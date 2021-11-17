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Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Олимп-Долгопрудный
3:1
Второй тайм: 50'
Торпедо Москва
0'
1:0
11' Гол
Тарасенко Захар
16' Желтая карточка
Померко Алексей
2:0
31' Гол
Косянчук Роман
34' Желтая карточка
Шумских Алексей
3:0
39' Гол
Косянчук Роман
3:1
42' Гол
Калмыков Амур
50'
Олимп-Долгопрудный
Торпедо Москва

История личных встреч

Олимп-Долгопрудный
Торпедо Москва

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ФПД
1:0
ТМС
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Олимп-Долгопрудный
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коротаев Александр 4 (1) 0.17
Большаков Кирилл 4 (1) 0.17
Тарасенко Захар 3 0.13
Косянчук Роман 2 0.09
Ада Джозеф Ома 2 0.09
Щербак Артём 1 0.04
Герчиков Леонид 1 0.04
Янов Данила 1 0.04
Сафронов Илья 1 0.04
Иполе Филип 1 0.04
Бахтияров Акмаль 1 (1) 0.04
Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калмыков Амур 12 0.52
Султонов Мухаммад 8 0.35
Лебеденко Игорь 6 0.26
Темников Иван 3 0.13
Померко Алексей 3 0.13
Шумских Алексей 2 0.09
Самсонов Артём Владимирович 2 0.09
Енин Иван 2 0.09
Евдокимов Андрей 2 0.09
Рязанцев Александр 1 0.04
Адаев Владислав 1 0.04
Маркин Михаил 1 (1) 0.04

Карточки

Олимп-Долгопрудный
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николас Лоуренс Анвон 7 1
Сафронов Илья 3 1
Ада Джозеф Ома 3 1
Кутин Денис 4 0
Коротаев Александр 4 0
Косянчук Роман 4 0
Янов Данила 4 0
Большаков Кирилл 4 0
Гудков Ян 4 0
Бахтияров Акмаль 2 1
Щербак Артём 2 1
Ставер Евгений 3 0
Великородный Дмитрий 2 0
Балахонцев Никита 2 0
Масимов Самир 1 0
Погорелов Михаил 1 0
Герчиков Леонид 1 0
Никитенков Алексей 1 0
Иполе Филип 1 0
Тарасенко Захар 1 0
Окоро Джозеф 1 0
Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Темников Иван 7 1
Померко Алексей 7 1
Шумских Алексей 7 0
Самсонов Артём Владимирович 5 0
Енин Иван 5 0
Нетфуллин Равиль 4 0
Кожемякин Олег 2 1
Евдокимов Андрей 3 0
Адаев Владислав 1 1
Калмыков Амур 1 1
Рязанцев Александр 2 0
Султонов Мухаммад 2 0
Кравчук Андрей 2 0
Лебеденко Игорь 1 0
Каплиенко Александр 1 0
Полубояринов Данил 1 0
Седько Павел 1 0
Ботнарь Виталий 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
15
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 8
15 Не забивали 12
1
11%
1
7%
1-15
2
22%
3
20%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
1
11%
2
13%
46-60
3
33%
5
33%
61-75
2
22%
1
7%
76-90

Пропущено

8
14
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
1
13%
2
14%
1-15
2
25%
3
21%
16-30
1
13%
3
21%
31-45
2
25%
1
7%
46-60
1
13%
2
14%
61-75
1
13%
3
21%
76-90

Забито

9
27
7 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 6
14 Не забивали 12
3
33%
3
11%
1-15
4
44%
4
15%
16-30
0
0%
4
15%
31-45
0
0%
4
15%
46-60
1
11%
6
22%
61-75
1
11%
6
22%
76-90

Пропущено

14
11
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
1
7%
2
18%
1-15
1
7%
2
18%
16-30
5
36%
2
18%
31-45
3
21%
1
9%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
3
21%
3
27%
76-90

Забито

18
42
10 В 1-м тайме 18
8 Во 2-м тайме 24
12 Забивали первыми 14
7 Не забивали 2
4
22%
4
10%
1-15
6
33%
7
17%
16-30
0
0%
7
17%
31-45
1
6%
6
14%
46-60
4
22%
11
26%
61-75
3
17%
7
17%
76-90

Пропущено

22
25
11 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 16
2
9%
4
16%
1-15
3
14%
5
20%
16-30
6
27%
5
20%
31-45
5
23%
2
8%
46-60
2
9%
3
12%
61-75
4
18%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

