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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Хёугесунн
1:0
Второй тайм: 70'

Стадион:
Будё-Глимт
0'
1:0
10' Гол
Содерлунд Александер
48' Желтая карточка
Хаген Элиас
60' Желтая карточка
Мо Бреде
68' Желтая карточка
 70'
12
Сельвик
Эгиль
15
Фредриксен
Ульрик
4
Anders
Baertelsen
5
Хансен
Беньямин
23
Педерсен
Торе
9
Лисет
Сёндре
8
Крюгор
Кевин
Мартин
7
Теркильдсен
Петер
10
Сандберг
Никлас
16
Содерлунд
Александер
11
Вельде
Кристоффер
12
Хайкин
Никита
3
Сампстед
Альфонс
18
Мо
Бреде
2
Лоде
Мариус
5
Бьоркан
Фредерик
19
Фет
Сондре
23
Хаген
Элиас
16
Конрадсен
Мортен
9
Сольбаккен
Ола
20
Ботхейм
Эрик
11
Пеллегрино
Амаль
Хёугесунн
4-3-3
Будё-Глимт
4-3-3

Ход матча

10'
Содерлунд Александер
(Педерсен Торе)
1:0
48'
 
Хаген Элиас
60'
 
Мо Бреде
63'
 
Joel Mvuka
Пеллегрино Амаль
63'
 
Ветлесен Уго
Конрадсен Мортен
68'
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 3
  • 10 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 37 Владение мячом, % 63

История личных встреч

Хёугесунн
Будё-Глимт

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

112.5%
12.5%
9 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

17 матчей

41.2%
11.8%
47%
7 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

17.6%
29.4%
53%
3 победы 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

52.9%
23.5%
23.6%
9 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

Т
2:0
Т
0:4
Т
6:1
Т
2:2
Т
1:1
Т
1:0
Т
0:3
Т
2:1
К
3:3
Т
3:4
Т
2:4
Т
1:2
ТМК
3:0
Т
1:2
Т
2:1
КН
1:1
КН
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ваджи Ибраима 8 0.31
Ндур Алиун 7 0.27
Вельде Кристоффер 6 0.23
Лисет Сёндре 4 0.15
Сандберг Никлас 3 (1) 0.12
Содерлунд Александер 3 0.12
Теркильдсен Петер 2 0.08
Стёлос Александер 2 0.08
Самуэльсен Мартин 2 0.08
Хансен Беньямин 2 0.08
Крюгор Кевин Мартин 1 0.04
Деслер Миккел 1 0.04
Фредриксен Ульрик 1 0.04
Педерсен Торе 0 0
Лейте Бруно 0 0
Anders Baertelsen 0 0
Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ботхейм Эрик 13 0.5
Салтнес Ульрик 7 0.27
Сольбаккен Ола 6 (1) 0.23
Пеллегрино Амаль 5 (1) 0.19
Сёрли Сондре 3 0.12
Ветлесен Уго 3 0.12
Берг Патрик 3 (1) 0.12
Фет Сондре 2 0.08
Нордас Лассе 2 0.08
Бьоркан Фредерик 1 0.04
Мо Бреде 1 0.04
Кумсан Джилберт 1 0.04
Хейбротен Мариус 1 0.04
Линдаль Аксель 1 0.04
Сампстед Альфонс 0 0
Конрадсен Мортен 0 0

Карточки

Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Педерсен Торе 5 0
Лисет Сёндре 4 0
Хансен Беньямин 3 0
Вельде Кристоффер 3 0
Фредриксен Ульрик 3 0
Теркильдсен Петер 3 0
Стёлос Александер 2 0
Крюгор Кевин Мартин 2 0
Ндур Алиун 0 1
Сандберг Никлас 1 0
Санде Мадс 1 0
Ваджи Ибраима 1 0
Самуэльсен Мартин 1 0
Лейте Бруно 1 0
Torje Naustdal 1 0
Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берг Патрик 5 0
Пеллегрино Амаль 3 0
Мо Бреде 2 0
Салтнес Ульрик 2 0
Фет Сондре 2 0
Ботхейм Эрик 2 0
Сольбаккен Ола 2 0
Хаген Элиас 2 0
Линдаль Аксель 2 0
Бьоркан Фредерик 2 0
Лоде Мариус 1 0
Конрадсен Мортен 1 0
Сёрли Сондре 1 0
Сампстед Альфонс 1 0
Конгсро Вегар 1 0
Ветлесен Уго 1 0
Joel Mvuka 1 0

Голы по времени матча

Забито

27
20
8 В 1-м тайме 3
19 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 7
15 Не забивали 15
0
0%
1
5%
1-15
5
19%
1
5%
16-30
3
11%
1
5%
31-45
6
22%
5
25%
46-60
7
26%
5
25%
61-75
6
22%
7
35%
76-90

Пропущено

10
10
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
1
10%
2
20%
1-15
2
20%
1
10%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
2
20%
46-60
2
20%
4
40%
61-75
2
20%
1
10%
76-90

Забито

16
29
10 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 12
16 Не забивали 13
1
6%
8
28%
1-15
8
50%
2
7%
16-30
1
6%
6
21%
31-45
3
19%
2
7%
46-60
1
6%
5
17%
61-75
2
13%
6
21%
76-90

Пропущено

26
12
12 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 8
3
12%
0
0%
1-15
5
19%
1
8%
16-30
4
15%
2
17%
31-45
3
12%
2
17%
46-60
3
12%
0
0%
61-75
8
31%
7
58%
76-90

Забито

43
49
18 В 1-м тайме 19
25 Во 2-м тайме 30
12 Забивали первыми 19
6 Не забивали 3
1
2%
9
18%
1-15
13
30%
3
6%
16-30
4
9%
7
14%
31-45
9
21%
7
14%
46-60
8
19%
10
20%
61-75
8
19%
13
27%
76-90

