Второй тайм

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Сегодняшная посещаемость составляет 6001 болельщиков

95' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

95' Хочолава Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Игрок из команды Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

94' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

94' Расмус Карстенсен возвращается на поле.

94' Матч возобновлен

93' Ох, нехорошо это выглядит. Расмус Карстенсен получил травму и медбригада забирает его с поля.

93' Расмус Карстенсен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

92' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

92' Винд Жонас из команды Копенгаген сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

92' Матч возобновлен

92' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

91' Стаге Йенс из команды Копенгаген сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

91' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

91' Удар от ворот произведет Силькеборг

90' Силькеборг выполняет удар от ворот.

90' Какой промах! Стаге Йенс имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

89' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

89' Силькеборг выполняет удар от ворот.

87' Игрок из команды Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

87' Грабара Камил взял и забрал мяч на выходе

86' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Уильям Бовинг из команды Копенгаген сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

85' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Матч возобновлен

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Дикс Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Стаге Йенс из команды Копенгаген делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

79' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Удар от ворот произведет Копенгаген

77' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Тактическая замена. Себастьян Йоргенсен уходит с поля и его заменяет Серен Тенгстедт

75' Камиль Грабара не дал случится голу! Хелениус Никлас должен был забивать, но Камиль Грабара сделал отличный сейв

74' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Стаге Йенс из команды Копенгаген сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

74' Плохо сыграл Хелениус Никлас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

73' Плохо сыграл Оливер Сонн - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

71' Тактическая замена. Анкерсен Петер уходит с поля и его заменяет Уильям Бовинг

68' Силькеборг выполняет удар от ворот.

68' Анкерсен Петер решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

67' Феликс Йоэль получил желтую карточку от судьи

67' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Валлис Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Хочолава Давид из команды Копенгаген сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

65' Игрок из команды Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

65' Тобиас Сальквист выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Удар от ворот произведет Копенгаген

64' Гояни Роберт из команды Силькеборг наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

62' Феликс Йоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Кристансен Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Удар от ворот произведет Копенгаген

60' Как он промахнулся? Валлис Николай имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

60' Анкерсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Хочолава Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Расмус Карстенсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

59' Матч возобновлен

59' Ох, нехорошо это выглядит. Андерс Клинге получил травму и медбригада забирает его с поля.

58' Андерс Клинге на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Хочолава Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Камиль Грабара не дал случится голу! Себастьян Йоргенсен должен был забивать, но Камиль Грабара сделал отличный сейв

57' Камиль Грабара не дал случится голу! Расмус Карстенсен должен был забивать, но Камиль Грабара сделал отличный сейв

55' Силькеборг выполняет удар от ворот.

53' Анкерсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...

51' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

51' Хелениус Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Биэл Пеп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

50' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Валлис Николай имел все шансы забить, но Камиль Грабара сделал отличный сейв!

49' Себастьян Йоргенсен пробует нанести удар издали, но Камиль Грабара держит все под контролем

48' Анкерсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг идет с мячом вперед на обострение...

48' Андерс Клинге выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Хочолава Давид получил желтую карточку от судьи

46' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Стаге Йенс из команды Копенгаген сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

46' Игрок из команды Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника