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Словакия: Суперлига 2021-2022

2021-2022
ДАК
1:0
Конец матча

Стадион:
Сеница
0'
14' Желтая карточка
Мухамедбегович Ахмет
23' Желтая карточка
Elvis Mashike Sukisa
65' Желтая карточка
Димун Милан
1:0
68' Гол
Муму Брахим
78' Желтая карточка
Пирошка Юрай
83' Желтая карточка
Шумбера Шимон
87' Желтая карточка
Цыганик Андрей
90'+4
36
Едличка
Мартин
27
Lucian
Vera
24
Кружляк
Доминик
5
Мухамедбегович
Ахмет
31
Дэвис
Эрик
20
Веселовски
Доминик
8
Димун
Милан
26
Шефер
Андраш
23
Верлинден
Тибо
7
Шарани
Зуберу
9
Хахн
Янош
1
Равас
Генрих
23
Твардек
Кристофер
3
David
Gac
4
Павлик
Петр
2
Шимчак
Милан
21
Gabriel
Halabrin
33
Пирошка
Юрай
6
Оршула
Филип
16
Milan
Jurdik
7
Шумбера
Шимон
27
Elvis
Mashike
Sukisa
ДАК
4-4-2
Сеница
4-2-3-1

История личных встреч

ДАК
Сеница

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

26 матчей

53.8%
19.2%
27%
14 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

26.9%
57.7%
15.4%
7 побед 15 ничьих 4 победы

Второй тайм

42.3%
26.9%
30.8%
11 побед 7 ничьих 8 побед

История матчей

С
1:1
С
2:0
С
2:4
С
0:0
С
0:1
С
1:0
К
5:1
С
1:2
С
0:2
С
1:0
С
1:0
С
1:1
С
0:0
С
3:1
С
2:3
С
2:0
С
4:0
К
1:0
К
1:0
КС
1:0
С
3:0
С
2:1
С
3:3
С
0:2
С
4:0
КС
7:1

Бомбардиры внутри турнира

ДАК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шефер Андраш 3 0.2
Андзуана Иоан 3 0.2
Шарани Зуберу 3 0.2
Ламкель Зе Дидье 2 0.13
Хахн Янош 2 0.13
Крстович Никола 2 0.13
Тайво Абдулрахман 2 0.13
Кружляк Доминик 1 0.07
Димун Милан 1 0.07
Бескоровайный Данил 1 0.07
Муму Брахим 1 0.07
Дивкович Марко 0 0
Дэвис Эрик 0 0
Цыганик Андрей 0 0
Фабри Андрей 0 0
Сеница
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Elvis Mashike Sukisa 7 (2) 0.47
Шумбера Шимон 2 0.13
Ниархос Иоаннис 1 0.07
Milan Jurdik 1 0.07
Павлик Петр 1 0.07
Оршула Филип 0 0
Маулана Эги 0 0

Карточки

ДАК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Димун Милан 3 0
Шефер Андраш 3 0
Бескоровайный Данил 3 0
Балич Андрия 2 0
Шарани Зуберу 2 0
Цыганик Андрей 1 0
Кружляк Доминик 1 0
Хахн Янош 1 0
Ламкель Зе Дидье 1 0
Мухамедбегович Ахмет 1 0
Дивкович Марко 1 0
Блэкмэн Сезар 1 0
Дэвис Эрик 1 0
Нджие Сейни 1 0
Брунетти Матеус 1 0
Lucian Vera 1 0
Сеница
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шумбера Шимон 5 0
Шимчак Милан 3 1
Tomas Egert 2 1
David Gac 2 1
Кучера Лукаш 3 0
Gabriel Halabrin 3 0
Пирошка Юрай 1 1
Павлик Петр 2 0
Elvis Mashike Sukisa 2 0
Дуда Доминик 2 0
Milan Jurdik 1 0
Машулович Даниэль 1 0
Свобода Вацлав 1 0
Равас Генрих 1 0
Бухель Якуб 1 0
Ниархос Иоаннис 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
6
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
8 Не забивали 11
2
17%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
33%
2
33%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
1
8%
2
33%
76-90

Пропущено

11
15
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
2
18%
2
13%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
2
18%
2
13%
31-45
2
18%
2
13%
46-60
2
18%
1
7%
61-75
2
18%
6
40%
76-90

Забито

9
6
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
3
33%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
2
22%
4
67%
76-90

Пропущено

8
10
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
2
20%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
3
38%
3
30%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
4
40%
76-90

