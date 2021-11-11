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Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Факел
 
Позже
Оренбург

История личных встреч

Факел
Оренбург

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

10 матчей

20%
10%
70%
2 победы 1 ничья 7 побед

Первый тайм

10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

ФПД
0:2
ФПД
1:2
ФПД
0:2
ФПД
5:0
ФПД
0:1
ФПД
1:2
ФПД
1:0
ПД
0:2
ФПД
2:1
ФПД
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Максимов Максим 11 (1) 0.52
Акбашев Роман 5 0.24
Аппаев Хызыр 5 0.24
Разборов Андрей 4 0.19
Мендель Андрей 3 0.14
Черов Василий 2 0.1
Брызгалов Сергей 1 0.05
Суслов Кирилл 1 0.05
Никитин Андрей Владимирович 1 0.05
Шаваев Алихан 1 0.05
Кулишев Артём 1 0.05
Магаль Руслан 1 0.05
Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фамейе Джоэль 9 (3) 0.43
Миронов Алексей 4 (1) 0.19
Титков Николай 3 (2) 0.14
Сиваков Михаил 2 0.1
Ковалёв Юрий 2 0.1
Корян Аршак 2 0.1
Гойкович Ренато 2 0.1
Прудников Николай 2 0.1
Бреев Сергей 1 0.05
Малых Андрей 1 0.05
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 1 0.05
Эктов Александр 1 0.05
Капленко Кирилл 1 0.05
Шаболин Артём 1 0.05
Сычевой Владимир 1 0.05

Карточки

Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акбашев Роман 8 0
Мендель Андрей 8 0
Мастерной Владислав 4 1
Шаваев Алихан 3 1
Дашаев Аслан 4 0
Суслов Кирилл 4 0
Магаль Руслан 4 0
Пейчинович Неманья 3 0
Никитин Андрей Владимирович 3 0
Максимов Максим 3 0
Брызгалов Сергей 2 0
Смирнов Михаил 2 0
Кулишев Артём 2 0
Черов Василий 2 0
Дмитриев Олег 2 0
Шепилов Денис 2 0
Аппаев Хызыр 1 0
Грузнов Илья 1 0
Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малых Андрей 8 1
Сиваков Михаил 6 1
Эктов Александр 6 1
Миронов Алексей 7 0
Гойкович Ренато 5 0
Фамейе Джоэль 4 0
Капленко Кирилл 4 0
Титков Николай 4 0
Бреев Сергей 3 0
Аюпов Тимур 3 0
Бидловский Давид 3 0
Шаболин Артём 3 0
Ковалёв Юрий 2 0
Дьялло Абдулай 2 0
Полуяхтов Владимир 1 0
Корян Аршак 1 0
Прудников Николай 1 0
Кеняйкин Алексей 1 0
Стаматов Матео 1 0
Сычевой Владимир 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
9
12 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 3
12 Не забивали 16
0
0%
0
0%
1-15
8
42%
2
22%
16-30
4
21%
2
22%
31-45
2
11%
1
11%
46-60
3
16%
1
11%
61-75
2
11%
3
33%
76-90

Пропущено

8
6
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
13%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
2
33%
61-75
3
38%
2
33%
76-90

Забито

17
24
8 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 10
14 Не забивали 10
1
6%
5
21%
1-15
1
6%
6
25%
16-30
6
35%
4
17%
31-45
2
12%
3
13%
46-60
2
12%
1
4%
61-75
5
29%
29%
5
21%
76-90

Пропущено

12
8
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
2
25%
16-30
1
8%
3
38%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
5
42%
1
13%
61-75
3
25%
1
13%
76-90

Забито

36
33
20 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 14
16 Забивали первыми 13
5 Не забивали 5
1
3%
5
15%
1-15
9
25%
8
24%
16-30
10
28%
6
18%
31-45
4
11%
4
12%
46-60
5
14%
2
6%
61-75
7
19%
8
24%
76-90

