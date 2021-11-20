Словакия: Суперлига 2021-2022
1:1
Первый тайм: 43'
Стадион: Антон Малатинский
0:1
11' ГолЛачны Милош
1:1
14' ГолКадлец Андрей
24' Желтая карточкаЛюбичич Марин
38' Желтая карточкаЛашик Ричард
84
Чуды
Мартин
23
Roberto
Dias
14
Моронг
Адам
93
Гаша
Роман
52
Adam
Pajer
77
Мазань
Петер
33
Лашик
Ричард
19
Ladji
Malle
31
Лачны
Милош
- Основной состав
-
84 Чуды МартинВратарь
- Защитник
-
23 Roberto DiasЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Моронг АдамПолузащитник
-
93 Гаша РоманНападающий
- Запасные игроки
-
31 Якубу МэттьюВратарь
- Защитник
-
29 Мичин ПетарПолузащитник
-
12 Потома ДенисПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Яо Янн МайклПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Gergely Geri
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
52 Adam PajerЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Мазань ПетерПолузащитник
-
33 Лашик РичардПолузащитник
-
19 Ladji MalleНападающий
-
31 Лачны МилошНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
11 Mor Nguer
-
Главный тренер: Jan Kamenik
Ход матча
11'
0:1
14'
1:1
24'
38'
История личных встреч
Середь
Погронье
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
15 матчей
53.3%
20%
26.7%
8 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
13.3%
66.7%
20%
2 победы 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Середь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моронг Адам
|3
|0.2
|Кадлец Андрей
|2
|0.13
|Юрешкин Роко
|2
|0.13
|Гаша Роман
|2
|0.13
|Радич Доминик
|2
|0.13
|Гатарич Никола
|2 (2)
|0.13
|Яо Янн Майкл
|1
|0.07
|Roberto Dias
|1
|0.07
|Bernard Karrica
|1
|0.07
Погронье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лачны Милош
|6
|0.4
|Ladji Malle
|2
|0.13
|Бадоло Седрик
|2
|0.13
|Мазань Петер
|2 (1)
|0.13
|Загуменски Тимотей
|1
|0.07
|Благут Патрик
|0
|0
|Да Силва Адлер
|0
|0
|Адамец Мартин
|0
|0
|Сцисляк Даниэль
|0
|0
Карточки
Середь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гаша Роман
|6
|0
|Кадлец Андрей
|4
|0
|Roberto Dias
|4
|0
|Любичич Марин
|3
|0
|Моронг Адам
|1
|1
|Гучко Томаш
|2
|0
|Дани Иглесиас
|2
|0
|Гатарич Никола
|2
|0
|Потома Денис
|2
|0
|Haiderson Palomino
|2
|0
|Mihajilo Popovic
|2
|0
|Bernard Karrica
|2
|0
|Илиев Деян
|1
|0
|Махуча Ондржей
|1
|0
|Юрешкин Роко
|1
|0
|Matus Katunsky
|1
|0
Погронье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шпирьяк Доминик
|5
|2
|Лачны Милош
|4
|0
|Бадоло Седрик
|3
|0
|Чмовш Павел
|2
|0
|Мазань Петер
|2
|0
|Adam Pajer
|2
|0
|Благут Патрик
|2
|0
|Лашик Ричард
|1
|0
|Коковас Стелиос
|1
|0
|Палюшек Александр
|1
|0
|Daniel Horak
|1
|0
|Marek Vybostok
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
5
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
2
22%
1
20%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
2
22%
1
20%
61-75
2
22%
1
20%
76-90
Пропущено
6
17
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
1
17%
1
6%
1-15
1
17%
4
24%
16-30
1
17%
3
18%
31-45
1
17%
2
12%
46-60
1
17%
3
18%
61-75
1
17%
4
24%
76-90
Забито
7
8
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
0
0%
1
13%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
2
29%
2
25%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
12
12
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
3
25%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
25%
5
42%
31-45
3
25%
2
17%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
