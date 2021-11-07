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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Хёугесунн
2:2
Конец матча

Стадион:
Будё-Глимт
0'
1:0
10' Гол
Содерлунд Александер
48' Желтая карточка
Хаген Элиас
60' Желтая карточка
Мо Бреде
69' Желтая карточка
Лоде Мариус
1:1
76' Гол
Ветлесен Уго
1:2
87' Гол
Ветлесен Уго
2:2
90' Гол
Санде Мадс
90'+6
12
Сельвик
Эгиль
15
Фредриксен
Ульрик
4
Anders
Baertelsen
5
Хансен
Беньямин
23
Педерсен
Торе
9
Лисет
Сёндре
8
Крюгор
Кевин
Мартин
7
Теркильдсен
Петер
10
Сандберг
Никлас
16
Содерлунд
Александер
11
Вельде
Кристоффер
12
Хайкин
Никита
3
Сампстед
Альфонс
18
Мо
Бреде
2
Лоде
Мариус
5
Бьоркан
Фредерик
19
Фет
Сондре
23
Хаген
Элиас
16
Конрадсен
Мортен
9
Сольбаккен
Ола
20
Ботхейм
Эрик
11
Пеллегрино
Амаль
Хёугесунн
4-3-3
Будё-Глимт
4-3-3

Ход матча

10'
Содерлунд Александер
(Педерсен Торе)
1:0
48'
 
Хаген Элиас
60'
 
Мо Бреде
63'
 
Joel Mvuka
Пеллегрино Амаль
63'
 
Ветлесен Уго
Конрадсен Мортен
69'
 
Лоде Мариус
71'
Самуэльсен Мартин
Содерлунд Александер
 
76'
1:1
Ветлесен Уго
(Мо Бреде)
78'
Torje Naustdal
Крюгор Кевин Мартин
 
83'
Ндур Алиун
Лисет Сёндре
 
83'
Санде Мадс
Сандберг Никлас
 
83'
Стёлос Александер
Вельде Кристоффер
 
87'
1:2
Ветлесен Уго
(Бьоркан Фредерик)
90'
Санде Мадс
(Ндур Алиун)
2:2
90'
 
Хейбротен Мариус
Joel Mvuka

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 8 Удары в створ 5
  • 11 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

История личных встреч

Хёугесунн
Будё-Глимт

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

112.5%
12.5%
9 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

17 матчей

41.2%
11.8%
47%
7 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

17.6%
29.4%
53%
3 победы 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

52.9%
23.5%
23.6%
9 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

Т
2:0
Т
0:4
Т
6:1
Т
2:2
Т
1:1
Т
1:0
Т
0:3
Т
2:1
К
3:3
Т
3:4
Т
2:4
Т
1:2
ТМК
3:0
Т
1:2
Т
2:1
КН
1:1
КН
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ваджи Ибраима 8 0.31
Ндур Алиун 7 0.27
Вельде Кристоффер 6 0.23
Лисет Сёндре 4 0.15
Сандберг Никлас 3 (1) 0.12
Содерлунд Александер 3 0.12
Теркильдсен Петер 2 0.08
Стёлос Александер 2 0.08
Самуэльсен Мартин 2 0.08
Хансен Беньямин 2 0.08
Крюгор Кевин Мартин 1 0.04
Деслер Миккел 1 0.04
Санде Мадс 1 0.04
Фредриксен Ульрик 1 0.04
Педерсен Торе 0 0
Лейте Бруно 0 0
Anders Baertelsen 0 0
Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ботхейм Эрик 13 0.5
Салтнес Ульрик 7 0.27
Сольбаккен Ола 6 (1) 0.23
Ветлесен Уго 5 0.19
Пеллегрино Амаль 5 (1) 0.19
Сёрли Сондре 3 0.12
Берг Патрик 3 (1) 0.12
Фет Сондре 2 0.08
Нордас Лассе 2 0.08
Бьоркан Фредерик 1 0.04
Мо Бреде 1 0.04
Кумсан Джилберт 1 0.04
Хейбротен Мариус 1 0.04
Линдаль Аксель 1 0.04
Сампстед Альфонс 0 0
Конрадсен Мортен 0 0

