Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022
3:1
Второй тайм: 50'
1:0
11' ГолТарасенко Захар
16' Желтая карточкаПомерко Алексей
2:0
31' ГолКосянчук Роман
34' Желтая карточкаШумских Алексей
3:0
39' ГолКосянчук Роман
3:1
42' ГолКалмыков Амур
- Основной состав
- Вратарь
-
64 Кутин ДенисЗащитник
-
66 Гудков ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Абаев ИльяВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Янов ДанилаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пилипчук Роман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Енин ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
49 Прошкин ЕгорПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бородюк Александр
Ход матча
11'
1:0
16'
31'
2:0
34'
39'
3:0
42'
3:1
История личных встреч
Олимп-Долгопрудный
Торпедо Москва
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Олимп-Долгопрудный
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коротаев Александр
|4 (1)
|0.17
|Большаков Кирилл
|4 (1)
|0.17
|Тарасенко Захар
|3
|0.13
|Косянчук Роман
|2
|0.09
|Ада Джозеф Ома
|2
|0.09
|Щербак Артём
|1
|0.04
|Герчиков Леонид
|1
|0.04
|Янов Данила
|1
|0.04
|Сафронов Илья
|1
|0.04
|Иполе Филип
|1
|0.04
|Бахтияров Акмаль
|1 (1)
|0.04
Торпедо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Калмыков Амур
|12
|0.52
|Султонов Мухаммад
|8
|0.35
|Лебеденко Игорь
|6
|0.26
|Темников Иван
|3
|0.13
|Померко Алексей
|3
|0.13
|Шумских Алексей
|2
|0.09
|Самсонов Артём Владимирович
|2
|0.09
|Енин Иван
|2
|0.09
|Евдокимов Андрей
|2
|0.09
|Рязанцев Александр
|1
|0.04
|Адаев Владислав
|1
|0.04
|Маркин Михаил
|1 (1)
|0.04
Карточки
Олимп-Долгопрудный
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николас Лоуренс Анвон
|7
|1
|Сафронов Илья
|3
|1
|Ада Джозеф Ома
|3
|1
|Кутин Денис
|4
|0
|Коротаев Александр
|4
|0
|Косянчук Роман
|4
|0
|Янов Данила
|4
|0
|Большаков Кирилл
|4
|0
|Гудков Ян
|4
|0
|Бахтияров Акмаль
|2
|1
|Щербак Артём
|2
|1
|Ставер Евгений
|3
|0
|Великородный Дмитрий
|2
|0
|Балахонцев Никита
|2
|0
|Масимов Самир
|1
|0
|Погорелов Михаил
|1
|0
|Герчиков Леонид
|1
|0
|Никитенков Алексей
|1
|0
|Иполе Филип
|1
|0
|Тарасенко Захар
|1
|0
|Окоро Джозеф
|1
|0
Торпедо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Темников Иван
|7
|1
|Померко Алексей
|7
|1
|Шумских Алексей
|7
|0
|Самсонов Артём Владимирович
|5
|0
|Енин Иван
|5
|0
|Нетфуллин Равиль
|4
|0
|Кожемякин Олег
|2
|1
|Евдокимов Андрей
|3
|0
|Адаев Владислав
|1
|1
|Калмыков Амур
|1
|1
|Рязанцев Александр
|2
|0
|Султонов Мухаммад
|2
|0
|Кравчук Андрей
|2
|0
|Лебеденко Игорь
|1
|0
|Каплиенко Александр
|1
|0
|Полубояринов Данил
|1
|0
|Седько Павел
|1
|0
|Ботнарь Виталий
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
15
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 8
15 Не забивали 12
1
11%
1
7%
1-15
2
22%
3
20%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
1
11%
2
13%
46-60
3
33%
5
33%
61-75
2
22%
1
7%
76-90
Пропущено
8
14
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
1
13%
2
14%
1-15
2
25%
3
21%
16-30
1
13%
3
