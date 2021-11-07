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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Мольде
3:1
Конец матча

Стадион:
Саннефьёрд
0'
1:0
9' Гол
Эйкрем Магнус
2:0
15' Гол
Брюнхильдсен Ола
3:0
35' Гол
Синюан Шерифф
3:1
84' Гол
Бренден Эрик
90'+3
1
Линде
Андреас
14
Кнутсон
Эрлинг
5
Синюан
Шерифф
3
Риса
Бирк
28
Хёуген
Кристоффер
25
Брейвик
Эмиль
27
Sivert
Heggheim
Mannsverk
17
Зехнини
Рафик
7
Эйкрем
Магнус
22
Брюнхильдсен
Ола
9
Омойджуфано
Охи
1
Стуревик
Якоб
2
Вембангомо
Брис
17
Фосс
Сандер
Моэн
5
Кройцриглер
Мартин
4
Ian
Smeulers
16
Сёдлунн
Андре
18
Куртович
Виллиам
15
Бренден
Эрик
22
Нджиэ
Мусса
14
Тветер
Александер
Рууд
20
Ньенету
Франклин
Мольде
4-2-3-1
Саннефьёрд
4-3-3

Ход матча

9'
Эйкрем Магнус
(Брюнхильдсен Ола)
1:0
15'
Брюнхильдсен Ола
(Эйкрем Магнус)
2:0
35'
Синюан Шерифф
(Риса Бирк)
3:0
54'
Линнес Мартин
Кнутсон Эрлинг
 
62'
 
Валес Марк
Вембангомо Брис
62'
 
Ордагич Амер
Ньенету Франклин
72'
Шельстад Фредрик
Эйкрем Магнус
 
81'
Грёдем Магнус
Зехнини Рафик
 
81'
Фофана Датро
Омойджуфано Охи
 
84'
3:1
Бренден Эрик

Статистика матча

  • 18 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

История личных встреч

Мольде
Саннефьёрд

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

90.9%
27.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

16 матчей

56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

25%
56.3%
18.7%
4 победы 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

Т
1:3
Т
0:1
Т
2:1
Т
1:3
Т
5:0
Т
3:1
Т
3:3
Т
2:4
Т
6:1
ТМС
2:1
ТМК
2:1
КН
2:1
Т
0:0
Т
3:1
Т
1:1
Т
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Омойджуфано Охи 24 0.92
Андерсен Эйрик Улланд 6 0.23
Хёуген Кристоффер 6 0.23
Брюнхильдсен Ола 4 0.15
Бьорнбак Мартин 3 0.12
Эйкрем Магнус 2 0.08
Хуссейн Эцаз 2 0.08
Хестад Эйрик 2 0.08
Синюан Шерифф 2 0.08
Риса Бирк 2 0.08
Эллингсен Мартин 2 (2) 0.08
Эурснес Фредрик 1 0.04
Кнутсон Эрлинг 1 0.04
Грёдем Магнус 1 0.04
Грегерсен Стиан 1 0.04
Брейвик Эмиль 0 0
Педерсен Маркус Гольмгрен 0 0
Зехнини Рафик 0 0
Sivert Heggheim Mannsverk 0 0
Фофана Датро 0 0
Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йонссон Видар 9 0.35
Хансен Кристоффер 6 0.23
Тветер Александер Рууд 5 0.19
Рисан Сандер 2 0.08
Фосс Сандер Моэн 2 0.08
Валес Марк 1 0.04
Куртович Виллиам 1 0.04
Бренден Эрик 1 0.04
Кройцриглер Мартин 1 0.04
Гуссиос Сиверт 1 0.04
Ордагич Амер 0 0
Вембангомо Брис 0 0
Хокенстад Матс 0 0
Ньенету Франклин 0 0

