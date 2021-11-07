Голландия: Эредивизие 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Де Кёйп Зрители: 47500
45' Желтая карточкаВайндал Оуэн
86' Желтая карточкаПавлидис Вангелис
1:0
90' ГолДессерс Сириль
10
Кекчю
Оркун
26
Тиль
Гус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
-
26 Тиль ГусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Янсен ТейсВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Нелсон РайсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Слот Арне
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
-
20 Класи ЙордиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Реус БоВратарь
- Защитник
-
22 Летсерт ТимоЗащитник
-
31 Бёкема СэмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Эвьен ХэконПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Поку ЭрнестПолузащитник
-
19 Дёйн ЙеллеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Pascal Jansen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
45'
90'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
7 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 2
-
5 Угловые 4
-
2 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
История личных встреч
Фейеноорд
АЗ Алкмаар
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.5%
17.6%
5.9%
13 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед
30 матчей
46.7%
23.3%
30%
14 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
40%
33.3%
26.7%
12 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
43.3%
30%
26.7%
13 побед 9 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиль Гус
|7
|0.64
|Линссен Брайан
|6
|0.55
|Дессерс Сириль
|4
|0.36
|Синистерра Луис
|3
|0.27
|Тоорнстра Йенс
|3
|0.27
|Кекчю Оркун
|1 (1)
|0.09
|Эурснес Фредрик
|1
|0.09
|Маласиа Тирелл
|1
|0.09
|Баннис Науфаль
|1
|0.09
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|0
|0
|Джаханбакш Алиреза
|0
|0
|Сенеси Маркос
|0
|0
|Хапс Ридгесиано
|0
|0
|Нелсон Райс
|0
|0
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Вит Дани
|6
|0.55
|Павлидис Вангелис
|4
|0.36
|Карлссон Йеспер III
|4 (1)
|0.36
|Рейндерс Тиджани
|2
|0.18
|Гудмундссон Альберт
|2 (1)
|0.18
|Вайндал Оуэн
|1
|0.09
|Класи Йорди
|1
|0.09
|Витри Аслак Фонн
|1
|0.09
|Абухлал Закария
|1
|0.09
|Мидтше Фредрик
|0
|0
|Сугавара Юкинари
|0
|0
Карточки
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тоорнстра Йенс
|2
|0
|Тиль Гус
|2
|0
|Сенеси Маркос
|2
|0
|Маласиа Тирелл
|2
|0
|Кекчю Оркун
|2
|0
|Джаханбакш Алиреза
|1
|0
|Эурснес Фредрик
|1
|0
|Линссен Брайан
|1
|0
|Нелсон Райс
|1
|0
|Гертрейда Лютсхарел
|1
|0
|Бургер Ваутер
|1
|0
|Хендрикс Рамон
|1
|0
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гудмундссон Альберт
|4
|0
|Мидтше Фредрик
|3
|0
|Хацидиакос Пантелис
|3
|0
|Павлидис Вангелис
|2
|0
|Де Вит Дани
|2
|0
|Вайндал Оуэн
|2
|0
|Сугавара Юкинари
|2
|0
|Класи Йорди
|0
|1
|Инди Мартинс
|1
|0
|Летсерт Тимо
|1
|0
|Абухлал Закария
|1
|0
|Рейндерс Тиджани
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
9
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
2
15%
1
11%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
1
8%
2
22%
31-45
3
23%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
46%
2
22%
76-90
Пропущено
6
12
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
4
67%
2
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
3
25%
61-75
1
17%
3
25%
76-90
Забито
14
13
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 8
0
0%
4
31%
1-15
4
29%
1
8%
16-30
3
21%
2
15%
31-45
2
14%
2
15%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
29%
4
31%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
14%
3
50%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
4
57%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
27
22
11 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 4
0 Не забивали 4
2
7%
5
23%
1-15
5
19%
3
14%
16-30
4
15%
4
18%
31-45
5
19%
4
18%
46-60
1
4%
0
0%
61-75
10
37%
6
27%
76-90
Пропущено
13
18
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
1
8%
5
28%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
5
38%
2
11%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
1
8%
4
22%
61-75
1
8%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Фейеноорд
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Унион Берлин - Фейеноорд 1:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 0:1 Камбюр - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - Унион Берлин 3:1
Фейеноорд - Ваалвейк 2:2 Витесс - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Славия Прага 2:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 5:3 Фейеноорд - Херенвен 3:1 ПСВ - Фейеноорд 0:4 Маккаби Хайфа - Фейеноорд 0:0 Утрехт - Фейеноорд 3:1 Эльфсборг - Фейеноорд 3:1 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 2:0 Фейеноорд - Эльфсборг 5:0 Виллем II - Фейеноорд 0:4 Фейеноорд - Люцерн 3:0 Фейеноорд - Атлетико М 2:1 Люцерн - Фейеноорд 0:3 Фейеноорд - АДО Ден Хааг 1:1
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
АЗ Алкмаар - ЧФР Клуж 2:0 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 3:2 Гронинген - АЗ Алкмаар 2:0 ЧФР Клуж - АЗ Алкмаар 0:1
АЗ Алкмаар - Утрехт 5:1 Камбюр - АЗ Алкмаар 1:3 АЗ Алкмаар - Яблонец 1:0 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:0 Твенте - АЗ Алкмаар 3:1 Хераклес - АЗ Алкмаар 3:2 Раннерс - АЗ Алкмаар 2:2 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:3 Херенвен - АЗ Алкмаар 1:3 АЗ Алкмаар - Селтик 2:1 Селтик - АЗ Алкмаар 2:0 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 1:0 АЗ Алкмаар - Торино 2:1 АЗ Алкмаар - Реал Сосьедад 1:0 АЗ Алкмаар - ОФИ 2:0 АЗ Алкмаар - Панатинаикос 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|0:0
|12
|8
|3
|1
|37 - 2
|27
|2.