Карточки

Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Педерсен Торе 5 0
Лисет Сёндре 4 0
Хансен Беньямин 3 0
Вельде Кристоффер 3 0
Фредриксен Ульрик 3 0
Теркильдсен Петер 3 0
Стёлос Александер 2 0
Крюгор Кевин Мартин 2 0
Ндур Алиун 0 1
Сандберг Никлас 1 0
Санде Мадс 1 0
Ваджи Ибраима 1 0
Самуэльсен Мартин 1 0
Лейте Бруно 1 0
Torje Naustdal 1 0
Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берг Патрик 5 0
Пеллегрино Амаль 3 0
Мо Бреде 2 0
Салтнес Ульрик 2 0
Лоде Мариус 2 0
Фет Сондре 2 0
Ботхейм Эрик 2 0
Сольбаккен Ола 2 0
Хаген Элиас 2 0
Линдаль Аксель 2 0
Бьоркан Фредерик 2 0
Конрадсен Мортен 1 0
Сёрли Сондре 1 0
Сампстед Альфонс 1 0
Конгсро Вегар 1 0
Ветлесен Уго 1 0
Joel Mvuka 1 0

Голы по времени матча

Забито

29
22
9 В 1-м тайме 3
20 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 7
15 Не забивали 15
1
3%
1
5%
1-15
5
17%
1
5%
16-30
3
10%
1
5%
31-45
6
21%
5
23%
46-60
7
24%
5
23%
61-75
7
24%
9
41%
76-90

Пропущено

12
12
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
8%
3
25%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
2
17%
46-60
2
17%
4
33%
61-75
4
33%
2
17%
76-90

Забито

16
29
10 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 12
17 Не забивали 14
1
6%
8
28%
1-15
8
50%
2
7%
16-30
1
6%
6
21%
31-45
3
19%
2
7%
46-60
1
6%
5
17%
61-75
2
13%
6
21%
76-90

Пропущено

26
12
12 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 8
3
12%
0
0%
1-15
5
19%
1
8%
16-30
4
15%
2
17%
31-45
3
12%
2
17%
46-60
3
12%
0
0%
61-75
8
31%
7
58%
76-90

Забито

45
51
19 В 1-м тайме 19
26 Во 2-м тайме 32
13 Забивали первыми 19
6 Не забивали 3
2
4%
9
18%
1-15
13
29%
3
6%
16-30
4
9%
7
14%
31-45
9
20%
7
14%
46-60
8
18%
10
20%
61-75
9
20%
15
29%
29%
76-90

Пропущено

38
24
16 В 1-м тайме 7
22 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 7
18 Не пропускали 17
4
11%
3
13%
1-15
7
18%
2
8%
16-30
5
13%
2
8%
31-45
5
13%
4
17%
46-60
5
13%
4
17%
61-75
12
32%
9
38%
76-90

