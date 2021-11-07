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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Фейеноорд
0:0
Второй тайм: 82'

Стадион:
АЗ Алкмаар
0'
45' Желтая карточка
Вайндал Оуэн
82'
1
Бейло
Юстин
2
Педерсен
Маркус
Гольмгрен
18
Траунер
Гернот
4
Сенеси
Маркос
5
Маласиа
Тирелл
17
Эурснес
Фредрик
10
Кекчю
Оркун
26
Тиль
Гус
28
Тоорнстра
Йенс
11
Линссен
Брайан
7
Синистерра
Луис
1
Виндаль-Йенсен
Петер
2
Сугавара
Юкинари
3
Хацидиакос
Пантелис
4
Инди
Мартинс
5
Вайндал
Оуэн
6
Мидтше
Фредрик
10
Де
Вит
Дани
20
Класи
Йорди
28
Гудмундссон
Альберт
9
Павлидис
Вангелис
11
Карлссон
Йеспер
III
Фейеноорд
4-3-3
АЗ Алкмаар
4-3-3

Ход матча

45'
 
Вайндал Оуэн
70'
 
Рейндерс Тиджани
Гудмундссон Альберт
76'
Нелсон Райс
Синистерра Луис
 
76'
Джаханбакш Алиреза
Тоорнстра Йенс
 
76'
 
Абухлал Закария
Мидтше Фредрик
82'
Дессерс Сириль
Линссен Брайан
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

История личных встреч

Фейеноорд
АЗ Алкмаар

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.5%
17.6%
5.9%
13 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед

30 матчей

46.7%
23.3%
30%
14 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

40%
33.3%
26.7%
12 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

43.3%
30%
26.7%
13 побед 9 ничьих 8 побед

История матчей

Э
4:2
Э
2:3
Э
0:3
Э
2:1
Э
1:1
К
0:3
Э
2:1
Э
0:4
Э
5:2
Э
0:4
К
3:1
Э
4:2
Э
3:1
Э
1:4
Э
2:2
Э
1:1
Э
2:2
Э
3:1
Э
0:2
Э
1:0
Э
2:1
Э
0:1
Э
2:1
Э
1:2
К
1:0
Э
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиль Гус 7 0.64
Линссен Брайан 6 0.55
Синистерра Луис 3 0.27
Тоорнстра Йенс 3 0.27
Дессерс Сириль 3 0.27
Кекчю Оркун 1 (1) 0.09
Эурснес Фредрик 1 0.09
Маласиа Тирелл 1 0.09
Баннис Науфаль 1 0.09
Педерсен Маркус Гольмгрен 0 0
Джаханбакш Алиреза 0 0
Сенеси Маркос 0 0
Хапс Ридгесиано 0 0
АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Вит Дани 6 0.55
Павлидис Вангелис 4 0.36
Карлссон Йеспер III 4 (1) 0.36
Рейндерс Тиджани 2 0.18
Гудмундссон Альберт 2 (1) 0.18
Вайндал Оуэн 1 0.09
Класи Йорди 1 0.09
Витри Аслак Фонн 1 0.09
Абухлал Закария 1 0.09
Мидтше Фредрик 0 0
Сугавара Юкинари 0 0

Карточки

Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тоорнстра Йенс 2 0
Тиль Гус 2 0
Сенеси Маркос 2 0
Маласиа Тирелл 2 0
Кекчю Оркун 2 0
Джаханбакш Алиреза 1 0
Эурснес Фредрик 1 0
Линссен Брайан 1 0
Нелсон Райс 1 0
Гертрейда Лютсхарел 1 0
Бургер Ваутер 1 0
Хендрикс Рамон 1 0
АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гудмундссон Альберт 4 0
Мидтше Фредрик 3 0
Хацидиакос Пантелис 3 0
Де Вит Дани 2 0
Вайндал Оуэн 2 0
Сугавара Юкинари 2 0
Класи Йорди 0 1
Инди Мартинс 1 0
Летсерт Тимо 1 0
Павлидис Вангелис 1 0
Абухлал Закария 1 0
Рейндерс Тиджани 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
9
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
2
17%
1
11%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
1
8%
2
22%
31-45
3
25%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
42%
2
22%
76-90

Пропущено

6
11
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
4
67%
2
18%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
3
27%
61-75
1
17%
2
18%
76-90

Забито

14
13
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 7
0
0%
4
31%
1-15
4
29%
1
8%
16-30
3
21%
2
15%
31-45
2
14%
2
15%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
29%
4
31%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
14%
3
50%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
4
57%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

26
22
11 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 4
0 Не забивали 3
2
8%
5
23%
1-15
5
19%
3
14%
16-30
4
15%
4
18%
31-45
5
19%
4
18%
46-60
1
4%
0
0%
61-75
9
35%
6
27%
76-90

