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Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Текстильщик
1:1
Второй тайм: 67'
Торпедо Москва
0'
23' Желтая карточка
Обивалин Сергей
28' Желтая карточка
Кожемякин Олег
0:1
40' Гол
Темников Иван
1:1
49' Гол
Пруцев Егор
55' Желтая карточка
Султонов Мухаммад
67'
Текстильщик
Торпедо Москва

История личных встреч

Текстильщик
Торпедо Москва

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

ФПД
0:0
ФПД
2:1
ФПД
1:3
ФПД
0:0
ФПД
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Текстильщик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гогричиани Гоча 7 0.32
Сергеев Виктор 2 0.09
Губочкин Алексей 2 0.09
Н'Диай Лассана 2 0.09
Стеклов Вадим 1 0.05
Горюшкин Алексей 1 0.05
Бачинский Максим 1 0.05
Мосейчук Илья 1 0.05
Пруцев Егор 1 0.05
Шлёнкин Александр 1 0.05
Avanesyan Benikovich 1 0.05
Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калмыков Амур 11 0.5
Султонов Мухаммад 8 0.36
Лебеденко Игорь 6 0.27
Темников Иван 3 0.14
Померко Алексей 3 0.14
Шумских Алексей 2 0.09
Самсонов Артём Владимирович 2 0.09
Енин Иван 2 0.09
Евдокимов Андрей 2 0.09
Рязанцев Александр 1 0.05
Адаев Владислав 1 0.05
Маркин Михаил 1 (1) 0.05

Карточки

Текстильщик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шведюк Илья 6 1
Сергеев Виктор 5 1
Хрипков Андрей 6 0
Губочкин Алексей 5 0
Гогричиани Гоча 5 0
Стеклов Вадим 4 0
Обивалин Сергей 4 0
Горюшкин Алексей 4 0
Пруцев Егор 4 0
Карпов Вадим 3 0
Макушкин Алексей 3 0
Машуков Хачим 2 0
Мосейчук Илья 2 0
Косицин Сергей 1 0
Бачинский Максим 1 0
Смирнов Алексей Сергеевич 1 0
Шлёнкин Александр 1 0
Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Темников Иван 7 1
Померко Алексей 6 1
Шумских Алексей 6 0
Самсонов Артём Владимирович 5 0
Енин Иван 5 0
Нетфуллин Равиль 4 0
Кожемякин Олег 2 1
Евдокимов Андрей 3 0
Адаев Владислав 1 1
Калмыков Амур 1 1
Рязанцев Александр 2 0
Кравчук Андрей 2 0
Лебеденко Игорь 1 0
Султонов Мухаммад 1 0
Каплиенко Александр 1 0
Полубояринов Данил 1 0
Седько Павел 1 0
Ботнарь Виталий 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
14
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 7
13 Не забивали 12
2
12%
1
7%
1-15
3
18%
3
21%
16-30
2
12%
2
14%
31-45
2
12%
2
14%
46-60
3
18%
5
36%
61-75
5
29%
29%
1
7%
76-90

Пропущено

16
13
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
2
13%
2
15%
1-15
3
19%
3
23%
16-30
1
6%
3
23%
31-45
5
31%
0
0%
46-60
3
19%
2
15%
61-75
2
13%
3
23%
76-90

Забито

3
27
2 В 1-м тайме 11
1 Во 2-м тайме 16
1 Забивали первыми 6
18 Не забивали 11
0
0%
3
11%
1-15
1
33%
4
15%
16-30
1
33%
4
15%
31-45
0
0%
4
15%
46-60
0
0%
6
22%
61-75
1
33%
6
22%
76-90

Пропущено

14
11
10 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
2
14%
2
18%
1-15
3
21%
2
18%
16-30
5
36%
2
18%
31-45
1
7%
1
9%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
2
14%
3
27%
76-90

Забито

20
41
9 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 24
4 Забивали первыми 13
10 Не забивали 2
2
10%
4
10%
1-15
4
20%
7
17%
16-30
3
15%
6
15%
31-45
2
10%
6
15%
46-60
3
15%
11
27%
61-75
6
30%
7
17%
76-90

