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Словакия: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Середь
1:1
Первый тайм: 43'

Стадион:
Погронье
0'
0:1
11' Гол
Лачны Милош
1:1
14' Гол
Кадлец Андрей
24' Желтая карточка
Любичич Марин
38' Желтая карточка
Лашик Ричард
43'
84
Чуды
Мартин
22
Кадлец
Андрей
23
Roberto
Dias
13
Haiderson
Palomino
9
Юрешкин
Роко
5
Любичич
Марин
17
Радич
Доминик
10
Гатарич
Никола
20
Дани
Иглесиас
14
Моронг
Адам
93
Гаша
Роман
17
Грдличка
Либор
18
Благут
Патрик
6
Andrej
Strba
52
Adam
Pajer
44
Загуменски
Тимотей
27
Адамец
Мартин
77
Мазань
Петер
33
Лашик
Ричард
19
Ladji
Malle
31
Лачны
Милош
10
Бадоло
Седрик
Середь
4-2-3-1
Погронье
4-3-3

История личных встреч

Середь
Погронье

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

15 матчей

53.3%
20%
26.7%
8 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

13.3%
66.7%
20%
2 победы 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

С
1:1
СГБ
0:1
СГБ
1:2
С
0:2
С
2:2
СГБ
2:2
С
2:1
С
2:3
ВЛ
2:1
ВЛ
2:3
ВЛЗ
3:0
ВЛЗ
0:4
ВЛЗ
2:3
ВЛЗ
2:1
ВЛЗ
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Середь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моронг Адам 3 0.2
Кадлец Андрей 2 0.13
Юрешкин Роко 2 0.13
Гаша Роман 2 0.13
Радич Доминик 2 0.13
Гатарич Никола 2 (2) 0.13
Яо Янн Майкл 1 0.07
Roberto Dias 1 0.07
Bernard Karrica 1 0.07
Погронье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лачны Милош 6 0.4
Ladji Malle 2 0.13
Бадоло Седрик 2 0.13
Мазань Петер 2 (1) 0.13
Загуменски Тимотей 1 0.07
Благут Патрик 0 0
Да Силва Адлер 0 0
Адамец Мартин 0 0
Сцисляк Даниэль 0 0

Карточки

Середь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гаша Роман 6 0
Кадлец Андрей 4 0
Roberto Dias 4 0
Любичич Марин 3 0
Моронг Адам 1 1
Гучко Томаш 2 0
Дани Иглесиас 2 0
Гатарич Никола 2 0
Потома Денис 2 0
Haiderson Palomino 2 0
Mihajilo Popovic 2 0
Bernard Karrica 2 0
Илиев Деян 1 0
Махуча Ондржей 1 0
Юрешкин Роко 1 0
Matus Katunsky 1 0
Погронье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шпирьяк Доминик 5 2
Лачны Милош 4 0
Бадоло Седрик 3 0
Чмовш Павел 2 0
Мазань Петер 2 0
Adam Pajer 2 0
Благут Патрик 2 0
Лашик Ричард 1 0
Коковас Стелиос 1 0
Палюшек Александр 1 0
Daniel Horak 1 0
Marek Vybostok 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
5
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
2
22%
1
20%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
2
22%
1
20%
61-75
2
22%
1
20%
76-90

Пропущено

6
17
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
1
17%
1
6%
1-15
1
17%
4
24%
16-30
1
17%
3
18%
31-45
1
17%
2
12%
46-60
1
17%
3
18%
61-75
1
17%
4
24%
76-90

Забито

7
8
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
0
0%
1
13%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
2
29%
2
25%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

12
12
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
3
25%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
25%
5
42%
31-45
3
25%
2
17%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
2
17%
2
17%
76-90

Забито

16
13
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
2
13%
2
15%
1-15
3
19%
1
8%
16-30
2
13%
3
23%
31-45
3
19%
3
23%
46-60
3
19%
3
23%
61-75
3
19%
1
8%
76-90

