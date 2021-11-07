Норвегия: Типпелиген 2021
0:1
Второй тайм: 70'
Стадион: Альфхейм
37' Желтая карточкаЙенсен Рубен
0:1
62' ГолХове Йохан
11
Йенсен
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Томас СаймонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Эбийе МозесНападающий
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
- Основной состав
-
40 Сетра МортенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Haakon Wibe-Lund
Ход матча
37'
62'
0:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 1
-
4 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
История личных встреч
Тромсё
Стрёмсгодсет
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед
25 матчей
36%
20%
44%
9 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
32%
44%
24%
8 побед 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
28%
36%
36%
7 побед 9 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тромсё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эбийе Мозес
|7
|0.27
|Миккельсен Эугуст
|7
|0.27
|Тотлэнд Томас
|5
|0.19
|Китолано Эрик
|4
|0.15
|Вестерлунн Никлас
|2
|0.08
|Ондрашек Зденек
|1
|0.04
|Антонсен Кент-Аре
|1
|0.04
|Енссен Андерс
|1
|0.04
|Амундсен Исак
|1
|0.04
|Эспейор Рунар
|0
|0
|Йенсен Рубен
|0
|0
|Опсал Сакариас
|0
|0
|Арнарсон Адам
|0
|0
|Карлстрём Якоб
|0
|0
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрайдей Фред
|7
|0.27
|Стенгель Херман
|6 (3)
|0.23
|Хове Йохан
|5
|0.19
|Гулликсен Тобиас
|5
|0.19
|Валсвик Густав
|3
|0.12
|Ипалибо Джек
|3
|0.12
|Стеневик Халлдор
|2
|0.08
|Токстад Кристоффер
|2
|0.08
|Красники Крешник
|1
|0.04
|Майгор Миккел
|1
|0.04
|Лейфссон Ари
|1
|0.04
|Мава Мозес
|1
|0.04
|Тчамба Дуплекс
|1
|0.04
|Jordan Attah Kadiri
|1
|0.04
|Парр Джонатан
|0
|0
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|0
|0
|Гуннарссон Никлас
|0
|0
|Ингимюндарсон Вальдимар
|0
|0
|Энерсен Оле
|0
|0
Карточки
Тромсё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гундерсен Йостейн
|6
|0
|Йенсен Рубен
|4
|0
|Енссен Андерс
|2
|1
|Псише Кристоф
|2
|0
|Антонсен Кент-Аре
|2
|0
|Нильсен Лассе III
|2
|0
|Тотлэнд Томас
|2
|0
|Бернтсен Даниэль
|2
|0
|Вестерлунн Никлас
|2
|0
|Миккельсен Эугуст
|2
|0
|Амундсен Исак
|2
|0
|Арнарсон Адам
|1
|0
|Китолано Эрик
|1
|0
|Карлстрём Якоб
|1
|0
|Опсал Сакариас
|1
|0
|Винтер Феликс
|1
|0
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гуннарссон Никлас
|5
|0
|Лейфссон Ари
|5
|0
|Стеневик Халлдор
|5
|0
|Стенгель Херман
|3
|0
|Ипалибо Джек
|3
|0
|Гулликсен Тобиас
|3
|0
|Валсвик Густав
|1
|1
|Фрайдей Фред
|2
|0
|Мава Мозес
|2
|0
|Ингимюндарсон Вальдимар
|2
|0
|Энерсен Оле
|2
|0
|Парр Джонатан
|1
|0
|Токстад Кристоффер
|1
|0
|Грогард Томас
|1
|0
|Майгор Миккел
|1
|0
|Ресхольт-Мюра Вильяр
|1
|0
|Красники Крешник
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
7
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
15 Не забивали 19
2
14%
2
29%
1-15
3
21%
1
14%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
3
21%
2
29%
61-75
1
7%
2
29%
76-90
Пропущено
19
23
10 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 10
4
21%
5
22%
1-15
3
16%
4
17%
16-30
3
16%
3
13%
31-45
2
11%
5
22%
46-60
4
21%
2
9%
61-75
3
16%
4
17%
76-90
Забито
16
32
9 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 13
2
13%
1
3%
1-15
4
25%
5
16%
16-30
3
19%
7
22%
31-45
3
19%
4
13%
46-60
1
6%
9
28%
61-75
3
19%
6
19%
76-90
Пропущено
21
10
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
3
14%
2
20%
1-15
4
19%
3
30%
16-30
3
14%
2
20%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
3
14%
2
20%
61-75
6
29%
1
10%
76-90
Забито
30
39
16 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 23
12 Забивали первыми 8
5 Не забивали 7
4
13%
3
8%
1-15
7
23%
6
15%
16-30
5
17%
7
18%
31-45
6
20%
4
10%
46-60
4
13%
11
28%
61-75
4
13%
8
21%
76-90
Пропущено
40
33
20 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 19
7
18%
7
21%
1-15
7
18%
7
21%
16-30
6
15%
5
15%
31-45
4
10%
5
15%
46-60
7
18%
4
12%
61-75
9
23%
5
15%
76-90
Результаты последних матчей
Тромсё
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Кристиансунд - Тромсё 1:1 Тромсё - Одд 2:0 Тромсё - Мьёндален 1:0 Мольде - Тромсё 3:0
Тромсё - Хёугесунн 2:0 Лиллестрём - Тромсё 1:2 Тромсё - Бранн 1:1 Русенборг - Тромсё 3:2 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Саннефьёрд - Тромсё 1:1 Тромсё - Волеренга 1:1 Мьёндален - Тромсё 2:3 Альта - Тромсё 3:1 Скаанланд - Тромсё 0:11 Тромсё - Русенборг 1:3 Бранн - Тромсё 1:1 Хёугесунн - Тромсё 3:0 Тромсё - Кристиансунд 0:0 Одд - Тромсё 3:0 Тромсё - Лиллестрём 1:2
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Стрёмсгодсет - Мольде 6:0 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:0 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 1:1 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1
Волеренга - Стрёмсгодсет 3:0 Стабек - Стрёмсгодсет 0:0 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:0 Стрёмсгодсет - Стабек 5:1 Стрёмсгодсет - Кристиансунд 1:2 Одд - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Бранн 3:1 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:0 Ряди - Стрёмсгодсет 0:1 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 2:1 Хёнефосс - Стрёмсгодсет 0:2 Стрёмсгодсет - Одд 3:0 Стрёмсгодсет - Стабек 2:1 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1 Стрёмсгодсет - Волеренга 1:1 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|0:1 Заявка
|26
|16
|6
|4
|50 - 22
|54
|2.
