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Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Текстильщик
 
Позже
Торпедо Москва

История личных встреч

Текстильщик
Торпедо Москва

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

ФПД
0:0
ФПД
2:1
ФПД
1:3
ФПД
0:0
ФПД
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Текстильщик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гогричиани Гоча 7 0.33
Сергеев Виктор 2 0.1
Губочкин Алексей 2 0.1
Н'Диай Лассана 2 0.1
Стеклов Вадим 1 0.05
Горюшкин Алексей 1 0.05
Бачинский Максим 1 0.05
Мосейчук Илья 1 0.05
Шлёнкин Александр 1 0.05
Avanesyan Benikovich 1 0.05
Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калмыков Амур 11 0.52
Султонов Мухаммад 8 0.38
Лебеденко Игорь 6 0.29
Померко Алексей 3 0.14
Темников Иван 2 0.1
Шумских Алексей 2 0.1
Самсонов Артём Владимирович 2 0.1
Енин Иван 2 0.1
Евдокимов Андрей 2 0.1
Рязанцев Александр 1 0.05
Адаев Владислав 1 0.05
Маркин Михаил 1 (1) 0.05

Карточки

Текстильщик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шведюк Илья 6 1
Сергеев Виктор 5 1
Хрипков Андрей 6 0
Губочкин Алексей 5 0
Гогричиани Гоча 5 0
Стеклов Вадим 4 0
Горюшкин Алексей 4 0
Пруцев Егор 4 0
Карпов Вадим 3 0
Обивалин Сергей 3 0
Макушкин Алексей 3 0
Машуков Хачим 2 0
Мосейчук Илья 2 0
Косицин Сергей 1 0
Бачинский Максим 1 0
Смирнов Алексей Сергеевич 1 0
Шлёнкин Александр 1 0
Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Темников Иван 7 1
Померко Алексей 6 1
Шумских Алексей 6 0
Самсонов Артём Владимирович 5 0
Енин Иван 5 0
Нетфуллин Равиль 4 0
Евдокимов Андрей 3 0
Адаев Владислав 1 1
Кожемякин Олег 1 1
Калмыков Амур 1 1
Рязанцев Александр 2 0
Кравчук Андрей 2 0
Лебеденко Игорь 1 0
Султонов Мухаммад 1 0
Каплиенко Александр 1 0
Полубояринов Данил 1 0
Седько Павел 1 0
Ботнарь Виталий 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
14
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 7
13 Не забивали 12
2
12%
1
7%
1-15
3
18%
3
21%
16-30
2
12%
2
14%
31-45
2
12%
2
14%
46-60
3
18%
5
36%
61-75
5
29%
29%
1
7%
76-90

Пропущено

16
13
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
2
13%
2
15%
1-15
3
19%
3
23%
16-30
1
6%
3
23%
31-45
5
31%
0
0%
46-60
3
19%
2
15%
61-75
2
13%
3
23%
76-90

Забито

3
27
2 В 1-м тайме 11
1 Во 2-м тайме 16
1 Забивали первыми 6
18 Не забивали 11
0
0%
3
11%
1-15
1
33%
4
15%
16-30
1
33%
4
15%
31-45
0
0%
4
15%
46-60
0
0%
6
22%
61-75
1
33%
6
22%
76-90

Пропущено

14
11
10 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
2
14%
2
18%
1-15
3
21%
2
18%
16-30
5
36%
2
18%
31-45
1
7%
1
9%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
2
14%
3
27%
76-90

Забито

20
41
9 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 24
4 Забивали первыми 13
10 Не забивали 2
2
10%
4
10%
1-15
4
20%
7
17%
16-30
3
15%
6
15%
31-45
2
10%
6
15%
46-60
3
15%
11
27%
61-75
6
30%
7
17%
76-90