Пропущено

30
24
16 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 10
14 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 15
4
13%
4
17%
1-15
6
20%
5
21%
16-30
6
20%
5
21%
31-45
6
20%
1
4%
46-60
4
13%
3
13%
61-75
4
13%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Текстильщик
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Текстильщик - Краснодар-2 0:1 Текстильщик - КАМАЗ 4:1 Нефтехимик - Текстильщик 3:1 Текстильщик - Акрон 2:2
Оренбург - Текстильщик 2:0 Текстильщик - Томь 1:1 Факел - Текстильщик 3:0 Текстильщик - Балтика 3:2 Металлург Липецк - Текстильщик 0:0 Текстильщик - Волгарь 1:2 Текстильщик - СКА-Хабаровск 0:3 Текстильщик - Олимп-Долгопрудный 3:1 Текстильщик - Велес Москва 2:0 Алания - Текстильщик 4:0 Текстильщик - Спартак-2 1:2 ПФК Кубань - Текстильщик 1:0 Текстильщик - Енисей 0:1 Металлург Липецк - Текстильщик 1:0 Торпедо Москва - Текстильщик 0:0 Краснодар-2 - Текстильщик 1:1
Торпедо Москва
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Алания - Торпедо Москва 5:1 Спартак-2 - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Ростов 2:0 Торпедо Москва - Енисей 2:1
Велес Москва - Торпедо Москва 3:5 Краснодар-2 - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - КАМАЗ 1:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 1:1 Акрон - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - Оренбург 2:1 Торпедо Москва - Томь 3:3 Торпедо Москва - Факел 2:2 Балтика - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Металлург Липецк 7:1 Чайка - Торпедо Москва 1:0 Волгарь - Торпедо Москва 0:1 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Олимп-Долгопрудный 1:0 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 21 14 2 5 33 - 14 44
2. Торпедо Москва 1:1 Заявка 22 11 9 2 42 - 25 42
3. СКА-Хабаровск Заявка 22 12 4 6 27 - 19 40
4. Факел Заявка 21 12 4 5 37 - 19 40
5. Алания Заявка 21 11 6 4 45 - 24 39
6. Нефтехимик 0:0 Заявка 22 11 4 7 37 - 20 37
7. Акрон Заявка 21 9 5 7 24 - 21 32
8. Балтика Заявка 21 7 9 5 27 - 19 30
9. Велес Москва Заявка 22 9 3 10 24 - 26 30
10. Томь Заявка 22 8 5 9 28 - 35 29
11. КАМАЗ Заявка 22 7 7 8 22 - 23 28
12. Спартак-2 0:0 Заявка 22 8 3 11 21 - 36 27
13. Енисей Заявка 21 7 4 10 28 - 35 25
14. Олимп-Долгопрудный 0:0 Заявка 22 5 10 7 18 - 21 25
15. Ротор 0:1 Заявка 22 4 12 6 22 - 24 24
16. Краснодар-2 0:0 Заявка 22 6 6 10 19 - 28 24
17. ПФК Кубань 0:0 Заявка 22 6 3 13 18 - 30 21
18. Волгарь 1:0 Заявка 22 6 3 13 13 - 25 21
19. Металлург Липецк 0:0 Заявка 22 5 4 13 17 - 46 19
20. Текстильщик 1:1 Заявка 22 4 7 11 20 - 32 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 13 11 0 2 24 - 8 33
2. Факел Заявка 11 8 2 1 20 - 7 26
3. Алания Заявка 9 8 0 1 26 - 8 24
4. СКА-Хабаровск Заявка 11 8 0 3 16 - 9 24
5. Акрон Заявка 11 7 2 2 15 - 8 23
6. Торпедо Москва 1:1 Заявка 11 6 5 0 27 - 11 23
7. КАМАЗ Заявка 13 6 3 4 18 - 14 21
8. Томь Заявка 11 6 3 2 15 - 12 21
9. Нефтехимик 0:0 Заявка 11 6 1 4 24 - 10 19
10. Велес Москва Заявка 11 5 3 3 16 - 16 18
11. Енисей Заявка 9 4 3 2 13 - 12 15
12. Краснодар-2 0:0 Заявка 9 4 3 2 12 - 9 15
13. Спартак-2 0:0 Заявка 12 4 3 5 11 - 13 15
14. Текстильщик 1:1 Заявка 12 4 3 5 18 - 17 15
15. Олимп-Долгопрудный 0:0 Заявка 10 3 6 1 9 - 7 15
16. Балтика Заявка 10 3 6 1 11 - 7 15
17. Металлург Липецк 0:0 Заявка 12 3 4 5 9 - 16 13
18. Волгарь 1:0 Заявка 11 3 1 7 4 - 11 10
19. Ротор 0:1 Заявка 10 1 7 2 7 - 9 10
20. ПФК Кубань 0:0 Заявка 10 3 0 7 6 - 17 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва 1:1 Заявка 11 5 4 2 15 - 14 19
2. Нефтехимик 0:0 Заявка 11 5 3 3 13 - 10 18
3. СКА-Хабаровск Заявка 11 4 4 3 11 - 10 16
4. Алания Заявка 12 3 6 3 19 - 16 15
5. Балтика Заявка 11 4 3 4 16 - 12 15
6. Факел Заявка 10 4 2 4 17 - 12 14
7. Ротор 0:1 Заявка 12 3 5 4 15 - 15 14
8. Велес Москва Заявка 11 4 0 7 8 - 10 12
