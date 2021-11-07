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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Мьёндален
0:1
Конец матча

Стадион:
Викинг
0'
61' Желтая карточка
Herman Kleppa
71' Желтая карточка
Паттинама Шейн
0:0
73' Не забитый пенальти
Гёусетх Кристиан
90' Желтая карточка
Вальстад Николас
0:1
90' Пенальти
Бериша Ветон
90' Желтая карточка
Траоре Маи
90'+6
30
Лисгард
Идар
21
Herman
Kleppa
12
Накким
Маркус
3
Вальстад
Николас
6
Сольберг
Йоаким
20
Тум
Исаак
11
Гёусетх
Кристиан
24
Свеен
Оле
7
Ларсен
Ларс
Олден
9
Стокке
Беньямин
17
Овенстад
Мартин
30
Гуннарссон
Патрик
17
Себулонсен
Себастьян
6
Стенснесс
Джанни
4
Брекало
Давид
20
Паттинама
Шейн
27
Фридйонссон
Самуэль
8
Белл
Джо
16
Лёкберг
Кристоффер
11
Де
Ланлай
Янн-Эрик
14
Бериша
Ветон
77
Трипич
Златко
Мьёндален
4-3-3
Викинг
4-3-3

Ход матча

61'
Herman Kleppa
 
64'
Брустад Фредрик
Стокке Беньямин
 
71'
 
Паттинама Шейн
73'
Гёусетх Кристиан
0:0
76'
 
Викстёль Рольф
Паттинама Шейн
76'
 
Simen Kvia-Egeskog
Лёкберг Кристоффер
79'
Спорронг Альбин
Гёусетх Кристиан
 
79'
Эриксен Кент Хавард
Овенстад Мартин
 
88'
 
Траоре Маи
Фридйонссон Самуэль
90'
Вальстад Николас
 
90'
0:1
Бериша Ветон
90'
 
Траоре Маи
90'
 
Ларсен Ларс Олден
Трипич Златко
90'
 
Веватне Вильяр
Эриксен Сивер Скаар

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 7
  • 0 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 16
  • 0 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

История личных встреч

Мьёндален
Викинг

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
75%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

10 матчей

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

40%
10%
50%
4 победы 1 ничья 5 побед

История матчей

Т
2:1
Т
1:2
Т
1:1
Т
4:1
Т
1:1
ПД
2:4
ПД
0:2
Т
3:1
Т
1:0
Т
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Мьёндален
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларсен Ларс Олден 7 0.27
Стокке Беньямин 4 (1) 0.15
Овенстад Мартин 3 0.12
Себулонсен Себастьян 3 0.12
Накким Маркус 3 0.12
Вальстад Николас 2 0.08
Брохман Тонни 1 0.04
Брустад Фредрик 1 0.04
Эриксен Сивер Скаар 1 0.04
Свеен Оле 1 0.04
Юхансен Сондре 1 0.04
Ибрагим Шуайбу 1 0.04
Тум Исаак 1 0.04
Спорронг Альбин 1 0.04
Гёусетх Кристиан 0 0
Сольберг Йоаким 0 0
Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бериша Ветон 19 (3) 0.73
Трипич Златко 7 (1) 0.27
Танген Харальд 5 0.19
Фридйонссон Самуэль 4 0.15
Кабран Кевин 3 0.12
Паттинама Шейн 2 0.08
Белл Джо 1 0.04
Викстёль Рольф 1 0.04
Де Ланлай Янн-Эрик 1 0.04
Веватне Вильяр 1 0.04
Лёкберг Кристоффер 1 0.04
Брекало Давид 1 0.04
Стенснесс Джанни 1 0.04
Торстейнбё Фредерик 0 0
Эукленн Сондре 0 0

