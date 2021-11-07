Норвегия: Типпелиген 2021
2:2
Конец матча
Стадион: Хуагесунд
1:0
10' ГолСодерлунд Александер
48' Желтая карточкаХаген Элиас
60' Желтая карточкаМо Бреде
69' Желтая карточкаЛоде Мариус
1:1
76' ГолВетлесен Уго
1:2
87' ГолВетлесен Уго
2:2
90' ГолСанде Мадс
18
Мо
Бреде
19
Фет
Сондре
23
Хаген
Элиас
20
Ботхейм
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Санде МадсПолузащитник
- Нападающий
-
25 Ндур АлиунНападающий
-
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мо БредеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Фет СондреПолузащитник
-
23 Хаген ЭлиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Ботхейм ЭрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Смитс ДжошуаВратарь
- Защитник
-
26 Квиле СигурЗащитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
-
22 Моберг ВегарПолузащитник
-
24 Нордас ЛассеНападающий
-
28 Жозе ВиторНападающий
- Нападающий
-
32 Joel Mvuka
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
Ход матча
10'
48'
60'
69'
76'
1:1
87'
1:2
90'
2:2
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
8 Удары в створ 5
-
11 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
42 Владение мячом, % 58
История личных встреч
Хёугесунн
Будё-Глимт
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
112.5%
12.5%
9 побед 1 ничья 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы
17 матчей
41.2%
11.8%
47%
7 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
17.6%
29.4%
53%
3 победы 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
52.9%
23.5%
23.6%
9 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хёугесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ваджи Ибраима
|8
|0.31
|Ндур Алиун
|7
|0.27
|Вельде Кристоффер
|6
|0.23
|Лисет Сёндре
|4
|0.15
|Сандберг Никлас
|3 (1)
|0.12
|Содерлунд Александер
|3
|0.12
|Теркильдсен Петер
|2
|0.08
|Стёлос Александер
|2
|0.08
|Самуэльсен Мартин
|2
|0.08
|Хансен Беньямин
|2
|0.08
|Крюгор Кевин Мартин
|1
|0.04
|Деслер Миккел
|1
|0.04
|Санде Мадс
|1
|0.04
|Фредриксен Ульрик
|1
|0.04
|Педерсен Торе
|0
|0
|Лейте Бруно
|0
|0
|Anders Baertelsen
|0
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ботхейм Эрик
|13
|0.5
|Салтнес Ульрик
|7
|0.27
|Сольбаккен Ола
|6 (1)
|0.23
|Ветлесен Уго
|5
|0.19
|Пеллегрино Амаль
|5 (1)
|0.19
|Сёрли Сондре
|3
|0.12
|Берг Патрик
|3 (1)
|0.12
|Фет Сондре
|2
|0.08
|Нордас Лассе
|2
|0.08
|Бьоркан Фредерик
|1
|0.04
|Мо Бреде
|1
|0.04
|Кумсан Джилберт
|1
|0.04
|Хейбротен Мариус
|1
|0.04
|Линдаль Аксель
|1
|0.04
|Сампстед Альфонс
|0
|0
|Конрадсен Мортен
|0
|0
Карточки
Хёугесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Педерсен Торе
|5
|0
|Лисет Сёндре
|4
|0
|Хансен Беньямин
|3
|0
|Вельде Кристоффер
|3
|0
|Фредриксен Ульрик
|3
|0
|Теркильдсен Петер
|3
|0
|Стёлос Александер
|2
|0
|Крюгор Кевин Мартин
|2
|0
|Ндур Алиун
|0
|1
|Сандберг Никлас
|1
|0
|Санде Мадс
|1
|0
|Ваджи Ибраима
|1
|0
|Самуэльсен Мартин
|1
|0
|Лейте Бруно
|1
|0
|Torje Naustdal
|1
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берг Патрик
|5
|0
|Пеллегрино Амаль
|3
|0
|Мо Бреде
|2
|0
|Салтнес Ульрик
|2
|0
|Лоде Мариус
|2
|0
|Фет Сондре
|2
|0
|Ботхейм Эрик
|2
|0
|Сольбаккен Ола
|2
|0
|Хаген Элиас
|2
|0
|Линдаль Аксель
|2
|0
|Бьоркан Фредерик
|2
|0
|Конрадсен Мортен
|1
|0
|Сёрли Сондре
|1
|0
|Сампстед Альфонс
|1
|0
|Конгсро Вегар
|1
|0
|Ветлесен Уго
|1
|0
|Joel Mvuka
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
29
22
9 В 1-м тайме 3
20 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 7
15 Не забивали 15
1
3%
1
5%
1-15
5
17%
1
5%
16-30
3
10%
1
5%
31-45
6
21%
5
23%
46-60
7
24%
5
23%
61-75
7
24%
9
41%
76-90
Пропущено
12
12
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
8%
3
25%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
2
17%
46-60
2
17%
4
33%
61-75
4
33%
2
17%
76-90
Забито
16
29
10 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 12
17 Не забивали 14
1
6%
8
28%
1-15
8
50%
2
7%
16-30
1
6%
6
21%
31-45
3
19%
2
7%
46-60
1
6%
5
17%
61-75
2
13%
6
21%
76-90
Пропущено
26
12
12 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 8
3
12%
0
0%
1-15
5
19%
1
8%
16-30
4
15%
2
17%
31-45
3
12%
2
17%
46-60
3
12%
0
0%
61-75
8
31%
7
58%
76-90
Забито
45
51
19 В 1-м тайме 19
26 Во 2-м тайме 32
13 Забивали первыми 19
6 Не забивали 3
2
4%
9
18%
1-15
13
29%
3
6%
16-30
4
9%
7
14%
31-45
9
20%
7
14%
46-60
8
18%
10
20%
61-75
9
20%
15
29%
29%
76-90
Пропущено
38
24
16 В 1-м тайме 7
22 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 7
18 Не пропускали 17
4
11%
3
13%
1-15
7
18%
2
8%
16-30
5
13%
2
8%
31-45
5
13%
4
17%
46-60
5
13%
4
17%
61-75
12
32%
9
38%
76-90
Результаты последних матчей
Хёугесунн