Пропущено

36
22
16 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 6
17 Не пропускали 16
4
11%
2
9%
1-15
7
19%
2
9%
16-30
5
14%
2
9%
31-45
5
14%
4
18%
46-60
5
14%
4
18%
61-75
10
28%
8
36%
76-90

Результаты последних матчей

Хёугесунн
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Стабек - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Русенборг 0:0 Волеренга - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Мьёндален 7:0
Тромсё - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Одд 1:3 Кристиансунд - Хёугесунн 3:2 Хёугесунн - Сарпсборг-08 2:1 Бранн - Хёугесунн 1:3 Хёугесунн - Лиллестрём 0:3 Одд - Хёугесунн 4:2 Мольде - Хёугесунн 5:4 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 2:1 Сторд - Хёугесунн 2:2 Саннефьёрд - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Волеренга 3:1 Мьёндален - Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Тромсё 3:0 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Бранн 1:0
Будё-Глимт
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Рома - Будё-Глимт 2:2 Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:0 Мольде - Будё-Глимт 0:2 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 1:1
Будё-Глимт - Рома 6:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 2:1 Стабек - Будё-Глимт 0:3 ЦСКА София - Будё-Глимт 0:0 Будё-Глимт - Волеренга 1:0 Альта - Будё-Глимт 1:2 Викинг - Будё-Глимт 1:3 Будё-Глимт - Заря 3:1 Будё-Глимт - Одд 1:1 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Будё-Глимт - Жальгирис 1:0 Будё-Глимт - Кристиансунд 3:0 Жальгирис - Будё-Глимт 2:2 Лиллестрём - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Приштина 2:0 Приштина - Будё-Глимт 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 0:1 Заявка 26 16 6 4 50 - 22 54
2. Мольде 3:0 Заявка 26 15 5 6 60 - 34 50
3. Викинг 0:0 Заявка 26 13 6 7 50 - 43 45
4. Кристиансунд 3:2 Заявка 26 13 4 9 34 - 36 43
5. Русенборг Заявка 26 12 7 7 52 - 35 43
6. Лиллестрём Заявка 25 12 5 8 40 - 34 41
7. Волеренга Заявка 25 9 10 6 40 - 33 37
8. Стрёмсгодсет 1:0 Заявка 26 10 6 10 39 - 34 36
9. Хёугесунн 1:0 Заявка 26 10 5 11 42 - 38 35
10. Сарпсборг-08 Заявка 26 10 5 11 34 - 39 35
11. Саннефьёрд 0:3 Заявка 26 8 5 13 30 - 45 29
12. Одд 2:3 Заявка 26 7 8 11 38 - 50 29
13. Тромсё 0:1 Заявка 26 7 8 11 30 - 41 29
14. Стабек Заявка 26 5 6 15 30 - 56 21
15. Бранн Заявка 26 4 9 13 32 - 49 21
16. Мьёндален 0:0 Заявка 26 3 11 12 30 - 42 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 3:0 Заявка 13 10 1 2 39 - 13 31
2. Будё-Глимт 0:1 Заявка 13 9 3 1 30 - 11 30
3. Хёугесунн 1:0 Заявка 13 9 2 2 27 - 11 29
4. Кристиансунд 3:2 Заявка 13 9 2 2 23 - 12 29
5. Стрёмсгодсет 1:0 Заявка 13 8 3 2 32 - 10 27
6. Русенборг Заявка 13 8 2 3 33 - 17 26
7. Викинг 0:0 Заявка 13 8 2 3 30 - 20 26
8. Волеренга Заявка 13 6 6 1 24 - 13 24
9. Сарпсборг-08 Заявка 13 6 4 3 20 - 12 22
10. Лиллестрём Заявка 12 6 2 4 17 - 12 20
11. Саннефьёрд 0:3 Заявка 13 5 4 4 16 - 14 19
12. Одд 2:3 Заявка 13 4 4 5 26 - 25 16
13. Бранн Заявка 13 3 5 5 18 - 22 14
14. Тромсё 0:1 Заявка 13 3 4 6 15 - 19 13
15. Стабек Заявка 13 3 3 7 13 - 24 12
16. Мьёндален 0:0 Заявка 13 2 6 5 18 - 15 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 0:1 Заявка 13 7 3 3 20 - 11 24
2. Лиллестрём Заявка 13 6 3 4 23 - 22 21
3. Викинг 0:0 Заявка 13 5 4 4 20 - 23 19
4. Мольде 3:0 Заявка 13 5 4 4 21 - 21 19
5. Русенборг Заявка 13 4 5 4 19 - 18 17
6. Тромсё 0:1 Заявка 13 4 4 5 15 - 22 16
7. Кристиансунд 3:2 Заявка 13 4 2 7 11 - 24 14
8. Одд 2:3 Заявка 13 3 4 6 12 - 25 13
9. Волеренга Заявка 12 3 4 5 16 - 20 13
10. Сарпсборг-08 Заявка 13 4 1 8 14 - 27 13
11. Саннефьёрд 0:3 Заявка 13 3 1 9 14 - 31 10
12. Стрёмсгодсет 1:0 Заявка 13 2 3 8 7 - 24 9
13. Стабек Заявка 13 2 3 8 17 - 32 9
14. Мьёндален 0:0 Заявка 13 1 5 7 12 - 27 8
15. Бранн Заявка 13 1 4 8 14 - 27 7
16. Хёугесунн 1:0 Заявка 13 1 3 9 15 - 27 6
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Содерлунд Александер бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хёугесунн
Ничья
Будё-Глимт
4.38
4.01
9.23
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хёугесунн 1:0 Будё-Глимт онлайн


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