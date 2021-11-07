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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Ольборг
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 7266
Раннерс
0'
1:0
1' Гол
Макарич Милан
1:1
56' Гол
Камара Аль-Хаджи
87' Желтая карточка
Камара Аль-Хаджи
90' Желтая карточка
Феррейра Педру
90' Вторая желтая карточка
Феррейра Педру
90' Желтая карточка
Писингер Симон
90'+9
1
Ринне
Якоб
4
Росс
Матиас
26
Теландер
Расмус
15
Хагельскьер
Андерс
2
Паллесен
Кристоффер
6
Феррейра
Педру
14
Хёйхольт
Мальте
18
Андреасен
Лука
8
Фоссум
Ивер
9
Макарич
Милан
17
Куск
Каспер
1
Карлгрен
Патрик
15
Копплин
Бьорн
8
Писингер
Симон
11
Марксен
Эрик
19
Бундгаард
Оливер
12
Тибблинг
Симон
6
Йонсен
Лассер
Берг
14
Лауэнборг
Фредерик
18
Клюснер
Тобиас
90
Одей
Стивен
44
Брок-Мадсен
Николай
Ольборг
3-4-1-2
Раннерс
4-4-2

Ход матча

1'
Макарич Милан
1:0
46'
 
Камара Аль-Хаджи
Брок-Мадсен Николай
46'
 
Кехинде Тосин
Клюснер Тобиас
46'
 
Хаммерсхёй-Мистрати Вито
Йонсен Лассер Берг
56'
1:1
Камара Аль-Хаджи
(Кехинде Тосин)
75'
 
Эгхо Марвин
Одей Стивен
75'
Альманн Якоб
Андреасен Лука
 
82'
 
Анкерсен Якоб
Тибблинг Симон
83'
Прица Тим
Макарич Милан
 
87'
 
Камара Аль-Хаджи
90'
Феррейра Педру
 
90'
Феррейра Педру
 
90'
Эррайс Руфо
Куск Каспер
 
90'
 
Писингер Симон

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 5
  • 10 Угловые 2
  • 2 Офсайды 4
  • 10 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

История личных встреч

Ольборг
Раннерс

24 матча

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
20 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

70.8%
25%
4.2%
17 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.2%
20.8%
25%
13 побед 5 ничьих 0 побед

21 матч

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 13 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 13 побед

Второй тайм

76.2%
23.8%
0 побед 16 ничьих 11 побед

45 матчей

44.4%
26.7%
28.9%
20 побед 12 ничьих 13 побед

Первый тайм

37.8%
33.3%
28.9%
17 побед 15 ничьих 13 побед

Второй тайм

28.9%
46.7%
24.4%
13 побед 21 ничья 11 побед

История матчей

СД
1:1
СД
0:0
ТМК
3:1
СД
1:2
ТМС
4:3
СД
3:3
СД
0:3
СДП
0:2
СДП
1:2
СД
0:3
СД
2:2
ТМК
2:1
СД
4:0
ТМК
0:1
СД
1:1
СДЛЕ
2:1
СДЛЕ
0:2
СД
2:1
СД
0:1
СД
0:0
СД
3:2
СД
0:2
СД
1:1
СД
2:1
СД
0:0
СД
1:2
СД
1:4
СД
3:2
СД
2:2
СД
0:1
СД
4:0
СЛ
4:1
ТМС
2:3
СЛ
0:0
СЛ
2:3
СЛ
3:1
ТМС
0:1
СЛ
1:1
СЛ
0:3
ТМС
2:0
СЛ
1:2
СЛ
1:2
СЛ
2:2
СЛ
3:0
СЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Ольборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фоссум Ивер 6 (1) 0.4
Макарич Милан 4 0.27
Андреасен Лука 4 0.27
Куск Каспер 2 0.13
Теландер Расмус 2 0.13
Феррейра Педру 2 0.13
Росс Матиас 1 0.07
Прица Тим 1 0.07
Хагельскьер Андерс 1 0.07
Паллесен Кристоффер 0 0
Frederik Boersting 0 0
Альманн Якоб 0 0
Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Одей Стивен 5 0.33
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 5 (1) 0.33
Камара Аль-Хаджи 4 0.27
Кехинде Тосин 1 0.07
Греве Матиас 1 0.07
Каллесеэ Миккель 1 0.07
Эгхо Марвин 1 0.07
Тибблинг Симон 0 0
Марксен Эрик 0 0
Писингер Симон 0 0
Гравес Симон 0 0
Йонсен Лассер Берг 0 0
Клюснер Тобиас 0 0
Бундгаард Оливер 0 0

Карточки

Ольборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррейра Педру 6 1
Альманн Якоб 4 0
Кристенсен Магнус 4 0
Теландер Расмус 3 0
Росс Матиас 3 0
Хёйхольт Мальте 3 0
Паллесен Кристоффер 2 0
Frederik Boersting 2 0
Гранли Даниэль 1 0
Макарич Милан 1 0
Хагельскьер Андерс 1 0
Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тибблинг Симон 5 0
Писингер Симон 3 0
Каллесеэ Миккель 3 0
Камара Аль-Хаджи 3 0
Йонсен Лассер Берг 3 0
Лауэнборг Фредерик 2 0
Кехинде Тосин 2 0
Марксен Эрик 1 0
Копплин Бьорн 1 0
Лауридсен Йеспер 1 0
Брок-Мадсен Николай 1 0
Карлгрен Патрик 1 0
Эгхо Марвин 1 0
Греве Матиас 1 0
Одей Стивен 1 0
Гравес Симон 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
9
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
3
25%
2
22%
31-45
4
33%
3
33%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
1
11%
76-90

