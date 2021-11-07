Норвегия: Типпелиген 2021
2:3
Второй тайм: 71'
Стадион: Скагерак Арена
1:0
1' ГолВаллем Конрад
1:1
4' ГолЕртсен Торгиль
22' Желтая карточкаЛеуритсен Тобиас
1:2
48' ГолМава Мозес
1:3
54' ГолМава Мозес
2:3
64' ГолЛеуритсен Тобиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
10 КачиНападающий
-
18 Аас СайверНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jan Frode Nornes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Коли АлиуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мава МозесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Аскар АрминЗащитник
- Защитник
-
13 Бюэ БендикПолузащитник
-
21 Диоп АмидуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Christian Michelsen
Ход матча
1'
1:0
4'
1:1
22'
48'
1:2
54'
1:3
64'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 7
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
История личных встреч
Одд
Кристиансунд
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
125%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
10 матчей
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Одд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бакенга Мушага
|11 (5)
|0.42
|Свеннсен Сандер
|8
|0.31
|Леуритсен Тобиас
|5
|0.19
|Коса Маркус Андреас
|2
|0.08
|Китолано Джошуа
|2
|0.08
|Валлем Конрад
|2
|0.08
|Ролантссон Гилли
|1
|0.04
|Рууд Эспен
|1
|0.04
|Ларсен Кристоффер
|1
|0.04
|Йоргенсен Филип
|1
|0.04
|Овусу Соломон
|1
|0.04
|Кителано Йон
|0
|0
|Йонассен Эмиль
|0
|0
|Бьортуфт Один Лурас
|0
|0
Кристиансунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нилсен Снорре
|6
|0.23
|Бюэ Бендик
|5 (2)
|0.19
|Ертсен Торгиль
|4
|0.15
|Муколли Агон
|4
|0.15
|Картум Сандер Эрик
|4
|0.15
|Мава Мозес
|3
|0.12
|Каллудра Лиридон
|2
|0.08
|Осбак Кристоффер
|1
|0.04
|Хопмарк Андреас
|1
|0.04
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0.04
|Коли Алиу
|1
|0.04
|Сивертсен Оскар
|1
|0.04
|Скарсем Олаус
|0
|0
|Аскар Армин
|0
|0
|Кастрати Фламур
|0
|0
|Исаксен Йеспер
|0
|0
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|0
|0
Карточки
Одд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кителано Йон
|6
|0
|Бакенга Мушага
|4
|0
|Китолано Джошуа
|3
|0
|Ролантссон Гилли
|3
|0
|Коса Маркус Андреас
|2
|0
|Бьортуфт Один Лурас
|2
|0
|Валлем Конрад
|2
|0
|Рууд Эспен
|1
|0
|Свеннсен Сандер
|1
|0
|Россбах Сондре
|1
|0
|Евтович Милан
|1
|0
|Леуритсен Тобиас
|1
|0
|Вальштед Леопольд
|1
|0
|Овусу Соломон
|1
|0
|Йоргенсен Филип
|1
|0
Кристиансунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каллудра Лиридон
|3
|0
|Ульвестад Дан Петер
|3
|0
|Кастрати Фламур
|3
|0
|Коли Алиу
|3
|0
|Ертсен Торгиль
|3
|0
|Ульвестад Пол Эрик
|3
|0
|Картум Сандер Эрик
|3
|0
|Нилсен Снорре
|3
|0
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|3
|0
|Диоп Амиду
|2
|0
|Скарсем Олаус
|2
|0
|Исаксен Йеспер
|2
|0
|Муколли Агон
|2
|0
|Мумбанья Фарис
|2
|0
|Хопмарк Андреас
|1
|0
|Осбак Кристоффер
|1
|0
|Сивертсен Эрленд
|1
|0
|Сормо Бент
|1
|0
|Аскар Армин
|1
|0
|Сивертсен Оскар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
9
13 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
14 Не забивали 20
5
22%
0
0%
1-15
2
9%
2
22%
16-30
6
26%
3
33%
31-45
3
13%
1
11%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
4
17%
3
33%
76-90
Пропущено
23
21
14 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
3
13%
2
10%
1-15
7
30%
2
10%
16-30
4
17%
3
14%
31-45
4
17%
2
10%
46-60
3
13%
5
24%
61-75
2
9%
7
33%
76-90
Забито
11
22
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 15
2 Забивали первыми 8
19 Не забивали 13
1
9%
2
9%
1-15
1
9%
2
9%
16-30
3
27%
3
14%
31-45
3
27%
6
27%
46-60
2
18%
2
9%
61-75
1
9%
7
32%
76-90
Пропущено
26
13
12 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
6
23%
2
15%
1-15
2
8%
4
31%
16-30
4
15%
1
8%
31-45
6
23%
1
8%
46-60
4
15%
3
23%
61-75
4
15%
2
15%
76-90
Забито
34
31
18 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 12
8 Не забивали 8
6
18%
2
6%
1-15
3
9%
4
13%
16-30
9
26%
6
19%
31-45
6
18%
7
23%
46-60
5
15%
2
6%
61-75
5
15%
10
32%
76-90
Пропущено
49
34
26 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 20
16 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 17
9
18%
4
12%
1-15
9
18%
6
18%
16-30
8
16%
4
12%
31-45
10
20%
3
9%
46-60
7
14%
8
24%
61-75
6
12%
9
26%
76-90
Результаты последних матчей
Одд
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Одд - Мьёндален 2:2 Тромсё - Одд 2:0 Одд - Бранн 3:3 Саннефьёрд - Одд 0:0
Одд - Мольде 1:3 Хёугесунн - Одд 1:3 Волеренга - Одд 0:3 Одд - Лиллестрём 2:3 Будё-Глимт - Одд 1:1 Одд - Стрёмсгодсет 0:1 Русенборг - Одд 5:0 Одд - Хёугесунн 4:2 Фрам Ларвик - Одд 0:1 Одд - Саннефьёрд 2:3 Тёнсберг - Одд 0:1 Стрёмсгодсет - Одд 3:0 Одд - Викинг 3:2 Мольде - Одд 5:0 Одд - Русенборг 2:2 Мьёндален - Одд 1:2
Кристиансунд
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Кристиансунд - Тромсё 1:1 Мьёндален - Кристиансунд 5:0 Кристиансунд - Сарпсборг-08 1:3 Лиллестрём - Кристиансунд 0:0
Кристиансунд - Русенборг 1:0 Бранн - Кристиансунд 3:1 КФУМ - Кристиансунд 3:1 Кристиансунд - Хёугесунн 3:2 Стрёмсгодсет - Кристиансунд 1:2 Кристиансунд - Мольде 2:0 Будё-Глимт - Кристиансунд 3:0 Кристиансунд - Стабек 5:1 Викинг - Кристиансунд 3:2 Тиллербьен - Кристиансунд 1:5 Волда - Кристиансунд 2:4 Кристиансунд - Саннефьёрд 2:0 Русенборг - Кристиансунд 1:0 Кристиансунд - Бранн 3:2 Тромсё - Кристиансунд 0:0 Кристиансунд - Мьёндален 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|0:1 Заявка
|26
|16
|6
|4
|50 - 22
|54
|2.
