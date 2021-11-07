  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Типпелиген 2021

Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Тромсё
1:1
Конец матча

Стадион:
Стрёмсгодсет
0'
37' Желтая карточка
Йенсен Рубен
0:1
62' Гол
Хове Йохан
1:1
84' Гол
Эбийе Мозес
90'+3
1
Карлстрём
Якоб
20
Эйванн
Каспер
28
Псише
Кристоф
5
Енссен
Андерс
16
Тотлэнд
Томас
19
Вестерлунн
Никлас
22
Опсал
Сакариас
11
Йенсен
Рубен
21
Китолано
Эрик
13
Ондрашек
Зденек
14
Миккельсен
Эугуст
40
Сетра
Мортен
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
5
Гуннарссон
Никлас
71
Валсвик
Густав
4
Грогард
Томас
8
Хове
Йохан
7
Стенгель
Херман
92
Красники
Крешник
19
Стеневик
Халлдор
9
Фрайдей
Фред
17
Гулликсен
Тобиас
Тромсё
3-5-2
Стрёмсгодсет
4-3-3

Ход матча

37'
Йенсен Рубен
 
62'
0:1
Хове Йохан
(Стенгель Херман)
66'
Эспейор Рунар
Ондрашек Зденек
 
66'
Бернтсен Даниэль
Опсал Сакариас
 
80'
 
Токстад Кристоффер
Гулликсен Тобиас
80'
Эбийе Мозес
Эйванн Каспер
 
84'
Эбийе Мозес
(Эспейор Рунар)
1:1

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 4
  • 3 Офсайды 3
  • 5 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

История личных встреч

Тромсё
Стрёмсгодсет

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед

25 матчей

36%
20%
44%
9 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

32%
44%
24%
8 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

28%
36%
36%
7 побед 9 ничьих 9 побед

История матчей

Т
1:1
ТМК
1:0
Т
0:1
Т
3:1
Т
2:4
Т
3:1
Т
2:1
Т
1:1
Т
1:0
Т
2:0
Т
0:6
Т
2:1
Т
0:0
Т
3:1
Т
4:0
Т
2:0
Т
2:0
Т
1:1
Т
2:1
Т
2:1
Т
2:1
Т
2:1
Т
1:3
Т
2:0
Т
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эбийе Мозес 8 0.31
Миккельсен Эугуст 7 0.27
Тотлэнд Томас 5 0.19
Китолано Эрик 4 0.15
Вестерлунн Никлас 2 0.08
Ондрашек Зденек 1 0.04
Антонсен Кент-Аре 1 0.04
Енссен Андерс 1 0.04
Амундсен Исак 1 0.04
Эспейор Рунар 0 0
Йенсен Рубен 0 0
Опсал Сакариас 0 0
Арнарсон Адам 0 0
Карлстрём Якоб 0 0
Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрайдей Фред 7 0.27
Стенгель Херман 6 (3) 0.23
Хове Йохан 5 0.19
Гулликсен Тобиас 5 0.19
Валсвик Густав 3 0.12
Ипалибо Джек 3 0.12
Стеневик Халлдор 2 0.08
Токстад Кристоффер 2 0.08
Красники Крешник 1 0.04
Майгор Миккел 1 0.04
Лейфссон Ари 1 0.04
Мава Мозес 1 0.04
Тчамба Дуплекс 1 0.04
Jordan Attah Kadiri 1 0.04
Парр Джонатан 0 0
Вильсвик Ларс-Кристофер 0 0
Гуннарссон Никлас 0 0
Ингимюндарсон Вальдимар 0 0
Энерсен Оле 0 0

Карточки

Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гундерсен Йостейн 6 0
Йенсен Рубен 4 0
Енссен Андерс 2 1
Псише Кристоф 2 0
Антонсен Кент-Аре 2 0
Нильсен Лассе III 2 0
Тотлэнд Томас 2 0
Бернтсен Даниэль 2 0
Вестерлунн Никлас 2 0
Миккельсен Эугуст 2 0
Амундсен Исак 2 0
Арнарсон Адам 1 0
Китолано Эрик 1 0
Карлстрём Якоб 1 0
Опсал Сакариас 1 0
Винтер Феликс 1 0
Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуннарссон Никлас 5 0
Лейфссон Ари 5 0
Стеневик Халлдор 5 0
Стенгель Херман 3 0
Ипалибо Джек 3 0
Гулликсен Тобиас 3 0
Валсвик Густав 1 1
Фрайдей Фред 2 0
Мава Мозес 2 0
Ингимюндарсон Вальдимар 2 0
Энерсен Оле 2 0
Парр Джонатан 1 0
Токстад Кристоффер 1 0
Грогард Томас 1 0
Майгор Миккел 1 0
Ресхольт-Мюра Вильяр 1 0
Красники Крешник 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
8
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
15 Не забивали 19
2
13%
2
25%
1-15
3
20%
1
13%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
3
20%
3
38%
61-75
2
13%
2
25%
76-90

Пропущено

20
24
10 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
4
20%
5
21%
1-15
3
15%
4
17%
16-30
3
15%
3
13%
31-45
2
10%
5
21%
46-60
5
25%
2
8%
61-75
3
15%
5
21%
76-90

Забито

16
32
9 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 14
2
13%
1
3%
1-15
4
25%
5
16%
16-30
3
19%
7
22%
31-45
3
19%
4
13%
46-60
1
6%
9
28%
61-75
3
19%
6
19%
76-90

Пропущено

21
10
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
3
14%
2
20%
1-15
4
19%
3
30%
16-30
3
14%
2
20%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
3
14%
2
20%
61-75
6
29%
1
10%
76-90

