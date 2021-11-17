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Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
ПФК Кубань
0:0
Первый тайм: 12'
Алания
0' 12'
ПФК Кубань
Алания

История личных встреч

ПФК Кубань
Алания

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

6 матчей

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

История матчей

ФПД
3:2
ВДЗЮ
1:4
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ФПД
3:0
ФПД
1:0

Бомбардиры внутри турнира

ПФК Кубань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Козлов Андрей 3 0.13
Алейников Василий 3 0.13
Петров Илья 2 (1) 0.09
Лобкарёв Владимир 1 0.04
Таказов Сослан 1 0.04
Саркисов Артур 1 0.04
Гурфов Азамат 1 0.04
Лаук Максим 1 0.04
Грицаенко Алексей 1 0.04
Сидоров Максим 1 0.04
Кармаев Никита 1 0.04
Абдоков Нури 1 0.04
Дышеков Аслан 1 (1) 0.04
Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Машуков Ислам 8 0.35
Гурциев Батраз 6 0.26
Гиоргобиани Николай 6 0.26
Кобесов Давид 5 0.22
Хабалов Алан 3 0.13
Эльдарушев Абу-Саид 3 0.13
Багаев Алан 2 0.09
Татаев Алексей II 2 0.09
Магомедов Бутта 2 0.09
Хадарцев Батраз 2 (1) 0.09
Засеев Азамат 1 0.04
Хубулов Владимир 1 0.04
Бутаев Аллон 1 0.04
Шавлохов Давид 1 0.04
Хосонов Хетаг 1 (1) 0.04

Карточки

ПФК Кубань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Таказов Сослан 8 0
Кармаев Никита 6 1
Абдоков Нури 6 0
Петров Илья 4 1
Безденежных Игорь 4 1
Гиголаев Роланд 5 0
Сидоров Максим 3 1
Шалаев Олег 4 0
Гурфов Азамат 4 0
Грицаенко Алексей 4 0
Климов Кирилл 4 0
Дышеков Аслан 3 0
Гапон Евгений 3 0
Лаук Максим 3 0
Эдиев Исмаил 2 0
Часовских Андрей 2 0
Рыбин Алексей 2 0
Алейников Василий 2 0
Гиголаев Ника 2 0
Логашов Арсений 1 0
Саркисов Артур 1 0
Поликутин Илья 1 0
Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хосонов Хетаг 8 1
Багаев Алан 7 0
Кочиев Хетаг 5 1
Цараев Алан 6 0
Шавлохов Давид 6 0
Хубулов Владимир 4 1
Магомедов Бутта 5 0
Хабалов Алан 4 0
Хугаев Алан 4 0
Кобесов Давид 4 0
Татаев Алексей II 2 1
Гиоргобиани Николай 3 0
Солдатенко Ростислав 2 0
Машуков Ислам 2 0
Гурциев Батраз 2 0
Бутаев Аллон 2 0
Эльдарушев Абу-Саид 2 0
Засеев Азамат 1 0
Качмазов Сослан 1 0
Кокоев Батрадз 1 0
Сосранов Рустам 1 0
Кобесов Дмитрий 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
18
2 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
17 Не забивали 12
0
0%
3
17%
1-15
1
17%
5
28%
16-30
1
17%
2
11%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
1
17%
1
6%
61-75
3
50%
3
17%
76-90

Пропущено

17
17
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
1
6%
7
41%
1-15
2
12%
1
6%
16-30
4
24%
1
6%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
2
12%
2
12%
61-75
5
29%
29%
6
35%
76-90

Забито

13
26
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 7
16 Не забивали 12
6
46%
4
15%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
1
8%
3
12%
31-45
2
15%
2
8%
46-60
2
15%
5
19%
61-75
2
15%
9
35%
76-90

Пропущено

12
11
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
1
8%
1
9%
1-15
2
17%
3
27%
16-30
2
17%
2
18%
31-45
2
17%
1
9%
46-60
2
17%
3
27%
61-75
3
25%
1
9%
76-90

Забито

19
44
9 В 1-м тайме 20
10 Во 2-м тайме 24
8 Забивали первыми 11
11 Не забивали 2
6
32%
7
16%
1-15
1
5%
8
18%
16-30
2
11%
5
11%
31-45
2
11%
6
14%
46-60
3
16%
6
14%
61-75
5
26%
12
27%
76-90

Пропущено

29
28
12 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 17
2
7%
8
29%
1-15
4
14%
4
14%
16-30
6
21%
3
11%
31-45
5
17%
1
4%
46-60
4
14%
5
18%
61-75
8
28%
7
25%
76-90