Олимп-Долгопрудный
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Олимп-Долгопрудный - Краснодар-2 0:1 КАМАЗ - Олимп-Долгопрудный 1:1 Олимп-Долгопрудный - Ротор 2:2 Акрон - Олимп-Долгопрудный 2:1
Олимп-Долгопрудный - Оренбург 0:0 Томь - Олимп-Долгопрудный 1:1 Олимп-Долгопрудный - Факел 2:0 Балтика - Олимп-Долгопрудный 1:1 Олимп-Долгопрудный - Металлург Липецк 1:0 Волгарь - Олимп-Долгопрудный 0:1 Олимп-Долгопрудный - СКА-Хабаровск 1:1 Олимп-Долгопрудный - Велес Москва 0:2 Текстильщик - Олимп-Долгопрудный 3:1 Олимп-Долгопрудный - Алания 1:1 Спартак-2 - Олимп-Долгопрудный 0:2 Олимп-Долгопрудный - ПФК Кубань 1:0 Енисей - Олимп-Долгопрудный 1:0 Торпедо Москва - Олимп-Долгопрудный 1:0 Факел - Олимп-Долгопрудный 2:1 Краснодар-2 - Олимп-Долгопрудный 2:0
Торпедо Москва
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Текстильщик - Торпедо Москва 1:1 Алания - Торпедо Москва 5:1 Спартак-2 - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Ростов 2:0
Торпедо Москва - Енисей 2:1 Велес Москва - Торпедо Москва 3:5 Краснодар-2 - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - КАМАЗ 1:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 1:1 Акрон - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - Оренбург 2:1 Торпедо Москва - Томь 3:3 Торпедо Москва - Факел 2:2 Балтика - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Металлург Липецк 7:1 Чайка - Торпедо Москва 1:0 Волгарь - Торпедо Москва 0:1 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Олимп-Долгопрудный 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург 1:0 Заявка 23 15 2 6 34 - 15 47
2. Факел Заявка 22 13 4 5 38 - 19 43
3. Торпедо Москва 1:3 Заявка 23 11 9 3 43 - 28 42
4. СКА-Хабаровск Заявка 22 12 4 6 27 - 19 40
5. Нефтехимик Заявка 22 12 3 7 39 - 21 39
6. Алания Заявка 22 11 6 5 46 - 26 39
7. Балтика Заявка 22 8 9 5 29 - 19 33
8. Акрон Заявка 22 9 5 8 24 - 23 32
9. Велес Москва Заявка 22 9 3 10 24 - 26 30
10. Томь 0:1 Заявка 23 8 5 10 28 - 36 29
11. Енисей 0:0 Заявка 23 8 5 10 30 - 36 29
12. КАМАЗ Заявка 22 7 7 8 22 - 23 28
13. Олимп-Долгопрудный 3:1 Заявка 23 6 9 8 21 - 23 27
14. Спартак-2 Заявка 22 8 3 11 21 - 36 27
15. Краснодар-2 Заявка 22 7 5 10 20 - 28 26
16. Ротор Заявка 22 4 12 6 22 - 25 24
17. ПФК Кубань Заявка 22 6 3 13 18 - 30 21
18. Волгарь Заявка 22 6 3 13 14 - 25 21
19. Текстильщик 0:0 Заявка 23 4 8 11 20 - 32 20
20. Металлург Липецк Заявка 22 5 3 14 18 - 48 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург 1:0 Заявка 14 12 0 2 25 - 8 36
2. Факел Заявка 12 9 2 1 21 - 7 29
3. Алания Заявка 10 8 0 2 27 - 10 24
4. СКА-Хабаровск Заявка 11 8 0 3 16 - 9 24
5. Акрон Заявка 11 7 2 2 15 - 8 23
6. Торпедо Москва 1:3 Заявка 11 6 5 0 27 - 11 23
7. КАМАЗ Заявка 13 6 3 4 18 - 14 21
8. Томь 0:1 Заявка 11 6 3 2 15 - 12 21
9. Нефтехимик Заявка 11 6 1 4 24 - 10 19
10. Балтика Заявка 11 4 6 1 13 - 7 18
11. Велес Москва Заявка 11 5 3 3 16 - 16 18
12. Олимп-Долгопрудный 3:1 Заявка 11 4 5 2 12 - 9 17
13. Енисей 0:0 Заявка 10 4 4 2 13 - 12 16
14. Краснодар-2 Заявка 9 4 3 2 12 - 9 15
15. Спартак-2 Заявка 12 4 3 5 11 - 13 15
16. Текстильщик 0:0 Заявка 12 4 3 5 18 - 17 15
17. Металлург Липецк Заявка 12 3 3 6 10 - 18 12
18. Волгарь Заявка 11 3 1 7 5 - 11 10
19. Ротор Заявка 10 1 7 2 7 - 9 10
20. ПФК Кубань Заявка 10 3 0 7 6 - 17 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нефтехимик Заявка 11 6 2 3 15 - 11 20
2. Торпедо Москва 1:3 Заявка 12 5 4 3 16 - 17 19
3. СКА-Хабаровск Заявка 11 4 4 3 11 - 10 16
4. Алания Заявка 12 3 6 3 19 - 16 15
5. Балтика Заявка 11 4 3 4 16 - 12 15
6. Факел Заявка 10 4 2 4 17 - 12 14
7. Ротор Заявка 12 3 5 4 15 - 16 14
