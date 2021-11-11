Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022
История личных встреч
Факел
Оренбург
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
10 матчей
20%
10%
70%
2 победы 1 ничья 7 побед
Первый тайм
10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Факел
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Максимов Максим
|11 (1)
|0.52
|Акбашев Роман
|5
|0.24
|Аппаев Хызыр
|5
|0.24
|Разборов Андрей
|4
|0.19
|Мендель Андрей
|3
|0.14
|Черов Василий
|2
|0.1
|Брызгалов Сергей
|1
|0.05
|Суслов Кирилл
|1
|0.05
|Никитин Андрей Владимирович
|1
|0.05
|Шаваев Алихан
|1
|0.05
|Кулишев Артём
|1
|0.05
|Магаль Руслан
|1
|0.05
Оренбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фамейе Джоэль
|9 (3)
|0.43
|Миронов Алексей
|4 (1)
|0.19
|Титков Николай
|3 (2)
|0.14
|Сиваков Михаил
|2
|0.1
|Ковалёв Юрий
|2
|0.1
|Корян Аршак
|2
|0.1
|Гойкович Ренато
|2
|0.1
|Прудников Николай
|2
|0.1
|Бреев Сергей
|1
|0.05
|Малых Андрей
|1
|0.05
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|1
|0.05
|Эктов Александр
|1
|0.05
|Капленко Кирилл
|1
|0.05
|Шаболин Артём
|1
|0.05
|Сычевой Владимир
|1
|0.05
Карточки
Факел
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акбашев Роман
|8
|0
|Мендель Андрей
|8
|0
|Мастерной Владислав
|4
|1
|Шаваев Алихан
|3
|1
|Дашаев Аслан
|4
|0
|Суслов Кирилл
|4
|0
|Магаль Руслан
|4
|0
|Пейчинович Неманья
|3
|0
|Никитин Андрей Владимирович
|3
|0
|Максимов Максим
|3
|0
|Брызгалов Сергей
|2
|0
|Смирнов Михаил
|2
|0
|Кулишев Артём
|2
|0
|Черов Василий
|2
|0
|Дмитриев Олег
|2
|0
|Шепилов Денис
|2
|0
|Аппаев Хызыр
|1
|0
|Грузнов Илья
|1
|0
Оренбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малых Андрей
|8
|1
|Сиваков Михаил
|6
|1
|Эктов Александр
|6
|1
|Миронов Алексей
|7
|0
|Гойкович Ренато
|5
|0
|Фамейе Джоэль
|4
|0
|Капленко Кирилл
|4
|0
|Титков Николай
|4
|0
|Бреев Сергей
|3
|0
|Аюпов Тимур
|3
|0
|Бидловский Давид
|3
|0
|Шаболин Артём
|3
|0
|Ковалёв Юрий
|2
|0
|Дьялло Абдулай
|2
|0
|Полуяхтов Владимир
|1
|0
|Корян Аршак
|1
|0
|Прудников Николай
|1
|0
|Кеняйкин Алексей
|1
|0
|Стаматов Матео
|1
|0
|Сычевой Владимир
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
9
12 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 3
12 Не забивали 16
0
0%
0
0%
1-15
8
42%
2
22%
16-30
4
21%
2
22%
31-45
2
11%
1
11%
46-60
3
16%
1
11%
61-75
2
11%
3
33%
76-90
Пропущено
8
6
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
13%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
2
33%
61-75
3
38%
2
33%
76-90
Забито
17
24
8 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 10
14 Не забивали 10
1
6%
5
21%
1-15
1
6%
6
25%
16-30
6
35%
4
17%
31-45
2
12%
3
13%
46-60
2
12%
1
4%
61-75
5
29%
29%
5
21%
76-90
Пропущено
12
8
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
2
25%
16-30
1
8%
3
38%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
5
42%
1
13%
61-75
3
25%
1
13%
76-90
Забито
36
33
20 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 14
16 Забивали первыми 13
5 Не забивали 5
1
3%
5
15%
1-15
9
25%
8
24%
16-30
10
28%
6
18%
31-45
4
11%
4
12%
46-60
5
14%
2
6%
61-75
7
19%
8
24%
76-90
Пропущено
20
14
5 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
2
10%
1
7%
1-15
1
5%
3
21%
16-30
2
10%
3
21%
31-45
3
15%
1
7%
46-60
6
30%
3
21%
61-75
6
30%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Факел
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Томь - Факел 2:2 Велес Москва - Факел 0:4 Факел - Нижний Новгород 0:1 Факел - Металлург Липецк 3:2
Волгарь - Факел 0:2 Факел - СКА-Хабаровск 0:1 Олимп-Долгопрудный - Факел 2:0 Факел - Текстильщик 3:0 Алания - Факел 1:0 Факел - Спартак-2 3:0 ПФК Кубань - Факел 0:4 Факел - Енисей 3:1 Торпедо Москва - Факел 2:2 Факел - Краснодар-2 0:0 КАМАЗ - Факел 2:1 Динамо Барнаул - Факел 0:2 Факел - Ротор 1:0 Нефтехимик - Факел 3:0 Факел - Акрон 1:0 Факел - Олимп-Долгопрудный 2:1
Оренбург
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Оренбург - Балтика 2:1 Металлург Липецк - Оренбург 1:0 Оренбург - Динамо Москва 0:3 Оренбург - СКА-Хабаровск 2:0
Олимп-Долгопрудный - Оренбург 0:0 Оренбург - Текстильщик 2:0 Алания - Оренбург 1:0 Оренбург - Спартак-2 2:1 ПФК Кубань - Оренбург 0:1 Оренбург - Енисей 2:0 Торпедо Москва - Оренбург 2:1 Оренбург - Краснодар-2 2:0 КАМАЗ - Оренбург 0:4 Оренбург - Ротор 0:3 Оренбург - Нефтехимик 1:0 Динамо Ставрополь - Оренбург 1:3 Оренбург - Акрон 1:0 Оренбург - Велес Москва 2:1 Томь - Оренбург 1:2 Оренбург - Факел 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|21
|14
|2
|5
|33 - 14
|44
|2.
