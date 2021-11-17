Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022
0:0
Первый тайм: 12'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Лаук МаксимПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Абдоков НуриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
95 Петров ИльяПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Шалаев ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Евдокимов Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Кочиев ХетагЗащитник
-
19 Бутаев АллонЗащитник
-
22 Цараев АланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Дзахов ДавидПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гогниев Спартак
История личных встреч
ПФК Кубань
Алания
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
6 матчей
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПФК Кубань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Козлов Андрей
|3
|0.13
|Алейников Василий
|3
|0.13
|Петров Илья
|2 (1)
|0.09
|Лобкарёв Владимир
|1
|0.04
|Таказов Сослан
|1
|0.04
|Саркисов Артур
|1
|0.04
|Гурфов Азамат
|1
|0.04
|Лаук Максим
|1
|0.04
|Грицаенко Алексей
|1
|0.04
|Сидоров Максим
|1
|0.04
|Кармаев Никита
|1
|0.04
|Абдоков Нури
|1
|0.04
|Дышеков Аслан
|1 (1)
|0.04
Алания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Машуков Ислам
|8
|0.35
|Гурциев Батраз
|6
|0.26
|Гиоргобиани Николай
|6
|0.26
|Кобесов Давид
|5
|0.22
|Хабалов Алан
|3
|0.13
|Эльдарушев Абу-Саид
|3
|0.13
|Багаев Алан
|2
|0.09
|Татаев Алексей II
|2
|0.09
|Магомедов Бутта
|2
|0.09
|Хадарцев Батраз
|2 (1)
|0.09
|Засеев Азамат
|1
|0.04
|Хубулов Владимир
|1
|0.04
|Бутаев Аллон
|1
|0.04
|Шавлохов Давид
|1
|0.04
|Хосонов Хетаг
|1 (1)
|0.04
Карточки
ПФК Кубань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Таказов Сослан
|8
|0
|Кармаев Никита
|6
|1
|Абдоков Нури
|6
|0
|Петров Илья
|4
|1
|Безденежных Игорь
|4
|1
|Гиголаев Роланд
|5
|0
|Сидоров Максим
|3
|1
|Шалаев Олег
|4
|0
|Гурфов Азамат
|4
|0
|Грицаенко Алексей
|4
|0
|Климов Кирилл
|4
|0
|Дышеков Аслан
|3
|0
|Гапон Евгений
|3
|0
|Лаук Максим
|3
|0
|Эдиев Исмаил
|2
|0
|Часовских Андрей
|2
|0
|Рыбин Алексей
|2
|0
|Алейников Василий
|2
|0
|Гиголаев Ника
|2
|0
|Логашов Арсений
|1
|0
|Саркисов Артур
|1
|0
|Поликутин Илья
|1
|0
Алания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хосонов Хетаг
|8
|1
|Багаев Алан
|7
|0
|Кочиев Хетаг
|5
|1
|Цараев Алан
|6
|0
|Шавлохов Давид
|6
|0
|Хубулов Владимир
|4
|1
|Магомедов Бутта
|5
|0
|Хабалов Алан
|4
|0
|Хугаев Алан
|4
|0
|Кобесов Давид
|4
|0
|Татаев Алексей II
|2
|1
|Гиоргобиани Николай
|3
|0
|Солдатенко Ростислав
|2
|0
|Машуков Ислам
|2
|0
|Гурциев Батраз
|2
|0
|Бутаев Аллон
|2
|0
|Эльдарушев Абу-Саид
|2
|0
|Засеев Азамат
|1
|0
|Качмазов Сослан
|1
|0
|Кокоев Батрадз
|1
|0
|Сосранов Рустам
|1
|0
|Кобесов Дмитрий
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
18
2 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
17 Не забивали 12
0
0%
3
17%
1-15
1
