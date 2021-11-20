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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Львов
2:0
Второй тайм: 51'

Стадион:
Заря
0'
1:0
1' Гол
Шина Алвес
10' Желтая карточка
Ньярко Эрнест
24' Желтая карточка
Захеди Шахаб
2:0
32' Гол в свои ворота
Цвек Ловро
47' Желтая карточка
Довгий Алексей
51'
31
Ильющенков
Александр
27
Бусько
Андрей
4
Махмутович
Энес
6
Лека
Михай
47
Грисьо
Максим
5
Довгий
Алексей
89
Политыло
Сергей
24
Якимец
Владимир
29
Ременяк
Артур
7
Шина
Алвес
30
Ньярко
Эрнест
53
Мацапура
Дмитрий
45
Фаворов
Денис
32
Имереков
Максим
4
Цвек
Ловро
74
Снурницын
Игорь
10
Хомченовский
Дмитрий
90
Сайяд
Аллахьяр
23
Булеца
Сергей
28
Громов
Артём
9
Захеди
Шахаб
11
Гладкий
Александр
Львов
Заря

История личных встреч

Львов
Заря

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
125%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

12 матчей

8.3%
41.7%
50%
1 победа 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
2 победы 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

8.3%
50%
41.7%
1 победа 6 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
4:0
ПЛ
0:5
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
К
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шина Алвес 2 0.13
Ньярко Эрнест 1 0.07
Ренан Соарес 1 0.07
Романчук Александр II 1 0.07
Чирьяк Фране 1 (1) 0.07
Довгий Алексей 1 0.07
Цвек Ловро 1 0.07
Грисьо Максим 1 0.07
Якимец Владимир 1 0.07
Ременяк Артур 1 0.07
Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Захеди Шахаб 6 0.4
Сайяд Аллахьяр 6 0.4
Гладкий Александр 5 (1) 0.33
Кочергин Владислав 5 0.33
Овусу Раймонд 4 0.27
Булеца Сергей 2 0.13
Громов Артём 1 0.07
Фагундес Кристиан 1 0.07
Назарина Егор 1 0.07
Кабаев Владислав 1 0.07
Алибеков Ахмед 1 0.07
Вернидуб Виталий 0 0
Имереков Максим 0 0
Фаворов Денис 0 0
Хомченовский Дмитрий 0 0
Лунёв Максим 0 0
Леовижилду 0 0

Карточки

Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Романчук Александр II 5 1
Ньярко Эрнест 6 0
Довгий Алексей 5 0
Зозуля Алексей 4 0
Грисьо Максим 4 0
Брикнер Иван 3 0
Чирьяк Фране 3 0
Махмутович Энес 3 0
Якимец Владимир 3 0
Бусько Андрей 3 0
Политыло Сергей 2 0
Нич Назарий 2 0
Алваро 1 0
Ренан Соарес 1 0
Крушиньский Борис 1 0
Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хомченовский Дмитрий 6 0
Вернидуб Виталий 5 0
Имереков Максим 3 0
Кабаев Владислав 3 0
Цвек Ловро 3 0
Назарина Егор 3 0
Кочергин Владислав 3 0
Захеди Шахаб 3 0
Сайяд Аллахьяр 3 0
Гладкий Александр 2 0
Фаворов Денис 2 0
Громов Артём 1 0
Лунёв Максим 1 0
Снурницын Игорь 1 0
Мацапура Дмитрий 1 0
Леовижилду 1 0
Овусу Раймонд 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
21
4 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
1
25%
3
14%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
3
75%
2
10%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
0
0%
7
33%
76-90

Пропущено

14
12
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
14%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
14%
2
17%
31-45
5
36%
1
8%
46-60
1
7%
2
17%
61-75
4
29%
4
33%
76-90

Забито

6
12
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
17%
2
17%
46-60
1
17%
2
17%
61-75
3
50%
4
33%
76-90

Пропущено

7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

10
33
5 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 21
6 Забивали первыми 8
5 Не забивали 1
1
10%
4
12%
1-15
1
10%
4
12%
16-30
3
30%
4
12%
31-45
1
10%
5
15%
46-60
1
10%
5
15%
61-75
3
30%
11
33%
76-90