21%
31-45
2
25%
1
7%
46-60
1
13%
2
14%
61-75
1
13%
3
21%
76-90
Забито
9
27
7 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 6
14 Не забивали 12
3
33%
3
11%
1-15
4
44%
4
15%
16-30
0
0%
4
15%
31-45
0
0%
4
15%
46-60
1
11%
6
22%
61-75
1
11%
6
22%
76-90
Пропущено
14
11
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
1
7%
2
18%
1-15
1
7%
2
18%
16-30
5
36%
2
18%
31-45
3
21%
1
9%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
3
21%
3
27%
76-90
Забито
18
42
10 В 1-м тайме 18
8 Во 2-м тайме 24
12 Забивали первыми 14
7 Не забивали 2
4
22%
4
10%
1-15
6
33%
7
17%
16-30
0
0%
7
17%
31-45
1
6%
6
14%
46-60
4
22%
11
26%
61-75
3
17%
7
17%
76-90
Пропущено
22
25
11 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 16
2
9%
4
16%
1-15
3
14%
5
20%
16-30
6
27%
5
20%
31-45
5
23%
2
8%
46-60
2
9%
3
12%
61-75
4
18%
6
24%
76-90
Результаты последних матчей
Олимп-Долгопрудный
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Олимп-Долгопрудный - Краснодар-2 0:1 КАМАЗ - Олимп-Долгопрудный 1:1 Олимп-Долгопрудный - Ротор 2:2 Акрон - Олимп-Долгопрудный 2:1
Олимп-Долгопрудный - Оренбург 0:0 Томь - Олимп-Долгопрудный 1:1 Олимп-Долгопрудный - Факел 2:0 Балтика - Олимп-Долгопрудный 1:1 Олимп-Долгопрудный - Металлург Липецк 1:0 Волгарь - Олимп-Долгопрудный 0:1 Олимп-Долгопрудный - СКА-Хабаровск 1:1 Олимп-Долгопрудный - Велес Москва 0:2 Текстильщик - Олимп-Долгопрудный 3:1 Олимп-Долгопрудный - Алания 1:1 Спартак-2 - Олимп-Долгопрудный 0:2 Олимп-Долгопрудный - ПФК Кубань 1:0 Енисей - Олимп-Долгопрудный 1:0 Торпедо Москва - Олимп-Долгопрудный 1:0 Факел - Олимп-Долгопрудный 2:1 Краснодар-2 - Олимп-Долгопрудный 2:0
Торпедо Москва
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Текстильщик - Торпедо Москва 1:1 Алания - Торпедо Москва 5:1 Спартак-2 - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Ростов 2:0
Торпедо Москва - Енисей 2:1 Велес Москва - Торпедо Москва 3:5 Краснодар-2 - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - КАМАЗ 1:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 1:1 Акрон - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - Оренбург 2:1 Торпедо Москва - Томь 3:3 Торпедо Москва - Факел 2:2 Балтика - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Металлург Липецк 7:1 Чайка - Торпедо Москва 1:0 Волгарь - Торпедо Москва 0:1 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Олимп-Долгопрудный 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|1:0 Заявка
|23
|15
|2
|6
|34 - 15
|47
|2.
|Факел
|Заявка
|22
|13
|4
|5
|38 - 19
|43
|3.
|Торпедо Москва
|1:3 Заявка
|23
|11
|9
|3
|43 - 28
|42
|4.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|22
|12
|4
|6
|27 - 19
|40
|5.
|Нефтехимик
|Заявка
|22
|12
|3
|7
|39 - 21
|39
|6.
|Алания
|Заявка
|22
|11
|6
|5
|46 - 26
|39
|7.
|Балтика
|Заявка
|22
|8
|9
|5
|29 - 19
|33
|8.
|Акрон
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|24 - 23
|32
|9.
|Велес Москва
|Заявка
|22
|9
|3
|10
|24 - 26
|30
|10.
|Томь
|0:1 Заявка
|23
|8
|5
|10
|28 - 36
|29
|11.
|Енисей
|0:0 Заявка
|23
|8
|5
|10
|30 - 36
|29
|12.
