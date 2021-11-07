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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Одд
2:3
Второй тайм: 71'

Стадион:
Кристиансунд
0'
1:0
1' Гол
Валлем Конрад
1:1
4' Гол
Ертсен Торгиль
22' Желтая карточка
Леуритсен Тобиас
1:2
48' Гол
Мава Мозес
1:3
54' Гол
Мава Мозес
2:3
64' Гол
Леуритсен Тобиас
71'
12
Вальштед
Леопольд
2
Рууд
Эспен
6
Леквен
Магнус
21
Хаген
Стеффен
3
Йонассен
Эмиль
8
Коса
Маркус
Андреас
7
Йоргенсен
Филип
16
Китолано
Джошуа
14
Валлем
Конрад
20
Леуритсен
Тобиас
29
Свеннсен
Сандер
1
Макдермот
Шон
2
Нилсен
Снорре
19
Коли
Алиу
6
Хопмарк
Андреас
15
Сивертсен
Эрленд
7
Исаксен
Йеспер
8
Картум
Сандер
Эрик
25
Ертсен
Торгиль
10
Каллудра
Лиридон
9
Муколли
Агон
11
Мава
Мозес
Одд
4-3-3
Кристиансунд
4-2-3-1

Ход матча

1'
Валлем Конрад
(Йонассен Эмиль)
1:0
4'
1:1
Ертсен Торгиль
22'
Леуритсен Тобиас
 
46'
Овусу Соломон
Йонассен Эмиль
 
48'
1:2
Мава Мозес
(Каллудра Лиридон)
54'
1:3
Мава Мозес
(Ертсен Торгиль)
58'
Евтович Милан
Валлем Конрад
 
58'
Бьортуфт Один Лурас
Леквен Магнус
 
64'
Леуритсен Тобиас
(Свеннсен Сандер)
2:3

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

История личных встреч

Одд
Кристиансунд

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

125%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

10 матчей

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

Т
2:0
Т
4:3
Т
2:1
Т
1:1
К
1:2
Т
2:0
Т
1:1
Т
1:2
Т
2:2
Т
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакенга Мушага 11 (5) 0.42
Свеннсен Сандер 8 0.31
Леуритсен Тобиас 5 0.19
Коса Маркус Андреас 2 0.08
Китолано Джошуа 2 0.08
Валлем Конрад 2 0.08
Ролантссон Гилли 1 0.04
Рууд Эспен 1 0.04
Ларсен Кристоффер 1 0.04
Йоргенсен Филип 1 0.04
Овусу Соломон 1 0.04
Кителано Йон 0 0
Йонассен Эмиль 0 0
Бьортуфт Один Лурас 0 0
Кристиансунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нилсен Снорре 6 0.23
Бюэ Бендик 5 (2) 0.19
Ертсен Торгиль 4 0.15
Муколли Агон 4 0.15
Картум Сандер Эрик 4 0.15
Мава Мозес 3 0.12
Каллудра Лиридон 2 0.08
Осбак Кристоффер 1 0.04
Хопмарк Андреас 1 0.04
Ульвестад Дан Петер 1 0.04
Коли Алиу 1 0.04
Сивертсен Оскар 1 0.04
Скарсем Олаус 0 0
Аскар Армин 0 0
Кастрати Фламур 0 0
Исаксен Йеспер 0 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 0 0