|Торпедо Москва
|Заявка
|21
|11
|8
|2
|41 - 24
|41
|3.
|Факел
|Заявка
|21
|12
|4
|5
|37 - 19
|40
|4.
|Алания
|Заявка
|21
|11
|6
|4
|45 - 24
|39
|5.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|26 - 19
|37
|6.
|Нефтехимик
|Заявка
|21
|11
|3
|7
|37 - 20
|36
|7.
|Акрон
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|24 - 21
|32
|8.
|Балтика
|Заявка
|21
|7
|9
|5
|27 - 19
|30
|9.
|Велес Москва
|Заявка
|21
|9
|3
|9
|24 - 25
|30
|10.
|КАМАЗ
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|22 - 22
|28
|11.
|Спартак-2
|Заявка
|21
|8
|2
|11
|21 - 36
|26
|12.
|Томь
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|27 - 35
|26
|13.
|Енисей
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|28 - 35
|25
|14.
|Ротор
|Заявка
|21
|4
|12
|5
|22 - 23
|24
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|21
|5
|9
|7
|18 - 21
|24
|16.
|Краснодар-2
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|19 - 28
|23
|17.
|ПФК Кубань
|Заявка
|21
|6
|2
|13
|18 - 30
|20
|18.
|Металлург Липецк
|Заявка
|21
|5
|3
|13
|17 - 46
|18
|19.
|Волгарь
|Заявка
|21
|5
|3
|13
|12 - 25
|18
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|21
|4
|6
|11
|19 - 31
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|13
|11
|0
|2
|24 - 8
|33
|2.
|Факел
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|20 - 7
|26
|3.
|Алания
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|26 - 8
|24
|4.
|Акрон
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|15 - 8
|23
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|27 - 11
|23
|6.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|15 - 9
|21
|7.
|КАМАЗ
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 14
|21
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|24 - 10
|19
|9.
|Велес Москва
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 16
|18
|10.
|Томь
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|14 - 12
|18
|11.
|Енисей
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 12
|15
|12.
|Балтика
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|11 - 7
|15
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|14.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|9 - 7
|14
|15.
|Спартак-2
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|11 - 13
|14
|16.
|Текстильщик
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 16
|14
|17.
|Металлург Липецк
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 16
|12
|18.
|Ротор
|Заявка
|10
|1
|7
|2
|7 - 9
|10
|19.
|ПФК Кубань
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|6 - 17
|9
|20.
|Волгарь
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|3 - 11
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|14 - 13
|18
|2.
|Нефтехимик
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 10
|17
|3.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 10
|16
|4.
|Алания
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|19 - 16
|15
|5.
|Балтика
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 12
|15
|6.
|Факел
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 12
|14
|7.
|Ротор
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 14
|14
|8.
|Велес Москва
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|8 - 9
|12
|9.
|Спартак-2
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|10 - 23
|12
|10.
|Оренбург
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 6
|11
|11.
|ПФК Кубань
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 13
|11
|12.
|Волгарь
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|9 - 14
|11
|13.
|Енисей
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|15 - 23
|10
|14.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 14
|10
|15.
|Акрон
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 13
|9
|16.
|Краснодар-2
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 19
|8
|17.
|Томь
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|13 - 23
|8
|18.
|КАМАЗ
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|4 - 8
|7
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|8 - 30
|6
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|2 - 15
|4
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Прогнозы на матч Факел - Оренбург
Исход игры
Факел
45.5% (25)
Ничья
27.3% (15)
Оренбург
27.3% (15)
Тотал 2.5
Больше
48.08% (25)
Меньше
51.92% (27)
Обе команды забьют
Да
71.15% (37)
Нет
28.85% (15)
Популярный счёт
2:1 Факел
27.3% (15)
1:1 Ничья
21.8% (12)
1:0 Факел
14.5% (8)
1:2 Оренбург
14.5% (8)
0:1 Оренбург
7.3% (4)
2:2 Ничья
3.6% (2)
2:0 Факел
3.6% (2)
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