Забито

21
12
10 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
3 Не забивали 6
5
24%
3
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
24%
2
17%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
5
24%
1
8%
61-75
3
14%
6
50%
76-90

Пропущено

19
25
9 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
2
11%
4
16%
1-15
2
11%
3
12%
16-30
5
26%
5
20%
31-45
2
11%
2
8%
46-60
4
21%
1
4%
61-75
4
21%
10
40%
76-90

Результаты последних матчей

ДАК
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
ДАК - Середь 1:3 Татран Липтовски-Микулаш - ДАК 1:0 ДАК - Земплин 1:0 Жилина - ДАК 0:2
ДАК - Злате Моравце 4:2 ДАК - Спартак Трнава 0:3 Ружомберок - ДАК 1:2 ДАК - Слован Братислава 1:1 Погронье - ДАК 0:3 ДАК - Тренчин 1:1 Сеница - ДАК 1:1 Середь - ДАК 1:0 ДАК - Татран Липтовски-Микулаш 3:1 ДАК - Партизан 0:2 Земплин - ДАК 4:1 Партизан - ДАК 1:0 Ред Булл Зальцбург - ДАК 3:1 ДАК - Спартак Трнава 2:0 Тренчин - ДАК 1:1 Слован Братислава - ДАК 0:1
Сеница
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Сеница - Злате Моравце 1:2 Спартак Трнава - Сеница 2:1 Сеница - Ружомберок 0:2 Сеница - Земплин 1:1
Середь - Сеница 2:1 Сеница - Слован Братислава 0:3 Тренчин - Сеница 3:3 Сеница - Погронье 1:0 Татран Липтовски-Микулаш - Сеница 1:2 Жилина - Сеница 3:0 Сеница - ДАК 1:1 Злате Моравце - Сеница 1:1 Сеница - Спартак Трнава 2:1 Ружомберок - Сеница 0:0 Середь - Сеница 4:1 Сеница - Погронье 0:0 Ружомберок - Сеница 1:1 Сеница - Нитра 1:0 Сеница - Земплин 1:1 Нитра - Сеница 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Трнава 14 10 3 1 24 - 5 33
2. Слован Братислава 13 10 2 1 33 - 10 32
3. Ружомберок 15 7 6 2 24 - 12 27
4. ДАК 15 7 3 5 21 - 19 24
5. Жилина 15 6 4 5 24 - 19 22
6. Тренчин 15 5 5 5 24 - 22 20
7. Середь 15 5 4 6 18 - 20 19
8. Земплин 14 5 2 7 16 - 20 17
9. Сеница 15 3 5 7 14 - 23 14
10. Татран Липтовски-Микулаш 15 4 2 9 19 - 34 14
11. Злате Моравце 15 2 5 8 15 - 30 11
12. Погронье 15 2 3 10 14 - 32 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 7 6 1 0 21 - 5 19
2. Спартак Трнава 6 5 1 0 13 - 2 16
3. Ружомберок 8 4 3 1 12 - 4 15
4. ДАК 8 4 2 2 12 - 11 14
5. Жилина 8 4 1 3 16 - 11 13
6. Середь 8 4 1 3 11 - 8 13
7. Земплин 7 4 0 3 11 - 9 12
8. Татран Липтовски-Микулаш 7 4 0 3 12 - 11 12
9. Тренчин 7 2 3 2 14 - 10 9
10. Злате Моравце 8 1 5 2 8 - 9 8
11. Сеница 7 2 2 3 6 - 10 8
12. Погронье 7 1 3 3 8 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Трнава 8 5 2 1 11 - 3 17
2. Слован Братислава 6 4 1 1 12 - 5 13
3. Ружомберок 7 3 3 1 12 - 8 12
4. Тренчин 8 3 2 3 10 - 12 11
5. ДАК 7 3 1 3 9 - 8 10
6. Жилина 7 2 3 2 8 - 8 9
7. Середь 7 1 3 3 7 - 12 6
8. Сеница 8 1 3 4 8 - 13 6
9. Земплин 7 1 2 4 5 - 11 5
10. Злате Моравце 7 1 0 6 7 - 21 3
11. Погронье 8 1 0 7 6 - 20 3
12. Татран Липтовски-Микулаш 8 0 2 6 7 - 23 2
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    23'
    Элвис Машике Сукиса получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    14'
    Мухамедбегович Ахмет получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч ДАК 1:0 Сеница онлайн


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