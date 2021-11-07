Норвегия: Типпелиген 2021
0:0
Второй тайм: 80'
Стадион: Аараасен
70' Желтая карточкаГуставссон Даниэль
70' Желтая карточкаТоллос Йонатан
30
Огбу
Иго
25
Эд
Эскил
23
Осен
Йермунд
10
Ольсен
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Огбу ИгоЗащитник
- Защитник
-
25 Эд ЭскилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Осен ЙермундНападающий
-
10 Ольсен ТомасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бакке Гейр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Несберг ИванЗащитник
- Защитник
-
26 Сахрауи ОсамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ятта СидиНападающий
- Нападающий
-
11 Лаюни АморНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Удаль ХенрикНападающий
-
27 Jacob Eng
-
Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
Ход матча
70'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 2
-
2 Угловые 4
-
3 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
История личных встреч
Лиллестрём
Волеренга
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
66.7%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
77.8%
4 победы 7 ничьих 0 побед
19 матчей
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Первый тайм
47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 11 побед
28 матчей
21.4%
35.7%
42.9%
6 побед 10 ничьих 12 побед
Первый тайм
25%
53.6%
21.4%
7 побед 15 ничьих 6 побед
Второй тайм
14.3%
46.4%
39.3%
4 победы 13 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лиллестрём
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ольсен Томас
|22 (3)
|0.85
|Петтерссон Том
|3
|0.12
|Мэтью Ифиний
|2
|0.08
|Густавссон Даниэль
|2
|0.08
|Гарнас Эспен
|2
|0.08
|Рангер Ларс
|2
|0.08
|Осен Йермунд
|1
|0.04
|Кайринен Каан
|1
|0.04
|Хелланн Поль-Андре
|1
|0.04
|Крогстад Фредрик
|1
|0.04
|Браут-Брюнес Джонатан
|1
|0.04
|Огбу Иго
|1
|0.04
|Драгснес Ветле
|0
|0
|Эд Эскил
|0
|0
|Эриксен Кент Хавард
|0
|0
Волеренга
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Доннум Арон
|6 (2)
|0.23
|Удаль Хенрик
|5
|0.19
|Кьяртанссон Видар
|5
|0.19
|Лаюни Амор
|3
|0.12
|Бьёрдаль Хенрик
|3 (1)
|0.12
|Борхгревинк Кристиан
|3
|0.12
|Толлос Йонатан
|3
|0.12
|Кристенсен Тобиас
|3
|0.12
|Сахрауи Осам
|2
|0.08
|Хольм Один Тьяго
|2
|0.08
|Ятта Сиди
|2
|0.08
|Томсен Николай
|1
|0.04
|Жута Леонард
|1
|0.04
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|0
|0
|Клаессон Кристоффер
|0
|0
Карточки
Лиллестрём
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рангер Ларс
|7
|0
|Огбу Иго
|5
|1
|Гарнас Эспен
|5
|0
|Мэтью Ифиний
|3
|0
|Эд Эскил
|3
|0
|Ольсен Томас
|2
|0
|Густавссон Даниэль
|2
|0
|Хелланн Поль-Андре
|2
|0
|Драгснес Ветле
|2
|0
|Крогстад Фредрик
|1
|0
|Свендсен Тобиас
|1
|0
|Кайринен Каан
|1
|0
|Браут-Брюнес Джонатан
|1
|0
|Слёрдаль Филип
|1
|0
Волеренга
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лаюни Амор
|4
|0
|Борхгревинк Кристиан
|4
|0
|Кристенсен Тобиас
|3
|0
|Толлос Йонатан
|3
|0
|Жута Леонард
|2
|0
|Бьёрдаль Хенрик
|2
|0
|Несберг Иван
|2
|0
|Адекугбе Сэм
|2
|0
|Доннум Арон
|2
|0
|Клаессон Кристоффер
|1
|0
|Сахрауи Осам
|1
|0
|Хольм Один Тьяго
|1
|0
|Мёрфельт Альбин
|1
|0
|Скарет Браге
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
17
4 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 7
15 Не забивали 14
1
6%
1
6%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
2
12%
1
6%
31-45
4
24%
2
12%
46-60
4
24%
6
35%
61-75
5
29%
29%
6
35%
76-90
Пропущено
12
19
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 10
0
0%
0
0%
1-15
4
33%
2
11%
16-30
2
17%
3
16%
31-45
0
0%
6
32%
46-60
3
25%
4
21%
61-75
3
25%
4
21%
76-90
Забито
22
24
9 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 8
13 Не забивали 13
2
9%
4
17%
1-15
5
23%
0
0%
16-30
2
9%
5
21%
31-45
5
23%
4
17%
46-60
5
23%
6
25%
61-75
3
14%
5
21%
76-90
Пропущено
23
13
9 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
4
17%
0
0%
1-15
4
17%
1
8%
16-30
1
4%
7
54%
31-45
5
22%
2
15%
46-60
3
13%
1
8%
61-75
6
26%
2
15%
76-90
Забито
39
41
13 В 1-м тайме 12
26 Во 2-м тайме 29
9 Забивали первыми 15
3 Не забивали 2
3
8%
5
12%
1-15
6
15%
1
2%
16-30
4
10%
6
15%
31-45
9
23%
6
15%
46-60
9
23%
12
29%
29%
61-75
8
21%
11
27%
76-90
Пропущено
35
32
15 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 19
15 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 20
4
11%
0
0%
1-15
8
23%
3
9%
16-30
3
9%
10
31%
31-45
5
14%
8
25%
46-60
6
17%
5
16%
61-75
9
26%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Лиллестрём