Карточки

Мьёндален
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Спорронг Альбин 4 1
Осмундсен Стиан 5 0
Накким Маркус 4 0
Свеен Оле 3 0
Вальстад Николас 3 0
Селл Вильям 3 0
Себулонсен Себастьян 3 0
Гёусетх Кристиан 2 0
Овенстад Мартин 2 0
Сольберг Йоаким 2 0
Тум Исаак 2 0
Эриксен Сивер Скаар 2 0
Брохман Тонни 1 0
Стокке Беньямин 1 0
Брустад Фредрик 1 0
Юхансен Сондре 1 0
Herman Kleppa 1 0
Яневски Даниэль 1 0
Ларсен Ларс Олден 1 0
Скистад Эрик Ставас 1 0
Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Викстёль Рольф 5 0
Трипич Златко 4 0
Фридйонссон Самуэль 4 0
Белл Джо 4 0
Лёкберг Кристоффер 3 0
Кабран Кевин 3 0
Паттинама Шейн 3 0
Стенснесс Джанни 3 0
Бериша Ветон 2 0
Веватне Вильяр 2 0
Танген Харальд 2 0
Хеггхейм Хенрик 2 0
Траоре Маи 2 0
Гуннарссон Патрик 0 1
Эстбе Арилд 1 0
Эустбё Ивен 1 0
Хове Рунар 1 0
Брекало Давид 1 0
Бьёрсхоль Сондре 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
21
5 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
1
5%
1
5%
1-15
1
5%
3
14%
16-30
3
16%
3
14%
31-45
5
26%
3
14%
46-60
6
32%
6
29%
61-75
3
16%
5
24%
76-90

Пропущено

15
23
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
0
0%
2
9%
1-15
2
13%
2
9%
16-30
4
27%
6
26%
31-45
4
27%
5
22%
46-60
1
7%
5
22%
61-75
4
27%
3
13%
76-90

Забито

12
29
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 21
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 14
2
17%
3
10%
1-15
1
8%
3
10%
16-30
1
8%
2
7%
31-45
1
8%
6
21%
46-60
0
0%
7
24%
61-75
7
58%
8
28%
76-90

Пропущено

27
21
13 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
5
19%
1
5%
1-15
3
11%
2
10%
16-30
5
19%
7
33%
31-45
1
4%
3
14%
46-60
5
19%
4
19%
61-75
8
30%
30%
4
19%
76-90

Забито

31
50
9 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 35
11 Забивали первыми 10
6 Не забивали 3
3
10%
4
8%
1-15
2
6%
6
12%
16-30
4
13%
5
10%
31-45
6
19%
9
18%
46-60
6
19%
13
26%
61-75
10
32%
13
26%
76-90

Пропущено

42
44
19 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 23
5
12%
3
7%
1-15
5
12%
4
9%
16-30
9
21%
13
30%
30%
31-45
5
12%
8
18%
46-60
6
14%
9
20%
61-75
12
29%
7
16%
76-90

