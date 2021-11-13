Теперь уже не Пруцев выполнял подачу, а Стеклов, но результат прежний - "Торпедо" снимает верх, выбивая мяч из штрафной площади.

Тройная замена произошла в составе "Торпедо". Вместо Кожемякина вышел Рязанцев, вместо Лебеденко появился Калмыков, а Адаева заменил Кравчук.

Затяжную позиционную атаку провели гости, а потом выполнили подачу с правого фланга, с которой справились футболисты "Текстильщика".

Султонов предложил себя на правом фланге и мяч получил, но обработать не сумел. Аут для хозяев, которые не особо торопятся выполнять вбрасывание.

Александр Рязанцев выполнил подачу с левого фланга и попал в соперника, но затем сам уже успел на подбор.

В перерыве в составе "Текстильщика" произошла замена. Вместо Ильи Шведюка вышел Александр Шлёнкин.

С высокого прессинга хозяева начинают второй тайм, но пока отобрать мяч не получается, внимательно действует "Торпедо" в пас.

Владислав Адаев совершил рывок к чужой штрафной площадке, а потом завозился с мячом и позволил Вадиму Стеклову себя обокрасть.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-1!!! ПРУЦЕВ!!! Горюшкин прорвался по правому флангу и выполнил прострел в центр штрафной, где Пруцев принял мяч первым касанием, а вторым отправил его под перекладину.

"Торпедо" сразу же отвечает опасной атакой, которая завершается ударом с правого края штрафной площадки, но Алексей Смирнов реагирует, отражая мяч вправо.

Много сумбура в действиях футболистов. То одни мячом владеют, то другие - в центре поля идёт обмен ошибками.

Хозяева исполнили корнер с левого фланга - гости отбились, а потом последовал неточный удар из-за штрафной.

Артём Самсонов выполнил верховую передачу по левому флангу и ошибся, отправив мяч за боковую линию.

Мухаммад Султонов встретился с мячом на линии штрафной площадки, а вот пробить не успел, соперники накрыли.

Снова активен Султонов у чужой штрафной площадки, но обходится без остроты - выпускает мяч за боковую линию и начинает спорить с арбитром, считая, что круглый ушёл от оппонента. Судья терпеть не стал, выписав жёлтую карточку.

Гости окружают чужую штрафную площадку и выполняют серию навесов, но хозяева справляются, выигрывая борьбу в воздухе.

Наступление левым флангом попытались провести хозяева, но безуспешно - Олег Кожемякин вступил в отбор и мячом завладел.

Тигран Аванесян принимает мяч перед штрафной площадкой и сразу же пробивает с правой ноги - круглый разминается со створом ворот.

Пруцев выполнил подачу с углового с правого фланга - Стеклов за мяч зацепился, а вот выполнить точную скидку не сумел.

Горюшкин открылся под передачу на правом фланге и мяч получил, а вот укротить его не сумел, в аут выпустил.

Вадим Стеклов добирается до лицевой линии и выполняет прострел - от Алексея Шумских мяч уходит на угловой.

Первый тайм

— Время первого тайма подошло к концу, пока со счётом 1-0 выигрывает "Торпедо".

45' Всем составом гости отходят на свою половину поля и не уже не помышляют об атаке. Главное сохранить перевес до перерыва.

45' +2 минуты.

44' И снова игра взрывается. Без центра поля начинают играть футболисты, оставляя много пространства. "Торпедо" сейчас этим пользуется и проводит наступление левым краем, а затем следует навес во вратарскую, где дежурит Алексей Смирнов.

43' Хозяева попробовали организовать быструю атаку левым флангом, которая завершилась неточным кроссом - за лицевую линию ушёл мяч.

42' Абсолютно заслуженный гол забивают гости. В концовке тайма "Текстильщик" начал слишком сильно прижиматься к своим воротам, отказываясь от контратак.

41' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! ТЕМНИКОВ!!! Султонов выполняет подачу с левого фланга на правый угол вратарской, откуда точный удар в ближний верхний угол наносит Темников.

40' Хозяева справляются с атакой "Торпедо" правым флангом, отправляя мяч за боковую линию.

39' Гости продолжают собирать офсайды - на сей раз рывок по левому флангу оказался преждевременным.

38' В последние минуты "Торпедо" больше работает с мячом, но по-прежнему нет опасных моментов, хотя поединок проходит весьма динамично.

37' Игорь Лебеденко зацепился за мяч после передачи из глубины поля, но мог и не стараться, так как залез в офсайд, о чём лайнсмен и сообщил.