17%
5
28%
16-30
1
17%
2
11%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
1
17%
1
6%
61-75
3
50%
3
17%
76-90
Пропущено
17
17
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
1
6%
7
41%
1-15
2
12%
1
6%
16-30
4
24%
1
6%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
2
12%
2
12%
61-75
5
29%
29%
6
35%
76-90
Забито
13
26
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 7
16 Не забивали 12
6
46%
4
15%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
1
8%
3
12%
31-45
2
15%
2
8%
46-60
2
15%
5
19%
61-75
2
15%
9
35%
76-90
Пропущено
12
11
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
1
8%
1
9%
1-15
2
17%
3
27%
16-30
2
17%
2
18%
31-45
2
17%
1
9%
46-60
2
17%
3
27%
61-75
3
25%
1
9%
76-90
Забито
19
44
9 В 1-м тайме 20
10 Во 2-м тайме 24
8 Забивали первыми 11
11 Не забивали 2
6
32%
7
16%
1-15
1
5%
8
18%
16-30
2
11%
5
11%
31-45
2
11%
6
14%
46-60
3
16%
6
14%
61-75
5
26%
12
27%
76-90
Пропущено
29
28
12 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 17
2
7%
8
29%
1-15
4
14%
4
14%
16-30
6
21%
3
11%
31-45
5
17%
1
4%
46-60
4
14%
5
18%
61-75
8
28%
7
25%
76-90
Результаты последних матчей
ПФК Кубань
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Спартак-2 - ПФК Кубань 0:0 Велес Москва - ПФК Кубань 1:0 ПФК Кубань - Енисей 2:1 ПФК Кубань - Краснодар 3:0
Краснодар-2 - ПФК Кубань 1:2 ПФК Кубань - КАМАЗ 1:0 Ротор - ПФК Кубань 1:3 ПФК Кубань - Нефтехимик 0:2 Акрон - ПФК Кубань 1:0 ПФК Кубань - Оренбург 0:1 Томь - ПФК Кубань 2:1 ПФК Кубань - Факел 0:4 Балтика - ПФК Кубань 0:0 ПФК Кубань - Металлург Липецк 0:3 Волгарь - ПФК Кубань 0:2 СКА-Хабаровск - ПФК Кубань 1:0 Ленинградец - ПФК Кубань 1:0 Олимп-Долгопрудный - ПФК Кубань 1:0 ПФК Кубань - Текстильщик 1:0 Алания - ПФК Кубань 3:2
Алания
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Алания - Енисей 1:2 Алания - Торпедо Москва 5:1 Алания - Краснодар-2 2:1 Алания - Уфа 2:0
Ротор - Алания 0:0 Алания - Нефтехимик 2:3 Акрон - Алания 2:1 Алания - Оренбург 1:0 Томь - Алания 1:3 Алания - Факел 1:0 Балтика - Алания 1:1 Алания - Металлург Липецк 5:0 Волгарь - Алания 1:1 Алания - СКА-Хабаровск 3:1 Олимп-Долгопрудный - Алания 1:1 Алания - Текстильщик 4:0 Легион-Динамо - Алания 2:3 Велес Москва - Алания 2:2 Спартак-2 - Алания 3:2 Алания - ПФК Кубань 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|23
|15
|2
|6
|35 - 16
|47
|2.
|Факел
|0:0 Заявка
|23
|13
|5
|5
|38 - 19
|44
|3.
|Торпедо Москва
|Заявка
|23
|11
|10
|2
|45 - 28
|43
|4.
|Алания
|0:0 Заявка
|23
|11
|7
|5
|46 - 26
|40
|5.
|СКА-Хабаровск
|0:2 Заявка
|23
|12
|4
|7
|27 - 21
|40
|6.
|Нефтехимик
|0:0 Заявка
|23
|12
|4
|7
|39 - 21
|40
|7.
|Балтика
|0:0 Заявка
|23
|8
|10
|5
|29 - 19
|34
|8.
|Акрон
|0:0 Заявка
|23
|9
|6
|8
|24 - 23
|33
|9.
|Енисей
|Заявка
|23
|9
|4
|10
|33 - 36
|31
|10.
|Велес Москва
|Заявка
|22
|9
|3
|10
|24 - 26
|30
|11.
|КАМАЗ
|0:0 Заявка
|23
|7
|8
|8
|22 - 23
|29
|12.
|Краснодар-2
|2:0 Заявка
|23
|8
|5
|10
|22 - 28
|29
|13.
|Томь
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|29 - 37
|29
|14.
