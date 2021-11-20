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Словакия: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Середь
3:1
Конец матча

Стадион:
Погронье
0'
0:1
11' Гол
Лачны Милош
1:1
14' Гол
Кадлец Андрей
24' Желтая карточка
Любичич Марин
38' Желтая карточка
Лашик Ричард
2:1
66' Гол
Кадлец Андрей
3:1
81' Гол
Bernard Karrica
88' Желтая карточка
 90'+4
84
Чуды
Мартин
22
Кадлец
Андрей
23
Roberto
Dias
13
Haiderson
Palomino
9
Юрешкин
Роко
14
Моронг
Адам
20
Дани
Иглесиас
5
Любичич
Марин
10
Гатарич
Никола
93
Гаша
Роман
17
Радич
Доминик
17
Грдличка
Либор
18
Благут
Патрик
52
Adam
Pajer
6
Andrej
Strba
44
Загуменски
Тимотей
33
Лашик
Ричард
77
Мазань
Петер
19
Ladji
Malle
10
Бадоло
Седрик
31
Лачны
Милош
27
Адамец
Мартин
Середь
4-4-2
Погронье
4-3-3

История личных встреч

Середь
Погронье

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

15 матчей

53.3%
20%
26.7%
8 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

13.3%
66.7%
20%
2 победы 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

С
1:1
СГБ
0:1
СГБ
1:2
С
0:2
С
2:2
СГБ
2:2
С
2:1
С
2:3
ВЛ
2:1
ВЛ
2:3
ВЛЗ
3:0
ВЛЗ
0:4
ВЛЗ
2:3
ВЛЗ
2:1
ВЛЗ
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Середь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кадлец Андрей 3 0.2
Моронг Адам 3 0.2
Гаша Роман 2 0.13
Юрешкин Роко 2 0.13
Радич Доминик 2 0.13
Гатарич Никола 2 (2) 0.13
Bernard Karrica 2 0.13
Яо Янн Майкл 1 0.07
Roberto Dias 1 0.07
Любичич Марин 0 0
Погронье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лачны Милош 6 0.4
Ladji Malle 2 0.13
Бадоло Седрик 2 0.13
Мазань Петер 2 (1) 0.13
Загуменски Тимотей 1 0.07
Благут Патрик 0 0
Да Силва Адлер 0 0
Адамец Мартин 0 0
Сцисляк Даниэль 0 0

Карточки

Середь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гаша Роман 6 0
Кадлец Андрей 4 0
Roberto Dias 4 0
Любичич Марин 3 0
Моронг Адам 1 1
Гучко Томаш 2 0
Дани Иглесиас 2 0
Гатарич Никола 2 0
Потома Денис 2 0
Haiderson Palomino 2 0
Mihajilo Popovic 2 0
Bernard Karrica 2 0
Илиев Деян 1 0
Махуча Ондржей 1 0
Юрешкин Роко 1 0
Matus Katunsky 1 0
Погронье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шпирьяк Доминик 5 2
Лачны Милош 4 0
Бадоло Седрик 3 0
Чмовш Павел 2 0
Мазань Петер 2 0
Adam Pajer 2 0
Благут Патрик 2 0
Лашик Ричард 1 0
Коковас Стелиос 1 0
Палюшек Александр 1 0
Daniel Horak 1 0
Marek Vybostok 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
6
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
3
25%
2
33%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
1
17%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
3
25%
1
17%
61-75
3
25%
1
17%
76-90

Пропущено

7
20
4 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
2
29%
2
10%
1-15
1
14%
4
20%
16-30
1
14%
3
15%
31-45
1
14%
2
10%
46-60
1
14%
4
20%
61-75
1
14%
5
25%
76-90

Забито

7
8
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
0
0%
1
13%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
2
29%
2
25%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

12
12
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
3
25%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
25%
5
42%
31-45
3
25%
2
17%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
2
17%
2
17%
76-90

Забито

19
14
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
5 Не забивали 5
3
16%
3
21%
1-15
3
16%
1
7%
16-30
2
11%
3
21%
31-45
3
16%
3
21%
46-60
4
21%
3
21%
61-75
4
21%
1
7%
76-90