Результаты последних матчей

ПФК Кубань
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Спартак-2 - ПФК Кубань 0:0 Велес Москва - ПФК Кубань 1:0 ПФК Кубань - Енисей 2:1 ПФК Кубань - Краснодар 3:0
Краснодар-2 - ПФК Кубань 1:2 ПФК Кубань - КАМАЗ 1:0 Ротор - ПФК Кубань 1:3 ПФК Кубань - Нефтехимик 0:2 Акрон - ПФК Кубань 1:0 ПФК Кубань - Оренбург 0:1 Томь - ПФК Кубань 2:1 ПФК Кубань - Факел 0:4 Балтика - ПФК Кубань 0:0 ПФК Кубань - Металлург Липецк 0:3 Волгарь - ПФК Кубань 0:2 СКА-Хабаровск - ПФК Кубань 1:0 Ленинградец - ПФК Кубань 1:0 Олимп-Долгопрудный - ПФК Кубань 1:0 ПФК Кубань - Текстильщик 1:0 Алания - ПФК Кубань 3:2
Алания
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Алания - Енисей 1:2 Алания - Торпедо Москва 5:1 Алания - Краснодар-2 2:1 Алания - Уфа 2:0
Ротор - Алания 0:0 Алания - Нефтехимик 2:3 Акрон - Алания 2:1 Алания - Оренбург 1:0 Томь - Алания 1:3 Алания - Факел 1:0 Балтика - Алания 1:1 Алания - Металлург Липецк 5:0 Волгарь - Алания 1:1 Алания - СКА-Хабаровск 3:1 Олимп-Долгопрудный - Алания 1:1 Алания - Текстильщик 4:0 Легион-Динамо - Алания 2:3 Велес Москва - Алания 2:2 Спартак-2 - Алания 3:2 Алания - ПФК Кубань 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 23 15 2 6 35 - 16 47
2. Факел 0:0 Заявка 23 13 5 5 38 - 19 44
3. Торпедо Москва Заявка 23 11 10 2 45 - 28 43
4. Алания 0:0 Заявка 23 11 7 5 46 - 26 40
5. СКА-Хабаровск 0:2 Заявка 23 12 4 7 27 - 21 40
6. Нефтехимик 0:0 Заявка 23 12 4 7 39 - 21 40
7. Балтика 0:0 Заявка 23 8 10 5 29 - 19 34
8. Акрон 0:0 Заявка 23 9 6 8 24 - 23 33
9. Енисей Заявка 23 9 4 10 33 - 36 31
10. Велес Москва Заявка 22 9 3 10 24 - 26 30
11. КАМАЗ 0:0 Заявка 23 7 8 8 22 - 23 29
12. Краснодар-2 2:0 Заявка 23 8 5 10 22 - 28 29
13. Томь Заявка 23 8 5 10 29 - 37 29
14. Спартак-2 Заявка 22 8 3 11 21 - 36 27
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 23 5 10 8 21 - 25 25
16. Ротор Заявка 23 4 12 7 22 - 26 24
17. ПФК Кубань 0:0 Заявка 23 6 4 13 18 - 30 22
18. Волгарь 0:0 Заявка 23 6 4 13 14 - 25 22
19. Металлург Липецк Заявка 23 6 3 14 19 - 48 21
20. Текстильщик Заявка 23 4 7 12 20 - 35 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 14 12 0 2 26 - 9 36
2. Факел 0:0 Заявка 12 9 2 1 21 - 7 29
3. Алания 0:0 Заявка 10 8 0 2 27 - 10 24
4. СКА-Хабаровск 0:2 Заявка 11 8 0 3 16 - 9 24
5. Акрон 0:0 Заявка 12 7 3 2 15 - 8 24
6. Торпедо Москва Заявка 11 6 5 0 27 - 11 23
7. КАМАЗ 0:0 Заявка 14 6 4 4 18 - 14 22
8. Томь Заявка 11 6 3 2 15 - 12 21
9. Нефтехимик 0:0 Заявка 12 6 2 4 24 - 10 20
10. Енисей Заявка 10 5 3 2 16 - 12 18
11. Балтика 0:0 Заявка 11 4 6 1 13 - 7 18
12. Велес Москва Заявка 11 5 3 3 16 - 16 18
13. Краснодар-2 2:0 Заявка 10 5 3 2 14 - 9 18
14. Олимп-Долгопрудный Заявка 11 3 6 2 12 - 11 15
15. Спартак-2 Заявка 12 4 3 5 11 - 13 15
16. Текстильщик Заявка 12 4 3 5 18 - 17 15
17. Металлург Липецк Заявка 12 3 3 6 10 - 18 12
18. ПФК Кубань 0:0 Заявка 11 3 1 7 6 - 17 10
19. Волгарь 0:0 Заявка 11 3 1 7 5 - 11 10
20. Ротор Заявка 11 1 7 3 7 - 10 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нефтехимик 0:0 Заявка 11 6 2 3 15 - 11 20
2. Торпедо Москва Заявка 12 5 5 2 18 - 17 20
3. Алания 0:0 Заявка 13 3 7 3 19 - 16 16