Забито

31
40
16 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 24
12 Забивали первыми 9
5 Не забивали 7
4
13%
3
8%
1-15
7
23%
6
15%
16-30
5
16%
7
18%
31-45
6
19%
4
10%
46-60
4
13%
12
30%
61-75
5
16%
8
20%
76-90

Пропущено

41
34
20 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 15
13 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 20
7
17%
7
21%
1-15
7
17%
7
21%
16-30
6
15%
5
15%
31-45
4
10%
5
15%
46-60
8
20%
4
12%
61-75
9
22%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Тромсё
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Кристиансунд - Тромсё 1:1 Тромсё - Одд 2:0 Тромсё - Мьёндален 1:0 Мольде - Тромсё 3:0
Тромсё - Хёугесунн 2:0 Лиллестрём - Тромсё 1:2 Тромсё - Бранн 1:1 Русенборг - Тромсё 3:2 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Саннефьёрд - Тромсё 1:1 Тромсё - Волеренга 1:1 Мьёндален - Тромсё 2:3 Альта - Тромсё 3:1 Скаанланд - Тромсё 0:11 Тромсё - Русенборг 1:3 Бранн - Тромсё 1:1 Хёугесунн - Тромсё 3:0 Тромсё - Кристиансунд 0:0 Одд - Тромсё 3:0 Тромсё - Лиллестрём 1:2
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Стрёмсгодсет - Мольде 6:0 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:0 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 1:1 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1
Волеренга - Стрёмсгодсет 3:0 Стабек - Стрёмсгодсет 0:0 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:0 Стрёмсгодсет - Стабек 5:1 Стрёмсгодсет - Кристиансунд 1:2 Одд - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Бранн 3:1 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:0 Ряди - Стрёмсгодсет 0:1 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 2:1 Хёнефосс - Стрёмсгодсет 0:2 Стрёмсгодсет - Одд 3:0 Стрёмсгодсет - Стабек 2:1 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1 Стрёмсгодсет - Волеренга 1:1 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 26 16 7 3 52 - 23 55
2. Мольде Заявка 26 15 5 6 60 - 35 50
3. Викинг Заявка 26 14 5 7 51 - 43 47
4. Кристиансунд Заявка 26 13 4 9 35 - 36 43
5. Русенборг Заявка 26 12 7 7 52 - 35 43
6. Лиллестрём 0:0 Заявка 26 12 6 8 40 - 34 42
7. Волеренга 0:0 Заявка 26 9 11 6 40 - 33 38
8. Сарпсборг-08 Заявка 26 10 5 11 34 - 39 35
9. Стрёмсгодсет Заявка 26 9 7 10 39 - 35 34
10. Хёугесунн Заявка 26 9 6 11 43 - 40 33
11. Тромсё Заявка 26 7 9 10 31 - 41 30
12. Саннефьёрд Заявка 26 8 5 13 31 - 45 29
13. Одд Заявка 26 7 8 11 38 - 51 29
14. Стабек Заявка 26 5 6 15 30 - 56 21
15. Бранн Заявка 26 4 9 13 32 - 49 21
16. Мьёндален Заявка 26 3 10 13 30 - 43 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 13 10 1 2 39 - 14 31
2. Будё-Глимт Заявка 13 9 3 1 30 - 11 30
3. Кристиансунд Заявка 13 9 2 2 23 - 12 29
4. Хёугесунн Заявка 13 8 3 2 28 - 13 27
5. Стрёмсгодсет Заявка 13 8 3 2 32 - 10 27
6. Русенборг Заявка 13 8 2 3 33 - 17 26
7. Викинг Заявка 13 8 2 3 30 - 20 26
8. Волеренга 0:0 Заявка 13 6 6 1 24 - 13 24
9. Сарпсборг-08 Заявка 13 6 4 3 20 - 12 22
10. Лиллестрём 0:0 Заявка 13 6 3 4 17 - 12 21
11. Саннефьёрд Заявка 13 5 4 4 16 - 14 19
12. Одд Заявка 13 4 4 5 26 - 26 16
13. Тромсё Заявка 13 3 5 5 16 - 19 14
14. Бранн Заявка 13 3 5 5 18 - 22 14
15. Стабек Заявка 13 3 3 7 13 - 24 12
16. Мьёндален Заявка 13 2 5 6 18 - 16 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 13 7 4 2 22 - 12 25
2. Викинг Заявка 13 6 3 4 21 - 23 21
3. Лиллестрём 0:0 Заявка 13 6 3 4 23 - 22 21
4. Мольде Заявка 13 5 4 4 21 - 21 19
5. Русенборг Заявка 13 4 5 4 19 - 18 17
6. Тромсё Заявка 13 4 4 5 15 - 22 16
7. Кристиансунд Заявка 13 4 2 7 12 - 24 14
8. Волеренга 0:0 Заявка 13 3 5 5 16 - 20 14
9. Сарпсборг-08 Заявка 13 4 1 8 14 - 27 13
10. Одд Заявка 13 3 4 6 12 - 25 13
11. Саннефьёрд Заявка 13 3 1 9 15 - 31 10
12. Стабек Заявка 13 2 3 8 17 - 32 9
13. Мьёндален Заявка 13 1 5 7 12 - 27 8
14. Бранн Заявка 13 1 4 8 14 - 27 7
15. Стрёмсгодсет Заявка 13 1 4 8 7 - 25 7
16. Хёугесунн Заявка 13 1 3 9 15 - 27 6
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Йенсен Рубен получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Тромсё 1:1 Стрёмсгодсет онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
8 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 