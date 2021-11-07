Норвегия: Типпелиген 2021
0:1
Конец матча
Стадион: Consto Arena
61' Желтая карточкаHerman Kleppa
71' Желтая карточкаПаттинама Шейн
0:0
73' Не забитый пенальтиГёусетх Кристиан
90' Желтая карточкаВальстад Николас
0:1
90' ПенальтиБериша Ветон
90' Желтая карточкаТраоре Маи
30
Лисгард
Идар
20
Тум
Исаак
24
Свеен
Оле
- Основной состав
-
30 Лисгард ИдарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Тум ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Свеен ОлеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Vegard Hansen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Белл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Бериша ВетонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Эстбе АрилдВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
24 Траоре МаиНападающий
-
-
41 Heine Larsen
-
Главный тренер: Bjarte Lunde Aarsheim
Ход матча
61'
71'
73'
0:0
90'
90'
0:1
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 7
-
0 Удары в створ 5
-
2 Угловые 16
-
0 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
38 Владение мячом, % 62
История личных встреч
Мьёндален
Викинг
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
75%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
10 матчей
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
40%
10%
50%
4 победы 1 ничья 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мьёндален
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларсен Ларс Олден
|7
|0.27
|Стокке Беньямин
|4 (1)
|0.15
|Овенстад Мартин
|3
|0.12
|Себулонсен Себастьян
|3
|0.12
|Накким Маркус
|3
|0.12
|Вальстад Николас
|2
|0.08
|Брохман Тонни
|1
|0.04
|Брустад Фредрик
|1
|0.04
|Эриксен Сивер Скаар
|1
|0.04
|Свеен Оле
|1
|0.04
|Юхансен Сондре
|1
|0.04
|Ибрагим Шуайбу
|1
|0.04
|Тум Исаак
|1
|0.04
|Спорронг Альбин
|1
|0.04
|Гёусетх Кристиан
|0
|0
|Сольберг Йоаким
|0
|0
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бериша Ветон
|19 (3)
|0.73
|Трипич Златко
|7 (1)
|0.27
|Танген Харальд
|5
|0.19
|Фридйонссон Самуэль
|4
|0.15
|Кабран Кевин
|3
|0.12
|Паттинама Шейн
|2
|0.08
|Белл Джо
|1
|0.04
|Викстёль Рольф
|1
|0.04
|Де Ланлай Янн-Эрик
|1
|0.04
|Веватне Вильяр
|1
|0.04
|Лёкберг Кристоффер
|1
|0.04
|Брекало Давид
|1
|0.04
|Стенснесс Джанни
|1
|0.04
|Торстейнбё Фредерик
|0
|0
|Эукленн Сондре
|0
|0
Карточки
Мьёндален
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Спорронг Альбин
|4
|1
|Осмундсен Стиан
|5
|0
|Накким Маркус
|4
|0
|Свеен Оле
|3
|0
|Вальстад Николас
|3
|0
|Селл Вильям
|3
|0
|Себулонсен Себастьян
|3
|0
|Гёусетх Кристиан
|2
|0
|Овенстад Мартин
|2
|0
|Сольберг Йоаким
|2
|0
|Тум Исаак
|2
|0
|Эриксен Сивер Скаар
|2
|0
|Брохман Тонни
|1
|0
|Стокке Беньямин
|1
|0
|Брустад Фредрик
|1
|0
|Юхансен Сондре
|1
|0
|Herman Kleppa
|1
|0
|Яневски Даниэль
|1
|0
|Ларсен Ларс Олден
|1
|0
|Скистад Эрик Ставас
|1
|0
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Викстёль Рольф
|5
|0
|Трипич Златко
|4
|0
|Фридйонссон Самуэль
|4
|0
|Белл Джо
|4
|0
|Лёкберг Кристоффер
|3
|0
|Кабран Кевин
|3
|0
|Паттинама Шейн
|3
|0
|Стенснесс Джанни
|3
|0
|Бериша Ветон
|2
|0
|Веватне Вильяр
|2
|0
|Танген Харальд
|2
|0
|Хеггхейм Хенрик
|2
|0
|Траоре Маи
|2
|0
|Гуннарссон Патрик
|0
|1
|Эстбе Арилд
|1
|0
|Эустбё Ивен
|1
|0
|Хове Рунар
|1
|0
|Брекало Давид
|1
|0
|Бьёрсхоль Сондре
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
21
5 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
1
5%
1
5%
1-15
1
5%
3
14%
16-30
3
16%
3
14%
31-45
5
26%
3
14%
46-60
6
32%
6
29%
61-75
3
16%
5
24%
76-90
Пропущено
15
23
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
0
0%
2
9%
1-15
2
13%
2
9%
16-30
4
27%
6
26%
31-45
4
27%
5
22%
46-60
1
7%
5
22%
61-75
4
27%
3
13%
76-90
Забито
12
29
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 21
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 14
2
17%
3
10%
1-15
1
8%
3
10%
16-30
1
8%
2
7%
31-45
1
8%
6
21%
46-60
0
0%
7
24%
61-75
7
58%
8
28%
76-90
Пропущено
27
21
13 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
5
19%
1
5%
1-15
3
11%
2
10%
16-30
5
19%
7
33%
31-45
1
4%
3
14%
46-60
5
19%
4
19%
61-75
8
30%
30%
4
19%
76-90
Забито
31
50
9 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 35
11 Забивали первыми 10
6 Не забивали 3
3
10%
4
8%
1-15
2
6%
6
12%
16-30
4
13%
5
10%
31-45
6
19%
9
18%
46-60
6
19%
13
26%
61-75
10
32%
13
26%
76-90
Пропущено
42
44
19 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 23
5
12%
3
7%
1-15
5
12%
4
9%
16-30
9
21%
13
30%
30%
31-45
5
12%
8
18%
46-60
6
14%
9
20%
61-75
12
29%