Пропущено

19
32
10 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
5
26%
4
13%
1-15
1
5%
4
13%
16-30
4
21%
8
25%
31-45
4
21%
4
13%
46-60
2
11%
5
16%
61-75
3
16%
7
22%
76-90

Результаты последних матчей

Середь
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
ДАК - Середь 1:3 Ружомберок - Середь 3:1 Середь - Жилина 1:1 Злате Моравце - Середь 2:2
Середь - Сеница 2:1 Середь - Земплин 0:1 Спартак Трнава - Середь 2:0 Середь - Татран Липтовски-Микулаш 2:0 Тренчин - Середь 0:0 Середь - Слован Братислава 0:1 Погронье - Середь 1:1 Середь - ДАК 1:0 Середь - Ружомберок 2:3 Жилина - Середь 3:0 Жилина - Середь 4:2 Середь - Сеница 4:1 Земплин - Середь 2:2 Нитра - Середь 0:1 Середь - Погронье 0:1 Ружомберок - Середь 2:1
Погронье
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Погронье - Жилина 1:2 Земплин - Погронье 0:2 Погронье - Спартак Трнава 0:2 Погронье - Ружомберок 2:2
Слован Братислава - Погронье 5:1 Погронье - Тренчин 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Погронье 5:1 Сеница - Погронье 1:0 Погронье - ДАК 0:3 Злате Моравце - Погронье 1:0 Погронье - Середь 1:1 Жилина - Погронье 3:1 Погронье - Земплин 2:0 Спартак Трнава - Погронье 2:0 Погронье - Ружомберок 1:0 Сеница - Погронье 0:0 Погронье - Земплин 0:0 Середь - Погронье 0:1 Погронье - Нитра 0:0 Ружомберок - Погронье 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Трнава 14 10 3 1 24 - 5 33
2. Слован Братислава 13 10 2 1 33 - 10 32
3. Ружомберок 15 7 6 2 24 - 12 27
4. ДАК 15 7 3 5 21 - 19 24
5. Жилина 15 6 4 5 24 - 19 22
6. Тренчин 15 5 5 5 24 - 22 20
7. Середь 15 5 4 6 18 - 20 19
8. Земплин 14 5 2 7 16 - 20 17
9. Сеница 15 3 5 7 14 - 23 14
10. Татран Липтовски-Микулаш 15 4 2 9 19 - 34 14
11. Злате Моравце 15 2 5 8 15 - 30 11
12. Погронье 15 2 3 10 14 - 32 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 7 6 1 0 21 - 5 19
2. Спартак Трнава 6 5 1 0 13 - 2 16
3. Ружомберок 8 4 3 1 12 - 4 15
4. ДАК 8 4 2 2 12 - 11 14
5. Жилина 8 4 1 3 16 - 11 13
6. Середь 8 4 1 3 11 - 8 13
7. Земплин 7 4 0 3 11 - 9 12
8. Татран Липтовски-Микулаш 7 4 0 3 12 - 11 12
9. Тренчин 7 2 3 2 14 - 10 9
10. Злате Моравце 8 1 5 2 8 - 9 8
11. Сеница 7 2 2 3 6 - 10 8
12. Погронье 7 1 3 3 8 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Трнава 8 5 2 1 11 - 3 17
2. Слован Братислава 6 4 1 1 12 - 5 13
3. Ружомберок 7 3 3 1 12 - 8 12
4. Тренчин 8 3 2 3 10 - 12 11
5. ДАК 7 3 1 3 9 - 8 10
6. Жилина 7 2 3 2 8 - 8 9
7. Середь 7 1 3 3 7 - 12 6
8. Сеница 8 1 3 4 8 - 13 6
9. Земплин 7 1 2 4 5 - 11 5
10. Злате Моравце 7 1 0 6 7 - 21 3
11. Погронье 8 1 0 7 6 - 20 3
12. Татран Липтовски-Микулаш 8 0 2 6 7 - 23 2
Где смотреть матч Середь 3:1 Погронье онлайн


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