4. Балтика 0:0 Заявка 12 4 4 4 16 - 12 16
5. СКА-Хабаровск 0:2 Заявка 12 4 4 4 11 - 12 16
6. Факел 0:0 Заявка 11 4 3 4 17 - 12 15
7. Ротор Заявка 12 3 5 4 15 - 16 14
8. Енисей Заявка 13 4 1 8 17 - 24 13
9. Велес Москва Заявка 11 4 0 7 8 - 10 12
10. Спартак-2 Заявка 10 4 0 6 10 - 23 12
11. ПФК Кубань 0:0 Заявка 12 3 3 6 12 - 13 12
12. Волгарь 0:0 Заявка 12 3 3 6 9 - 14 12
13. Оренбург Заявка 9 3 2 4 9 - 7 11
14. Краснодар-2 2:0 Заявка 13 3 2 8 8 - 19 11
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 12 2 4 6 9 - 14 10
16. Акрон 0:0 Заявка 11 2 3 6 9 - 15 9
17. Металлург Липецк Заявка 11 3 0 8 9 - 30 9
18. Томь Заявка 12 2 2 8 14 - 25 8
19. КАМАЗ 0:0 Заявка 9 1 4 4 4 - 9 7
20. Текстильщик Заявка 11 0 4 7 2 - 18 4
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  • Первый тайм
  • 9'
    Лаук отправлял мяч на Безденежных, который с левого фланга выполнял прострельный пас в центр штрафной противника - получилось неточно,
  • 8'
    "Кубань", стоит отметить, несколько робко действует на поле. Такое ощущение, что краснодарцы не могут привыкнуть к собственному полю и прикрадываются.
  • 6'
    Стоит отметить, что активнейшим образом краснодарцы начали эту встречу. Позволяет данный факт нам говорить о том, что, вполне вероятно, именно хозяева выиграют встречу.
  • 5'
    Рыбин отважился на удар по воротам соперника, однако мяч полетел намного выше цели. Не самый лучший выстрел у игрока вышел.
  • 4'
    Пытается на первых же минутах встречи своего соперника прижать к воротам "Кубань", но тот отбивается достаточно уверенно.
  • 2'
    На первых минутах встречи краснодарцы перекатывают мяч в районе центрального круга и никуда не торопятся. Весьма спокойный старт у  нас.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал в нашем матче первый тайм. Удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду арбитров:
    Главный судья: Артём Любимов (Санкт-Петербург);
    Первый помощник: Павел Новиков (Санкт-Петербург);
    Второй помощник: Сергей Каруненко (Воронеж);
    Инспектор: Александр Костин (Московская область);
    Делегат: Яков Брегман (Москва).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители ФНЛ! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к лучшей лиге мира. В очередной встрече 23-го тура турнира сойдутся лицом к лицу игроки «Кубани» и «Алании». Встреча состоится в Краснодаре, на стадионе «Кубань».

    Для вас текстовую трансляцию встречи проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч, дамы и господа!
Прогнозы 134
ПФК Кубань 13.4% (18)
X 25.4% (34)
Алания 61.2% (82)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ПФК Кубань
Ничья
Алания
3.47
3.67
2.40
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч ПФК Кубань 0:0 Алания онлайн


Прогнозы на матч ПФК Кубань 0:0 Алания

Исход игры
ПФК Кубань
13.4% (18)
Ничья
25.4% (34)
Алания
61.2% (82)
Тотал 2.5
Больше
54.55% (72)
Меньше
45.45% (60)
Обе команды забьют
Да
75% (99)
Нет
25% (33)
Популярный счёт
1:2 Алания
32.1% (43)
1:1 Ничья
20.9% (28)
0:1 Алания
12.7% (17)
2:1 ПФК Кубань
7.5% (10)
0:2 Алания
6% (8)
1:3 Алания
4.5% (6)
2:3 Алания
4.5% (6)
1:0 ПФК Кубань
3.7% (5)
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