Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022
Позже
История личных встреч
Текстильщик
Торпедо Москва
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Текстильщик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гогричиани Гоча
|7
|0.33
|Сергеев Виктор
|2
|0.1
|Губочкин Алексей
|2
|0.1
|Н'Диай Лассана
|2
|0.1
|Стеклов Вадим
|1
|0.05
|Горюшкин Алексей
|1
|0.05
|Бачинский Максим
|1
|0.05
|Мосейчук Илья
|1
|0.05
|Шлёнкин Александр
|1
|0.05
|Avanesyan Benikovich
|1
|0.05
Торпедо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Калмыков Амур
|11
|0.52
|Султонов Мухаммад
|8
|0.38
|Лебеденко Игорь
|6
|0.29
|Померко Алексей
|3
|0.14
|Темников Иван
|2
|0.1
|Шумских Алексей
|2
|0.1
|Самсонов Артём Владимирович
|2
|0.1
|Енин Иван
|2
|0.1
|Евдокимов Андрей
|2
|0.1
|Рязанцев Александр
|1
|0.05
|Адаев Владислав
|1
|0.05
|Маркин Михаил
|1 (1)
|0.05
Карточки
Текстильщик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шведюк Илья
|6
|1
|Сергеев Виктор
|5
|1
|Хрипков Андрей
|6
|0
|Губочкин Алексей
|5
|0
|Гогричиани Гоча
|5
|0
|Стеклов Вадим
|4
|0
|Горюшкин Алексей
|4
|0
|Пруцев Егор
|4
|0
|Карпов Вадим
|3
|0
|Обивалин Сергей
|3
|0
|Макушкин Алексей
|3
|0
|Машуков Хачим
|2
|0
|Мосейчук Илья
|2
|0
|Косицин Сергей
|1
|0
|Бачинский Максим
|1
|0
|Смирнов Алексей Сергеевич
|1
|0
|Шлёнкин Александр
|1
|0
Торпедо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Темников Иван
|7
|1
|Померко Алексей
|6
|1
|Шумских Алексей
|6
|0
|Самсонов Артём Владимирович
|5
|0
|Енин Иван
|5
|0
|Нетфуллин Равиль
|4
|0
|Евдокимов Андрей
|3
|0
|Адаев Владислав
|1
|1
|Кожемякин Олег
|1
|1
|Калмыков Амур
|1
|1
|Рязанцев Александр
|2
|0
|Кравчук Андрей
|2
|0
|Лебеденко Игорь
|1
|0
|Султонов Мухаммад
|1
|0
|Каплиенко Александр
|1
|0
|Полубояринов Данил
|1
|0
|Седько Павел
|1
|0
|Ботнарь Виталий
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
14
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 7
13 Не забивали 12
2
12%
1
7%
1-15
3
18%
3
21%
16-30
2
12%
2
14%
31-45
2
12%
2
14%
46-60
3
18%
5
36%
61-75
5
29%
29%
1
7%
76-90
Пропущено
16
13
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
2
13%
2
15%
1-15
3
19%
3
23%
16-30
1
6%
3
23%
31-45
5
31%
0
0%
46-60
3
19%
2
15%
61-75
2
13%
3
23%
76-90
Забито
3
27
2 В 1-м тайме 11
1 Во 2-м тайме 16
1 Забивали первыми 6
18 Не забивали 11
0
0%
3
11%
1-15
1
33%
4
15%
16-30
1
33%
4
15%
31-45
0
0%
4
15%
46-60
0
0%
6
22%
61-75
1
33%
6
22%
76-90
Пропущено
14
11
10 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
2
14%
2
18%
1-15
3
21%
2
18%
16-30
5
36%
2
18%
31-45
1
7%
1
9%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
2
14%
3
27%
76-90
Забито
20
41
9 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 24
4 Забивали первыми 13
10 Не забивали 2
2
10%
4
10%
1-15
4
20%
7
17%
16-30
3
15%
6
15%
31-45
2
10%
6
15%
46-60
3
15%
11
27%
61-75
6
30%
7
17%
76-90
Пропущено
30
24
16 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 10
14 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 15
4
13%
4
17%
1-15
6
20%
5
21%
16-30
6
20%
5
21%
31-45
6
20%
1
4%
46-60
4
13%
3
13%
61-75
4
13%
6
25%
76-90
Результаты последних матчей
Текстильщик
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Текстильщик - Краснодар-2 0:1 Текстильщик - КАМАЗ 4:1 Нефтехимик - Текстильщик 3:1 Текстильщик - Акрон 2:2
Оренбург - Текстильщик 2:0 Текстильщик - Томь 1:1 Факел - Текстильщик 3:0 Текстильщик - Балтика 3:2 Металлург Липецк - Текстильщик 0:0 Текстильщик - Волгарь 1:2 Текстильщик - СКА-Хабаровск 0:3 Текстильщик - Олимп-Долгопрудный 3:1 Текстильщик - Велес Москва 2:0 Алания - Текстильщик 4:0 Текстильщик - Спартак-2 1:2 ПФК Кубань - Текстильщик 1:0 Текстильщик - Енисей 0:1 Металлург Липецк - Текстильщик 1:0 Торпедо Москва - Текстильщик 0:0 Краснодар-2 - Текстильщик 1:1
Торпедо Москва
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Алания - Торпедо Москва 5:1 Спартак-2 - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Ростов 2:0 Торпедо Москва - Енисей 2:1
Велес Москва - Торпедо Москва 3:5 Краснодар-2 - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - КАМАЗ 1:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 1:1 Акрон - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - Оренбург 2:1 Торпедо Москва - Томь 3:3 Торпедо Москва - Факел 2:2 Балтика - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Металлург Липецк 7:1 Чайка - Торпедо Москва 1:0 Волгарь - Торпедо Москва 0:1 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Олимп-Долгопрудный 1:0 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|21
|14
|2
|5
|33 - 14
|44
|2.