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Русенборг - Лиллестрём 1:3 Лиллестрём - Стабек 3:0 Викинг - Лиллестрём 5:1 Лиллестрём - Кристиансунд 0:0
Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Тромсё 1:2 Гроруд - Лиллестрём 2:3 Одд - Лиллестрём 2:3 Лиллестрём - Бранн 2:3 Мьёндален - Лиллестрём 1:2 Хёугесунн - Лиллестрём 0:3 Лиллестрём - Будё-Глимт 0:1 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:1 Скейд - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Сарпсборг-08 2:0 Фуннефосс/Вормсунн - Лиллестрём 0:4 Стабек - Лиллестрём 2:3 Лиллестрём - Мольде 1:1 Волеренга - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Мьёндален 2:1
Волеренга
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Волеренга - Бранн 1:0 Сарпсборг-08 - Волеренга 2:1 Волеренга - Хёугесунн 2:1 Русенборг - Волеренга 2:2
Волеренга - Стрёмсгодсет 3:0 Будё-Глимт - Волеренга 1:0 Волеренга - Одд 0:3 Волеренга - Мольде 1:1 Саннефьёрд - Волеренга 3:0 Волеренга - Фредрикстад 2:3 Волеренга - Стабек 3:1 Волеренга - Викинг 1:1 Тромсё - Волеренга 1:1 Уллерн - Волеренга 1:3 Волеренга - Гент 2:0 Люн - Волеренга 0:4 Гент - Волеренга 4:0 Хёугесунн - Волеренга 3:1 Волеренга - Лиллестрём 2:2 Стрёмсгодсет - Волеренга 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|26
|16
|7
|3
|52 - 23
|55
|2.
|Мольде
|Заявка
|26
|15
|5
|6
|60 - 35
|50
|3.
|Викинг
|Заявка
|26
|14
|5
|7
|51 - 43
|47
|4.
|Кристиансунд
|Заявка
|26
|13
|4
|9
|35 - 36
|43
|5.
|Русенборг
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|52 - 35
|43
|6.
|Лиллестрём
|0:0 Заявка
|26
|12
|6
|8
|40 - 34
|42
|7.
|Волеренга
|0:0 Заявка
|26
|9
|11
|6
|40 - 33
|38
|8.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|26
|10
|5
|11
|34 - 39
|35
|9.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|39 - 35
|34
|10.
|Хёугесунн
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|43 - 40
|33
|11.
|Тромсё
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|31 - 41
|30
|12.
|Саннефьёрд
|Заявка
|26
|8
|5
|13
|31 - 45
|29
|13.
|Одд
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|38 - 51
|29
|14.
|Стабек
|Заявка
|26
|5
|6
|15
|30 - 56
|21
|15.
|Бранн
|Заявка
|26
|4
|9
|13
|32 - 49
|21
|16.
|Мьёндален
|Заявка
|26
|3
|10
|13
|30 - 43
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|39 - 14
|31
|2.
|Будё-Глимт
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|30 - 11
|30
|3.
|Кристиансунд
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|23 - 12
|29
|4.
|Хёугесунн
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 13
|27
|5.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|32 - 10
|27
|6.
|Русенборг
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|33 - 17
|26
|7.
|Викинг
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|30 - 20
|26
|8.
|Волеренга
|0:0 Заявка
|13
|6
|6
|1
|24 - 13
|24
|9.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 12
|22
|10.
|Лиллестрём
|0:0 Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 12
|21
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|16 - 14
|19
|12.
|Одд
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|26 - 26
|16
|13.
|Тромсё
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|16 - 19
|14
|14.
|Бранн
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|18 - 22
|14
|15.
|Стабек
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 24
|12
|16.
|Мьёндален
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 16
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|22 - 12
|25
|2.
|Викинг
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 23
|21
|3.
|Лиллестрём
|0:0 Заявка
|13
|6
|3
|4
|23 - 22
|21
|4.
|Мольде
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 21
|19
|5.
|Русенборг
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 18
|17
|6.
|Тромсё
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|15 - 22
|16
|7.
|Кристиансунд
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 24
|14
|8.
|Волеренга
|0:0 Заявка
|13
|3
|5
|5
|16 - 20
|14
|9.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|14 - 27
|13
|10.
|Одд
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 25
|13
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|15 - 31
|10
|12.
|Стабек
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|17 - 32
|9
|13.
|Мьёндален
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|12 - 27
|8
|14.
|Бранн
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|14 - 27
|7
|15.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|7 - 25
|7
|16.
|Хёугесунн
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|15 - 27
|6