|ПСВ
|12
|9
|0
|3
|31 - 20
|27
|3.
|Фейеноорд
|11
|8
|1
|2
|27 - 13
|25
|4.
|Утрехт
|12
|7
|2
|3
|27 - 14
|23
|5.
|Витесс
|12
|7
|1
|4
|14 - 19
|22
|6.
|Камбюр
|12
|6
|0
|6
|21 - 26
|18
|7.
|НЕК Неймеген
|12
|5
|3
|4
|16 - 18
|18
|8.
|Виллем II
|12
|5
|3
|4
|15 - 20
|18
|9.
|Твенте
|12
|5
|3
|4
|19 - 18
|18
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|0:0
|12
|5
|2
|5
|17 - 22
|17
|11.
|АЗ Алкмаар
|11
|5
|0
|6
|22 - 18
|15
|12.
|Херенвен
|12
|4
|2
|6
|14 - 19
|14
|13.
|Хераклес
|11
|3
|2
|6
|11 - 16
|11
|14.
|Ваалвейк
|12
|2
|5
|5
|14 - 17
|11
|15.
|Гронинген
|12
|2
|5
|5
|11 - 19
|11
|16.
|Спарта Роттердам
|12
|2
|4
|6
|11 - 19
|10
|17.
|Фортуна Ситтард
|11
|2
|3
|6
|13 - 25
|9
|18.
|ПЕК Зволле
|12
|1
|1
|10
|7 - 22
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Утрехт
|6
|5
|1
|0
|21 - 6
|16
|2.
|Аякс
|0:0
|7
|5
|1
|1
|27 - 1
|16
|3.
|ПСВ
|6
|5
|0
|1
|19 - 11
|15
|4.
|Фейеноорд
|5
|4
|1
|0
|13 - 6
|13
|5.
|Гоу Эхед Иглс
|0:0
|6
|4
|0
|2
|12 - 8
|12
|6.
|Твенте
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|7.
|Хераклес
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|8.
|Виллем II
|6
|3
|1
|2
|6 - 10
|10
|9.
|АЗ Алкмаар
|4
|3
|0
|1
|13 - 6
|9
|10.
|Камбюр
|6
|3
|0
|3
|13 - 11
|9
|11.
|НЕК Неймеген
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|12.
|Витесс
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|13.
|Ваалвейк
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|14.
|Фортуна Ситтард
|6
|2
|1
|3
|7 - 15
|7
|15.
|Гронинген
|6
|1
|4
|1
|5 - 4
|7
|16.
|Херенвен
|6
|2
|0
|4
|8 - 12
|6
|17.
|Спарта Роттердам
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|18.
|ПЕК Зволле
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|6
|5
|0
|1
|7 - 7
|15
|2.
|Фейеноорд
|6
|4
|0
|2
|14 - 7
|12
|3.
|ПСВ
|6
|4
|0
|2
|12 - 9
|12
|4.
|Аякс
|0:0
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|5.
|НЕК Неймеген
|6
|3
|1
|2
|10 - 13
|10
|6.
|Камбюр
|6
|3
|0
|3
|8 - 15
|9
|7.
|Херенвен
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|8.
|Виллем II
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|9.
|Твенте
|6
|2
|1
|3
|11 - 13
|7
|10.
|Утрехт
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|11.
|АЗ Алкмаар
|7
|2
|0
|5
|9 - 12
|6
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|0:0
|6
|1
|2
|3
|5 - 14
|5
|13.
|Ваалвейк
|6
|0
|4
|2
|9 - 11
|4
|14.
|Гронинген
|6
|1
|1
|4
|6 - 15
|4
|15.
|Спарта Роттердам
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|16.
|Фортуна Ситтард
|5
|0
|2
|3
|6 - 10
|2
|17.
|Хераклес
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|18.
|ПЕК Зволле
|6
|0
|0
|6
|4 - 15
|0