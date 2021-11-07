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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Лиллестрём
0:0
Конец матча

Стадион:
Волеренга
0'
70' Желтая карточка
Густавссон Даниэль
70' Желтая карточка
Толлос Йонатан
90'+5
12
Кристиансен
Мадс
4
Гарнас
Эспен
30
Огбу
Иго
24
Петтерссон
Том
25
Эд
Эскил
8
Мэтью
Ифиний
21
Magnus
Knudsen
5
Драгснес
Ветле
90
Густавссон
Даниэль
23
Осен
Йермунд
10
Ольсен
Томас
1
Хауг
Кьетил
8
Бьёрдаль
Хенрик
4
Толлос
Йонатан
22
Несберг
Иван
5
Жута
Леонард
26
Сахрауи
Осам
7
Олдруп-Йенсен
Фредрик
17
Кристенсен
Тобиас
19
Ятта
Сиди
9
Кьяртанссон
Видар
11
Лаюни
Амор
Лиллестрём
3-4-3
Волеренга
4-3-3

Ход матча

46'
 
Хольм Один Тьяго
Ятта Сиди
70'
Густавссон Даниэль
 
70'
 
Толлос Йонатан
81'
 
Удаль Хенрик
Кьяртанссон Видар
88'
Браут-Брюнес Джонатан
Густавссон Даниэль
 
90'
 
Jacob Eng
Лаюни Амор

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 5
  • 3 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

История личных встреч

Лиллестрём
Волеренга

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
66.7%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
77.8%
4 победы 7 ничьих 0 побед

19 матчей

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 11 побед

28 матчей

21.4%
35.7%
42.9%
6 побед 10 ничьих 12 побед

Первый тайм

25%
53.6%
21.4%
7 побед 15 ничьих 6 побед

Второй тайм

14.3%
46.4%
39.3%
4 победы 13 ничьих 11 побед

История матчей

Т
2:2
Т
0:0
Т
0:3
ТМК
4:4
Т
0:1
Т
1:0
Т
2:1
Т
3:1
Т
1:1
Т
2:0
Т
2:0
Т
1:1
Т
2:1
Т
2:2
ТМС
2:0
Т
1:1
Т
0:1
Т
1:2
Т
1:1
Т
0:1
Т
1:1
ТМС
0:0
Т
2:1
Т
1:4
Т
0:1
Т
1:2
Т
3:1
Т
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ольсен Томас 22 (3) 0.85
Петтерссон Том 3 0.12
Мэтью Ифиний 2 0.08
Густавссон Даниэль 2 0.08
Гарнас Эспен 2 0.08
Рангер Ларс 2 0.08
Осен Йермунд 1 0.04
Кайринен Каан 1 0.04
Хелланн Поль-Андре 1 0.04
Крогстад Фредрик 1 0.04
Браут-Брюнес Джонатан 1 0.04
Огбу Иго 1 0.04
Драгснес Ветле 0 0
Эд Эскил 0 0
Эриксен Кент Хавард 0 0
Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Доннум Арон 6 (2) 0.23
Удаль Хенрик 5 0.19
Кьяртанссон Видар 5 0.19
Лаюни Амор 3 0.12
Бьёрдаль Хенрик 3 (1) 0.12
Борхгревинк Кристиан 3 0.12
Толлос Йонатан 3 0.12
Кристенсен Тобиас 3 0.12
Сахрауи Осам 2 0.08
Хольм Один Тьяго 2 0.08
Ятта Сиди 2 0.08
Томсен Николай 1 0.04
Жута Леонард 1 0.04
Олдруп-Йенсен Фредрик 0 0
Клаессон Кристоффер 0 0

Карточки

Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рангер Ларс 7 0
Огбу Иго 5 1
Гарнас Эспен 5 0
Мэтью Ифиний 3 0
Эд Эскил 3 0
Ольсен Томас 2 0
Густавссон Даниэль 2 0
Хелланн Поль-Андре 2 0
Драгснес Ветле 2 0
Крогстад Фредрик 1 0
Свендсен Тобиас 1 0
Кайринен Каан 1 0
Браут-Брюнес Джонатан 1 0
Слёрдаль Филип 1 0
Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лаюни Амор 4 0
Борхгревинк Кристиан 4 0
Кристенсен Тобиас 3 0
Толлос Йонатан 3 0
Жута Леонард 2 0
Бьёрдаль Хенрик 2 0
Несберг Иван 2 0
Адекугбе Сэм 2 0
Доннум Арон 2 0
Клаессон Кристоффер 1 0
Сахрауи Осам 1 0
Хольм Один Тьяго 1 0
Мёрфельт Альбин 1 0
Скарет Браге 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
17
4 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 7
16 Не забивали 15
1
6%
1
6%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
2
12%
1
6%
31-45
4
24%
2
12%
46-60
4
24%
6
35%
61-75
5
29%
29%
6
35%
76-90

Пропущено

12
19
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 10
0
0%
0
0%
1-15
4
33%
2
11%
16-30
2
17%
3
16%
31-45
0
0%
6
32%
46-60
3
25%
4
21%
61-75
3
25%
4
21%
76-90

Забито

22
24
9 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 8
14 Не забивали 14
2
9%
4
17%
1-15
5
23%
0
0%
16-30
2
9%
5
21%
31-45
5
23%
4
17%
46-60
5
23%
6
25%
61-75
3
14%
5
21%
76-90

Пропущено

23
13
9 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
4
17%
0
0%
1-15
4
17%
1
8%
16-30
1
4%
7
54%
31-45
5
22%
2
15%
46-60
3
13%
1
8%
61-75
6
26%
2
15%
76-90