2
17%
2
17%
76-90
Забито
16
13
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
2
13%
2
15%
1-15
3
19%
1
8%
16-30
2
13%
3
23%
31-45
3
19%
3
23%
46-60
3
19%
3
23%
61-75
3
19%
1
8%
76-90
Пропущено
18
29
9 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
4
22%
3
10%
1-15
1
6%
4
14%
16-30
4
22%
8
28%
31-45
4
22%
4
14%
46-60
2
11%
4
14%
61-75
3
17%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Середь
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
ДАК - Середь 1:3 Ружомберок - Середь 3:1 Середь - Жилина 1:1 Злате Моравце - Середь 2:2
Середь - Сеница 2:1 Середь - Земплин 0:1 Спартак Трнава - Середь 2:0 Середь - Татран Липтовски-Микулаш 2:0 Тренчин - Середь 0:0 Середь - Слован Братислава 0:1 Погронье - Середь 1:1 Середь - ДАК 1:0 Середь - Ружомберок 2:3 Жилина - Середь 3:0 Жилина - Середь 4:2 Середь - Сеница 4:1 Земплин - Середь 2:2 Нитра - Середь 0:1 Середь - Погронье 0:1 Ружомберок - Середь 2:1
Погронье
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Погронье - Жилина 1:2 Земплин - Погронье 0:2 Погронье - Спартак Трнава 0:2 Погронье - Ружомберок 2:2
Слован Братислава - Погронье 5:1 Погронье - Тренчин 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Погронье 5:1 Сеница - Погронье 1:0 Погронье - ДАК 0:3 Злате Моравце - Погронье 1:0 Погронье - Середь 1:1 Жилина - Погронье 3:1 Погронье - Земплин 2:0 Спартак Трнава - Погронье 2:0 Погронье - Ружомберок 1:0 Сеница - Погронье 0:0 Погронье - Земплин 0:0 Середь - Погронье 0:1 Погронье - Нитра 0:0 Ружомберок - Погронье 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|0:0
|14
|10
|3
|1
|24 - 5
|33
|2.
|Слован Братислава
|13
|10
|2
|1
|33 - 10
|32
|3.
|Ружомберок
|15
|7
|6
|2
|24 - 12
|27
|4.
|Жилина
|1:0
|15
|7
|3
|5
|23 - 17
|24
|5.
|ДАК
|0:0
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|6.
|Тренчин
|15
|5
|5
|5
|24 - 22
|20
|7.
|Земплин
|14
|5
|2
|7
|16 - 20
|17
|8.
|Середь
|1:1
|15
|4
|5
|6
|16 - 20
|17
|9.
|Сеница
|0:0
|15
|3
|6
|6
|14 - 22
|15
|10.
|Татран Липтовски-Микулаш
|0:1
|15
|4
|1
|10
|17 - 33
|13
|11.
|Злате Моравце
|0:0
|15
|2
|5
|8
|15 - 30
|11
|12.
|Погронье
|1:1
|15
|2
|4
|9
|14 - 30
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|7
|6
|1
|0
|21 - 5
|19
|2.
|Спартак Трнава
|0:0
|6
|5
|1
|0
|13 - 2
|16
|3.
|Ружомберок
|8
|4
|3
|1
|12 - 4
|15
|4.
|Жилина
|1:0
|8
|5
|0
|3
|15 - 9
|15
|5.
|Земплин
|7
|4
|0
|3
|11 - 9
|12
|6.
|ДАК
|0:0
|8
|3
|3
|2
|11 - 11
|12
|7.
|Татран Липтовски-Микулаш
|0:1
|7
|4
|0
|3
|12 - 11
|12
|8.
|Середь
|1:1
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|9.
|Тренчин
|7
|2
|3
|2
|14 - 10
|9
|10.
|Злате Моравце
|0:0
|8
|1
|5
|2
|8 - 9
|8
|11.
|Сеница
|0:0
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|12.
|Погронье
|1:1
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|0:0
|8
|5
|2
|1
|11 - 3
|17
|2.
|Слован Братислава
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|3.
|Ружомберок
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|4.
|Тренчин
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|5.
|ДАК
|0:0
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|6.
|Жилина
|1:0
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|7.
|Сеница
|0:0
|8
|1
|4
|3
|8 - 12
|7
|8.
|Середь
|1:1
|7
|1
|3
|3
|7 - 12
|6
|9.
|Земплин
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|10.
|Погронье
|1:1
|8
|1
|1
|6
|6 - 18
|4
|11.
|Злате Моравце
|0:0
|7
|1
|0
|6
|7 - 21
|3
|12.
|Татран Липтовски-Микулаш
|0:1
|8
|0
|1
|7
|5 - 22
|1