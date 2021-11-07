Дания: Суперлига Дании 2021-2022
0:0
Конец матча
Стадион: JYSK Park Зрители: 6001
47' Желтая карточкаХочолава Давид
67' Желтая карточкаФеликс Йоэль
14
Бринк
Марк
22
Гояни
Роберт
16
Биэл
Пеп
23
Винд
Жонас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
-
22 Гояни РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Биэл ПепПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Винд ЖонасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Торуп Йесс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Ход матча
47'
67'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
7 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 1
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
История личных встреч
Силькеборг
Копенгаген
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 12 побед
23 матча
13%
26.1%
60.9%
3 победы 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
17.4%
39.1%
43.5%
4 победы 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
21.7%
26.1%
52.2%
5 побед 6 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Силькеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sebastian Joergensen
|6
|0.4
|Валлис Николай
|6
|0.4
|Хелениус Никлас
|6 (1)
|0.4
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|2
|0.13
|Alexander Lind
|1
|0.07
|Бринк Марк
|1
|0.07
|Рёйкьер Никлас
|1
|0.07
|Фредерик Карстенсен
|1
|0.07
|Карстенсен Расмус
|0
|0
|Anders Klynge
|0
|0
|Гояни Роберт
|0
|0
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Биэл Пеп
|7
|0.47
|Винд Жонас
|6 (1)
|0.4
|Стаге Йенс
|5
|0.33
|Дикс Кевин
|2
|0.13
|Дарами Мохаммед
|2
|0.13
|Бовинг Виллиам
|1
|0.07
|Зека Карлос
|1
|0.07
|Лерагер Лукас
|1
|0.07
|Хочолава Давид
|1
|0.07
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0.07
|Вильчек Камиль
|1
|0.07
|Харальдссон Хакон-Арнар
|1
|0.07
|Кристансен Виктор
|0
|0
|Фальк Расмус
|0
|0
Карточки
Силькеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чалышир Андре
|4
|0
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|2
|0
|Tobias Sahlquist
|2
|0
|Gustav Klitgaard Dahl
|2
|0
|Mads Kaalund III
|2
|0
|Феликс Йоэль
|1
|0
|Валлис Николай
|1
|0
|Sebastian Joergensen
|1
|0
|Oliver Sonne
|1
|0
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хочолава Давид
|7
|0
|Бойлесен Николай
|3
|1
|Зека Карлос
|4
|0
|Лерагер Лукас
|4
|0
|Дикс Кевин
|2
|0
|Стаге Йенс
|2
|0
|Биэл Пеп
|2
|0
|Винд Жонас
|2
|0
|Анкерсен Петер
|1
|0
|Нельссон Виктор
|1
|0
|Грабара Камил
|1
|0
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|1
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0
|Кристансен Виктор
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
17
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
2
18%
2
12%
1-15
1
9%
4
24%
16-30
1
9%
1
6%
31-45
1
9%
5
29%
29%
46-60
3
27%
3
18%
61-75
3
27%
2
12%
76-90
Пропущено
6
6
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
17%
4
67%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
13
13
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
0
0%
1
8%
1-15
4
31%
2
15%
16-30
1
8%
2
15%
31-45
1
8%
2
15%
46-60
3
23%
3
23%
61-75
4
31%
3
23%
76-90
Пропущено
8
5
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
38%
1
20%
31-45
1
13%
2
40%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