Пропущено

18
29
9 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
4
22%
3
10%
1-15
1
6%
4
14%
16-30
4
22%
8
28%
31-45
4
22%
4
14%
46-60
2
11%
4
14%
61-75
3
17%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Середь
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
ДАК - Середь 1:3 Ружомберок - Середь 3:1 Середь - Жилина 1:1 Злате Моравце - Середь 2:2
Середь - Сеница 2:1 Середь - Земплин 0:1 Спартак Трнава - Середь 2:0 Середь - Татран Липтовски-Микулаш 2:0 Тренчин - Середь 0:0 Середь - Слован Братислава 0:1 Погронье - Середь 1:1 Середь - ДАК 1:0 Середь - Ружомберок 2:3 Жилина - Середь 3:0 Жилина - Середь 4:2 Середь - Сеница 4:1 Земплин - Середь 2:2 Нитра - Середь 0:1 Середь - Погронье 0:1 Ружомберок - Середь 2:1
Погронье
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Погронье - Жилина 1:2 Земплин - Погронье 0:2 Погронье - Спартак Трнава 0:2 Погронье - Ружомберок 2:2
Слован Братислава - Погронье 5:1 Погронье - Тренчин 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Погронье 5:1 Сеница - Погронье 1:0 Погронье - ДАК 0:3 Злате Моравце - Погронье 1:0 Погронье - Середь 1:1 Жилина - Погронье 3:1 Погронье - Земплин 2:0 Спартак Трнава - Погронье 2:0 Погронье - Ружомберок 1:0 Сеница - Погронье 0:0 Погронье - Земплин 0:0 Середь - Погронье 0:1 Погронье - Нитра 0:0 Ружомберок - Погронье 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Трнава 0:0 14 10 3 1 24 - 5 33
2. Слован Братислава 13 10 2 1 33 - 10 32
3. Ружомберок 15 7 6 2 24 - 12 27
4. Жилина 1:0 15 7 3 5 23 - 17 24
5. ДАК 0:0 15 6 4 5 20 - 19 22
6. Тренчин 15 5 5 5 24 - 22 20
7. Земплин 14 5 2 7 16 - 20 17
8. Середь 1:1 15 4 5 6 16 - 20 17
9. Сеница 0:0 15 3 6 6 14 - 22 15
10. Татран Липтовски-Микулаш 0:1 15 4 1 10 17 - 33 13
11. Злате Моравце 0:0 15 2 5 8 15 - 30 11
12. Погронье 1:1 15 2 4 9 14 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 7 6 1 0 21 - 5 19
2. Спартак Трнава 0:0 6 5 1 0 13 - 2 16
3. Ружомберок 8 4 3 1 12 - 4 15
4. Жилина 1:0 8 5 0 3 15 - 9 15
5. Земплин 7 4 0 3 11 - 9 12
6. ДАК 0:0 8 3 3 2 11 - 11 12
7. Татран Липтовски-Микулаш 0:1 7 4 0 3 12 - 11 12
8. Середь 1:1 8 3 2 3 9 - 8 11
9. Тренчин 7 2 3 2 14 - 10 9
10. Злате Моравце 0:0 8 1 5 2 8 - 9 8
11. Сеница 0:0 7 2 2 3 6 - 10 8
12. Погронье 1:1 7 1 3 3 8 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Трнава 0:0 8 5 2 1 11 - 3 17
2. Слован Братислава 6 4 1 1 12 - 5 13
3. Ружомберок 7 3 3 1 12 - 8 12
4. Тренчин 8 3 2 3 10 - 12 11
5. ДАК 0:0 7 3 1 3 9 - 8 10
6. Жилина 1:0 7 2 3 2 8 - 8 9
7. Сеница 0:0 8 1 4 3 8 - 12 7
8. Середь 1:1 7 1 3 3 7 - 12 6
9. Земплин 7 1 2 4 5 - 11 5
10. Погронье 1:1 8 1 1 6 6 - 18 4
11. Злате Моравце 0:0 7 1 0 6 7 - 21 3
12. Татран Липтовски-Микулаш 0:1 8 0 1 7 5 - 22 1
Лучшие коэффициенты
Середь
Ничья
Погронье
1.81
3.57
4.45
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Середь 1:1 Погронье онлайн


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