|Торпедо Москва
|Заявка
|21
|11
|8
|2
|41 - 24
|41
|3.
|Факел
|Заявка
|21
|12
|4
|5
|37 - 19
|40
|4.
|Алания
|Заявка
|21
|11
|6
|4
|45 - 24
|39
|5.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|26 - 19
|37
|6.
|Нефтехимик
|Заявка
|21
|11
|3
|7
|37 - 20
|36
|7.
|Акрон
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|24 - 21
|32
|8.
|Балтика
|Заявка
|21
|7
|9
|5
|27 - 19
|30
|9.
|Велес Москва
|Заявка
|21
|9
|3
|9
|24 - 25
|30
|10.
|КАМАЗ
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|22 - 22
|28
|11.
|Спартак-2
|Заявка
|21
|8
|2
|11
|21 - 36
|26
|12.
|Томь
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|27 - 35
|26
|13.
|Енисей
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|28 - 35
|25
|14.
|Ротор
|Заявка
|21
|4
|12
|5
|22 - 23
|24
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|21
|5
|9
|7
|18 - 21
|24
|16.
|Краснодар-2
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|19 - 28
|23
|17.
|ПФК Кубань
|Заявка
|21
|6
|2
|13
|18 - 30
|20
|18.
|Металлург Липецк
|Заявка
|21
|5
|3
|13
|17 - 46
|18
|19.
|Волгарь
|Заявка
|21
|5
|3
|13
|12 - 25
|18
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|21
|4
|6
|11
|19 - 31
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|13
|11
|0
|2
|24 - 8
|33
|2.
|Факел
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|20 - 7
|26
|3.
|Алания
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|26 - 8
|24
|4.
|Акрон
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|15 - 8
|23
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|27 - 11
|23
|6.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|15 - 9
|21
|7.
|КАМАЗ
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 14
|21
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|24 - 10
|19
|9.
|Велес Москва
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 16
|18
|10.
|Томь
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|14 - 12
|18
|11.
|Енисей
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 12
|15
|12.
|Балтика
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|11 - 7
|15
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|14.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|9 - 7
|14
|15.
|Спартак-2
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|11 - 13
|14
|16.
|Текстильщик
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 16
|14
|17.
|Металлург Липецк
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 16
|12
|18.
|Ротор
|Заявка
|10
|1
|7
|2
|7 - 9
|10
|19.
|ПФК Кубань
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|6 - 17
|9
|20.
|Волгарь
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|3 - 11
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|14 - 13
|18
|2.
|Нефтехимик
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 10
|17
|3.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 10
|16
|4.
|Алания
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|19 - 16
|15
|5.
|Балтика
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 12
|15
|6.
|Факел
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 12
|14
|7.
|Ротор
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 14
|14
|8.
|Велес Москва
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|8 - 9
|12
|9.
|Спартак-2
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|10 - 23
|12
|10.
|Оренбург
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 6
|11
|11.
|ПФК Кубань
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 13
|11
|12.
|Волгарь
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|9 - 14
|11
|13.
|Енисей
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|15 - 23
|10
|14.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 14
|10
|15.
|Акрон
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 13
|9
|16.
|Краснодар-2
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 19
|8
|17.
|Томь
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|13 - 23
|8
|18.
|КАМАЗ
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|4 - 8
|7
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|8 - 30
|6
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|2 - 15
|4
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Прогнозы на матч Текстильщик - Торпедо Москва
Исход игры
Текстильщик
5.7% (3)
Ничья
15.1% (8)
Торпедо Москва
79.2% (42)
Тотал 2.5
Больше
45.28% (24)
Меньше
54.72% (29)
Обе команды забьют
Да
58.49% (31)
Нет
41.51% (22)
Популярный счёт
1:2 Торпедо Москва
35.8% (19)
0:1 Торпедо Москва
26.4% (14)
1:1 Ничья
15.1% (8)
0:2 Торпедо Москва
7.5% (4)
1:3 Торпедо Москва
5.7% (3)
1:0 Текстильщик
3.8% (2)
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