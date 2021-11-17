Вместо Довбни и Орехова вышли Ботнарь и Кравчук. Замена вратаря из-за лимита на молодых игроков

Калмыков борется с Гудковым на правом краю поля. Аут для "Торпедо".

Заброс вперед в сторону нападающего от "Олимпа", однако фолит на Самсонове игрок хозяев.

45' Хороший удар издали от "Торпедо". Рядом со штангой мяч прокатывается!

45' 1 минута добавлена.

44' Ну и первый тайм. Сразу 4 гола, и причем 3 из них от номинального аутсайдера матча. Огонь!

43' Г-О-О-О-О-О-О-Л!!! 3:1!!! Калмыков!!! А вот и шанс на спасение! Сработала-таки подача на Амура Калмыкова. С угла поля точно на голову мощного нападающего, который забивает мяч!

42' Абсолютное превесходство "Олимпа" и провалы в обороне у "Торпедо". Ни малейшей идеи у меня, как Бородюку спасти эту встречу.

41' Г-О-О-О-О-О-О-Л!!! 3:0!!! Косянчук!!! Ада выкатил на Косянчука, тот прокинул мяч между ног защитнику "Торпедо", затем закрутил в дальнюю девятку метров с 12!!! Чудо-гол!!!

40' Вновь до Ады дошел мяч, теперь уже отдает он отличную передачу...

39' Ада получил мяч на левом фланге, попытался пройти вперед, но пришлось отыграть ближнему, перекрыли ему все.

38' "Олимп" и не собирается останавливаться или уступать, кажется. Даже владение мячом теперь за ними.

37' Дальний удар Герчикова по воротам. Рядом со створом, но Довбня все контролировал

36' Вместо Евдокимова выходит Лебеденко у "Торпедо". Ранняя замена.

35' Не самой удачной получилась подача у Коротаева на дальнюю. Мимо всех мяч проходит

34' Фолит "Торпедо" на левом фланге обороны. Шумских получил желтую за это.

33' Сигнализирует Султонов, что мяч попал в руку защитника "Олимпа" в штрафной, но арбитр непреклонен

32' Тяжело смотрить на лица тренерского штаба "Торпедо". В полном недоумении они находятся.

31' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:0!!! Косянчук!!! Что вообще происходит с "Торпедо" последние игры?! После рикошета в штрафной мяч доходит до Косянчука мимо всей обороны гостей. Затем Роман бьет мимо голкипера и удваивает преимущество!

30' Вынуждает "Олимп" выбить мяч в аут соперника при помощи прессинга, правда толком воспользоваться этим не выходит, пас назад до голкипера.

29' Нетфуллин развернулся с мячом и пробил с правой. Вышло сильно, хлестко, но неточно.

28' Вот теперь низом дошел пас до Калмыкова, но затем потеря. Удар от ворот.

27' Гости контролируют мяч в центре поля, атакуя в основном через верх пока, что не очень работает, тоже как минимум пока.

25' Подача от "Торпедо" с правого края, вновь не доходит до нападающих. Хорошо верх снимают хозяева

24' Заброс вперед от хозяев поля. Тут защита торпедовцев уверенно справляется

23' "Олимп" очень неплохо смотрится, несмотря на разницу в турнирной таблице, пока даже получше своего более классного соперника.

22' Косянчук решился на дальний удар по воротам. Сильно выше.

21' Темников вошел в штрафную и решил навесить на Калмыкова. Неудачно, защита все прочитала.

20' "Торпедо" теряет мяч в центре поля, тут же следует заброс на Тарасенко, но тот оказывается во "вне игры".

19' Коротаев навешивает на дальнюю, Довбня выходит из ворот и кончиками пальцев переводит мяч на угловой

18' Подача получилась низковатой, но подбор за хозяевами, и будет еще один штрафной. Теперь на противоположном фланге и поближе к воротам.

17' Ставер выбил мяч от ворот, "Олимп" зацепился на чужой половине, и Сафонов заработал штрафной.

16' Желтая для Померко за фол на чужой половине поля.

15' Еще одна подача в сторону Калмыкова, но и тут оборона оказывается проворнее.

14' Активизировались гости после пропущенного мяча, заметно поджимая соперника в эти минуты.

13' Темников подал с правого фланга, Калмыков до мяча не добрался.

12' Как-то даже слишком легко "Олимп" прошел центр обороны третьей команды ФНЛ на данный момент. Посмотрим, чем теперь ответит "Торпедо".

11' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! Тарасенко!!! Мяч прилетел к Джозефу Ада, который в касание отправил скачущий снаряд прямо на Тарасенко, выведя его один на один. Футболист уверенно реализовал свой шанс!

10' "Олимп" ответил контратакой, но тут здорово сыграл защитник "Торпедо" Шумских

9' После второго навеса мяч задержался в штрафной, но до удара не дошло.

8' Угловой для гостей. Подача и защита выбивает мяч на еще один корнер.

7' Мог получиться быстрый выпад у торпедовцев, но один неточный пас все испортил.

6' Пробежал по левому флангу Ада, но перед этим он влез в офсайд.

5' В целом размеренное начало от команд, "Торпедо" не ринулся сразу вперед сломя голову, чтобы обеспечить результат, а постепенно ищет слабые места соперника

4' Заброс в штрафную гостей, Ставер опередил нападающего и забрал мяч в руки.

3' Штрафной для "Торпедо". Подача от Султонова, защита выбивает мяч в аут.

2' "Олимп" начинает матч на чужой половине, правда легко мяч теряет