Результаты последних матчей

Мьёндален
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Одд - Мьёндален 2:2 Мьёндален - Кристиансунд 5:0 Тромсё - Мьёндален 1:0 Хёугесунн - Мьёндален 7:0
Мьёндален - Бранн 1:1 Русенборг - Мьёндален 3:1 Старт - Мьёндален 4:2 Мьёндален - Саннефьёрд 1:1 Мольде - Мьёндален 4:0 Мьёндален - Лиллестрём 1:2 Стабек - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Русенборг 1:2 Мьёндален - Тромсё 2:3 Нутодден - Мьёндален 0:3 Мьёндален - Стабек 1:2 Оссиден - Мьёндален 0:3 Сарпсборг-08 - Мьёндален 1:1 Бранн - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Хёугесунн 3:0 Лиллестрём - Мьёндален 2:1
Викинг
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Викинг - Сарпсборг-08 1:2 Бранн - Викинг 0:2 Викинг - Лиллестрём 5:1 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1
Викинг - Саннефьёрд 2:1 Мольде - Викинг 2:2 Викинг - Русенборг 3:1 Викинг - Будё-Глимт 1:3 Стабек - Викинг 1:3 Викинг - Русенборг 2:1 Волеренга - Викинг 1:1 Викинг - Мольде 3:2 Викинг - Кристиансунд 3:2 Ерв-1919 - Викинг 0:2 Стол Йорпеланн - Викинг 2:3 Одд - Викинг 3:2 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1 Будё-Глимт - Викинг 2:2 Викинг - Стабек 3:3 Сарпсборг-08 - Викинг 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 26 16 7 3 52 - 23 55
2. Мольде Заявка 26 15 5 6 60 - 35 50
3. Викинг Заявка 26 14 5 7 51 - 43 47
4. Кристиансунд Заявка 26 13 4 9 35 - 36 43
5. Русенборг Заявка 26 12 7 7 52 - 35 43
6. Лиллестрём 0:0 Заявка 26 12 6 8 40 - 34 42
7. Волеренга 0:0 Заявка 26 9 11 6 40 - 33 38
8. Сарпсборг-08 Заявка 26 10 5 11 34 - 39 35
9. Стрёмсгодсет Заявка 26 9 7 10 39 - 35 34
10. Хёугесунн Заявка 26 9 6 11 43 - 40 33
11. Тромсё Заявка 26 7 9 10 31 - 41 30
12. Саннефьёрд Заявка 26 8 5 13 31 - 45 29
13. Одд Заявка 26 7 8 11 38 - 51 29
14. Стабек Заявка 26 5 6 15 30 - 56 21
15. Бранн Заявка 26 4 9 13 32 - 49 21
16. Мьёндален Заявка 26 3 10 13 30 - 43 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 13 10 1 2 39 - 14 31
2. Будё-Глимт Заявка 13 9 3 1 30 - 11 30
3. Кристиансунд Заявка 13 9 2 2 23 - 12 29
4. Хёугесунн Заявка 13 8 3 2 28 - 13 27
5. Стрёмсгодсет Заявка 13 8 3 2 32 - 10 27
6. Русенборг Заявка 13 8 2 3 33 - 17 26
7. Викинг Заявка 13 8 2 3 30 - 20 26
8. Волеренга 0:0 Заявка 13 6 6 1 24 - 13 24
9. Сарпсборг-08 Заявка 13 6 4 3 20 - 12 22
10. Лиллестрём 0:0 Заявка 13 6 3 4 17 - 12 21
11. Саннефьёрд Заявка 13 5 4 4 16 - 14 19
12. Одд Заявка 13 4 4 5 26 - 26 16
13. Тромсё Заявка 13 3 5 5 16 - 19 14
14. Бранн Заявка 13 3 5 5 18 - 22 14
15. Стабек Заявка 13 3 3 7 13 - 24 12
16. Мьёндален Заявка 13 2 5 6 18 - 16 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 13 7 4 2 22 - 12 25
2. Викинг Заявка 13 6 3 4 21 - 23 21
3. Лиллестрём 0:0 Заявка 13 6 3 4 23 - 22 21
4. Мольде Заявка 13 5 4 4 21 - 21 19
5. Русенборг Заявка 13 4 5 4 19 - 18 17
6. Тромсё Заявка 13 4 4 5 15 - 22 16
7. Кристиансунд Заявка 13 4 2 7 12 - 24 14
8. Волеренга 0:0 Заявка 13 3 5 5 16 - 20 14
9. Сарпсборг-08 Заявка 13 4 1 8 14 - 27 13
10. Одд Заявка 13 3 4 6 12 - 25 13
11. Саннефьёрд Заявка 13 3 1 9 15 - 31 10
12. Стабек Заявка 13 2 3 8 17 - 32 9
13. Мьёндален Заявка 13 1 5 7 12 - 27 8
14. Бранн Заявка 13 1 4 8 14 - 27 7
15. Стрёмсгодсет Заявка 13 1 4 8 7 - 25 7
16. Хёугесунн Заявка 13 1 3 9 15 - 27 6
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Мьёндален 0:1 Викинг онлайн


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