9. Спартак-2 0:0 Заявка 10 4 0 6 10 - 23 12
10. ПФК Кубань 0:0 Заявка 12 3 3 6 12 - 13 12
11. Оренбург Заявка 8 3 2 3 9 - 6 11
12. Волгарь 1:0 Заявка 11 3 2 6 9 - 14 11
13. Енисей Заявка 12 3 1 8 15 - 23 10
14. Олимп-Долгопрудный 0:0 Заявка 12 2 4 6 9 - 14 10
15. Краснодар-2 0:0 Заявка 13 2 3 8 7 - 19 9
16. Акрон Заявка 10 2 3 5 9 - 13 9
17. Томь Заявка 11 2 2 7 13 - 23 8
18. КАМАЗ Заявка 9 1 4 4 4 - 9 7
19. Металлург Липецк 0:0 Заявка 10 2 0 8 8 - 30 6
20. Текстильщик 1:1 Заявка 10 0 4 6 2 - 15 4
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  • Второй тайм
  • 69'
    Александр Рязанцев выполнил подачу с левого фланга и попал в соперника, но затем сам уже успел на подбор. 
  • 67'
    Султонов предложил себя на правом фланге и мяч получил, но обработать не сумел. Аут для хозяев, которые не особо торопятся выполнять вбрасывание. 
  • 66'
    Затяжную позиционную атаку провели гости, а потом выполнили подачу с правого фланга, с которой справились футболисты "Текстильщика". 
  • Замена
    65'
    Тройная замена произошла в составе "Торпедо". Вместо Кожемякина вышел Рязанцев, вместо Лебеденко появился Калмыков, а Адаева заменил Кравчук. 
  • 64'
    Теперь уже не Пруцев выполнял подачу, а Стеклов, но результат прежний - "Торпедо" снимает верх, выбивая мяч из штрафной площади. 
  • Угловой
    63'
    Вадим Стеклов добирается до лицевой линии и выполняет прострел - от Алексея Шумских мяч уходит на угловой. 
  • 62'
    Горюшкин открылся под передачу на правом фланге и мяч получил, а вот укротить его не сумел, в аут выпустил. 
  • Фол, нарушение
    61'
    Свисток арбитра останавливает атаку "Текстильщика" - Виктор Сергеев подтолкнул Алексея Шумских. 
  • Угловой
    60'
    Пруцев выполнил подачу с углового с правого фланга - Стеклов за мяч зацепился, а вот выполнить точную скидку не сумел. 
  • 59'
    Тигран Аванесян принимает мяч перед штрафной площадкой и сразу же пробивает с правой ноги - круглый разминается со створом ворот. 
  • 58'
    Наступление левым флангом попытались провести хозяева, но безуспешно - Олег Кожемякин вступил в отбор и мячом завладел. 
  • 57'
    Гости окружают чужую штрафную площадку и выполняют серию навесов, но хозяева справляются, выигрывая борьбу в воздухе. 
  • Желтая карточка
    56'
    Снова активен Султонов у чужой штрафной площадки, но обходится без остроты - выпускает мяч за боковую линию и начинает спорить с арбитром, считая, что круглый ушёл от оппонента. Судья терпеть не стал, выписав жёлтую карточку. 
  • 55'
    Мухаммад Султонов встретился с мячом на линии штрафной площадки, а вот пробить не успел, соперники накрыли. 
  • 54'
    Артём Самсонов выполнил верховую передачу по левому флангу и ошибся, отправив мяч за боковую линию. 
  • Угловой
    53'
    Хозяева исполнили корнер с левого фланга - гости отбились, а потом последовал неточный удар из-за штрафной. 
  • 52'
    Много сумбура в действиях футболистов. То одни мячом владеют, то другие - в центре поля идёт обмен ошибками. 
  • Опасный момент
    51'
    "Торпедо" сразу же отвечает опасной атакой, которая завершается ударом с правого края штрафной площадки, но Алексей Смирнов реагирует, отражая мяч вправо. 
  • Описание гола
    50'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-1!!! ПРУЦЕВ!!! Горюшкин прорвался по правому флангу и выполнил прострел в центр штрафной, где Пруцев принял мяч первым касанием, а вторым отправил его под перекладину. 
  • 49'
    Владислав Адаев совершил рывок к чужой штрафной площадке, а потом завозился с мячом и позволил Вадиму Стеклову себя обокрасть. 
  • 48'
    С высокого прессинга хозяева начинают второй тайм, но пока отобрать мяч не получается, внимательно действует "Торпедо" в пас. 
  • Замена
    47'