Пропущено

7
6
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
3
50%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

10
9
6 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
3
33%
1-15
2
20%
2
22%
16-30
4
40%
3
33%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

8
10
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
13%
4
40%
1-15
1
13%
2
20%
16-30
2
25%
2
20%
31-45
2
25%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

22
18
11 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
2
9%
3
17%
1-15
2
9%
5
28%
16-30
7
32%
5
28%
31-45
5
23%
4
22%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
3
14%
1
6%
76-90

Пропущено

15
16
8 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
3
20%
4
25%
1-15
2
13%
5
31%
16-30
3
20%
3
19%
31-45
3
20%
3
19%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
3
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ольборг
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Нордшелланн - Ольборг 0:2 Митьюлланд - Ольборг 3:1 Ольборг - Виборг 2:5 Орхус - Ольборг 1:0
Ольборг - Сённерйюск 4:0 Брондбю - Ольборг 2:1 Люнгбю - Ольборг 0:4 Ольборг - Оденсе 2:0 Виборг - Ольборг 2:3 FIUK - Ольборг 0:13 Ольборг - Нордшелланн 2:1 Раннерс - Ольборг 1:1 Вайле - Ольборг 0:1 Ольборг - Орхус 2:0 Силькеборг - Ольборг 0:0 Ольборг - Митьюлланд 0:1 Копенгаген - Ольборг 2:2 Ольборг - Орхус 1:0 Вайле - Ольборг 1:1 Ольборг - Эсбьерг 0:0
Раннерс
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Раннерс - Яблонец 2:2 Раннерс - Митьюлланд 1:3 Мидделфарт - Раннерс 0:4 Раннерс - Орхус 1:0
Яблонец - Раннерс 2:2 Оденсе - Раннерс 1:2 Раннерс - Брондбю 1:1 ЧФР Клуж - Раннерс 1:1 Митьюлланд - Раннерс 1:0 Фремад Амагер - Раннерс 2:3 Раннерс - Нордшелланн 3:2 Раннерс - АЗ Алкмаар 2:2 Раннерс - Копенгаген 0:2 Силькеборг - Раннерс 2:1 Галатасарай - Раннерс 2:1 Раннерс - Ольборг 1:1 Раннерс - Галатасарай 1:1 Виборг - Раннерс 1:2 Раннерс - Сённерйюск 1:0 Орхус - Раннерс 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 0:0 15 11 2 2 29 - 10 35
2. Копенгаген 14 8 4 2 30 - 11 28
3. Ольборг 15 7 4 4 23 - 16 25
4. Раннерс 15 7 4 4 19 - 17 25
5. Силькеборг 14 5 7 2 24 - 14 22
6. Брондбю 14 5 6 3 20 - 18 21
7. Орхус 0:0 15 4 5 6 10 - 17 17
8. Оденсе 14 3 7 4 20 - 19 16
9. Виборг 15 3 7 5 22 - 24 16
10. Нордшелланн 15 4 3 8 19 - 28 15
11. Сённерйюск 15 2 3 10 9 - 29 9
12. Вайле 15 2 2 11 14 - 36 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 0:0 7 6 0 1 18 - 5 18
2. Брондбю 7 4 2 1 11 - 7 14
3. Ольборг 7 4 1 2 13 - 8 13
4. Копенгаген 7 3 3 1 12 - 6 12
5. Орхус 0:0 8 3 3 2 8 - 8 12
6. Силькеборг 7 3 3 1 11 - 6 12
7. Раннерс 8 3 3 2 9 - 10 12
8. Оденсе 7 2 3 2 12 - 8 9
9. Вайле 8 2 2 4 10 - 15 8
10. Нордшелланн 7 2 2 3 10 - 13 8
11. Сённерйюск 7 2 2 3 5 - 13 8
12. Виборг 8 1 3 4 9 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 0:0 8 5 2 1 11 - 5 17
2. Копенгаген 7 5 1 1 18 - 5 16
3. Раннерс 7 4 1 2 10 - 7 13
4. Ольборг 8 3 3 2 10 - 8 12
5. Силькеборг 7 2 4 1 13 - 8 10
6. Виборг 7 2 4 1 13 - 12 10
7. Нордшелланн 8 2 1 5 9 - 15 7
8. Брондбю 7 1 4 2 9 - 11 7
9. Оденсе 7 1 4 2 8 - 11 7
10. Орхус 0:0 7 1 2 4 2 - 9 5
11. Сённерйюск 8 0 1 7 4 - 16 1
12. Вайле 7 0 0 7 4 - 21 0
  • До матча
  • Судья
    Начало матча отложено.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aalborg Portland Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Ольборг 1:1 Раннерс онлайн


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