Норвегия: Типпелиген 2021
3:0
Второй тайм: 72'
Стадион: Акер
1:0
9' ГолЭйкрем Магнус
2:0
15' ГолБрюнхильдсен Ола
3:0
35' ГолСинюан Шерифф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Фофана ДатроНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Бренден ЭрикПолузащитник
-
22 Нджиэ МуссаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Ордагич АмерПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Andreas Tegstroem
Ход матча
9'
15'
35'
3:0
Статистика матча
-
15 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 0
-
6 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
История личных встреч
Мольде
Саннефьёрд
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
90.9%
27.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
16 матчей
56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
25%
56.3%
18.7%
4 победы 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мольде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Омойджуфано Охи
|24
|0.92
|Андерсен Эйрик Улланд
|6
|0.23
|Хёуген Кристоффер
|6
|0.23
|Брюнхильдсен Ола
|4
|0.15
|Бьорнбак Мартин
|3
|0.12
|Эйкрем Магнус
|2
|0.08
|Хуссейн Эцаз
|2
|0.08
|Хестад Эйрик
|2
|0.08
|Синюан Шерифф
|2
|0.08
|Риса Бирк
|2
|0.08
|Эллингсен Мартин
|2 (2)
|0.08
|Эурснес Фредрик
|1
|0.04
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0.04
|Грёдем Магнус
|1
|0.04
|Грегерсен Стиан
|1
|0.04
|Брейвик Эмиль
|0
|0
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|0
|0
|Зехнини Рафик
|0
|0
|Sivert Heggheim Mannsverk
|0
|0
|Фофана Датро
|0
|0
Саннефьёрд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йонссон Видар
|9
|0.35
|Хансен Кристоффер
|6
|0.23
|Тветер Александер Рууд
|5
|0.19
|Рисан Сандер
|2
|0.08
|Фосс Сандер Моэн
|2
|0.08
|Валес Марк
|1
|0.04
|Куртович Виллиам
|1
|0.04
|Кройцриглер Мартин
|1
|0.04
|Гуссиос Сиверт
|1
|0.04
|Ордагич Амер
|0
|0
|Вембангомо Брис
|0
|0
|Хокенстад Матс
|0
|0
|Бренден Эрик
|0
|0
|Ньенету Франклин
|0
|0
Карточки
Мольде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Риса Бирк
|3
|1
|Хуссейн Эцаз
|4
|0
|Бьорнбак Мартин
|2
|1
|Омойджуфано Охи
|3
|0
|Андерсен Эйрик Улланд
|3
|0
|Хёуген Кристоффер
|3
|0
|Линде Андреас
|2
|0
|Синюан Шерифф
|2
|0
|Sivert Heggheim Mannsverk
|2
|0
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|2
|0
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0
|Эйкрем Магнус
|1
|0
|Линнес Мартин
|1
|0
|Эурснес Фредрик
|1
|0
|Эллингсен Мартин
|1
|0
|Грегерсен Стиан
|1
|0
|Брюнхильдсен Ола
|1
|0
|Брейвик Эмиль
|1
|0
Саннефьёрд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фосс Сандер Моэн
|6
|0
|Валес Марк
|5
|0
|Кройцриглер Мартин
|4
|0
|Йонссон Видар
|4
|0
|Ian Smeulers
|2
|1
|Куртович Виллиам
|3
|0
|Вембангомо Брис
|3
|0
|Зе Эдуардо де Араужо
|3
|0
|Сингх Хармет
|2
|0
|Хансен Кристоффер
|2
|0
|Бренден Эрик
|2
|0
|Сёдлунн Андре
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
36
17
21 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 4
14 Не забивали 15
6
17%
3
18%
1-15
8
22%
1
6%
16-30
7
19%
5
29%
29%
31-45
7
19%
3
18%
46-60
2
6%
2
12%
61-75
6
17%
3
18%
76-90
Пропущено
13
25
4 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 11
2
15%
2
8%
1-15
2
15%
7
28%
16-30
0
0%
3
12%
31-45
2
15%
5
20%
46-60
4
31%
5
20%
61-75
3
23%
3
12%
76-90
Забито
21
14
12 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 8
16 Не забивали 16
3
14%
1
7%
1-15
4
19%
1
7%
16-30
5
24%
3
21%
31-45
3
14%
6
43%
46-60
2
10%
2
14%
61-75
4
19%
1
7%
76-90
Пропущено
21
16
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
1
5%
3
19%
1-15
2
10%
2
13%
16-30
6
29%
1
6%
31-45
2
10%
4
25%
46-60
5
24%
1
6%
61-75
5
24%
5
31%
76-90
Забито
57
31
33 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 17
17 Забивали первыми 12
5 Не забивали 6
9
16%
4
13%
1-15
12
21%
2
6%
16-30
12
21%
8
26%
31-45
10
18%
9
29%
29%
46-60
4
7%
4
13%
61-75
10
18%
4
13%
76-90
Пропущено
34
41
13 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 23
7 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 19
3
9%
5
12%
1-15
4
12%
9
22%
16-30
6
18%
4
10%
31-45
4
12%
9
22%
46-60
9
26%
6
15%
61-75
8
24%
8
20%
76-90
Результаты последних матчей
Мольде
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Стрёмсгодсет - Мольде 6:0 Мольде - Будё-Глимт 0:2 Стабек - Мольде 0:3 Мольде - Тромсё 3:0
Одд - Мольде 1:3 Мольде - Викинг 2:2 Брюне - Мольде 1:4 Волеренга - Мольде 1:1 Мольде - Мьёндален 4:0 Кристиансунд - Мольде 2:0 Викинг - Мольде 3:2 Мольде - Трабзонспор 1:1 Мольде - Хёугесунн 5:4 Трабзонспор - Мольде 3:3 Хёдд - Мольде 1:2 Серветт - Мольде 2:0 Спьелкавик - Мольде 1:4 Мольде - Серветт 3:0 Лиллестрём - Мольде 1:1 Мольде - Одд 5:0
Саннефьёрд
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:0 Русенборг - Саннефьёрд 4:1 Саннефьёрд - Одд 0:0
Викинг - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Стабек 0:3 Мьёндален - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Волеренга 3:0 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 5:0 Саннефьёрд - Тромсё 1:1 Бранн - Саннефьёрд 3:2 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:1 Арендал - Саннефьёрд 5:4 Одд - Саннефьёрд 2:3 Порс Гренланд - Саннефьёрд 1:4 Саннефьёрд - Хёугесунн 1:1 Кристиансунд - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 2:0 Стабек - Саннефьёрд 0:2 Саннефьёрд - Будё-Глимт 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|0:1 Заявка
|26
|16
|6
|4
|50 - 22
|54
|2.