    В перерыве в составе "Текстильщика" произошла замена. Вместо Ильи Шведюка вышел Александр Шлёнкин. 
  • Второй тайм начался
    46'
    В Иваново стартовала вторая 45-минутка. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Время первого тайма подошло к концу, пока со счётом 1-0 выигрывает "Торпедо". 
  • 45'
    Всем составом гости отходят на свою половину поля и не уже не помышляют об атаке. Главное сохранить перевес до перерыва. 
  • Дополнительное время
    45'
    +2 минуты. 
  • 44'
    И снова игра взрывается. Без центра поля начинают играть футболисты, оставляя много пространства. "Торпедо" сейчас этим пользуется и проводит наступление левым краем, а затем следует навес во вратарскую, где дежурит Алексей Смирнов. 
  • 43'
    Хозяева попробовали организовать быструю атаку левым флангом, которая завершилась неточным кроссом - за лицевую линию ушёл мяч. 
  • 42'
    Абсолютно заслуженный гол забивают гости. В концовке тайма "Текстильщик" начал слишком сильно прижиматься к своим воротам, отказываясь от контратак. 
  • Описание гола
    41'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! ТЕМНИКОВ!!! Султонов выполняет подачу с левого фланга на правый угол вратарской, откуда точный удар в ближний верхний угол наносит Темников. 
  • 40'
    Хозяева справляются с атакой "Торпедо" правым флангом, отправляя мяч за боковую линию. 
  • Офсайд
    39'
    Гости продолжают собирать офсайды - на сей раз рывок по левому флангу оказался преждевременным. 
  • 38'
    В последние минуты "Торпедо" больше работает с мячом, но по-прежнему нет опасных моментов, хотя поединок проходит весьма динамично. 
  • Офсайд
    37'
    Игорь Лебеденко зацепился за мяч после передачи из глубины поля, но мог и не стараться, так как залез в офсайд, о чём лайнсмен и сообщил. 
  • Фол, нарушение
    36'
    Султонов завозился с мячом в центре поля, но сумел его сохранить, заработав штрафной - Пруцев совершил фол. 
  • Угловой
    35'
    Хозяева разыграли угловой на правом фланге, а потом выполнили подачу, с которой справился Александр Довбня. 
  • Травма, повреждение
    34'
    А теперь и медицинская бригада "Торпедо" появляется на поле, чтобы оказать помощь Ивану Темникову - мяч попал в лицо после удара Вадима Карпова. 
  • 33'
    Хозяева разыграли стандарт. Пруцев выполнил передачу в центр на Мосейчука, который вторым касанием нанёс удар и попал в Орехова. 
  • Желтая карточка
    32'
    Гости сравнивают счёт по жёлтым карточкам - Олег Кожемякин играет рукой на правом фланге, за что и получает предупреждение. 
  • Травма, повреждение
    31'
    На сей раз повреждение Виктора Сергеева оказалось более серьёзным, в результате чего потребовался выход медиков на поле. 
  • Фол, нарушение
    30'
    Алексей Шумских грубо встречает Виктора Сергеева на левом фланге, сбивая форварда "Текстильщика". 
  • 29'
    Лебеденко обыграл один в один Хрипкова на правом фланге, а потом выполнил безадресную передачу в центр штрафной площади. 
  • 28'
    Высокий прессинг не приносит московскому клубу успех - "Текстильщик" при помощи коротких передач выходит из-под давления. 
  • Желтая карточка
    27'
    Сергей Обивалин становится обладателем первого "горчичника" в сегодняшнем матче, сбивая на левом фланге Ивана Темникова. 
  • 26'
    Наступление левым флангом попытался провести "Текстильщик". До углового фланга добрался, а выполнить навес не сумел, в аут ушёл мяч.
  • Угловой
    25'
    И сразу же ещё один угловой исполняет "Торпедо", на сей раз с правого фланга, но снова борьба в воздухе остаётся за хозяевами. 
  • 24'
    Исполнили гости угловой с левого фланга - хозяева отбились, а потом с подбора выше перекладины пробил Иван Темников. 
  • Угловой
    23'
    Орехов выполняет передачу в центр с правого края штрафной площадки - Лебеденко пробивает и попадает в соперника, от которого круглый уходит на корнер. 
