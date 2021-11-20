Словакия: Суперлига 2021-2022
14' Желтая карточкаМухамедбегович Ахмет
23' Желтая карточкаElvis Mashike Sukisa
65' Желтая карточкаДимун Милан
1:0
68' ГолМуму Брахим
78' Желтая карточкаПирошка Юрай
83' Желтая карточкаШумбера Шимон
87' Желтая карточкаЦыганик Андрей
27
Lucian
Vera
31
Дэвис
Эрик
26
Шефер
Андраш
33
Пирошка
Юрай
16
Milan
Jurdik
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Lucian VeraЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Дэвис ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Шефер АндрашПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Муму БрахимПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Фабри АндрейПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Antal Nemeth
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Пирошка ЮрайПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Milan JurdikПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Кучера ЛукашЗащитник
-
17 Маулана ЭгиПолузащитник
-
20 Бухель ЯкубПолузащитник
-
10 Дуда ДоминикПолузащитник
-
19 Бухель ФилипНападающий
- Нападающий
-
30 Matus Repa
-
Главный тренер: Karol Prazenica
Ход матча
65'
68'
1:0
78'
83'
87'
История личных встреч
ДАК
Сеница
16 матчей
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
26 матчей
53.8%
19.2%
27%
14 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
26.9%
57.7%
15.4%
7 побед 15 ничьих 4 победы
Второй тайм
42.3%
26.9%
30.8%
11 побед 7 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ДАК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шефер Андраш
|3
|0.2
|Андзуана Иоан
|3
|0.2
|Шарани Зуберу
|3
|0.2
|Ламкель Зе Дидье
|2
|0.13
|Хахн Янош
|2
|0.13
|Крстович Никола
|2
|0.13
|Тайво Абдулрахман
|2
|0.13
|Кружляк Доминик
|1
|0.07
|Димун Милан
|1
|0.07
|Бескоровайный Данил
|1
|0.07
|Муму Брахим
|1
|0.07
|Дивкович Марко
|0
|0
|Дэвис Эрик
|0
|0
|Цыганик Андрей
|0
|0
|Фабри Андрей
|0
|0
Сеница
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Elvis Mashike Sukisa
|7 (2)
|0.47
|Шумбера Шимон
|2
|0.13
|Ниархос Иоаннис
|1
|0.07
|Milan Jurdik
|1
|0.07
|Павлик Петр
|1
|0.07
|Оршула Филип
|0
|0
|Маулана Эги
|0
|0
Карточки
ДАК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Димун Милан
|3
|0
|Шефер Андраш
|3
|0
|Бескоровайный Данил
|3
|0
|Балич Андрия
|2
|0
|Шарани Зуберу
|2
|0
|Цыганик Андрей
|1
|0
|Кружляк Доминик
|1
|0
|Хахн Янош
|1
|0
|Ламкель Зе Дидье
|1
|0
|Мухамедбегович Ахмет
|1
|0
|Дивкович Марко
|1
|0
|Блэкмэн Сезар
|1
|0
|Дэвис Эрик
|1
|0
|Нджие Сейни
|1
|0
|Брунетти Матеус
|1
|0
|Lucian Vera
|1
|0
Сеница
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шумбера Шимон
|5
|0
|Шимчак Милан
|3
|1
|Tomas Egert
|2
|1
|David Gac
|2
|1
|Кучера Лукаш
|3
|0
|Gabriel Halabrin
|3
|0
|Пирошка Юрай
|1
|1
|Павлик Петр
|2
|0
|Elvis Mashike Sukisa
|2
|0
|Дуда Доминик
|2
|0
|Milan Jurdik
|1
|0
|Машулович Даниэль
|1
|0
|Свобода Вацлав
|1
|0
|Равас Генрих
|1
|0
|Бухель Якуб
|1
|0
|Ниархос Иоаннис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
6
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
8 Не забивали 11
2
17%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
33%
2
33%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
1
8%
2
33%
76-90
Пропущено
11
15
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
2
18%
2
13%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
2
18%
2
13%
31-45
2
18%
2
13%
46-60
2
18%
1
7%
61-75
2
18%
6
40%
76-90
Забито
9
6
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
3