|Мольде
|3:0 Заявка
|26
|15
|5
|6
|60 - 34
|50
|3.
|Викинг
|0:0 Заявка
|26
|13
|6
|7
|50 - 43
|45
|4.
|Кристиансунд
|3:2 Заявка
|26
|13
|4
|9
|34 - 36
|43
|5.
|Русенборг
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|52 - 35
|43
|6.
|Лиллестрём
|Заявка
|25
|12
|5
|8
|40 - 34
|41
|7.
|Волеренга
|Заявка
|25
|9
|10
|6
|40 - 33
|37
|8.
|Стрёмсгодсет
|1:0 Заявка
|26
|10
|6
|10
|39 - 34
|36
|9.
|Хёугесунн
|1:0 Заявка
|26
|10
|5
|11
|42 - 38
|35
|10.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|26
|10
|5
|11
|34 - 39
|35
|11.
|Саннефьёрд
|0:3 Заявка
|26
|8
|5
|13
|30 - 45
|29
|12.
|Одд
|2:3 Заявка
|26
|7
|8
|11
|38 - 50
|29
|13.
|Тромсё
|0:1 Заявка
|26
|7
|8
|11
|30 - 41
|29
|14.
|Стабек
|Заявка
|26
|5
|6
|15
|30 - 56
|21
|15.
|Бранн
|Заявка
|26
|4
|9
|13
|32 - 49
|21
|16.
|Мьёндален
|0:0 Заявка
|26
|3
|11
|12
|30 - 42
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|3:0 Заявка
|13
|10
|1
|2
|39 - 13
|31
|2.
|Будё-Глимт
|0:1 Заявка
|13
|9
|3
|1
|30 - 11
|30
|3.
|Хёугесунн
|1:0 Заявка
|13
|9
|2
|2
|27 - 11
|29
|4.
|Кристиансунд
|3:2 Заявка
|13
|9
|2
|2
|23 - 12
|29
|5.
|Стрёмсгодсет
|1:0 Заявка
|13
|8
|3
|2
|32 - 10
|27
|6.
|Русенборг
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|33 - 17
|26
|7.
|Викинг
|0:0 Заявка
|13
|8
|2
|3
|30 - 20
|26
|8.
|Волеренга
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|24 - 13
|24
|9.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 12
|22
|10.
|Лиллестрём
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 12
|20
|11.
|Саннефьёрд
|0:3 Заявка
|13
|5
|4
|4
|16 - 14
|19
|12.
|Одд
|2:3 Заявка
|13
|4
|4
|5
|26 - 25
|16
|13.
|Бранн
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|18 - 22
|14
|14.
|Тромсё
|0:1 Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 19
|13
|15.
|Стабек
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 24
|12
|16.
|Мьёндален
|0:0 Заявка
|13
|2
|6
|5
|18 - 15
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|0:1 Заявка
|13
|7
|3
|3
|20 - 11
|24
|2.
|Лиллестрём
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|23 - 22
|21
|3.
|Викинг
|0:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|20 - 23
|19
|4.
|Мольде
|3:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 21
|19
|5.
|Русенборг
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 18
|17
|6.
|Тромсё
|0:1 Заявка
|13
|4
|4
|5
|15 - 22
|16
|7.
|Кристиансунд
|3:2 Заявка
|13
|4
|2
|7
|11 - 24
|14
|8.
|Одд
|2:3 Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 25
|13
|9.
|Волеренга
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 20
|13
|10.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|14 - 27
|13
|11.
|Саннефьёрд
|0:3 Заявка
|13
|3
|1
|9
|14 - 31
|10
|12.
|Стрёмсгодсет
|1:0 Заявка
|13
|2
|3
|8
|7 - 24
|9
|13.
|Стабек
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|17 - 32
|9
|14.
|Мьёндален
|0:0 Заявка
|13
|1
|5
|7
|12 - 27
|8
|15.
|Бранн
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|14 - 27
|7
|16.
|Хёугесунн
|1:0 Заявка
|13
|1
|3
|9
|15 - 27
|6