Карточки

Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Риса Бирк 3 1
Хуссейн Эцаз 4 0
Бьорнбак Мартин 2 1
Омойджуфано Охи 3 0
Андерсен Эйрик Улланд 3 0
Хёуген Кристоффер 3 0
Линде Андреас 2 0
Синюан Шерифф 2 0
Sivert Heggheim Mannsverk 2 0
Педерсен Маркус Гольмгрен 2 0
Кнутсон Эрлинг 1 0
Эйкрем Магнус 1 0
Линнес Мартин 1 0
Эурснес Фредрик 1 0
Эллингсен Мартин 1 0
Грегерсен Стиан 1 0
Брюнхильдсен Ола 1 0
Брейвик Эмиль 1 0
Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фосс Сандер Моэн 6 0
Валес Марк 5 0
Кройцриглер Мартин 4 0
Йонссон Видар 4 0
Ian Smeulers 2 1
Куртович Виллиам 3 0
Вембангомо Брис 3 0
Зе Эдуардо де Араужо 3 0
Сингх Хармет 2 0
Хансен Кристоффер 2 0
Бренден Эрик 2 0
Сёдлунн Андре 1 0

Голы по времени матча

Забито

39
18
24 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 4
14 Не забивали 15
8
21%
3
17%
1-15
8
21%
1
6%
16-30
8
21%
5
28%
31-45
7
18%
3
17%
46-60
2
5%
2
11%
61-75
6
15%
4
22%
76-90

Пропущено

14
28
4 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 12
2
14%
4
14%
1-15
2
14%
7
25%
16-30
0
0%
4
14%
31-45
2
14%
5
18%
46-60
4
29%
5
18%
61-75
4
29%
3
11%
76-90

Забито

21
14
12 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 8
17 Не забивали 17
3
14%
1
7%
1-15
4
19%
1
7%
16-30
5
24%
3
21%
31-45
3
14%
6
43%
46-60
2
10%
2
14%
61-75
4
19%
1
7%
76-90

Пропущено

21
16
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
1
5%
3
19%
1-15
2
10%
2
13%
16-30
6
29%
1
6%
31-45
2
10%
4
25%
46-60
5
24%
1
6%
61-75
5
24%
5
31%
76-90

Забито

60
32
36 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 18
18 Забивали первыми 12
5 Не забивали 6
11
18%
4
13%
1-15
12
20%
2
6%
16-30
13
22%
8
25%
31-45
10
17%
9
28%
46-60
4
7%
4
13%
61-75
10
17%
5
16%
76-90

Пропущено

35
44
13 В 1-м тайме 21
22 Во 2-м тайме 23
7 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 20
3
9%
7
16%
1-15
4
11%
9
20%
16-30
6
17%
5
11%
31-45
4
11%
9
20%
46-60
9
26%
6
14%
61-75
9
26%
8
18%
76-90