8. Енисей 0:0 Заявка 13 4 1 8 17 - 24 13
9. Велес Москва Заявка 11 4 0 7 8 - 10 12
10. Спартак-2 Заявка 10 4 0 6 10 - 23 12
11. ПФК Кубань Заявка 12 3 3 6 12 - 13 12
12. Оренбург 1:0 Заявка 9 3 2 4 9 - 7 11
13. Краснодар-2 Заявка 13 3 2 8 8 - 19 11
14. Волгарь Заявка 11 3 2 6 9 - 14 11
15. Олимп-Долгопрудный 3:1 Заявка 12 2 4 6 9 - 14 10
16. Акрон Заявка 11 2 3 6 9 - 15 9
17. Томь 0:1 Заявка 12 2 2 8 13 - 24 8
18. КАМАЗ Заявка 9 1 4 4 4 - 9 7
19. Металлург Липецк Заявка 10 2 0 8 8 - 30 6
20. Текстильщик 0:0 Заявка 11 0 5 6 2 - 15 5
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Стыковые матчи за право выйти в Премьер-лигу
  • — Вылет в ПФЛ
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    48'
    Заброс вперед в сторону нападающего от "Олимпа", однако фолит на Самсонове игрок хозяев.
  • 47'
    Калмыков борется с Гудковым на правом краю поля. Аут для "Торпедо".
  • Замена
    46'
    Вместо Довбни и Орехова вышли Ботнарь и Кравчук. Замена вратаря из-за лимита на молодых игроков
  • Второй тайм начался
    Второй тайм начался.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв.
  • Опасный момент
    45'
    Хороший удар издали от "Торпедо". Рядом со штангой мяч прокатывается!
  • Дополнительное время
    45'
    1 минута добавлена.
  • 44'
    Ну и первый тайм. Сразу 4 гола, и причем 3 из них от номинального аутсайдера матча. Огонь!
  • Описание гола
    43'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л!!! 3:1!!! Калмыков!!! А вот и шанс на спасение! Сработала-таки подача на Амура Калмыкова. С угла поля точно на голову мощного нападающего, который забивает мяч!
  • 42'
    Абсолютное превесходство "Олимпа" и провалы в обороне у "Торпедо". Ни малейшей идеи у меня, как Бородюку спасти эту встречу.
  • 2 гола - дубль!
    41'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л!!! 3:0!!! Косянчук!!! Ада выкатил на Косянчука, тот прокинул мяч между ног защитнику "Торпедо", затем закрутил в дальнюю девятку метров с 12!!! Чудо-гол!!!
  • 40'
    Вновь до Ады дошел мяч, теперь уже отдает он отличную передачу...
  • 39'
    Ада получил мяч на левом фланге, попытался пройти вперед, но пришлось отыграть ближнему, перекрыли ему все.
  • 38'
    "Олимп" и не собирается останавливаться или уступать, кажется. Даже владение мячом теперь за ними.
  • 37'
    Дальний удар Герчикова по воротам. Рядом со створом, но Довбня все контролировал
  • Замена
    36'
    Вместо Евдокимова выходит Лебеденко у "Торпедо". Ранняя замена.
  • 35'
    Не самой удачной получилась подача у Коротаева на дальнюю. Мимо всех мяч проходит
  • Желтая карточка
    34'
    Фолит "Торпедо" на левом фланге обороны. Шумских получил желтую за это.
  • 33'
    Сигнализирует Султонов, что мяч попал в руку защитника "Олимпа" в штрафной, но арбитр непреклонен
  • 32'
    Тяжело смотрить на лица тренерского штаба "Торпедо". В полном недоумении они находятся.
  • Описание гола
    31'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:0!!! Косянчук!!! Что вообще происходит с "Торпедо" последние игры?! После рикошета в штрафной мяч доходит до Косянчука мимо всей обороны гостей. Затем Роман бьет мимо голкипера и удваивает преимущество!
  • 30'
    Вынуждает "Олимп" выбить мяч в аут соперника при помощи прессинга, правда толком воспользоваться этим не выходит, пас назад до голкипера.
  • 29'
    Нетфуллин развернулся с мячом и пробил с правой. Вышло сильно, хлестко, но неточно.
  • 28'
    Вот теперь низом дошел пас до Калмыкова, но затем потеря. Удар от ворот.
  • 27'
    Гости контролируют мяч в центре поля, атакуя в основном через верх пока, что не очень работает, тоже как минимум пока.