|КАМАЗ
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|22 - 23
|28
|13.
|Олимп-Долгопрудный
|3:1 Заявка
|23
|6
|9
|8
|21 - 23
|27
|14.
|Спартак-2
|Заявка
|22
|8
|3
|11
|21 - 36
|27
|15.
|Краснодар-2
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|20 - 28
|26
|16.
|Ротор
|Заявка
|22
|4
|12
|6
|22 - 25
|24
|17.
|ПФК Кубань
|Заявка
|22
|6
|3
|13
|18 - 30
|21
|18.
|Волгарь
|Заявка
|22
|6
|3
|13
|14 - 25
|21
|19.
|Текстильщик
|0:0 Заявка
|23
|4
|8
|11
|20 - 32
|20
|20.
|Металлург Липецк
|Заявка
|22
|5
|3
|14
|18 - 48
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|1:0 Заявка
|14
|12
|0
|2
|25 - 8
|36
|2.
|Факел
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|21 - 7
|29
|3.
|Алания
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|27 - 10
|24
|4.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|16 - 9
|24
|5.
|Акрон
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|15 - 8
|23
|6.
|Торпедо Москва
|1:3 Заявка
|11
|6
|5
|0
|27 - 11
|23
|7.
|КАМАЗ
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 14
|21
|8.
|Томь
|0:1 Заявка
|11
|6
|3
|2
|15 - 12
|21
|9.
|Нефтехимик
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|24 - 10
|19
|10.
|Балтика
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|13 - 7
|18
|11.
|Велес Москва
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 16
|18
|12.
|Олимп-Долгопрудный
|3:1 Заявка
|11
|4
|5
|2
|12 - 9
|17
|13.
|Енисей
|0:0 Заявка
|10
|4
|4
|2
|13 - 12
|16
|14.
|Краснодар-2
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|15.
|Спартак-2
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 13
|15
|16.
|Текстильщик
|0:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|18 - 17
|15
|17.
|Металлург Липецк
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 18
|12
|18.
|Волгарь
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|5 - 11
|10
|19.
|Ротор
|Заявка
|10
|1
|7
|2
|7 - 9
|10
|20.
|ПФК Кубань
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|6 - 17
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нефтехимик
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|15 - 11
|20
|2.
|Торпедо Москва
|1:3 Заявка
|12
|5
|4
|3
|16 - 17
|19
|3.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 10
|16
|4.
|Алания
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|19 - 16
|15
|5.
|Балтика
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 12
|15
|6.
|Факел
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 12
|14
|7.
|Ротор
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|15 - 16
|14
|8.
|Енисей
|0:0 Заявка
|13
|4
|1
|8
|17 - 24
|13
|9.
|Велес Москва
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|8 - 10
|12
|10.
|Спартак-2
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|10 - 23
|12
|11.
|ПФК Кубань
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 13
|12
|12.
|Оренбург
|1:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 7
|11
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|8 - 19
|11
|14.
|Волгарь
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|9 - 14
|11
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|3:1 Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 14
|10
|16.
|Акрон
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 15
|9
|17.
|Томь
|0:1 Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 24
|8
|18.
|КАМАЗ
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|4 - 9
|7
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|8 - 30
|6
|20.
|Текстильщик
|0:0 Заявка
|11
|0
|5
|6
|2 - 15
|5
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Прогнозы на матч Олимп-Долгопрудный 3:1 Торпедо Москва
Исход игры
Олимп-Долгопрудный
3% (4)
Ничья
9% (12)
Торпедо Москва
88% (117)
Тотал 2.5
Больше
40.77% (53)
Меньше
59.23% (77)
Обе команды забьют
Да
48.46% (63)
Нет
51.54% (67)
Популярный счёт
1:2 Торпедо Москва
36.8% (49)
0:1 Торпедо Москва
31.6% (42)
0:2 Торпедо Москва
15% (20)
1:1 Ничья
8.3% (11)
1:0 Олимп-Долгопрудный
2.3% (3)
1:3 Торпедо Москва
1.5% (2)
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