  • 22'
    Илья Шведюк получает мяч перед штрафной площадкой и сразу же пробивает - попадает в находящегося в нескольких метрах соперника. 
  • 21'
    Алексей Смирнов получил мяч от партнёров, а потом выполнил пас на правый фланг - получилось не очень удобно, но Андрей Хрипков справился с приёмом. 
  • Фол, нарушение
    19'
    Вадим Стеклов срывает атаку "Торпедо" на левом фланге, придерживая руками Мухаммада Султонова - устным предупреждением ограничился арбитр. 
  • 18'
    Илья Мосейчук получает мяч на левом фланге, перед штрафной площадкой, а потом выполняет неточную передачу в центр. 
  • 17'
    Продолжается борьба за инициативу. Команды по очереди проводят атаки, которым пока явно не хватает остроты. 
  • Судья
    16'
    Виктор Сергеев оказался на газоне на своей половине поля, но арбитр разрешил продолжить матч, так как игровой снаряд остался у "Текстильщика". 
  • Угловой
    15'
    Два корнера кряду с разных флангов исполнили хозяева, но навязать борьбу на втором этаже так и не смогли. 
  • Опасный момент
    14'
    Илья Шведюк решается на удар с правого фланга - Александр Довбня не дремлет, переводя мяч на угловой. 
  • Офсайд
    13'
    Иван Темников подключился к атаке правым флангом и мяч получил, а потом услышал свисток судьи - офсайд. 
  • Фол, нарушение
    12'
    Султонов зацепился за мяч около центрального круга, потом закрыл его корпусом и заставил соперника нарушить правила. 
  • 11'
    Команды продолжают пристреливаться. Сейчас Илья Мосейчук пробил с дальней дистанции и в створ не попал. 
  • Фол, нарушение
    10'
    Всё в порядке с Виктором Сергеевым, он возвращается в игру и сразу же нарушает правила в центре поля. 
  • 9'
    Мухаммад Султонов завершает позиционную атаку "Торпедо" дальним ударом, после которого мяч пролетает над перекладиной. 
  • Фол, нарушение
    8'
    Егор Пруцев выполнил подачу со штрафного с левого фланга - скидка состоялась, а вот последующий удар был заблокирован. 
  • Травма, повреждение
    7'
    Виктор Сергеев оказывается на газоне после борьбы с Александром Ореховым на втором этаже. 
  • 6'
    Олег Кожемякин выполнил длинную передачу вперёд со своей половины поля и нашёл лишь соперников. 
  • 5'
    Одну из редких атак проводят хозяева, левым флангом, и получают право на вбрасывание мяча из-за боковой линии. 
  • 4'
    Мухаммад Султонов прошёл по правому флангу, дошёл до штрафной площади и выполнил прострел, который был перехвачен защитником "Текстильщика". 
  • Фол, нарушение
    3'
    Алексей Горюшкин нарушает правила в верховой борьбе с Иваном Темниковым на левом фланге. 
  • 2'
    "Текстильщик" начал с центра поля и выполнил передачу к своей штрафной, где и продолжает владеть мячом. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начинается. 
  • До матча
  • Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча "Текстильщик" - "Торпедо" Москва, которую проведу я - Кирилл Дудник. 
Прогнозы 137
Текстильщик 4.4% (6)
X 9.5% (13)
Торпедо Москва 86.1% (118)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Текстильщик
Ничья
Торпедо Москва
5.24
3.75
1.76
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Где смотреть матч Текстильщик 1:1 Торпедо Москва онлайн


Прогнозы на матч Текстильщик 1:1 Торпедо Москва

Исход игры
Текстильщик
4.4% (6)
Ничья
9.5% (13)
Торпедо Москва
86.1% (118)
Тотал 2.5
Больше
46.67% (63)
Меньше
53.33% (72)
Обе команды забьют
Да
53.33% (72)
Нет
46.67% (63)
Популярный счёт
1:2 Торпедо Москва
36.5% (50)
0:1 Торпедо Москва
24.1% (33)
0:2 Торпедо Москва
16.1% (22)
1:1 Ничья
8.8% (12)
1:3 Торпедо Москва
5.1% (7)
1:0 Текстильщик
2.9% (4)
0:3 Торпедо Москва
1.5% (2)
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