Забито

39
41
13 В 1-м тайме 12
26 Во 2-м тайме 29
9 Забивали первыми 15
4 Не забивали 3
3
8%
5
12%
1-15
6
15%
1
2%
16-30
4
10%
6
15%
31-45
9
23%
6
15%
46-60
9
23%
12
29%
29%
61-75
8
21%
11
27%
76-90

Пропущено

35
32
15 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 19
15 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 20
4
11%
0
0%
1-15
8
23%
3
9%
16-30
3
9%
10
31%
31-45
5
14%
8
25%
46-60
6
17%
5
16%
61-75
9
26%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Лиллестрём
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Русенборг - Лиллестрём 1:3 Лиллестрём - Стабек 3:0 Викинг - Лиллестрём 5:1 Лиллестрём - Кристиансунд 0:0
Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Тромсё 1:2 Гроруд - Лиллестрём 2:3 Одд - Лиллестрём 2:3 Лиллестрём - Бранн 2:3 Мьёндален - Лиллестрём 1:2 Хёугесунн - Лиллестрём 0:3 Лиллестрём - Будё-Глимт 0:1 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:1 Скейд - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Сарпсборг-08 2:0 Фуннефосс/Вормсунн - Лиллестрём 0:4 Стабек - Лиллестрём 2:3 Лиллестрём - Мольде 1:1 Волеренга - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Мьёндален 2:1
Волеренга
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Волеренга - Бранн 1:0 Сарпсборг-08 - Волеренга 2:1 Волеренга - Хёугесунн 2:1 Русенборг - Волеренга 2:2
Волеренга - Стрёмсгодсет 3:0 Будё-Глимт - Волеренга 1:0 Волеренга - Одд 0:3 Волеренга - Мольде 1:1 Саннефьёрд - Волеренга 3:0 Волеренга - Фредрикстад 2:3 Волеренга - Стабек 3:1 Волеренга - Викинг 1:1 Тромсё - Волеренга 1:1 Уллерн - Волеренга 1:3 Волеренга - Гент 2:0 Люн - Волеренга 0:4 Гент - Волеренга 4:0 Хёугесунн - Волеренга 3:1 Волеренга - Лиллестрём 2:2 Стрёмсгодсет - Волеренга 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 26 16 7 3 52 - 23 55
2. Мольде Заявка 26 15 5 6 60 - 35 50
3. Викинг Заявка 26 14 5 7 51 - 43 47
4. Кристиансунд Заявка 26 13 4 9 35 - 36 43
5. Русенборг Заявка 26 12 7 7 52 - 35 43
6. Лиллестрём Заявка 26 12 6 8 40 - 34 42
7. Волеренга Заявка 26 9 11 6 40 - 33 38
8. Сарпсборг-08 Заявка 26 10 5 11 34 - 39 35
9. Стрёмсгодсет Заявка 26 9 7 10 39 - 35 34
10. Хёугесунн Заявка 26 9 6 11 43 - 40 33
11. Тромсё Заявка 26 7 9 10 31 - 41 30
12. Саннефьёрд Заявка 26 8 5 13 31 - 45 29
13. Одд Заявка 26 7 8 11 38 - 51 29
14. Стабек Заявка 26 5 6 15 30 - 56 21
15. Бранн Заявка 26 4 9 13 32 - 49 21
16. Мьёндален Заявка 26 3 10 13 30 - 43 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 13 10 1 2 39 - 14 31
2. Будё-Глимт Заявка 13 9 3 1 30 - 11 30
3. Кристиансунд Заявка 13 9 2 2 23 - 12 29
4. Хёугесунн Заявка 13 8 3 2 28 - 13 27
5. Стрёмсгодсет Заявка 13 8 3 2 32 - 10 27
6. Русенборг Заявка 13 8 2 3 33 - 17 26
7. Викинг Заявка 13 8 2 3 30 - 20 26
8. Волеренга Заявка 13 6 6 1 24 - 13 24
9. Сарпсборг-08 Заявка 13 6 4 3 20 - 12 22
10. Лиллестрём Заявка 13 6 3 4 17 - 12 21
11. Саннефьёрд Заявка 13 5 4 4 16 - 14 19
12. Одд Заявка 13 4 4 5 26 - 26 16
13. Тромсё Заявка 13 3 5 5 16 - 19 14
14. Бранн Заявка 13 3 5 5 18 - 22 14
15. Стабек Заявка 13 3 3 7 13 - 24 12
16. Мьёндален Заявка 13 2 5 6 18 - 16 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 13 7 4 2 22 - 12 25
2. Викинг Заявка 13 6 3 4 21 - 23 21
3. Лиллестрём Заявка 13 6 3 4 23 - 22 21
4. Мольде Заявка 13 5 4 4 21 - 21 19
5. Русенборг Заявка 13 4 5 4 19 - 18 17
6. Тромсё Заявка 13 4 4 5 15 - 22 16
7. Кристиансунд Заявка 13 4 2 7 12 - 24 14
8. Волеренга Заявка 13 3 5 5 16 - 20 14
9. Сарпсборг-08 Заявка 13 4 1 8 14 - 27 13
10. Одд Заявка 13 3 4 6 12 - 25 13
11. Саннефьёрд Заявка 13 3 1 9 15 - 31 10
12. Стабек Заявка 13 2 3 8 17 - 32 9
13. Мьёндален Заявка 13 1 5 7 12 - 27 8
14. Бранн Заявка 13 1 4 8 14 - 27 7
15. Стрёмсгодсет Заявка 13 1 4 8 7 - 25 7
16. Хёугесунн Заявка 13 1 3 9 15 - 27 6
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Лиллестрём 0:0 Волеренга онлайн


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