Карточки

Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кителано Йон 6 0
Бакенга Мушага 4 0
Китолано Джошуа 3 0
Ролантссон Гилли 3 0
Коса Маркус Андреас 2 0
Бьортуфт Один Лурас 2 0
Валлем Конрад 2 0
Рууд Эспен 1 0
Свеннсен Сандер 1 0
Россбах Сондре 1 0
Евтович Милан 1 0
Леуритсен Тобиас 1 0
Вальштед Леопольд 1 0
Овусу Соломон 1 0
Йоргенсен Филип 1 0
Кристиансунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каллудра Лиридон 3 0
Ульвестад Дан Петер 3 0
Кастрати Фламур 3 0
Коли Алиу 3 0
Ертсен Торгиль 3 0
Ульвестад Пол Эрик 3 0
Картум Сандер Эрик 3 0
Нилсен Снорре 3 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 3 0
Диоп Амиду 2 0
Скарсем Олаус 2 0
Исаксен Йеспер 2 0
Муколли Агон 2 0
Мумбанья Фарис 2 0
Хопмарк Андреас 1 0
Осбак Кристоффер 1 0
Сивертсен Эрленд 1 0
Сормо Бент 1 0
Аскар Армин 1 0
Сивертсен Оскар 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
9
13 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
14 Не забивали 20
5
22%
0
0%
1-15
2
9%
2
22%
16-30
6
26%
3
33%
31-45
3
13%
1
11%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
4
17%
3
33%
76-90

Пропущено

23
21
14 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
3
13%
2
10%
1-15
7
30%
2
10%
16-30
4
17%
3
14%
31-45
4
17%
2
10%
46-60
3
13%
5
24%
61-75
2
9%
7
33%
76-90

Забито

11
22
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 15
2 Забивали первыми 8
19 Не забивали 13
1
9%
2
9%
1-15
1
9%
2
9%
16-30
3
27%
3
14%
31-45
3
27%
6
27%
46-60
2
18%
2
9%
61-75
1
9%
7
32%
76-90

Пропущено

26
13
12 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
6
23%
2
15%
1-15
2
8%
4
31%
16-30
4
15%
1
8%
31-45
6
23%
1
8%
46-60
4
15%
3
23%
61-75
4
15%
2
15%
76-90

Забито

34
31
18 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 12
8 Не забивали 8
6
18%
2
6%
1-15
3
9%
4
13%
16-30
9
26%
6
19%
31-45
6
18%
7
23%
46-60
5
15%
2
6%
61-75
5
15%
10
32%
76-90

