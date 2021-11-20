Словакия: Суперлига 2021-2022
3:1
Конец матча
Стадион: Антон Малатинский
0:1
11' ГолЛачны Милош
1:1
14' ГолКадлец Андрей
24' Желтая карточкаЛюбичич Марин
38' Желтая карточкаЛашик Ричард
2:1
66' ГолКадлец Андрей
3:1
81' ГолBernard Karrica
84
Чуды
Мартин
23
Roberto
Dias
14
Моронг
Адам
93
Гаша
Роман
52
Adam
Pajer
33
Лашик
Ричард
77
Мазань
Петер
19
Ladji
Malle
31
Лачны
Милош
- Основной состав
-
84 Чуды МартинВратарь
- Защитник
-
23 Roberto DiasЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Моронг АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
93 Гаша РоманНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Якубу МэттьюВратарь
- Защитник
-
29 Мичин ПетарПолузащитник
-
12 Потома ДенисПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Яо Янн МайклПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Gergely Geri
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
52 Adam PajerЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Лашик РичардПолузащитник
-
77 Мазань ПетерПолузащитник
-
19 Ladji MalleПолузащитник
- Нападающий
-
31 Лачны МилошНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
11 Mor Nguer
-
Главный тренер: Jan Kamenik
Ход матча
11'
0:1
14'
1:1
24'
38'
66'
2:1
81'
3:1
88'
История личных встреч
Середь
Погронье
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
15 матчей
53.3%
20%
26.7%
8 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
13.3%
66.7%
20%
2 победы 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Середь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кадлец Андрей
|3
|0.2
|Моронг Адам
|3
|0.2
|Гаша Роман
|2
|0.13
|Юрешкин Роко
|2
|0.13
|Радич Доминик
|2
|0.13
|Гатарич Никола
|2 (2)
|0.13
|Bernard Karrica
|2
|0.13
|Яо Янн Майкл
|1
|0.07
|Roberto Dias
|1
|0.07
|Любичич Марин
|0
|0
Погронье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лачны Милош
|6
|0.4
|Ladji Malle
|2
|0.13
|Бадоло Седрик
|2
|0.13
|Мазань Петер
|2 (1)
|0.13
|Загуменски Тимотей
|1
|0.07
|Благут Патрик
|0
|0
|Да Силва Адлер
|0
|0
|Адамец Мартин
|0
|0
|Сцисляк Даниэль
|0
|0
Карточки
Середь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гаша Роман
|6
|0
|Кадлец Андрей
|4
|0
|Roberto Dias
|4
|0
|Любичич Марин
|3
|0
|Моронг Адам
|1
|1
|Гучко Томаш
|2
|0
|Дани Иглесиас
|2
|0
|Гатарич Никола
|2
|0
|Потома Денис
|2
|0
|Haiderson Palomino
|2
|0
|Mihajilo Popovic
|2
|0
|Bernard Karrica
|2
|0
|Илиев Деян
|1
|0
|Махуча Ондржей
|1
|0
|Юрешкин Роко
|1
|0
|Matus Katunsky
|1
|0
Погронье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шпирьяк Доминик
|5
|2
|Лачны Милош
|4
|0
|Бадоло Седрик
|3
|0
|Чмовш Павел
|2
|0
|Мазань Петер
|2
|0
|Adam Pajer
|2
|0
|Благут Патрик
|2
|0
|Лашик Ричард
|1
|0
|Коковас Стелиос
|1
|0
|Палюшек Александр
|1
|0
|Daniel Horak
|1
|0
|Marek Vybostok
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
6
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
3
25%
2
33%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
1
17%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
3
25%
1
17%
61-75
3
25%
1
17%
76-90
Пропущено
7
20
4 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
2
29%
2
10%
1-15
1
14%
4
20%
16-30
1
14%
3
15%
31-45
1
14%
2
10%
46-60
1
14%
4
20%
61-75
1
14%
5
25%
76-90
Забито
7
8
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
0
0%
1
13%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
2
29%
2
25%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
12
12