|Спартак-2
|Заявка
|22
|8
|3
|11
|21 - 36
|27
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|23
|5
|10
|8
|21 - 25
|25
|16.
|Ротор
|Заявка
|23
|4
|12
|7
|22 - 26
|24
|17.
|ПФК Кубань
|0:0 Заявка
|23
|6
|4
|13
|18 - 30
|22
|18.
|Волгарь
|0:0 Заявка
|23
|6
|4
|13
|14 - 25
|22
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|23
|6
|3
|14
|19 - 48
|21
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|23
|4
|7
|12
|20 - 35
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|14
|12
|0
|2
|26 - 9
|36
|2.
|Факел
|0:0 Заявка
|12
|9
|2
|1
|21 - 7
|29
|3.
|Алания
|0:0 Заявка
|10
|8
|0
|2
|27 - 10
|24
|4.
|СКА-Хабаровск
|0:2 Заявка
|11
|8
|0
|3
|16 - 9
|24
|5.
|Акрон
|0:0 Заявка
|12
|7
|3
|2
|15 - 8
|24
|6.
|Торпедо Москва
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|27 - 11
|23
|7.
|КАМАЗ
|0:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|18 - 14
|22
|8.
|Томь
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|15 - 12
|21
|9.
|Нефтехимик
|0:0 Заявка
|12
|6
|2
|4
|24 - 10
|20
|10.
|Енисей
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 12
|18
|11.
|Балтика
|0:0 Заявка
|11
|4
|6
|1
|13 - 7
|18
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 16
|18
|13.
|Краснодар-2
|2:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|14 - 9
|18
|14.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|12 - 11
|15
|15.
|Спартак-2
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 13
|15
|16.
|Текстильщик
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|18 - 17
|15
|17.
|Металлург Липецк
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 18
|12
|18.
|ПФК Кубань
|0:0 Заявка
|11
|3
|1
|7
|6 - 17
|10
|19.
|Волгарь
|0:0 Заявка
|11
|3
|1
|7
|5 - 11
|10
|20.
|Ротор
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|7 - 10
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нефтехимик
|0:0 Заявка
|11
|6
|2
|3
|15 - 11
|20
|2.
|Торпедо Москва
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 17
|20
|3.
|Алания
|0:0 Заявка
|13
|3
|7
|3
|19 - 16
|16
|4.
|Балтика
|0:0 Заявка
|12
|4
|4
|4
|16 - 12
|16
|5.
|СКА-Хабаровск
|0:2 Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 12
|16
|6.
|Факел
|0:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 12
|15
|7.
|Ротор
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|15 - 16
|14
|8.
|Енисей
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|17 - 24
|13
|9.
|Велес Москва
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|8 - 10
|12
|10.
|Спартак-2
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|10 - 23
|12
|11.
|ПФК Кубань
|0:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 13
|12
|12.
|Волгарь
|0:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 14
|12
|13.
|Оренбург
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 7
|11
|14.
|Краснодар-2
|2:0 Заявка
|13
|3
|2
|8
|8 - 19
|11
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 14
|10
|16.
|Акрон
|0:0 Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 15
|9
|17.
|Металлург Липецк
|Заявка
|11
|3
|0
|8
|9 - 30
|9
|18.
|Томь
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|14 - 25
|8
|19.
|КАМАЗ
|0:0 Заявка
|9
|1
|4
|4
|4 - 9
|7
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|2 - 18
|4
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Прогнозы на матч ПФК Кубань 0:0 Алания
Исход игры
ПФК Кубань
13.4% (18)
Ничья
25.4% (34)
Алания
61.2% (82)
Тотал 2.5
Больше
54.55% (72)
Меньше
45.45% (60)
Обе команды забьют
Да
75% (99)
Нет
25% (33)
Популярный счёт
1:2 Алания
32.1% (43)
1:1 Ничья
20.9% (28)
0:1 Алания
12.7% (17)
2:1 ПФК Кубань
7.5% (10)
0:2 Алания
6% (8)
1:3 Алания
4.5% (6)
2:3 Алания
4.5% (6)
1:0 ПФК Кубань
3.7% (5)
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