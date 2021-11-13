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Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Факел
 
Позже
Оренбург
Факел
Оренбург

История личных встреч

Факел
Оренбург

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

10 матчей

20%
10%
70%
2 победы 1 ничья 7 побед

Первый тайм

10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

ФПД
0:2
ФПД
1:2
ФПД
0:2
ФПД
5:0
ФПД
0:1
ФПД
1:2
ФПД
1:0
ПД
0:2
ФПД
2:1
ФПД
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Максимов Максим 11 (1) 0.52
Акбашев Роман 5 0.24
Аппаев Хызыр 5 0.24
Разборов Андрей 4 0.19
Мендель Андрей 3 0.14
Черов Василий 2 0.1
Брызгалов Сергей 1 0.05
Суслов Кирилл 1 0.05
Никитин Андрей Владимирович 1 0.05
Шаваев Алихан 1 0.05
Кулишев Артём 1 0.05
Магаль Руслан 1 0.05
Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фамейе Джоэль 9 (3) 0.43
Миронов Алексей 4 (1) 0.19
Титков Николай 3 (2) 0.14
Сиваков Михаил 2 0.1
Ковалёв Юрий 2 0.1
Корян Аршак 2 0.1
Гойкович Ренато 2 0.1
Прудников Николай 2 0.1
Бреев Сергей 1 0.05
Малых Андрей 1 0.05
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 1 0.05
Эктов Александр 1 0.05
Капленко Кирилл 1 0.05
Шаболин Артём 1 0.05
Сычевой Владимир 1 0.05

Карточки

Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акбашев Роман 8 0
Мендель Андрей 8 0
Мастерной Владислав 4 1
Шаваев Алихан 3 1
Дашаев Аслан 4 0
Суслов Кирилл 4 0
Магаль Руслан 4 0
Пейчинович Неманья 3 0
Никитин Андрей Владимирович 3 0
Максимов Максим 3 0
Брызгалов Сергей 2 0
Смирнов Михаил 2 0
Кулишев Артём 2 0
Черов Василий 2 0
Дмитриев Олег 2 0
Шепилов Денис 2 0
Аппаев Хызыр 1 0
Грузнов Илья 1 0
Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малых Андрей 8 1
Сиваков Михаил 6 1
Эктов Александр 6 1
Миронов Алексей 7 0
Гойкович Ренато 5 0
Фамейе Джоэль 4 0
Капленко Кирилл 4 0
Титков Николай 4 0
Бреев Сергей 3 0
Аюпов Тимур 3 0
Бидловский Давид 3 0
Шаболин Артём 3 0
Ковалёв Юрий 2 0
Дьялло Абдулай 2 0
Полуяхтов Владимир 1 0
Корян Аршак 1 0
Прудников Николай 1 0
Кеняйкин Алексей 1 0
Стаматов Матео 1 0
Сычевой Владимир 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
9
12 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 3
12 Не забивали 16
0
0%
0
0%
1-15
8
42%
2
22%
16-30
4
21%
2
22%
31-45
2
11%
1
11%
46-60
3
16%
1
11%
61-75
2
11%
3
33%
76-90

Пропущено

8
6
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
13%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
2
33%
61-75
3
38%
2
33%
76-90

Забито

17
24
8 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 10
14 Не забивали 10
1
6%
5
21%
1-15
1
6%
6
25%
16-30
6
35%
4
17%
31-45
2
12%
3
13%
46-60
2
12%
1
4%
61-75
5
29%
29%
5
21%
76-90

Пропущено

12
8
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
2
25%
16-30
1
8%
3
38%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
5
42%
1
13%
61-75
3
25%
1
13%
76-90

Забито

36
33
20 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 14
16 Забивали первыми 13
5 Не забивали 5
1
3%
5
15%
1-15
9
25%
8
24%
16-30
10
28%
6
18%
31-45
4
11%
4
12%
46-60
5
14%
2
6%
61-75
7
19%
8
24%
76-90