|Мольде
|3:0 Заявка
|26
|15
|5
|6
|60 - 34
|50
|3.
|Викинг
|0:0 Заявка
|26
|13
|6
|7
|50 - 43
|45
|4.
|Кристиансунд
|3:2 Заявка
|26
|13
|4
|9
|34 - 36
|43
|5.
|Русенборг
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|52 - 35
|43
|6.
|Лиллестрём
|Заявка
|25
|12
|5
|8
|40 - 34
|41
|7.
|Волеренга
|Заявка
|25
|9
|10
|6
|40 - 33
|37
|8.
|Стрёмсгодсет
|1:0 Заявка
|26
|10
|6
|10
|39 - 34
|36
|9.
|Хёугесунн
|1:0 Заявка
|26
|10
|5
|11
|42 - 38
|35
|10.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|26
|10
|5
|11
|34 - 39
|35
|11.
|Саннефьёрд
|0:3 Заявка
|26
|8
|5
|13
|30 - 45
|29
|12.
|Одд
|2:3 Заявка
|26
|7
|8
|11
|38 - 50
|29
|13.
|Тромсё
|0:1 Заявка
|26
|7
|8
|11
|30 - 41
|29
|14.
|Стабек
|Заявка
|26
|5
|6
|15
|30 - 56
|21
|15.
|Бранн
|Заявка
|26
|4
|9
|13
|32 - 49
|21
|16.
|Мьёндален
|0:0 Заявка
|26
|3
|11
|12
|30 - 42
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|3:0 Заявка
|13
|10
|1
|2
|39 - 13
|31
|2.
|Будё-Глимт
|0:1 Заявка
|13
|9
|3
|1
|30 - 11
|30
|3.
|Хёугесунн
|1:0 Заявка
|13
|9
|2
|2
|27 - 11
|29
|4.
|Кристиансунд
|3:2 Заявка
|13
|9
|2
|2
|23 - 12
|29
|5.
|Стрёмсгодсет
|1:0 Заявка
|13
|8
|3
|2
|32 - 10
|27
|6.
|Русенборг
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|33 - 17
|26
|7.
|Викинг
|0:0 Заявка
|13
|8
|2
|3
|30 - 20
|26
|8.
|Волеренга
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|24 - 13
|24
|9.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 12
|22
|10.
|Лиллестрём
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 12
|20
|11.
|Саннефьёрд
|0:3 Заявка
|13
|5
|4
|4
|16 - 14
|19
|12.
|Одд
|2:3 Заявка
|13
|4
|4
|5
|26 - 25
|16
|13.
|Бранн
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|18 - 22
|14
|14.
|Тромсё
|0:1 Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 19
|13
|15.
|Стабек
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 24
|12
|16.
|Мьёндален
|0:0 Заявка
|13
|2
|6
|5
|18 - 15
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|0:1 Заявка
|13
|7
|3
|3
|20 - 11
|24
|2.
|Лиллестрём
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|23 - 22
|21
|3.
|Викинг
|0:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|20 - 23
|19
|4.
|Мольде
|3:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 21
|19
|5.
|Русенборг
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 18
|17
|6.
|Тромсё
|0:1 Заявка
|13
|4
|4
|5
|15 - 22
|16
|7.
|Кристиансунд
|3:2 Заявка
|13
|4
|2
|7
|11 - 24
|14
|8.
|Одд
|2:3 Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 25
|13
|9.
|Волеренга
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 20
|13
|10.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|14 - 27
|13
|11.
|Саннефьёрд
|0:3 Заявка
|13
|3
|1
|9
|14 - 31
|10
|12.
|Стрёмсгодсет
|1:0 Заявка
|13
|2
|3
|8
|7 - 24
|9
|13.
|Стабек
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|17 - 32
|9
|14.
|Мьёндален
|0:0 Заявка
|13
|1
|5
|7
|12 - 27
|8
|15.
|Бранн
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|14 - 27
|7
|16.
|Хёугесунн
|1:0 Заявка
|13
|1
|3
|9
|15 - 27
|6