%
31-45
2
25%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
22
18
11 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
2
9%
3
17%
1-15
2
9%
5
28%
16-30
7
32%
5
28%
31-45
5
23%
4
22%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
3
14%
1
6%
76-90
Пропущено
15
16
8 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
3
20%
4
25%
1-15
2
13%
5
31%
16-30
3
20%
3
19%
31-45
3
20%
3
19%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
3
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ольборг
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Нордшелланн - Ольборг 0:2 Митьюлланд - Ольборг 3:1 Ольборг - Виборг 2:5 Орхус - Ольборг 1:0
Ольборг - Сённерйюск 4:0 Брондбю - Ольборг 2:1 Люнгбю - Ольборг 0:4 Ольборг - Оденсе 2:0 Виборг - Ольборг 2:3 FIUK - Ольборг 0:13 Ольборг - Нордшелланн 2:1 Раннерс - Ольборг 1:1 Вайле - Ольборг 0:1 Ольборг - Орхус 2:0 Силькеборг - Ольборг 0:0 Ольборг - Митьюлланд 0:1 Копенгаген - Ольборг 2:2 Ольборг - Орхус 1:0 Вайле - Ольборг 1:1 Ольборг - Эсбьерг 0:0
Раннерс
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Раннерс - Яблонец 2:2 Раннерс - Митьюлланд 1:3 Мидделфарт - Раннерс 0:4 Раннерс - Орхус 1:0
Яблонец - Раннерс 2:2 Оденсе - Раннерс 1:2 Раннерс - Брондбю 1:1 ЧФР Клуж - Раннерс 1:1 Митьюлланд - Раннерс 1:0 Фремад Амагер - Раннерс 2:3 Раннерс - Нордшелланн 3:2 Раннерс - АЗ Алкмаар 2:2 Раннерс - Копенгаген 0:2 Силькеборг - Раннерс 2:1 Галатасарай - Раннерс 2:1 Раннерс - Ольборг 1:1 Раннерс - Галатасарай 1:1 Виборг - Раннерс 1:2 Раннерс - Сённерйюск 1:0 Орхус - Раннерс 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|0:0
|15
|11
|2
|2
|29 - 10
|35
|2.
|Копенгаген
|14
|8
|4
|2
|30 - 11
|28
|3.
|Ольборг
|15
|7
|4
|4
|23 - 16
|25
|4.
|Раннерс
|15
|7
|4
|4
|19 - 17
|25
|5.
|Силькеборг
|14
|5
|7
|2
|24 - 14
|22
|6.
|Брондбю
|14
|5
|6
|3
|20 - 18
|21
|7.
|Орхус
|0:0
|15
|4
|5
|6
|10 - 17
|17
|8.
|Оденсе
|14
|3
|7
|4
|20 - 19
|16
|9.
|Виборг
|15
|3
|7
|5
|22 - 24
|16
|10.
|Нордшелланн
|15
|4
|3
|8
|19 - 28
|15
|11.
|Сённерйюск
|15
|2
|3
|10
|9 - 29
|9
|12.
|Вайле
|15
|2
|2
|11
|14 - 36
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|0:0
|7
|6
|0
|1
|18 - 5
|18
|2.
|Брондбю
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|3.
|Ольборг
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|4.
|Копенгаген
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|5.
|Орхус
|0:0
|8
|3
|3
|2
|8 - 8
|12
|6.
|Силькеборг
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|7.
|Раннерс
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|8.
|Оденсе
|7
|2
|3
|2
|12 - 8
|9
|9.
|Вайле
|8
|2
|2
|4
|10 - 15
|8
|10.
|Нордшелланн
|7
|2
|2
|3
|10 - 13
|8
|11.
|Сённерйюск
|7
|2
|2
|3
|5 - 13
|8
|12.
|Виборг
|8
|1
|3
|4
|9 - 12
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|0:0
|8
|5
|2
|1
|11 - 5
|17
|2.
|Копенгаген
|7
|5
|1
|1
|18 - 5
|16
|3.
|Раннерс
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|4.
|Ольборг
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|5.
|Силькеборг
|7
|2
|4
|1
|13 - 8
|10
|6.
|Виборг
|7
|2
|4
|1
|13 - 12
|10
|7.
|Нордшелланн
|8
|2
|1
|5
|9 - 15
|7
|8.
|Брондбю
|7
|1
|4
|2
|9 - 11
|7
|9.
|Оденсе
|7
|1
|4
|2
|8 - 11
|7
|10.
|Орхус
|0:0
|7
|1
|2
|4
|2 - 9
|5
|11.
|Сённерйюск
|8
|0
|1
|7
|4 - 16
|1
|12.
|Вайле
|7
|0
|0
|7
|4 - 21
|0