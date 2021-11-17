Первый тайм

9' Лаук отправлял мяч на Безденежных, который с левого фланга выполнял прострельный пас в центр штрафной противника - получилось неточно,

8' "Кубань", стоит отметить, несколько робко действует на поле. Такое ощущение, что краснодарцы не могут привыкнуть к собственному полю и прикрадываются.

6' Стоит отметить, что активнейшим образом краснодарцы начали эту встречу. Позволяет данный факт нам говорить о том, что, вполне вероятно, именно хозяева выиграют встречу.

5' Рыбин отважился на удар по воротам соперника, однако мяч полетел намного выше цели. Не самый лучший выстрел у игрока вышел.

4' Пытается на первых же минутах встречи своего соперника прижать к воротам "Кубань", но тот отбивается достаточно уверенно.

2' На первых минутах встречи краснодарцы перекатывают мяч в районе центрального круга и никуда не торопятся. Весьма спокойный старт у нас.