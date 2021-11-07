Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Вайндал Оуэн совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

48' Траунер Гернот выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Фейеноорд

45' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Матч возобновлен

41' Матч остановлен из-за беспорядков на трибунах.

37' Инди Мартинс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Гудмундссон Альберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Мидтше Фредрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

32' Тоорнстра Йенс не смог попасть в створ ударом издали

31' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Виндаль-Йенсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Тиль Гус пробует нанести удар издали, но Питер Виндал Йенсен держит все под контролем

26' Хацидиакос Пантелис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Матч возобновлен

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Фейеноорд выполняет удар от ворот.

21' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Линссен Брайан пробует нанести удар издали, но Питер Виндал Йенсен держит все под контролем

17' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Инди Мартинс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Де Вит Дани имел все шансы забить, но Джастин Бейло сделал отличный сейв!

14' Сугавара Юкинари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' После штрафного удара,который нанес Кекчю Оркун мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

13' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Мидтше Фредрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Игрок из команды Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

11' О, боже! Синистерра Луис должен был легко забивать, но попал в штангу!

11' Линссен Брайан имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

11' ШАНС! Линссен Брайан вышел один на один с голкипером...

9' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Хацидиакос Пантелис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Фейеноорд выполняет удар от ворот.

4' Хорошую попытку сделал Синистерра Луис . Удар в створ, но вратарь начеку

3' Бейло Юстин взял и забрал мяч на выходе

1' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Фейеноорд начинает с центра поля