Пропущено

13
17
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
1
8%
5
29%
29%
1-15
1
8%
2
12%
16-30
5
38%
2
12%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
1
8%
4
24%
61-75
1
8%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Фейеноорд
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Унион Берлин - Фейеноорд 1:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 0:1 Камбюр - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - Унион Берлин 3:1
Фейеноорд - Ваалвейк 2:2 Витесс - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Славия Прага 2:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 5:3 Фейеноорд - Херенвен 3:1 ПСВ - Фейеноорд 0:4 Маккаби Хайфа - Фейеноорд 0:0 Утрехт - Фейеноорд 3:1 Эльфсборг - Фейеноорд 3:1 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 2:0 Фейеноорд - Эльфсборг 5:0 Виллем II - Фейеноорд 0:4 Фейеноорд - Люцерн 3:0 Фейеноорд - Атлетико М 2:1 Люцерн - Фейеноорд 0:3 Фейеноорд - АДО Ден Хааг 1:1
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
АЗ Алкмаар - ЧФР Клуж 2:0 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 3:2 Гронинген - АЗ Алкмаар 2:0 ЧФР Клуж - АЗ Алкмаар 0:1
АЗ Алкмаар - Утрехт 5:1 Камбюр - АЗ Алкмаар 1:3 АЗ Алкмаар - Яблонец 1:0 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:0 Твенте - АЗ Алкмаар 3:1 Хераклес - АЗ Алкмаар 3:2 Раннерс - АЗ Алкмаар 2:2 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:3 Херенвен - АЗ Алкмаар 1:3 АЗ Алкмаар - Селтик 2:1 Селтик - АЗ Алкмаар 2:0 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 1:0 АЗ Алкмаар - Торино 2:1 АЗ Алкмаар - Реал Сосьедад 1:0 АЗ Алкмаар - ОФИ 2:0 АЗ Алкмаар - Панатинаикос 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 12 9 0 3 31 - 20 27
2. Аякс 11 8 2 1 37 - 2 26
3. Утрехт 1:2 12 7 2 3 27 - 14 23
4. Фейеноорд 0:0 11 7 2 2 26 - 13 23
5. Витесс 2:1 12 7 1 4 14 - 19 22
6. Камбюр 12 6 0 6 21 - 26 18
7. НЕК Неймеген 12 5 3 4 16 - 18 18
8. Виллем II 12 5 3 4 15 - 20 18
9. Твенте 12 5 3 4 19 - 18 18
10. АЗ Алкмаар 0:0 11 5 1 5 22 - 17 16
11. Гоу Эхед Иглс 11 5 1 5 17 - 22 16
12. Херенвен 12 4 2 6 14 - 19 14
13. Хераклес 11 3 2 6 11 - 16 11
14. Ваалвейк 12 2 5 5 14 - 17 11
15. Гронинген 12 2 5 5 11 - 19 11
16. Спарта Роттердам 12 2 4 6 11 - 19 10
17. Фортуна Ситтард 11 2 3 6 13 - 25 9
18. ПЕК Зволле 12 1 1 10 7 - 22 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Утрехт 1:2 6 5 1 0 21 - 6 16
2. Аякс 6 5 0 1 27 - 1 15
3. ПСВ 6 5 0 1 19 - 11 15
4. Гоу Эхед Иглс 6 4 0 2 12 - 8 12
5. Фейеноорд 0:0 5 3 2 0 12 - 6 11
6. Твенте 6 3 2 1 8 - 5 11
7. Хераклес 6 3 1 2 7 - 7 10
8. Виллем II 6 3 1 2 6 - 10 10
9. АЗ Алкмаар 0:0 4 3 0 1 13 - 6 9
10. Камбюр 6 3 0 3 13 - 11 9
11. НЕК Неймеген 6 2 2 2 6 - 5 8
12. Ваалвейк 6 2 1 3 5 - 6 7
13. Фортуна Ситтард 6 2 1 3 7 - 15 7
14. Витесс 2:1 6 2 1 3 7 - 12 7
15. Гронинген 6 1 4 1 5 - 4 7
16. Херенвен 6 2 0 4 8 - 12 6
17. Спарта Роттердам 6 1 3 2 6 - 9 6
18. ПЕК Зволле 6 1 1 4 3 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 2:1 6 5 0 1 7 - 7 15
2. Фейеноорд 0:0 6 4 0 2 14 - 7 12
3. ПСВ 6 4 0 2 12 - 9 12
4. Аякс 5 3 2 0 10 - 1 11
5. НЕК Неймеген 6 3 1 2 10 - 13 10
6. Камбюр 6 3 0 3 8 - 15 9
7. Виллем II 6 2 2 2 9 - 10 8
8. Херенвен 6 2 2 2 6 - 7 8
9. Твенте 6 2 1 3 11 - 13 7
10. АЗ Алкмаар 0:0 7 2 1 4 9 - 11 7
11. Утрехт 1:2 6 2 1 3 6 - 8 7
12. Гоу Эхед Иглс 5 1 1 3 5 - 14 4
13. Ваалвейк 6 0 4 2 9 - 11 4
14. Гронинген 6 1 1 4 6 - 15 4
15. Спарта Роттердам 6 1 1 4 5 - 10 4
16. Фортуна Ситтард 5 0 2 3 6 - 10 2
17. Хераклес 5 0 1 4 4 - 9 1
18. ПЕК Зволле 6 0 0 6 4 - 15 0
  • До матча
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Лучшие коэффициенты
Фейеноорд
Ничья
АЗ Алкмаар
3.16
3.98
6.84
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Фейеноорд 0:0 АЗ Алкмаар онлайн


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