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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Силькеборг
0:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 6001
Копенгаген
0'
47' Желтая карточка
Хочолава Давид
67' Желтая карточка
Феликс Йоэль
90'+6
30
Ларсен
Николай
2
Карстенсен
Расмус
20
Tobias
Sahlquist
4
Феликс
Йоэль
5
Oliver
Sonne
21
Anders
Klynge
14
Бринк
Марк
22
Гояни
Роберт
27
Sebastian
Joergensen
7
Валлис
Николай
11
Хелениус
Никлас
1
Грабара
Камил
22
Анкерсен
Петер
5
Хочолава
Давид
20
Бойлесен
Николай
34
Кристансен
Виктор
12
Лерагер
Лукас
16
Биэл
Пеп
2
Дикс
Кевин
30
Харальдссон
Хакон-Арнар
6
Стаге
Йенс
23
Винд
Жонас
Силькеборг
4-3-2-1
Копенгаген
4-2-3-1

Ход матча

47'
 
Хочолава Давид
64'
Тордарсон Стефан-Тейтюр
Anders Klynge
 
67'
Феликс Йоэль
 
71'
 
Хёйлунн Расмус
Харальдссон Хакон-Арнар
71'
 
Бовинг Виллиам
Анкерсен Петер
76'
Andreas Oggesen
Бринк Марк
 
76'
Тенгстедт Сёрен
Sebastian Joergensen
 
84'
 
Йоханнессон Исак-Бергманн
Лерагер Лукас
89'
Фредерик Карстенсен
Валлис Николай
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

История личных встреч

Силькеборг
Копенгаген

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 12 побед

23 матча

13%
26.1%
60.9%
3 победы 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

17.4%
39.1%
43.5%
4 победы 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

21.7%
26.1%
52.2%
5 побед 6 ничьих 12 побед

История матчей

СД
0:0
ТМС
1:3
СД
1:1
СД
4:2
СД
1:3
СД
4:0
СД
1:3
СД
2:0
СД
0:4
СД
1:0
СД
0:0
СД
1:0
СД
3:1
СД
5:0
СД
2:1
СЛ
0:0
СЛ
2:1
СЛ
2:0
СЛ
0:3
СЛ
2:2
СЛ
2:0
СЛ
1:0
СЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sebastian Joergensen 6 0.4
Валлис Николай 6 0.4
Хелениус Никлас 6 (1) 0.4
Тордарсон Стефан-Тейтюр 2 0.13
Alexander Lind 1 0.07
Бринк Марк 1 0.07
Рёйкьер Никлас 1 0.07
Фредерик Карстенсен 1 0.07
Карстенсен Расмус 0 0
Anders Klynge 0 0
Гояни Роберт 0 0
Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Биэл Пеп 7 0.47
Винд Жонас 6 (1) 0.4
Стаге Йенс 5 0.33
Дикс Кевин 2 0.13
Дарами Мохаммед 2 0.13
Бовинг Виллиам 1 0.07
Зека Карлос 1 0.07
Лерагер Лукас 1 0.07
Хочолава Давид 1 0.07
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0.07
Вильчек Камиль 1 0.07
Харальдссон Хакон-Арнар 1 0.07
Кристансен Виктор 0 0
Фальк Расмус 0 0

Карточки

Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалышир Андре 4 0
Тордарсон Стефан-Тейтюр 2 0
Tobias Sahlquist 2 0
Gustav Klitgaard Dahl 2 0
Mads Kaalund III 2 0
Феликс Йоэль 1 0
Валлис Николай 1 0
Sebastian Joergensen 1 0
Oliver Sonne 1 0
Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хочолава Давид 7 0
Бойлесен Николай 3 1
Зека Карлос 4 0
Лерагер Лукас 4 0
Дикс Кевин 2 0
Стаге Йенс 2 0
Биэл Пеп 2 0
Винд Жонас 2 0
Анкерсен Петер 1 0
Нельссон Виктор 1 0
Грабара Камил 1 0
Бальдюрссон Андри-Фаннар 1 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0
Кристансен Виктор 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
17
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
2
18%
2
12%
1-15
1
9%
4
24%
16-30
1
9%
1
6%
31-45
1
9%
5
29%
29%
46-60
3
27%
3
18%
61-75
3
27%
2
12%
76-90

Пропущено

6
6
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
17%
4
67%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