Пропущено

30
24
16 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 10
14 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 15
4
13%
4
17%
1-15
6
20%
5
21%
16-30
6
20%
5
21%
31-45
6
20%
1
4%
46-60
4
13%
3
13%
61-75
4
13%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Текстильщик
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Текстильщик - Краснодар-2 0:1 Текстильщик - КАМАЗ 4:1 Нефтехимик - Текстильщик 3:1 Текстильщик - Акрон 2:2
Оренбург - Текстильщик 2:0 Текстильщик - Томь 1:1 Факел - Текстильщик 3:0 Текстильщик - Балтика 3:2 Металлург Липецк - Текстильщик 0:0 Текстильщик - Волгарь 1:2 Текстильщик - СКА-Хабаровск 0:3 Текстильщик - Олимп-Долгопрудный 3:1 Текстильщик - Велес Москва 2:0 Алания - Текстильщик 4:0 Текстильщик - Спартак-2 1:2 ПФК Кубань - Текстильщик 1:0 Текстильщик - Енисей 0:1 Металлург Липецк - Текстильщик 1:0 Торпедо Москва - Текстильщик 0:0 Краснодар-2 - Текстильщик 1:1
Торпедо Москва
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Алания - Торпедо Москва 5:1 Спартак-2 - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Ростов 2:0 Торпедо Москва - Енисей 2:1
Велес Москва - Торпедо Москва 3:5 Краснодар-2 - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - КАМАЗ 1:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 1:1 Акрон - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - Оренбург 2:1 Торпедо Москва - Томь 3:3 Торпедо Москва - Факел 2:2 Балтика - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Металлург Липецк 7:1 Чайка - Торпедо Москва 1:0 Волгарь - Торпедо Москва 0:1 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Олимп-Долгопрудный 1:0 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 21 14 2 5 33 - 14 44
2. Торпедо Москва Заявка 21 11 8 2 41 - 24 41
3. Факел Заявка 21 12 4 5 37 - 19 40
4. Алания Заявка 21 11 6 4 45 - 24 39
5. СКА-Хабаровск Заявка 21 11 4 6 26 - 19 37
6. Нефтехимик Заявка 21 11 3 7 37 - 20 36
7. Акрон Заявка 21 9 5 7 24 - 21 32
8. Балтика Заявка 21 7 9 5 27 - 19 30
9. Велес Москва Заявка 21 9 3 9 24 - 25 30
10. КАМАЗ Заявка 21 7 7 7 22 - 22 28
11. Спартак-2 Заявка 21 8 2 11 21 - 36 26
12. Томь Заявка 21 7 5 9 27 - 35 26
13. Енисей Заявка 21 7 4 10 28 - 35 25
14. Ротор Заявка 21 4 12 5 22 - 23 24
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 21 5 9 7 18 - 21 24
16. Краснодар-2 Заявка 21 6 5 10 19 - 28 23
17. ПФК Кубань Заявка 21 6 2 13 18 - 30 20
18. Металлург Липецк Заявка 21 5 3 13 17 - 46 18
19. Волгарь Заявка 21 5 3 13 12 - 25 18
20. Текстильщик Заявка 21 4 6 11 19 - 31 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 13 11 0 2 24 - 8 33
2. Факел Заявка 11 8 2 1 20 - 7 26
3. Алания Заявка 9 8 0 1 26 - 8 24
4. Акрон Заявка 11 7 2 2 15 - 8 23
5. Торпедо Москва Заявка 11 6 5 0 27 - 11 23
6. СКА-Хабаровск Заявка 10 7 0 3 15 - 9 21
7. КАМАЗ Заявка 13 6 3 4 18 - 14 21
8. Нефтехимик Заявка 11 6 1 4 24 - 10 19
9. Велес Москва Заявка 11 5 3 3 16 - 16 18
10. Томь Заявка 10 5 3 2 14 - 12 18
11. Енисей Заявка 9 4 3 2 13 - 12 15
12. Балтика Заявка 10 3 6 1 11 - 7 15
13. Краснодар-2 Заявка 9 4 3 2 12 - 9 15
14. Олимп-Долгопрудный Заявка 9 3 5 1 9 - 7 14
15. Спартак-2 Заявка 11 4 2 5 11 - 13 14
16. Текстильщик Заявка 11 4 2 5 17 - 16 14
17. Металлург Липецк Заявка 11 3 3 5 9 - 16 12
18. Ротор Заявка 10 1 7 2 7 - 9 10
19. ПФК Кубань Заявка 10 3 0 7 6 - 17 9
20. Волгарь Заявка 10 2 1 7 3 - 11 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 10 5 3 2 14 - 13 18
2. Нефтехимик Заявка 10 5 2 3 13 - 10 17
3. СКА-Хабаровск Заявка 11 4 4 3 11 - 10 16
4. Алания Заявка 12 3 6 3 19 - 16 15
5. Балтика Заявка 11 4 3 4 16 - 12 15
6. Факел Заявка 10 4 2 4 17 - 12 14
7. Ротор Заявка 11 3 5 3 15 - 14 14
8. Велес Москва Заявка 10 4 0 6 8 - 9 12
9. Спартак-2 Заявка 10 4 0 6 10 - 23 12
10. Оренбург Заявка 8 3 2 3 9 - 6 11
11. ПФК Кубань Заявка 11 3 2 6 12 - 13 11
12. Волгарь Заявка 11 3 2 6 9 - 14 11
13. Енисей Заявка 12 3 1 8 15 - 23 10
14. Олимп-Долгопрудный Заявка 12 2 4 6 9 - 14 10
15. Акрон Заявка 10 2 3 5 9 - 13 9
16. Краснодар-2 Заявка 12 2 2 8 7 - 19 8
17. Томь Заявка 11 2 2 7 13 - 23 8
18. КАМАЗ Заявка 8 1 4 3 4 - 8 7
19. Металлург Липецк Заявка 10 2 0 8 8 - 30 6
20. Текстильщик Заявка 10 0 4 6 2 - 15 4
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Текстильщик - Торпедо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 ноября 2021, осталось 2 дня 3 часа 33 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 53
    Текстильщик 5.7% (3)
    X 15.1% (8)
    Торпедо Москва 79.2% (42)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Текстильщик
    Ничья
    Торпедо Москва
    6.25
    4.00
    1.57
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Текстильщик - Торпедо Москва онлайн


    Прогнозы на матч Текстильщик - Торпедо Москва

    Исход игры
    Текстильщик
    5.7% (3)
    Ничья
    15.1% (8)
    Торпедо Москва
    79.2% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.28% (24)
    Меньше
    54.72% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    58.49% (31)
    Нет
    41.51% (22)
    Популярный счёт
    1:2 Торпедо Москва
    35.8% (19)
    0:1 Торпедо Москва
    26.4% (14)
    1:1 Ничья
    15.1% (8)
    0:2 Торпедо Москва
    7.5% (4)
    1:3 Торпедо Москва
    5.7% (3)
    1:0 Текстильщик
    3.8% (2)
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    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
    2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
    5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
    8 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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