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Стабек - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Русенборг 0:0 Волеренга - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Мьёндален 7:0
Тромсё - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Одд 1:3 Кристиансунд - Хёугесунн 3:2 Хёугесунн - Сарпсборг-08 2:1 Бранн - Хёугесунн 1:3 Хёугесунн - Лиллестрём 0:3 Одд - Хёугесунн 4:2 Мольде - Хёугесунн 5:4 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 2:1 Сторд - Хёугесунн 2:2 Саннефьёрд - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Волеренга 3:1 Мьёндален - Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Тромсё 3:0 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Бранн 1:0
Будё-Глимт
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Рома - Будё-Глимт 2:2 Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:0 Мольде - Будё-Глимт 0:2 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 1:1
Будё-Глимт - Рома 6:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 2:1 Стабек - Будё-Глимт 0:3 ЦСКА София - Будё-Глимт 0:0 Будё-Глимт - Волеренга 1:0 Альта - Будё-Глимт 1:2 Викинг - Будё-Глимт 1:3 Будё-Глимт - Заря 3:1 Будё-Глимт - Одд 1:1 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Будё-Глимт - Жальгирис 1:0 Будё-Глимт - Кристиансунд 3:0 Жальгирис - Будё-Глимт 2:2 Лиллестрём - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Приштина 2:0 Приштина - Будё-Глимт 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|26
|16
|7
|3
|52 - 23
|55
|2.
|Мольде
|Заявка
|26
|15
|5
|6
|60 - 35
|50
|3.
|Викинг
|Заявка
|26
|14
|5
|7
|51 - 43
|47
|4.
|Кристиансунд
|Заявка
|26
|13
|4
|9
|35 - 36
|43
|5.
|Русенборг
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|52 - 35
|43
|6.
|Лиллестрём
|0:0 Заявка
|26
|12
|6
|8
|40 - 34
|42
|7.
|Волеренга
|0:0 Заявка
|26
|9
|11
|6
|40 - 33
|38
|8.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|26
|10
|5
|11
|34 - 39
|35
|9.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|39 - 35
|34
|10.
|Хёугесунн
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|43 - 40
|33
|11.
|Тромсё
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|31 - 41
|30
|12.
|Саннефьёрд
|Заявка
|26
|8
|5
|13
|31 - 45
|29
|13.
|Одд
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|38 - 51
|29
|14.
|Стабек
|Заявка
|26
|5
|6
|15
|30 - 56
|21
|15.
|Бранн
|Заявка
|26
|4
|9
|13
|32 - 49
|21
|16.
|Мьёндален
|Заявка
|26
|3
|10
|13
|30 - 43
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|39 - 14
|31
|2.
|Будё-Глимт
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|30 - 11
|30
|3.
|Кристиансунд
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|23 - 12
|29
|4.
|Хёугесунн
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 13
|27
|5.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|32 - 10
|27
|6.
|Русенборг
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|33 - 17
|26
|7.
|Викинг
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|30 - 20
|26
|8.
|Волеренга
|0:0 Заявка
|13
|6
|6
|1
|24 - 13
|24
|9.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 12
|22
|10.
|Лиллестрём
|0:0 Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 12
|21
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|16 - 14
|19
|12.
|Одд
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|26 - 26
|16
|13.
|Тромсё
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|16 - 19
|14
|14.
|Бранн
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|18 - 22
|14
|15.
|Стабек
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 24
|12
|16.
|Мьёндален
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 16
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|22 - 12
|25
|2.
|Викинг
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 23
|21
|3.
|Лиллестрём
|0:0 Заявка
|13
|6
|3
|4
|23 - 22
|21
|4.
|Мольде
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 21
|19
|5.
|Русенборг
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 18
|17
|6.
|Тромсё
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|15 - 22
|16
|7.
|Кристиансунд
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 24
|14
|8.
|Волеренга
|0:0 Заявка
|13
|3
|5
|5
|16 - 20
|14
|9.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|14 - 27
|13
|10.
|Одд
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 25
|13
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|15 - 31
|10
|12.
|Стабек
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|17 - 32
|9
|13.
|Мьёндален
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|12 - 27
|8
|14.
|Бранн
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|14 - 27
|7
|15.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|7 - 25
|7
|16.
|Хёугесунн
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|15 - 27
|6