Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022
Позже
История личных встреч
ПФК Кубань
Алания
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
6 матчей
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПФК Кубань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Козлов Андрей
|3
|0.14
|Алейников Василий
|3
|0.14
|Петров Илья
|2 (1)
|0.09
|Лобкарёв Владимир
|1
|0.05
|Таказов Сослан
|1
|0.05
|Саркисов Артур
|1
|0.05
|Гурфов Азамат
|1
|0.05
|Лаук Максим
|1
|0.05
|Грицаенко Алексей
|1
|0.05
|Сидоров Максим
|1
|0.05
|Кармаев Никита
|1
|0.05
|Абдоков Нури
|1
|0.05
|Дышеков Аслан
|1 (1)
|0.05
Алания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Машуков Ислам
|8
|0.36
|Гурциев Батраз
|6
|0.27
|Гиоргобиани Николай
|6
|0.27
|Кобесов Давид
|5
|0.23
|Хабалов Алан
|3
|0.14
|Эльдарушев Абу-Саид
|3
|0.14
|Багаев Алан
|2
|0.09
|Татаев Алексей II
|2
|0.09
|Магомедов Бутта
|2
|0.09
|Хадарцев Батраз
|2 (1)
|0.09
|Засеев Азамат
|1
|0.05
|Хубулов Владимир
|1
|0.05
|Бутаев Аллон
|1
|0.05
|Шавлохов Давид
|1
|0.05
|Хосонов Хетаг
|1 (1)
|0.05
Карточки
ПФК Кубань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Таказов Сослан
|8
|0
|Кармаев Никита
|6
|1
|Абдоков Нури
|6
|0
|Петров Илья
|4
|1
|Безденежных Игорь
|4
|1
|Гиголаев Роланд
|5
|0
|Сидоров Максим
|3
|1
|Шалаев Олег
|4
|0
|Гурфов Азамат
|4
|0
|Грицаенко Алексей
|4
|0
|Климов Кирилл
|4
|0
|Дышеков Аслан
|3
|0
|Гапон Евгений
|3
|0
|Лаук Максим
|3
|0
|Эдиев Исмаил
|2
|0
|Часовских Андрей
|2
|0
|Рыбин Алексей
|2
|0
|Алейников Василий
|2
|0
|Гиголаев Ника
|2
|0
|Логашов Арсений
|1
|0
|Саркисов Артур
|1
|0
|Поликутин Илья
|1
|0
Алания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хосонов Хетаг
|8
|1
|Багаев Алан
|7
|0
|Кочиев Хетаг
|5
|1
|Цараев Алан
|6
|0
|Шавлохов Давид
|6
|0
|Хубулов Владимир
|4
|1
|Магомедов Бутта
|5
|0
|Хабалов Алан
|4
|0
|Хугаев Алан
|4
|0
|Кобесов Давид
|4
|0
|Татаев Алексей II
|2
|1
|Гиоргобиани Николай
|3
|0
|Солдатенко Ростислав
|2
|0
|Машуков Ислам
|2
|0
|Гурциев Батраз
|2
|0
|Бутаев Аллон
|2
|0
|Эльдарушев Абу-Саид
|2
|0
|Засеев Азамат
|1
|0
|Качмазов Сослан
|1
|0
|Кокоев Батрадз
|1
|0
|Сосранов Рустам
|1
|0
|Кобесов Дмитрий
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
18
2 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
17 Не забивали 12
0
0%
3
17%
1-15
1
17%
5
28%
16-30
1
17%
2
11%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
1
17%
1
6%
61-75
3
50%
3
17%
76-90
Пропущено
17
17
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
1
6%
7
41%
1-15
2
12%
1
6%
16-30
4
24%
1
6%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
2
12%
2
12%
61-75
5
29%
29%
6
35%
76-90
Забито
13
26
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 7
16 Не забивали 12
6
46%
4
15%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
1
8%
3
12%
31-45
2
15%
2
8%
46-60
2
15%
5
19%
61-75
2
15%
9
35%
76-90
Пропущено
12
11
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
1
8%
1
9%
1-15
2
17%
3
27%
16-30
2
17%
2
18%
31-45
2
17%
1
9%
46-60
2
17%
3
27%
61-75
3
25%
1
9%
76-90
Забито
19
44
9 В 1-м тайме 20
10 Во 2-м тайме 24
8 Забивали первыми 11
11 Не забивали 2
6
32%
7
16%
1-15
1
5%
8
18%
16-30
2
11%
5
11%
31-45
2
11%
6
14%
46-60
3
16%
6
14%
61-75
5
26%
12
27%
76-90
Пропущено
29
28
12 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 17
2
7%
8
29%
1-15
4
14%
4
14%
16-30
6
21%
3
11%
31-45
5
17%
1
4%
46-60
4
14%
5
18%
61-75
8
28%
7
25%
76-90
Результаты последних матчей
ПФК Кубань
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Спартак-2 - ПФК Кубань 0:0 Велес Москва - ПФК Кубань 1:0 ПФК Кубань - Енисей 2:1 ПФК Кубань - Краснодар 3:0
Краснодар-2 - ПФК Кубань 1:2 ПФК Кубань - КАМАЗ 1:0 Ротор - ПФК Кубань 1:3 ПФК Кубань - Нефтехимик 0:2 Акрон - ПФК Кубань 1:0 ПФК Кубань - Оренбург 0:1 Томь - ПФК Кубань 2:1 ПФК Кубань - Факел 0:4 Балтика - ПФК Кубань 0:0 ПФК Кубань - Металлург Липецк 0:3 Волгарь - ПФК Кубань 0:2 СКА-Хабаровск - ПФК Кубань 1:0 Ленинградец - ПФК Кубань 1:0 Олимп-Долгопрудный - ПФК Кубань 1:0 ПФК Кубань - Текстильщик 1:0 Алания - ПФК Кубань 3:2
Алания
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Алания - Енисей 1:2 Алания - Торпедо Москва 5:1 Алания - Краснодар-2 2:1 Алания - Уфа 2:0
Ротор - Алания 0:0 Алания - Нефтехимик 2:3 Акрон - Алания 2:1 Алания - Оренбург 1:0 Томь - Алания 1:3 Алания - Факел 1:0 Балтика - Алания 1:1 Алания - Металлург Липецк 5:0 Волгарь - Алания 1:1 Алания - СКА-Хабаровск 3:1 Олимп-Долгопрудный - Алания 1:1 Алания - Текстильщик 4:0 Легион-Динамо - Алания 2:3 Велес Москва - Алания 2:2 Спартак-2 - Алания 3:2 Алания - ПФК Кубань 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|22
|14
|2
|6
|33 - 15
|44
|2.