24
30
9 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 9
6 Не забивали 3
2
8%
3
10%
1-15
5
21%
6
20%
16-30
2
8%
3
10%
31-45
2
8%
7
23%
46-60
6
25%
6
20%
61-75
7
29%
29%
5
17%
76-90
Пропущено
14
11
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
2
18%
16-30
3
21%
2
18%
31-45
2
14%
6
55%
46-60
4
29%
1
9%
61-75
2
14%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Силькеборг
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Сённерйюск - Силькеборг 0:6 Силькеборг - Оденсе 1:1 Виборг - Силькеборг 1:1 Хольштайн Киль - Силькеборг 0:0
Силькеборг - Нордшелланн 4:1 Вайле - Силькеборг 2:4 Хорсенс - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Орхус 0:2 Брондбю - Силькеборг 1:1 Скиве - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Раннерс 2:1 Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Оденсе - Силькеборг 1:1 Силькеборг - Виборг 4:1 Силькеборг - Ольборг 0:0 Копенгаген - Силькеборг 0:0 Силькеборг - Сённерйюск 0:0 Гамбург - Силькеборг 1:0 Силькеборг - Видовре 5:1 Хорсенс - Силькеборг 0:0
Копенгаген
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
ПАОК - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Вайле 3:0 Брондбю - Копенгаген 2:1 Копенгаген - ПАОК 1:2
Сённерйюск - Копенгаген 1:1 Копенгаген - Виборг 1:1 Копенгаген - Линкольн 3:1 Нордшелланн - Копенгаген 1:5 Нюкёбинг - Копенгаген 3:0 Копенгаген - Митьюлланд 0:1 Слован Братислава - Копенгаген 1:3 Раннерс - Копенгаген 0:2 Вайле - Копенгаген 0:4 Копенгаген - Сивасспор 5:0 Копенгаген - Сённерйюск 2:0 Сивасспор - Копенгаген 1:2 Орхус - Копенгаген 1:3 Копенгаген - Локомотив Пловдив 4:2 Копенгаген - Брондбю 4:2 Локомотив Пловдив - Копенгаген 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|15
|11
|1
|3
|29 - 13
|34
|2.
|Копенгаген
|15
|8
|5
|2
|30 - 11
|29
|3.
|Ольборг
|15
|7
|4
|4
|23 - 16
|25
|4.
|Раннерс
|15
|7
|4
|4
|19 - 17
|25
|5.
|Брондбю
|15
|6
|6
|3
|22 - 19
|24
|6.
|Силькеборг
|15
|5
|8
|2
|24 - 14
|23
|7.
|Орхус
|15
|5
|4
|6
|13 - 17
|19
|8.
|Оденсе
|15
|3
|7
|5
|21 - 21
|16
|9.
|Виборг
|15
|3
|7
|5
|22 - 24
|16
|10.
|Нордшелланн
|15
|4
|3
|8
|19 - 28
|15
|11.
|Сённерйюск
|15
|2
|3
|10
|9 - 29
|9
|12.
|Вайле
|15
|2
|2
|11
|14 - 36
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|7
|6
|0
|1
|18 - 5
|18
|2.
|Брондбю
|8
|5
|2
|1
|13 - 8
|17
|3.
|Орхус
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|4.
|Ольборг
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|5.
|Силькеборг
|8
|3
|4
|1
|11 - 6
|13
|6.
|Копенгаген
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|7.
|Раннерс
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|8.
|Оденсе
|7
|2
|3
|2
|12 - 8
|9
|9.
|Вайле
|8
|2
|2
|4
|10 - 15
|8
|10.
|Нордшелланн
|7
|2
|2
|3
|10 - 13
|8
|11.
|Сённерйюск
|7
|2
|2
|3
|5 - 13
|8
|12.
|Виборг
|8
|1
|3
|4
|9 - 12
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|8
|5
|2
|1
|18 - 5
|17
|2.
|Митьюлланд
|8
|5
|1
|2
|11 - 8
|16
|3.
|Раннерс
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|4.
|Ольборг
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|5.
|Силькеборг
|7
|2
|4
|1
|13 - 8
|10
|6.
|Виборг
|7
|2
|4
|1
|13 - 12
|10
|7.
|Нордшелланн
|8
|2
|1
|5
|9 - 15
|7
|8.
|Брондбю
|7
|1
|4
|2
|9 - 11
|7
|9.
|Оденсе
|8
|1
|4
|3
|9 - 13
|7
|10.
|Орхус
|7
|1
|2
|4
|2 - 9
|5
|11.
|Сённерйюск
|8
|0
|1
|7
|4 - 16
|1
|12.
|Вайле
|7
|0
|0
|7
|4 - 21
|0