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
3
25%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
25%
5
42%
31-45
3
25%
2
17%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
2
17%
2
17%
76-90
Забито
19
14
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
5 Не забивали 5
3
16%
3
21%
1-15
3
16%
1
7%
16-30
2
11%
3
21%
31-45
3
16%
3
21%
46-60
4
21%
3
21%
61-75
4
21%
1
7%
76-90
Пропущено
19
32
10 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
5
26%
4
13%
1-15
1
5%
4
13%
16-30
4
21%
8
25%
31-45
4
21%
4
13%
46-60
2
11%
5
16%
61-75
3
16%
7
22%
76-90
Результаты последних матчей
Середь
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
ДАК - Середь 1:3 Ружомберок - Середь 3:1 Середь - Жилина 1:1 Злате Моравце - Середь 2:2
Середь - Сеница 2:1 Середь - Земплин 0:1 Спартак Трнава - Середь 2:0 Середь - Татран Липтовски-Микулаш 2:0 Тренчин - Середь 0:0 Середь - Слован Братислава 0:1 Погронье - Середь 1:1 Середь - ДАК 1:0 Середь - Ружомберок 2:3 Жилина - Середь 3:0 Жилина - Середь 4:2 Середь - Сеница 4:1 Земплин - Середь 2:2 Нитра - Середь 0:1 Середь - Погронье 0:1 Ружомберок - Середь 2:1
Погронье
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Погронье - Жилина 1:2 Земплин - Погронье 0:2 Погронье - Спартак Трнава 0:2 Погронье - Ружомберок 2:2
Слован Братислава - Погронье 5:1 Погронье - Тренчин 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Погронье 5:1 Сеница - Погронье 1:0 Погронье - ДАК 0:3 Злате Моравце - Погронье 1:0 Погронье - Середь 1:1 Жилина - Погронье 3:1 Погронье - Земплин 2:0 Спартак Трнава - Погронье 2:0 Погронье - Ружомберок 1:0 Сеница - Погронье 0:0 Погронье - Земплин 0:0 Середь - Погронье 0:1 Погронье - Нитра 0:0 Ружомберок - Погронье 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|14
|10
|3
|1
|24 - 5
|33
|2.
|Слован Братислава
|13
|10
|2
|1
|33 - 10
|32
|3.
|Ружомберок
|15
|7
|6
|2
|24 - 12
|27
|4.
|ДАК
|15
|7
|3
|5
|21 - 19
|24
|5.
|Жилина
|15
|6
|4
|5
|24 - 19
|22
|6.
|Тренчин
|15
|5
|5
|5
|24 - 22
|20
|7.
|Середь
|15
|5
|4
|6
|18 - 20
|19
|8.
|Земплин
|14
|5
|2
|7
|16 - 20
|17
|9.
|Сеница
|15
|3
|5
|7
|14 - 23
|14
|10.
|Татран Липтовски-Микулаш
|15
|4
|2
|9
|19 - 34
|14
|11.
|Злате Моравце
|15
|2
|5
|8
|15 - 30
|11
|12.
|Погронье
|15
|2
|3
|10
|14 - 32
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|7
|6
|1
|0
|21 - 5
|19
|2.
|Спартак Трнава
|6
|5
|1
|0
|13 - 2
|16
|3.
|Ружомберок
|8
|4
|3
|1
|12 - 4
|15
|4.
|ДАК
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|5.
|Жилина
|8
|4
|1
|3
|16 - 11
|13
|6.
|Середь
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|7.
|Земплин
|7
|4
|0
|3
|11 - 9
|12
|8.
|Татран Липтовски-Микулаш
|7
|4
|0
|3
|12 - 11
|12
|9.
|Тренчин
|7
|2
|3
|2
|14 - 10
|9
|10.
|Злате Моравце
|8
|1
|5
|2
|8 - 9
|8
|11.
|Сеница
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|12.
|Погронье
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|8
|5
|2
|1
|11 - 3
|17
|2.
|Слован Братислава
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|3.
|Ружомберок
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|4.
|Тренчин
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|5.
|ДАК
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|6.
|Жилина
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|7.
|Середь
|7
|1
|3
|3
|7 - 12
|6
|8.
|Сеница
|8
|1
|3
|4
|8 - 13
|6
|9.
|Земплин
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|10.
|Злате Моравце
|7
|1
|0
|6
|7 - 21
|3
|11.
|Погронье
|8
|1
|0
|7
|6 - 20
|3
|12.
|Татран Липтовски-Микулаш
|8
|0
|2
|6
|7 - 23
|2