Пропущено

49
34
26 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 20
16 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 17
9
18%
4
12%
1-15
9
18%
6
18%
16-30
8
16%
4
12%
31-45
10
20%
3
9%
46-60
7
14%
8
24%
61-75
6
12%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Одд
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Одд - Мьёндален 2:2 Тромсё - Одд 2:0 Одд - Бранн 3:3 Саннефьёрд - Одд 0:0
Одд - Мольде 1:3 Хёугесунн - Одд 1:3 Волеренга - Одд 0:3 Одд - Лиллестрём 2:3 Будё-Глимт - Одд 1:1 Одд - Стрёмсгодсет 0:1 Русенборг - Одд 5:0 Одд - Хёугесунн 4:2 Фрам Ларвик - Одд 0:1 Одд - Саннефьёрд 2:3 Тёнсберг - Одд 0:1 Стрёмсгодсет - Одд 3:0 Одд - Викинг 3:2 Мольде - Одд 5:0 Одд - Русенборг 2:2 Мьёндален - Одд 1:2
Кристиансунд
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Кристиансунд - Тромсё 1:1 Мьёндален - Кристиансунд 5:0 Кристиансунд - Сарпсборг-08 1:3 Лиллестрём - Кристиансунд 0:0
Кристиансунд - Русенборг 1:0 Бранн - Кристиансунд 3:1 КФУМ - Кристиансунд 3:1 Кристиансунд - Хёугесунн 3:2 Стрёмсгодсет - Кристиансунд 1:2 Кристиансунд - Мольде 2:0 Будё-Глимт - Кристиансунд 3:0 Кристиансунд - Стабек 5:1 Викинг - Кристиансунд 3:2 Тиллербьен - Кристиансунд 1:5 Волда - Кристиансунд 2:4 Кристиансунд - Саннефьёрд 2:0 Русенборг - Кристиансунд 1:0 Кристиансунд - Бранн 3:2 Тромсё - Кристиансунд 0:0 Кристиансунд - Мьёндален 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 0:1 Заявка 26 16 6 4 50 - 22 54
2. Мольде 3:0 Заявка 26 15 5 6 60 - 34 50
3. Викинг 0:0 Заявка 26 13 6 7 50 - 43 45
4. Кристиансунд 3:2 Заявка 26 13 4 9 34 - 36 43
5. Русенборг Заявка 26 12 7 7 52 - 35 43
6. Лиллестрём Заявка 25 12 5 8 40 - 34 41
7. Волеренга Заявка 25 9 10 6 40 - 33 37
8. Стрёмсгодсет 1:0 Заявка 26 10 6 10 39 - 34 36
9. Хёугесунн 1:0 Заявка 26 10 5 11 42 - 38 35
10. Сарпсборг-08 Заявка 26 10 5 11 34 - 39 35
11. Саннефьёрд 0:3 Заявка 26 8 5 13 30 - 45 29
12. Одд 2:3 Заявка 26 7 8 11 38 - 50 29
13. Тромсё 0:1 Заявка 26 7 8 11 30 - 41 29
14. Стабек Заявка 26 5 6 15 30 - 56 21
15. Бранн Заявка 26 4 9 13 32 - 49 21
16. Мьёндален 0:0 Заявка 26 3 11 12 30 - 42 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 3:0 Заявка 13 10 1 2 39 - 13 31
2. Будё-Глимт 0:1 Заявка 13 9 3 1 30 - 11 30
3. Хёугесунн 1:0 Заявка 13 9 2 2 27 - 11 29
4. Кристиансунд 3:2 Заявка 13 9 2 2 23 - 12 29
5. Стрёмсгодсет 1:0 Заявка 13 8 3 2 32 - 10 27
6. Русенборг Заявка 13 8 2 3 33 - 17 26
7. Викинг 0:0 Заявка 13 8 2 3 30 - 20 26
8. Волеренга Заявка 13 6 6 1 24 - 13 24
9. Сарпсборг-08 Заявка 13 6 4 3 20 - 12 22
10. Лиллестрём Заявка 12 6 2 4 17 - 12 20
11. Саннефьёрд 0:3 Заявка 13 5 4 4 16 - 14 19
12. Одд 2:3 Заявка 13 4 4 5 26 - 25 16
13. Бранн Заявка 13 3 5 5 18 - 22 14
14. Тромсё 0:1 Заявка 13 3 4 6 15 - 19 13
15. Стабек Заявка 13 3 3 7 13 - 24 12
16. Мьёндален 0:0 Заявка 13 2 6 5 18 - 15 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 0:1 Заявка 13 7 3 3 20 - 11 24
2. Лиллестрём Заявка 13 6 3 4 23 - 22 21
3. Викинг 0:0 Заявка 13 5 4 4 20 - 23 19
4. Мольде 3:0 Заявка 13 5 4 4 21 - 21 19
5. Русенборг Заявка 13 4 5 4 19 - 18 17
6. Тромсё 0:1 Заявка 13 4 4 5 15 - 22 16
7. Кристиансунд 3:2 Заявка 13 4 2 7 11 - 24 14
8. Одд 2:3 Заявка 13 3 4 6 12 - 25 13
9. Волеренга Заявка 12 3 4 5 16 - 20 13
10. Сарпсборг-08 Заявка 13 4 1 8 14 - 27 13
11. Саннефьёрд 0:3 Заявка 13 3 1 9 14 - 31 10
12. Стрёмсгодсет 1:0 Заявка 13 2 3 8 7 - 24 9
13. Стабек Заявка 13 2 3 8 17 - 32 9
14. Мьёндален 0:0 Заявка 13 1 5 7 12 - 27 8
15. Бранн Заявка 13 1 4 8 14 - 27 7
16. Хёугесунн 1:0 Заявка 13 1 3 9 15 - 27 6
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    22'
    Леуритсен Тобиас получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Ертсен Торгиль бьет в цель!
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Валлем Конрад бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Одд
Ничья
Кристиансунд
32.41
8.78
3.16
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Одд 2:3 Кристиансунд онлайн


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