  • 25'
    Подача от "Торпедо" с правого края, вновь не доходит до нападающих. Хорошо верх снимают хозяева
  • 24'
    Заброс вперед от хозяев поля. Тут защита торпедовцев уверенно справляется
  • 23'
    "Олимп" очень неплохо смотрится, несмотря на разницу в турнирной таблице, пока даже получше своего более классного соперника.
  • 22'
    Косянчук решился на дальний удар по воротам. Сильно выше.
  • 21'
    Темников вошел в штрафную и решил навесить на Калмыкова. Неудачно, защита все прочитала.
  • Офсайд
    20'
    "Торпедо" теряет мяч в центре поля, тут же следует заброс на Тарасенко, но тот оказывается во "вне игры".
  • 19'
    Коротаев навешивает на дальнюю, Довбня выходит из ворот и кончиками пальцев переводит мяч на угловой
  • 18'
    Подача получилась низковатой, но подбор за хозяевами, и будет еще один штрафной. Теперь на противоположном фланге и поближе к воротам.
  • Фол, нарушение
    17'
    Ставер выбил мяч от ворот, "Олимп" зацепился на чужой половине, и Сафонов заработал штрафной.
  • Желтая карточка
    16'
    Желтая для Померко за фол на чужой половине поля.
  • 15'
    Еще одна подача в сторону Калмыкова, но и тут оборона оказывается проворнее.
  • 14'
    Активизировались гости после пропущенного мяча, заметно поджимая соперника в эти минуты.
  • 13'
    Темников подал с правого фланга, Калмыков до мяча не добрался.
  • 12'
    Как-то даже слишком легко "Олимп" прошел центр обороны третьей команды ФНЛ на данный момент. Посмотрим, чем теперь ответит "Торпедо".
  • Описание гола
    11'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! Тарасенко!!! Мяч прилетел к Джозефу Ада, который в касание отправил скачущий снаряд прямо на Тарасенко, выведя его один на один. Футболист уверенно реализовал свой шанс!
  • 10'
    "Олимп" ответил контратакой, но тут здорово сыграл защитник "Торпедо" Шумских
  • Угловой
    9'
    После второго навеса мяч задержался в штрафной, но до удара не дошло. 
  • Угловой
    8'
    Угловой для гостей. Подача и защита выбивает мяч на еще один корнер.
  • 7'
    Мог получиться быстрый выпад у торпедовцев, но один неточный пас все испортил.
  • Офсайд
    6'
    Пробежал по левому флангу Ада, но перед этим он влез в офсайд.
  • 5'
    В целом размеренное начало от команд, "Торпедо" не ринулся сразу вперед сломя голову, чтобы обеспечить результат, а постепенно ищет слабые места соперника
  • 4'
    Заброс в штрафную гостей, Ставер опередил нападающего и забрал мяч в руки.
  • 3'
    Штрафной для "Торпедо". Подача от Султонова, защита выбивает мяч в аут.
  • 2'
    "Олимп" начинает матч на чужой половине, правда легко мяч теряет
  • Первый тайм начался
    Первый тайм начался.
  • До матча
  • Приветствую вас на матче "Олимп-Долгопрудный" - "Торпедо Москва". Работать для вас будет Константин Лицин.
Прогнозы 133
Олимп-Долгопрудный 3% (4)
X 9% (12)
Торпедо Москва 88% (117)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Олимп-Долгопрудный
Ничья
Торпедо Москва
5.10
5.00
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Где смотреть матч Олимп-Долгопрудный 3:1 Торпедо Москва онлайн


Прогнозы на матч Олимп-Долгопрудный 3:1 Торпедо Москва

Исход игры
Олимп-Долгопрудный
3% (4)
Ничья
9% (12)
Торпедо Москва
88% (117)
Тотал 2.5
Больше
40.77% (53)
Меньше
59.23% (77)
Обе команды забьют
Да
48.46% (63)
Нет
51.54% (67)
Популярный счёт
1:2 Торпедо Москва
36.8% (49)
0:1 Торпедо Москва
31.6% (42)
0:2 Торпедо Москва
15% (20)
1:1 Ничья
8.3% (11)
1:0 Олимп-Долгопрудный
2.3% (3)
1:3 Торпедо Москва
1.5% (2)
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