|Факел
|Заявка
|22
|13
|4
|5
|38 - 19
|43
|3.
|Торпедо Москва
|Заявка
|22
|11
|9
|2
|42 - 25
|42
|4.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|22
|12
|4
|6
|27 - 19
|40
|5.
|Нефтехимик
|Заявка
|22
|12
|3
|7
|39 - 21
|39
|6.
|Алания
|Заявка
|22
|11
|6
|5
|46 - 26
|39
|7.
|Балтика
|Заявка
|22
|8
|9
|5
|29 - 19
|33
|8.
|Акрон
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|24 - 23
|32
|9.
|Велес Москва
|Заявка
|22
|9
|3
|10
|24 - 26
|30
|10.
|Томь
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|28 - 35
|29
|11.
|Енисей
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|30 - 36
|28
|12.
|КАМАЗ
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|22 - 23
|28
|13.
|Спартак-2
|Заявка
|22
|8
|3
|11
|21 - 36
|27
|14.
|Краснодар-2
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|20 - 28
|26
|15.
|Ротор
|Заявка
|22
|4
|12
|6
|22 - 25
|24
|16.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|22
|5
|9
|8
|18 - 22
|24
|17.
|ПФК Кубань
|Заявка
|22
|6
|3
|13
|18 - 30
|21
|18.
|Волгарь
|Заявка
|22
|6
|3
|13
|14 - 25
|21
|19.
|Текстильщик
|Заявка
|22
|4
|7
|11
|20 - 32
|19
|20.
|Металлург Липецк
|Заявка
|22
|5
|3
|14
|18 - 48
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|13
|11
|0
|2
|24 - 8
|33
|2.
|Факел
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|21 - 7
|29
|3.
|Алания
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|27 - 10
|24
|4.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|16 - 9
|24
|5.
|Акрон
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|15 - 8
|23
|6.
|Торпедо Москва
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|27 - 11
|23
|7.
|КАМАЗ
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 14
|21
|8.
|Томь
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|15 - 12
|21
|9.
|Нефтехимик
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|24 - 10
|19
|10.
|Балтика
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|13 - 7
|18
|11.
|Велес Москва
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 16
|18
|12.
|Енисей
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 12
|15
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|14.
|Спартак-2
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 13
|15
|15.
|Текстильщик
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|18 - 17
|15
|16.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|9 - 8
|14
|17.
|Металлург Липецк
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 18
|12
|18.
|Волгарь
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|5 - 11
|10
|19.
|Ротор
|Заявка
|10
|1
|7
|2
|7 - 9
|10
|20.
|ПФК Кубань
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|6 - 17
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нефтехимик
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|15 - 11
|20
|2.
|Торпедо Москва
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|15 - 14
|19
|3.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 10
|16
|4.
|Алания
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|19 - 16
|15
|5.
|Балтика
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 12
|15
|6.
|Факел
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 12
|14
|7.
|Ротор
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|15 - 16
|14
|8.
|Енисей
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|17 - 24
|13
|9.
|Велес Москва
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|8 - 10
|12
|10.
|Спартак-2
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|10 - 23
|12
|11.
|ПФК Кубань
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 13
|12
|12.
|Оренбург
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 7
|11
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|8 - 19
|11
|14.
|Волгарь
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|9 - 14
|11
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 14
|10
|16.
|Акрон
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 15
|9
|17.
|Томь
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|13 - 23
|8
|18.
|КАМАЗ
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|4 - 9
|7
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|8 - 30
|6
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|2 - 15
|4
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Прогнозы на матч ПФК Кубань - Алания
Исход игры
ПФК Кубань
15.2% (5)
Ничья
36.4% (12)
Алания
48.5% (16)
Тотал 2.5
Больше
43.75% (14)
Меньше
56.25% (18)
Обе команды забьют
Да
75% (24)
Нет
25% (8)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.3% (10)
0:1 Алания
12.1% (4)
1:3 Алания
12.1% (4)
1:2 Алания
12.1% (4)
1:0 ПФК Кубань
6.1% (2)
0:2 Алания
6.1% (2)
2:2 Ничья
6.1% (2)
2:1 ПФК Кубань
6.1% (2)
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