13
13
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
0
0%
1
8%
1-15
4
31%
2
15%
16-30
1
8%
2
15%
31-45
1
8%
2
15%
46-60
3
23%
3
23%
61-75
4
31%
3
23%
76-90

Пропущено

8
5
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
38%
1
20%
31-45
1
13%
2
40%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

24
30
9 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 9
6 Не забивали 3
2
8%
3
10%
1-15
5
21%
6
20%
16-30
2
8%
3
10%
31-45
2
8%
7
23%
46-60
6
25%
6
20%
61-75
7
29%
29%
5
17%
76-90

Пропущено

14
11
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
2
18%
16-30
3
21%
2
18%
31-45
2
14%
6
55%
46-60
4
29%
1
9%
61-75
2
14%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Силькеборг
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Сённерйюск - Силькеборг 0:6 Силькеборг - Оденсе 1:1 Виборг - Силькеборг 1:1 Хольштайн Киль - Силькеборг 0:0
Силькеборг - Нордшелланн 4:1 Вайле - Силькеборг 2:4 Хорсенс - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Орхус 0:2 Брондбю - Силькеборг 1:1 Скиве - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Раннерс 2:1 Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Оденсе - Силькеборг 1:1 Силькеборг - Виборг 4:1 Силькеборг - Ольборг 0:0 Копенгаген - Силькеборг 0:0 Силькеборг - Сённерйюск 0:0 Гамбург - Силькеборг 1:0 Силькеборг - Видовре 5:1 Хорсенс - Силькеборг 0:0
Копенгаген
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
ПАОК - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Вайле 3:0 Брондбю - Копенгаген 2:1 Копенгаген - ПАОК 1:2
Сённерйюск - Копенгаген 1:1 Копенгаген - Виборг 1:1 Копенгаген - Линкольн 3:1 Нордшелланн - Копенгаген 1:5 Нюкёбинг - Копенгаген 3:0 Копенгаген - Митьюлланд 0:1 Слован Братислава - Копенгаген 1:3 Раннерс - Копенгаген 0:2 Вайле - Копенгаген 0:4 Копенгаген - Сивасспор 5:0 Копенгаген - Сённерйюск 2:0 Сивасспор - Копенгаген 1:2 Орхус - Копенгаген 1:3 Копенгаген - Локомотив Пловдив 4:2 Копенгаген - Брондбю 4:2 Локомотив Пловдив - Копенгаген 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 15 11 1 3 29 - 13 34
2. Копенгаген 15 8 5 2 30 - 11 29
3. Ольборг 15 7 4 4 23 - 16 25
4. Раннерс 15 7 4 4 19 - 17 25
5. Брондбю 15 6 6 3 22 - 19 24
6. Силькеборг 15 5 8 2 24 - 14 23
7. Орхус 15 5 4 6 13 - 17 19
8. Оденсе 15 3 7 5 21 - 21 16
9. Виборг 15 3 7 5 22 - 24 16
10. Нордшелланн 15 4 3 8 19 - 28 15
11. Сённерйюск 15 2 3 10 9 - 29 9
12. Вайле 15 2 2 11 14 - 36 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 7 6 0 1 18 - 5 18
2. Брондбю 8 5 2 1 13 - 8 17
3. Орхус 8 4 2 2 11 - 8 14
4. Ольборг 7 4 1 2 13 - 8 13
5. Силькеборг 8 3 4 1 11 - 6 13
6. Копенгаген 7 3 3 1 12 - 6 12
7. Раннерс 8 3 3 2 9 - 10 12
8. Оденсе 7 2 3 2 12 - 8 9
9. Вайле 8 2 2 4 10 - 15 8
10. Нордшелланн 7 2 2 3 10 - 13 8
11. Сённерйюск 7 2 2 3 5 - 13 8
12. Виборг 8 1 3 4 9 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 8 5 2 1 18 - 5 17
2. Митьюлланд 8 5 1 2 11 - 8 16
3. Раннерс 7 4 1 2 10 - 7 13
4. Ольборг 8 3 3 2 10 - 8 12
5. Силькеборг 7 2 4 1 13 - 8 10
6. Виборг 7 2 4 1 13 - 12 10
7. Нордшелланн 8 2 1 5 9 - 15 7
8. Брондбю 7 1 4 2 9 - 11 7
9. Оденсе 8 1 4 3 9 - 13 7
10. Орхус 7 1 2 4 2 - 9 5
11. Сённерйюск 8 0 1 7 4 - 16 1
12. Вайле 7 0 0 7 4 - 21 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на JYSK Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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