Результаты последних матчей

Мольде
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Стрёмсгодсет - Мольде 6:0 Мольде - Будё-Глимт 0:2 Стабек - Мольде 0:3 Мольде - Тромсё 3:0
Одд - Мольде 1:3 Мольде - Викинг 2:2 Брюне - Мольде 1:4 Волеренга - Мольде 1:1 Мольде - Мьёндален 4:0 Кристиансунд - Мольде 2:0 Викинг - Мольде 3:2 Мольде - Трабзонспор 1:1 Мольде - Хёугесунн 5:4 Трабзонспор - Мольде 3:3 Хёдд - Мольде 1:2 Серветт - Мольде 2:0 Спьелкавик - Мольде 1:4 Мольде - Серветт 3:0 Лиллестрём - Мольде 1:1 Мольде - Одд 5:0
Саннефьёрд
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:0 Русенборг - Саннефьёрд 4:1 Саннефьёрд - Одд 0:0
Викинг - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Стабек 0:3 Мьёндален - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Волеренга 3:0 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 5:0 Саннефьёрд - Тромсё 1:1 Бранн - Саннефьёрд 3:2 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:1 Арендал - Саннефьёрд 5:4 Одд - Саннефьёрд 2:3 Порс Гренланд - Саннефьёрд 1:4 Саннефьёрд - Хёугесунн 1:1 Кристиансунд - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 2:0 Стабек - Саннефьёрд 0:2 Саннефьёрд - Будё-Глимт 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 26 16 7 3 52 - 23 55
2. Мольде Заявка 26 15 5 6 60 - 35 50
3. Викинг Заявка 26 14 5 7 51 - 43 47
4. Кристиансунд Заявка 26 13 4 9 35 - 36 43
5. Русенборг Заявка 26 12 7 7 52 - 35 43
6. Лиллестрём 0:0 Заявка 26 12 6 8 40 - 34 42
7. Волеренга 0:0 Заявка 26 9 11 6 40 - 33 38
8. Сарпсборг-08 Заявка 26 10 5 11 34 - 39 35
9. Стрёмсгодсет Заявка 26 9 7 10 39 - 35 34
10. Хёугесунн Заявка 26 9 6 11 43 - 40 33
11. Тромсё Заявка 26 7 9 10 31 - 41 30
12. Саннефьёрд Заявка 26 8 5 13 31 - 45 29
13. Одд Заявка 26 7 8 11 38 - 51 29
14. Стабек Заявка 26 5 6 15 30 - 56 21
15. Бранн Заявка 26 4 9 13 32 - 49 21
16. Мьёндален Заявка 26 3 10 13 30 - 43 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 13 10 1 2 39 - 14 31
2. Будё-Глимт Заявка 13 9 3 1 30 - 11 30
3. Кристиансунд Заявка 13 9 2 2 23 - 12 29
4. Хёугесунн Заявка 13 8 3 2 28 - 13 27
5. Стрёмсгодсет Заявка 13 8 3 2 32 - 10 27
6. Русенборг Заявка 13 8 2 3 33 - 17 26
7. Викинг Заявка 13 8 2 3 30 - 20 26
8. Волеренга 0:0 Заявка 13 6 6 1 24 - 13 24
9. Сарпсборг-08 Заявка 13 6 4 3 20 - 12 22
10. Лиллестрём 0:0 Заявка 13 6 3 4 17 - 12 21
11. Саннефьёрд Заявка 13 5 4 4 16 - 14 19
12. Одд Заявка 13 4 4 5 26 - 26 16
13. Тромсё Заявка 13 3 5 5 16 - 19 14
14. Бранн Заявка 13 3 5 5 18 - 22 14
15. Стабек Заявка 13 3 3 7 13 - 24 12
16. Мьёндален Заявка 13 2 5 6 18 - 16 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 13 7 4 2 22 - 12 25
2. Викинг Заявка 13 6 3 4 21 - 23 21
3. Лиллестрём 0:0 Заявка 13 6 3 4 23 - 22 21
4. Мольде Заявка 13 5 4 4 21 - 21 19
5. Русенборг Заявка 13 4 5 4 19 - 18 17
6. Тромсё Заявка 13 4 4 5 15 - 22 16
7. Кристиансунд Заявка 13 4 2 7 12 - 24 14
8. Волеренга 0:0 Заявка 13 3 5 5 16 - 20 14
9. Сарпсборг-08 Заявка 13 4 1 8 14 - 27 13
10. Одд Заявка 13 3 4 6 12 - 25 13
11. Саннефьёрд Заявка 13 3 1 9 15 - 31 10
12. Стабек Заявка 13 2 3 8 17 - 32 9
13. Мьёндален Заявка 13 1 5 7 12 - 27 8
14. Бранн Заявка 13 1 4 8 14 - 27 7
15. Стрёмсгодсет Заявка 13 1 4 8 7 - 25 7
16. Хёугесунн Заявка 13 1 3 9 15 - 27 6
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Синюан Шерифф бьет в цель!
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Брюнхильдсен Ола бьет в цель!
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Эйкрем Магнус бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Мольде 3:1 Саннефьёрд онлайн


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