36' Султонов завозился с мячом в центре поля, но сумел его сохранить, заработав штрафной - Пруцев совершил фол.

35' Хозяева разыграли угловой на правом фланге, а потом выполнили подачу, с которой справился Александр Довбня.

34' А теперь и медицинская бригада "Торпедо" появляется на поле, чтобы оказать помощь Ивану Темникову - мяч попал в лицо после удара Вадима Карпова.

33' Хозяева разыграли стандарт. Пруцев выполнил передачу в центр на Мосейчука, который вторым касанием нанёс удар и попал в Орехова.

32' Гости сравнивают счёт по жёлтым карточкам - Олег Кожемякин играет рукой на правом фланге, за что и получает предупреждение.

31' На сей раз повреждение Виктора Сергеева оказалось более серьёзным, в результате чего потребовался выход медиков на поле.

30' Алексей Шумских грубо встречает Виктора Сергеева на левом фланге, сбивая форварда "Текстильщика".

29' Лебеденко обыграл один в один Хрипкова на правом фланге, а потом выполнил безадресную передачу в центр штрафной площади.

28' Высокий прессинг не приносит московскому клубу успех - "Текстильщик" при помощи коротких передач выходит из-под давления.

27' Сергей Обивалин становится обладателем первого "горчичника" в сегодняшнем матче, сбивая на левом фланге Ивана Темникова.

26' Наступление левым флангом попытался провести "Текстильщик". До углового фланга добрался, а выполнить навес не сумел, в аут ушёл мяч.

25' И сразу же ещё один угловой исполняет "Торпедо", на сей раз с правого фланга, но снова борьба в воздухе остаётся за хозяевами.

24' Исполнили гости угловой с левого фланга - хозяева отбились, а потом с подбора выше перекладины пробил Иван Темников.

23' Орехов выполняет передачу в центр с правого края штрафной площадки - Лебеденко пробивает и попадает в соперника, от которого круглый уходит на корнер.

22' Илья Шведюк получает мяч перед штрафной площадкой и сразу же пробивает - попадает в находящегося в нескольких метрах соперника.

21' Алексей Смирнов получил мяч от партнёров, а потом выполнил пас на правый фланг - получилось не очень удобно, но Андрей Хрипков справился с приёмом.

19' Вадим Стеклов срывает атаку "Торпедо" на левом фланге, придерживая руками Мухаммада Султонова - устным предупреждением ограничился арбитр.

18' Илья Мосейчук получает мяч на левом фланге, перед штрафной площадкой, а потом выполняет неточную передачу в центр.

17' Продолжается борьба за инициативу. Команды по очереди проводят атаки, которым пока явно не хватает остроты.

16' Виктор Сергеев оказался на газоне на своей половине поля, но арбитр разрешил продолжить матч, так как игровой снаряд остался у "Текстильщика".

15' Два корнера кряду с разных флангов исполнили хозяева, но навязать борьбу на втором этаже так и не смогли.

14' Илья Шведюк решается на удар с правого фланга - Александр Довбня не дремлет, переводя мяч на угловой.

13' Иван Темников подключился к атаке правым флангом и мяч получил, а потом услышал свисток судьи - офсайд.

12' Султонов зацепился за мяч около центрального круга, потом закрыл его корпусом и заставил соперника нарушить правила.

11' Команды продолжают пристреливаться. Сейчас Илья Мосейчук пробил с дальней дистанции и в створ не попал.

10' Всё в порядке с Виктором Сергеевым, он возвращается в игру и сразу же нарушает правила в центре поля.

9' Мухаммад Султонов завершает позиционную атаку "Торпедо" дальним ударом, после которого мяч пролетает над перекладиной.

8' Егор Пруцев выполнил подачу со штрафного с левого фланга - скидка состоялась, а вот последующий удар был заблокирован.

7' Виктор Сергеев оказывается на газоне после борьбы с Александром Ореховым на втором этаже.

6' Олег Кожемякин выполнил длинную передачу вперёд со своей половины поля и нашёл лишь соперников.

5' Одну из редких атак проводят хозяева, левым флангом, и получают право на вбрасывание мяча из-за боковой линии.

4' Мухаммад Султонов прошёл по правому флангу, дошёл до штрафной площади и выполнил прострел, который был перехвачен защитником "Текстильщика".

3' Алексей Горюшкин нарушает правила в верховой борьбе с Иваном Темниковым на левом фланге.

2' "Текстильщик" начал с центра поля и выполнил передачу к своей штрафной, где и продолжает владеть мячом.