Результаты последних матчей

Хёугесунн
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Стабек - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Русенборг 0:0 Волеренга - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Мьёндален 7:0
Тромсё - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Одд 1:3 Кристиансунд - Хёугесунн 3:2 Хёугесунн - Сарпсборг-08 2:1 Бранн - Хёугесунн 1:3 Хёугесунн - Лиллестрём 0:3 Одд - Хёугесунн 4:2 Мольде - Хёугесунн 5:4 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 2:1 Сторд - Хёугесунн 2:2 Саннефьёрд - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Волеренга 3:1 Мьёндален - Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Тромсё 3:0 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Бранн 1:0
Будё-Глимт
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Рома - Будё-Глимт 2:2 Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:0 Мольде - Будё-Глимт 0:2 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 1:1
Будё-Глимт - Рома 6:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 2:1 Стабек - Будё-Глимт 0:3 ЦСКА София - Будё-Глимт 0:0 Будё-Глимт - Волеренга 1:0 Альта - Будё-Глимт 1:2 Викинг - Будё-Глимт 1:3 Будё-Глимт - Заря 3:1 Будё-Глимт - Одд 1:1 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Будё-Глимт - Жальгирис 1:0 Будё-Глимт - Кристиансунд 3:0 Жальгирис - Будё-Глимт 2:2 Лиллестрём - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Приштина 2:0 Приштина - Будё-Глимт 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 26 16 7 3 52 - 23 55
2. Мольде Заявка 26 15 5 6 60 - 35 50
3. Викинг Заявка 26 14 5 7 51 - 43 47
4. Кристиансунд Заявка 26 13 4 9 35 - 36 43
5. Русенборг Заявка 26 12 7 7 52 - 35 43
6. Лиллестрём 0:0 Заявка 26 12 6 8 40 - 34 42
7. Волеренга 0:0 Заявка 26 9 11 6 40 - 33 38
8. Сарпсборг-08 Заявка 26 10 5 11 34 - 39 35
9. Стрёмсгодсет Заявка 26 9 7 10 39 - 35 34
10. Хёугесунн Заявка 26 9 6 11 43 - 40 33
11. Тромсё Заявка 26 7 9 10 31 - 41 30
12. Саннефьёрд Заявка 26 8 5 13 31 - 45 29
13. Одд Заявка 26 7 8 11 38 - 51 29
14. Стабек Заявка 26 5 6 15 30 - 56 21
15. Бранн Заявка 26 4 9 13 32 - 49 21
16. Мьёндален Заявка 26 3 10 13 30 - 43 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 13 10 1 2 39 - 14 31
2. Будё-Глимт Заявка 13 9 3 1 30 - 11 30
3. Кристиансунд Заявка 13 9 2 2 23 - 12 29
4. Хёугесунн Заявка 13 8 3 2 28 - 13 27
5. Стрёмсгодсет Заявка 13 8 3 2 32 - 10 27
6. Русенборг Заявка 13 8 2 3 33 - 17 26
7. Викинг Заявка 13 8 2 3 30 - 20 26
8. Волеренга 0:0 Заявка 13 6 6 1 24 - 13 24
9. Сарпсборг-08 Заявка 13 6 4 3 20 - 12 22
10. Лиллестрём 0:0 Заявка 13 6 3 4 17 - 12 21
11. Саннефьёрд Заявка 13 5 4 4 16 - 14 19
12. Одд Заявка 13 4 4 5 26 - 26 16
13. Тромсё Заявка 13 3 5 5 16 - 19 14
14. Бранн Заявка 13 3 5 5 18 - 22 14
15. Стабек Заявка 13 3 3 7 13 - 24 12
16. Мьёндален Заявка 13 2 5 6 18 - 16 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 13 7 4 2 22 - 12 25
2. Викинг Заявка 13 6 3 4 21 - 23 21
3. Лиллестрём 0:0 Заявка 13 6 3 4 23 - 22 21
4. Мольде Заявка 13 5 4 4 21 - 21 19
5. Русенборг Заявка 13 4 5 4 19 - 18 17
6. Тромсё Заявка 13 4 4 5 15 - 22 16
7. Кристиансунд Заявка 13 4 2 7 12 - 24 14
8. Волеренга 0:0 Заявка 13 3 5 5 16 - 20 14
9. Сарпсборг-08 Заявка 13 4 1 8 14 - 27 13
10. Одд Заявка 13 3 4 6 12 - 25 13
11. Саннефьёрд Заявка 13 3 1 9 15 - 31 10
12. Стабек Заявка 13 2 3 8 17 - 32 9
13. Мьёндален Заявка 13 1 5 7 12 - 27 8
14. Бранн Заявка 13 1 4 8 14 - 27 7
15. Стрёмсгодсет Заявка 13 1 4 8 7 - 25 7
16. Хёугесунн Заявка 13 1 3 9 15 - 27 6
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Содерлунд Александер бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Хёугесунн 2:2 Будё-Глимт онлайн


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