7
16%
76-90
Результаты последних матчей
Мьёндален
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Одд - Мьёндален 2:2 Мьёндален - Кристиансунд 5:0 Тромсё - Мьёндален 1:0 Хёугесунн - Мьёндален 7:0
Мьёндален - Бранн 1:1 Русенборг - Мьёндален 3:1 Старт - Мьёндален 4:2 Мьёндален - Саннефьёрд 1:1 Мольде - Мьёндален 4:0 Мьёндален - Лиллестрём 1:2 Стабек - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Русенборг 1:2 Мьёндален - Тромсё 2:3 Нутодден - Мьёндален 0:3 Мьёндален - Стабек 1:2 Оссиден - Мьёндален 0:3 Сарпсборг-08 - Мьёндален 1:1 Бранн - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Хёугесунн 3:0 Лиллестрём - Мьёндален 2:1
Викинг
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Викинг - Сарпсборг-08 1:2 Бранн - Викинг 0:2 Викинг - Лиллестрём 5:1 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1
Викинг - Саннефьёрд 2:1 Мольде - Викинг 2:2 Викинг - Русенборг 3:1 Викинг - Будё-Глимт 1:3 Стабек - Викинг 1:3 Викинг - Русенборг 2:1 Волеренга - Викинг 1:1 Викинг - Мольде 3:2 Викинг - Кристиансунд 3:2 Ерв-1919 - Викинг 0:2 Стол Йорпеланн - Викинг 2:3 Одд - Викинг 3:2 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1 Будё-Глимт - Викинг 2:2 Викинг - Стабек 3:3 Сарпсборг-08 - Викинг 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|26
|16
|7
|3
|52 - 23
|55
|2.
|Мольде
|Заявка
|26
|15
|5
|6
|60 - 35
|50
|3.
|Викинг
|Заявка
|26
|14
|5
|7
|51 - 43
|47
|4.
|Кристиансунд
|Заявка
|26
|13
|4
|9
|35 - 36
|43
|5.
|Русенборг
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|52 - 35
|43
|6.
|Лиллестрём
|0:0 Заявка
|26
|12
|6
|8
|40 - 34
|42
|7.
|Волеренга
|0:0 Заявка
|26
|9
|11
|6
|40 - 33
|38
|8.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|26
|10
|5
|11
|34 - 39
|35
|9.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|39 - 35
|34
|10.
|Хёугесунн
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|43 - 40
|33
|11.
|Тромсё
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|31 - 41
|30
|12.
|Саннефьёрд
|Заявка
|26
|8
|5
|13
|31 - 45
|29
|13.
|Одд
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|38 - 51
|29
|14.
|Стабек
|Заявка
|26
|5
|6
|15
|30 - 56
|21
|15.
|Бранн
|Заявка
|26
|4
|9
|13
|32 - 49
|21
|16.
|Мьёндален
|Заявка
|26
|3
|10
|13
|30 - 43
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|39 - 14
|31
|2.
|Будё-Глимт
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|30 - 11
|30
|3.
|Кристиансунд
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|23 - 12
|29
|4.
|Хёугесунн
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 13
|27
|5.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|32 - 10
|27
|6.
|Русенборг
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|33 - 17
|26
|7.
|Викинг
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|30 - 20
|26
|8.
|Волеренга
|0:0 Заявка
|13
|6
|6
|1
|24 - 13
|24
|9.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 12
|22
|10.
|Лиллестрём
|0:0 Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 12
|21
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|16 - 14
|19
|12.
|Одд
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|26 - 26
|16
|13.
|Тромсё
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|16 - 19
|14
|14.
|Бранн
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|18 - 22
|14
|15.
|Стабек
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 24
|12
|16.
|Мьёндален
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 16
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|22 - 12
|25
|2.
|Викинг
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 23
|21
|3.
|Лиллестрём
|0:0 Заявка
|13
|6
|3
|4
|23 - 22
|21
|4.
|Мольде
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 21
|19
|5.
|Русенборг
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 18
|17
|6.
|Тромсё
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|15 - 22
|16
|7.
|Кристиансунд
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 24
|14
|8.
|Волеренга
|0:0 Заявка
|13
|3
|5
|5
|16 - 20
|14
|9.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|14 - 27
|13
|10.
|Одд
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 25
|13
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|15 - 31
|10
|12.
|Стабек
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|17 - 32
|9
|13.
|Мьёндален
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|12 - 27
|8
|14.
|Бранн
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|14 - 27
|7
|15.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|7 - 25
|7
|16.
|Хёугесунн
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|15 - 27
|6