Пропущено

20
14
5 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
2
10%
1
7%
1-15
1
5%
3
21%
16-30
2
10%
3
21%
31-45
3
15%
1
7%
46-60
6
30%
3
21%
61-75
6
30%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Факел
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Томь - Факел 2:2 Велес Москва - Факел 0:4 Факел - Нижний Новгород 0:1 Факел - Металлург Липецк 3:2
Волгарь - Факел 0:2 Факел - СКА-Хабаровск 0:1 Олимп-Долгопрудный - Факел 2:0 Факел - Текстильщик 3:0 Алания - Факел 1:0 Факел - Спартак-2 3:0 ПФК Кубань - Факел 0:4 Факел - Енисей 3:1 Торпедо Москва - Факел 2:2 Факел - Краснодар-2 0:0 КАМАЗ - Факел 2:1 Динамо Барнаул - Факел 0:2 Факел - Ротор 1:0 Нефтехимик - Факел 3:0 Факел - Акрон 1:0 Факел - Олимп-Долгопрудный 2:1
Оренбург
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Оренбург - Балтика 2:1 Металлург Липецк - Оренбург 1:0 Оренбург - Динамо Москва 0:3 Оренбург - СКА-Хабаровск 2:0
Олимп-Долгопрудный - Оренбург 0:0 Оренбург - Текстильщик 2:0 Алания - Оренбург 1:0 Оренбург - Спартак-2 2:1 ПФК Кубань - Оренбург 0:1 Оренбург - Енисей 2:0 Торпедо Москва - Оренбург 2:1 Оренбург - Краснодар-2 2:0 КАМАЗ - Оренбург 0:4 Оренбург - Ротор 0:3 Оренбург - Нефтехимик 1:0 Динамо Ставрополь - Оренбург 1:3 Оренбург - Акрон 1:0 Оренбург - Велес Москва 2:1 Томь - Оренбург 1:2 Оренбург - Факел 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 21 14 2 5 33 - 14 44
2. Торпедо Москва 1:1 Заявка 22 11 9 2 42 - 25 42
3. СКА-Хабаровск Заявка 22 12 4 6 27 - 19 40
4. Факел Заявка 21 12 4 5 37 - 19 40
5. Алания Заявка 21 11 6 4 45 - 24 39
6. Нефтехимик 0:0 Заявка 22 11 4 7 37 - 20 37
7. Акрон Заявка 21 9 5 7 24 - 21 32
8. Балтика Заявка 21 7 9 5 27 - 19 30
9. Велес Москва Заявка 22 9 3 10 24 - 26 30
10. Томь Заявка 22 8 5 9 28 - 35 29
11. КАМАЗ Заявка 22 7 7 8 22 - 23 28
12. Спартак-2 0:0 Заявка 22 8 3 11 21 - 36 27
13. Енисей Заявка 21 7 4 10 28 - 35 25
14. Олимп-Долгопрудный 0:0 Заявка 22 5 10 7 18 - 21 25
15. Ротор 0:1 Заявка 22 4 12 6 22 - 24 24
16. Краснодар-2 0:0 Заявка 22 6 6 10 19 - 28 24
17. ПФК Кубань 0:0 Заявка 22 6 3 13 18 - 30 21
18. Волгарь 1:0 Заявка 22 6 3 13 13 - 25 21
19. Металлург Липецк 0:0 Заявка 22 5 4 13 17 - 46 19
20. Текстильщик 1:1 Заявка 22 4 7 11 20 - 32 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 13 11 0 2 24 - 8 33
2. Факел Заявка 11 8 2 1 20 - 7 26
3. Алания Заявка 9 8 0 1 26 - 8 24
4. СКА-Хабаровск Заявка 11 8 0 3 16 - 9 24
5. Акрон Заявка 11 7 2 2 15 - 8 23
6. Торпедо Москва 1:1 Заявка 11 6 5 0 27 - 11 23
7. КАМАЗ Заявка 13 6 3 4 18 - 14 21
8. Томь Заявка 11 6 3 2 15 - 12 21
9. Нефтехимик 0:0 Заявка 11 6 1 4 24 - 10 19
10. Велес Москва Заявка 11 5 3 3 16 - 16 18
11. Енисей Заявка 9 4 3 2 13 - 12 15
12. Краснодар-2 0:0 Заявка 9 4 3 2 12 - 9 15
13. Спартак-2 0:0 Заявка 12 4 3 5 11 - 13 15
14. Текстильщик 1:1 Заявка 12 4 3 5 18 - 17 15
15. Олимп-Долгопрудный 0:0 Заявка 10 3 6 1 9 - 7 15
16. Балтика Заявка 10 3 6 1 11 - 7 15
17. Металлург Липецк 0:0 Заявка 12 3 4 5 9 - 16 13
18. Волгарь 1:0 Заявка 11 3 1 7 4 - 11 10
19. Ротор 0:1 Заявка 10 1 7 2 7 - 9 10
20. ПФК Кубань 0:0 Заявка 10 3 0 7 6 - 17 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва 1:1 Заявка 11 5 4 2 15 - 14 19
2. Нефтехимик 0:0 Заявка 11 5 3 3 13 - 10 18
3. СКА-Хабаровск Заявка 11 4 4 3 11 - 10 16
4. Алания Заявка 12 3 6 3 19 - 16 15
5. Балтика Заявка 11 4 3 4 16 - 12 15
6. Факел Заявка 10 4 2 4 17 - 12 14
7. Ротор 0:1 Заявка 12 3 5 4 15 - 15 14
8. Велес Москва Заявка 11 4 0 7 8 - 10 12
9. Спартак-2 0:0 Заявка 10 4 0 6 10 - 23 12
10. ПФК Кубань 0:0 Заявка 12 3 3 6 12 - 13 12
11. Оренбург Заявка 8 3 2 3 9 - 6 11
12. Волгарь 1:0 Заявка 11 3 2 6 9 - 14 11
13. Енисей Заявка 12 3 1 8 15 - 23 10
14. Олимп-Долгопрудный 0:0 Заявка 12 2 4 6 9 - 14 10
15. Краснодар-2 0:0 Заявка 13 2 3 8 7 - 19 9
16. Акрон Заявка 10 2 3 5 9 - 13 9
17. Томь Заявка 11 2 2 7 13 - 23 8
18. КАМАЗ Заявка 9 1 4 4 4 - 9 7
19. Металлург Липецк 0:0 Заявка 10 2 0 8 8 - 30 6
20. Текстильщик 1:1 Заявка 10 0 4 6 2 - 15 4
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  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола и приглашаем на прямую текстовую трансляцию матча "Факел" - "Оренбург", которую проведу я - Кирилл Дудник. 
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Факел - Оренбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 ноября 2021, осталось 32 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 152
Факел 42.8% (65)
X 32.9% (50)
Оренбург 24.3% (37)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Факел
Ничья
Оренбург
2.45
3.37
3.00
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Факел - Оренбург онлайн


Прогнозы на матч Факел - Оренбург

Исход игры
Факел
42.8% (65)
Ничья
32.9% (50)
Оренбург
24.3% (37)
Тотал 2.5
Больше
45.52% (61)
Меньше
54.48% (73)
Обе команды забьют
Да
73.88% (99)
Нет
26.12% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
25% (38)
2:1 Факел
23% (35)
1:2 Оренбург
13.2% (20)
1:0 Факел
12.5% (19)
0:1 Оренбург
5.9% (9)
2:2 Ничья
3.3% (5)
0:0 Ничья
2.6% (4)
2:0 Факел
2% (3)
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