Пропущено

21
16
8 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
4
19%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
4
19%
3
19%
31-45
6
29%
2
13%
46-60
3
14%
2
13%
61-75
4
19%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Львов
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Львов - Десна 0:2 Колос Ковалёвка - Львов 0:1 Альянс - Львов 1:1 Черноморец Од - Львов 1:1
Львов - Динамо Киев 1:4 Львов - Днепр-1 0:1 Минай - Львов 1:2 Львов - Металлист-1925 0:0 Верес - Львов 1:0 Рух Львов - Львов 1:0 Львов - Ингулец 1:2 Львов - Александрия 1:1 Ворскла - Львов 4:1 Львов - Шахтёр Донецк 0:3 Львов - Мариуполь 1:1 Львов - Олимпик Донецк 1:1 Ингулец - Львов 1:0 Мариуполь - Львов 1:2 Львов - Рух Львов 1:1 Львов - Десна 1:0
Заря
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Заря - Верес 3:0 Заря - ЦСКА София 2:0 Металлист-1925 - Заря 1:6 Рух Львов - Заря 0:2
Заря - Колос Ковалёвка 1:0 ЦСКА София - Заря 0:1 Шахтёр Донецк - Заря 6:1 Заря - Десна 2:0 Заря - Рома 0:3 Днепр-1 - Заря 0:4 Заря - Черноморец Од 3:0 Будё-Глимт - Заря 3:1 Рух Львов - Заря 1:1 Заря - Ворскла 1:0 Заря - Рапид Вена 2:3 Мариуполь - Заря 3:4 Рапид Вена - Заря 3:0 Заря - Минай 1:1 Заря - Динамо Киев 1:2 Ингулец - Заря 1:5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 15 12 2 1 41 - 8 38
2. Шахтёр Донецк Заявка 14 11 2 1 38 - 8 35
3. Заря 0:2 Заявка 15 9 2 4 33 - 18 29
4. Днепр-1 Заявка 14 9 1 4 21 - 14 28
5. Ворскла Заявка 14 8 4 2 23 - 11 28
6. Александрия Заявка 14 6 5 3 14 - 10 23
7. Десна Заявка 14 6 3 5 17 - 21 21
8. Верес Заявка 14 5 4 5 12 - 15 19
9. Металлист-1925 Заявка 14 6 1 7 16 - 22 19
10. Рух Львов Заявка 13 3 4 6 13 - 18 13
11. Львов 2:0 Заявка 15 3 4 8 11 - 22 13
12. Колос Ковалёвка Заявка 13 3 2 8 8 - 21 11
13. Черноморец Од Заявка 15 2 5 8 17 - 35 11
14. Ингулец Заявка 13 2 3 8 9 - 23 9
15. Минай Заявка 13 1 5 7 8 - 20 8
16. Мариуполь Заявка 14 2 1 11 17 - 32 7
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 8 6 1 1 21 - 2 19
2. Шахтёр Донецк Заявка 7 6 0 1 21 - 6 18
3. Ворскла Заявка 9 5 3 1 17 - 7 18
4. Заря 0:2 Заявка 8 5 1 2 12 - 4 16
5. Днепр-1 Заявка 6 5 0 1 11 - 5 15
6. Десна Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
7. Металлист-1925 Заявка 7 4 0 3 12 - 13 12
8. Верес Заявка 6 3 3 0 5 - 1 12
9. Александрия Заявка 4 3 0 1 6 - 3 9
10. Рух Львов Заявка 6 2 3 1 6 - 6 9
11. Колос Ковалёвка Заявка 8 2 1 5 6 - 11 7
12. Львов 2:0 Заявка 9 1 3 5 6 - 14 6
13. Черноморец Од Заявка 8 1 3 4 9 - 20 6
14. Минай Заявка 6 1 3 2 5 - 7 6
15. Ингулец Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 7 0 0 7 9 - 21 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 7 6 1 0 20 - 6 19
2. Шахтёр Донецк Заявка 7 5 2 0 17 - 2 17
3. Александрия Заявка 10 3 5 2 8 - 7 14
4. Заря 0:2 Заявка 7 4 1 2 21 - 14 13
5. Днепр-1 Заявка 8 4 1 3 10 - 9 13
6. Ворскла Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
7. Десна Заявка 7 2 2 3 7 - 13 8
8. Львов 2:0 Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
9. Металлист-1925 Заявка 7 2 1 4 4 - 9 7
10. Верес Заявка 8 2 1 5 7 - 14 7
11. Мариуполь Заявка 7 2 1 4 8 - 11 7
12. Черноморец Од Заявка 7 1 2 4 8 - 15 5
13. Рух Львов Заявка 7 1 1 5 7 - 12 4
14. Колос Ковалёвка Заявка 5 1 1 3 2 - 10 4
15. Ингулец Заявка 7 1 1 5 4 - 14 4
16. Минай Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Цвек Ловро уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Желтая карточка
    24'
    Захеди Шахаб получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    10'
    Ньярко Эрнест получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Шина Алвес бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 137
Львов 5.8% (8)
X 8.8% (12)
Заря 85.4% (117)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Львов
Ничья
Заря
6.20
5.00
9.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Львов 2:0 Заря онлайн


Прогнозы на матч Львов 2:0 Заря

Исход игры
Львов
5.8% (8)
Ничья
8.8% (12)
Заря
85.4% (117)
Тотал 2.5
Больше
43.7% (59)
Меньше
56.3% (76)
Обе команды забьют
Да
51.11% (69)
Нет
48.89% (66)
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0:3 Заря
1.5% (2)
1:0 Львов
1.5% (2)
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