Пропущено

20
14
5 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
2
10%
1
7%
1-15
1
5%
3
21%
16-30
2
10%
3
21%
31-45
3
15%
1
7%
46-60
6
30%
3
21%
61-75
6
30%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Факел
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Томь - Факел 2:2 Велес Москва - Факел 0:4 Факел - Нижний Новгород 0:1 Факел - Металлург Липецк 3:2
Волгарь - Факел 0:2 Факел - СКА-Хабаровск 0:1 Олимп-Долгопрудный - Факел 2:0 Факел - Текстильщик 3:0 Алания - Факел 1:0 Факел - Спартак-2 3:0 ПФК Кубань - Факел 0:4 Факел - Енисей 3:1 Торпедо Москва - Факел 2:2 Факел - Краснодар-2 0:0 КАМАЗ - Факел 2:1 Динамо Барнаул - Факел 0:2 Факел - Ротор 1:0 Нефтехимик - Факел 3:0 Факел - Акрон 1:0 Факел - Олимп-Долгопрудный 2:1
Оренбург
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Оренбург - Балтика 2:1 Металлург Липецк - Оренбург 1:0 Оренбург - Динамо Москва 0:3 Оренбург - СКА-Хабаровск 2:0
Олимп-Долгопрудный - Оренбург 0:0 Оренбург - Текстильщик 2:0 Алания - Оренбург 1:0 Оренбург - Спартак-2 2:1 ПФК Кубань - Оренбург 0:1 Оренбург - Енисей 2:0 Торпедо Москва - Оренбург 2:1 Оренбург - Краснодар-2 2:0 КАМАЗ - Оренбург 0:4 Оренбург - Ротор 0:3 Оренбург - Нефтехимик 1:0 Динамо Ставрополь - Оренбург 1:3 Оренбург - Акрон 1:0 Оренбург - Велес Москва 2:1 Томь - Оренбург 1:2 Оренбург - Факел 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 21 14 2 5 33 - 14 44
2. Торпедо Москва Заявка 21 11 8 2 41 - 24 41
3. Факел Заявка 21 12 4 5 37 - 19 40
4. Алания Заявка 21 11 6 4 45 - 24 39
5. СКА-Хабаровск Заявка 21 11 4 6 26 - 19 37
6. Нефтехимик Заявка 21 11 3 7 37 - 20 36
7. Акрон Заявка 21 9 5 7 24 - 21 32
8. Балтика Заявка 21 7 9 5 27 - 19 30
9. Велес Москва Заявка 21 9 3 9 24 - 25 30
10. КАМАЗ Заявка 21 7 7 7 22 - 22 28
11. Спартак-2 Заявка 21 8 2 11 21 - 36 26
12. Томь Заявка 21 7 5 9 27 - 35 26
13. Енисей Заявка 21 7 4 10 28 - 35 25
14. Ротор Заявка 21 4 12 5 22 - 23 24
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 21 5 9 7 18 - 21 24
16. Краснодар-2 Заявка 21 6 5 10 19 - 28 23
17. ПФК Кубань Заявка 21 6 2 13 18 - 30 20
18. Металлург Липецк Заявка 21 5 3 13 17 - 46 18
19. Волгарь Заявка 21 5 3 13 12 - 25 18
20. Текстильщик Заявка 21 4 6 11 19 - 31 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 13 11 0 2 24 - 8 33
2. Факел Заявка 11 8 2 1 20 - 7 26
3. Алания Заявка 9 8 0 1 26 - 8 24
4. Акрон Заявка 11 7 2 2 15 - 8 23
5. Торпедо Москва Заявка 11 6 5 0 27 - 11 23
6. СКА-Хабаровск Заявка 10 7 0 3 15 - 9 21
7. КАМАЗ Заявка 13 6 3 4 18 - 14 21
8. Нефтехимик Заявка 11 6 1 4 24 - 10 19
9. Велес Москва Заявка 11 5 3 3 16 - 16 18
10. Томь Заявка 10 5 3 2 14 - 12 18
11. Енисей Заявка 9 4 3 2 13 - 12 15
12. Балтика Заявка 10 3 6 1 11 - 7 15
13. Краснодар-2 Заявка 9 4 3 2 12 - 9 15
14. Олимп-Долгопрудный Заявка 9 3 5 1 9 - 7 14
15. Спартак-2 Заявка 11 4 2 5 11 - 13 14
16. Текстильщик Заявка 11 4 2 5 17 - 16 14
17. Металлург Липецк Заявка 11 3 3 5 9 - 16 12
18. Ротор Заявка 10 1 7 2 7 - 9 10
19. ПФК Кубань Заявка 10 3 0 7 6 - 17 9
20. Волгарь Заявка 10 2 1 7 3 - 11 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 10 5 3 2 14 - 13 18
2. Нефтехимик Заявка 10 5 2 3 13 - 10 17
3. СКА-Хабаровск Заявка 11 4 4 3 11 - 10 16
4. Алания Заявка 12 3 6 3 19 - 16 15
5. Балтика Заявка 11 4 3 4 16 - 12 15
6. Факел Заявка 10 4 2 4 17 - 12 14
7. Ротор Заявка 11 3 5 3 15 - 14 14
8. Велес Москва Заявка 10 4 0 6 8 - 9 12
9. Спартак-2 Заявка 10 4 0 6 10 - 23 12
10. Оренбург Заявка 8 3 2 3 9 - 6 11
11. ПФК Кубань Заявка 11 3 2 6 12 - 13 11
12. Волгарь Заявка 11 3 2 6 9 - 14 11
13. Енисей Заявка 12 3 1 8 15 - 23 10
14. Олимп-Долгопрудный Заявка 12 2 4 6 9 - 14 10
15. Акрон Заявка 10 2 3 5 9 - 13 9
16. Краснодар-2 Заявка 12 2 2 8 7 - 19 8
17. Томь Заявка 11 2 2 7 13 - 23 8
18. КАМАЗ Заявка 8 1 4 3 4 - 8 7
19. Металлург Липецк Заявка 10 2 0 8 8 - 30 6
20. Текстильщик Заявка 10 0 4 6 2 - 15 4
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Факел - Оренбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 ноября 2021, осталось 2 дня 5 часов 33 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 55
    Факел 45.5% (25)
    X 27.3% (15)
    Оренбург 27.3% (15)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Факел
    Ничья
    Оренбург
    2.33
    3.29
    3.15
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Факел - Оренбург онлайн


    Прогнозы на матч Факел - Оренбург

    Исход игры
    Факел
    45.5% (25)
    Ничья
    27.3% (15)
    Оренбург
    27.3% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.08% (25)
    Меньше
    51.92% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    71.15% (37)
    Нет
    28.85% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Факел
    27.3% (15)
    1:1 Ничья
    21.8% (12)
    1:0 Факел
    14.5% (8)
    1:2 Оренбург
    14.5% (8)
    0:1 Оренбург
    7.3% (4)
    2:2 Ничья
    3.6% (2)
    2:0 Факел
    3.6% (2)
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    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
    2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
    5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
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