|Мольде
|3:0 Заявка
|26
|15
|5
|6
|60 - 34
|50
|3.
|Викинг
|0:0 Заявка
|26
|13
|6
|7
|50 - 43
|45
|4.
|Кристиансунд
|3:2 Заявка
|26
|13
|4
|9
|34 - 36
|43
|5.
|Русенборг
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|52 - 35
|43
|6.
|Лиллестрём
|Заявка
|25
|12
|5
|8
|40 - 34
|41
|7.
|Волеренга
|Заявка
|25
|9
|10
|6
|40 - 33
|37
|8.
|Стрёмсгодсет
|1:0 Заявка
|26
|10
|6
|10
|39 - 34
|36
|9.
|Хёугесунн
|1:0 Заявка
|26
|10
|5
|11
|42 - 38
|35
|10.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|26
|10
|5
|11
|34 - 39
|35
|11.
|Саннефьёрд
|0:3 Заявка
|26
|8
|5
|13
|30 - 45
|29
|12.
|Одд
|2:3 Заявка
|26
|7
|8
|11
|38 - 50
|29
|13.
|Тромсё
|0:1 Заявка
|26
|7
|8
|11
|30 - 41
|29
|14.
|Стабек
|Заявка
|26
|5
|6
|15
|30 - 56
|21
|15.
|Бранн
|Заявка
|26
|4
|9
|13
|32 - 49
|21
|16.
|Мьёндален
|0:0 Заявка
|26
|3
|11
|12
|30 - 42
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|3:0 Заявка
|13
|10
|1
|2
|39 - 13
|31
|2.
|Будё-Глимт
|0:1 Заявка
|13
|9
|3
|1
|30 - 11
|30
|3.
|Хёугесунн
|1:0 Заявка
|13
|9
|2
|2
|27 - 11
|29
|4.
|Кристиансунд
|3:2 Заявка
|13
|9
|2
|2
|23 - 12
|29
|5.
|Стрёмсгодсет
|1:0 Заявка
|13
|8
|3
|2
|32 - 10
|27
|6.
|Русенборг
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|33 - 17
|26
|7.
|Викинг
|0:0 Заявка
|13
|8
|2
|3
|30 - 20
|26
|8.
|Волеренга
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|24 - 13
|24
|9.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 12
|22
|10.
|Лиллестрём
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 12
|20
|11.
|Саннефьёрд
|0:3 Заявка
|13
|5
|4
|4
|16 - 14
|19
|12.
|Одд
|2:3 Заявка
|13
|4
|4
|5
|26 - 25
|16
|13.
|Бранн
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|18 - 22
|14
|14.
|Тромсё
|0:1 Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 19
|13
|15.
|Стабек
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 24
|12
|16.
|Мьёндален
|0:0 Заявка
|13
|2
|6
|5
|18 - 15
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|0:1 Заявка
|13
|7
|3
|3
|20 - 11
|24
|2.
|Лиллестрём
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|23 - 22
|21
|3.
|Викинг
|0:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|20 - 23
|19
|4.
|Мольде
|3:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 21
|19
|5.
|Русенборг
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 18
|17
|6.
|Тромсё
|0:1 Заявка
|13
|4
|4
|5
|15 - 22
|16
|7.
|Кристиансунд
|3:2 Заявка
|13
|4
|2
|7
|11 - 24
|14
|8.
|Одд
|2:3 Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 25
|13
|9.
|Волеренга
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 20
|13
|10.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|14 - 27
|13
|11.
|Саннефьёрд
|0:3 Заявка
|13
|3
|1
|9
|14 - 31
|10
|12.
|Стрёмсгодсет
|1:0 Заявка
|13
|2
|3
|8
|7 - 24
|9
|13.
|Стабек
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|17 - 32
|9
|14.
|Мьёндален
|0:0 Заявка
|13
|1
|5
|7
|12 - 27
|8
|15.
|Бранн
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|14 - 27
|7
|16.
|Хёугесунн
|1:0 Заявка
|13
|1
|3
|9
|15 - 27
|6