33%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
2
22%
4
67%
76-90
Пропущено
8
10
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
2
20%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
3
38%
3
30%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
4
40%
76-90
Забито
21
12
10 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
3 Не забивали 6
5
24%
3
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
24%
2
17%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
5
24%
1
8%
61-75
3
14%
6
50%
76-90
Пропущено
19
25
9 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
2
11%
4
16%
1-15
2
11%
3
12%
16-30
5
26%
5
20%
31-45
2
11%
2
8%
46-60
4
21%
1
4%
61-75
4
21%
10
40%
76-90
Результаты последних матчей
ДАК
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
ДАК - Середь 1:3 Татран Липтовски-Микулаш - ДАК 1:0 ДАК - Земплин 1:0 Жилина - ДАК 0:2
ДАК - Злате Моравце 4:2 ДАК - Спартак Трнава 0:3 Ружомберок - ДАК 1:2 ДАК - Слован Братислава 1:1 Погронье - ДАК 0:3 ДАК - Тренчин 1:1 Сеница - ДАК 1:1 Середь - ДАК 1:0 ДАК - Татран Липтовски-Микулаш 3:1 ДАК - Партизан 0:2 Земплин - ДАК 4:1 Партизан - ДАК 1:0 Ред Булл Зальцбург - ДАК 3:1 ДАК - Спартак Трнава 2:0 Тренчин - ДАК 1:1 Слован Братислава - ДАК 0:1
Сеница
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Сеница - Злате Моравце 1:2 Спартак Трнава - Сеница 2:1 Сеница - Ружомберок 0:2 Сеница - Земплин 1:1
Середь - Сеница 2:1 Сеница - Слован Братислава 0:3 Тренчин - Сеница 3:3 Сеница - Погронье 1:0 Татран Липтовски-Микулаш - Сеница 1:2 Жилина - Сеница 3:0 Сеница - ДАК 1:1 Злате Моравце - Сеница 1:1 Сеница - Спартак Трнава 2:1 Ружомберок - Сеница 0:0 Середь - Сеница 4:1 Сеница - Погронье 0:0 Ружомберок - Сеница 1:1 Сеница - Нитра 1:0 Сеница - Земплин 1:1 Нитра - Сеница 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|14
|10
|3
|1
|24 - 5
|33
|2.
|Слован Братислава
|13
|10
|2
|1
|33 - 10
|32
|3.
|Ружомберок
|15
|7
|6
|2
|24 - 12
|27
|4.
|ДАК
|15
|7
|3
|5
|21 - 19
|24
|5.
|Жилина
|15
|6
|4
|5
|24 - 19
|22
|6.
|Тренчин
|15
|5
|5
|5
|24 - 22
|20
|7.
|Середь
|15
|5
|4
|6
|18 - 20
|19
|8.
|Земплин
|14
|5
|2
|7
|16 - 20
|17
|9.
|Сеница
|15
|3
|5
|7
|14 - 23
|14
|10.
|Татран Липтовски-Микулаш
|15
|4
|2
|9
|19 - 34
|14
|11.
|Злате Моравце
|15
|2
|5
|8
|15 - 30
|11
|12.
|Погронье
|15
|2
|3
|10
|14 - 32
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|7
|6
|1
|0
|21 - 5
|19
|2.
|Спартак Трнава
|6
|5
|1
|0
|13 - 2
|16
|3.
|Ружомберок
|8
|4
|3
|1
|12 - 4
|15
|4.
|ДАК
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|5.
|Жилина
|8
|4
|1
|3
|16 - 11
|13
|6.
|Середь
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|7.
|Земплин
|7
|4
|0
|3
|11 - 9
|12
|8.
|Татран Липтовски-Микулаш
|7
|4
|0
|3
|12 - 11
|12
|9.
|Тренчин
|7
|2
|3
|2
|14 - 10
|9
|10.
|Злате Моравце
|8
|1
|5
|2
|8 - 9
|8
|11.
|Сеница
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|12.
|Погронье
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|8
|5
|2
|1
|11 - 3
|17
|2.
|Слован Братислава
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|3.
|Ружомберок
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|4.
|Тренчин
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|5.
|ДАК
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|6.
|Жилина
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|7.
|Середь
|7
|1
|3
|3
|7 - 12
|6
|8.
|Сеница
|8
|1
|3
|4
|8 - 13
|6
|9.
|Земплин
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|10.
|Злате Моравце
|7
|1
|0
|6
|7 - 21
|3
|11.
|Погронье
|8
|1
|0
|7
|6 - 20
|3
|12.
|Татран Липтовски-Микулаш
|8
|0
|2
|6
|7 - 23
|2