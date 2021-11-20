Украина: Премьер-лига 2021-2022
2:0
Второй тайм: 51'
Стадион: Арена Львов
1:0
1' ГолШина Алвес
10' Желтая карточкаНьярко Эрнест
24' Желтая карточкаЗахеди Шахаб
2:0
32' Гол в свои воротаЦвек Ловро
47' Желтая карточкаДовгий Алексей
28
Громов
Артём
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Костик ОрестВратарь
- Защитник
-
25 Чирьяк ФранеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Нич НазарийНападающий
-
-
Главный тренер: Дулуб Олег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Громов АртёмПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Жилкин АнтонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
Ход матча
1'
1:0
10'
24'
32'
2:0
47'
История личных встреч
Львов
Заря
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
125%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
12 матчей
8.3%
41.7%
50%
1 победа 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
2 победы 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
8.3%
50%
41.7%
1 победа 6 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шина Алвес
|2
|0.13
|Ньярко Эрнест
|1
|0.07
|Ренан Соарес
|1
|0.07
|Романчук Александр II
|1
|0.07
|Чирьяк Фране
|1 (1)
|0.07
|Довгий Алексей
|1
|0.07
|Цвек Ловро
|1
|0.07
|Грисьо Максим
|1
|0.07
|Якимец Владимир
|1
|0.07
|Ременяк Артур
|1
|0.07
Заря
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Захеди Шахаб
|6
|0.4
|Сайяд Аллахьяр
|6
|0.4
|Гладкий Александр
|5 (1)
|0.33
|Кочергин Владислав
|5
|0.33
|Овусу Раймонд
|4
|0.27
|Булеца Сергей
|2
|0.13
|Громов Артём
|1
|0.07
|Фагундес Кристиан
|1
|0.07
|Назарина Егор
|1
|0.07
|Кабаев Владислав
|1
|0.07
|Алибеков Ахмед
|1
|0.07
|Вернидуб Виталий
|0
|0
|Имереков Максим
|0
|0
|Фаворов Денис
|0
|0
|Хомченовский Дмитрий
|0
|0
|Лунёв Максим
|0
|0
|Леовижилду
|0
|0
Карточки
Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Романчук Александр II
|5
|1
|Ньярко Эрнест
|6
|0
|Довгий Алексей
|5
|0
|Зозуля Алексей
|4
|0
|Грисьо Максим
|4
|0
|Брикнер Иван
|3
|0
|Чирьяк Фране
|3
|0
|Махмутович Энес
|3
|0
|Якимец Владимир
|3
|0
|Бусько Андрей
|3
|0
|Политыло Сергей
|2
|0
|Нич Назарий
|2
|0
|Алваро
|1
|0
|Ренан Соарес
|1
|0
|Крушиньский Борис
|1
|0
Заря
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хомченовский Дмитрий
|6
|0
|Вернидуб Виталий
|5
|0
|Имереков Максим
|3
|0
|Кабаев Владислав
|3
|0
|Цвек Ловро
|3
|0
|Назарина Егор
|3
|0
|Кочергин Владислав
|3
|0
|Захеди Шахаб
|3
|0
|Сайяд Аллахьяр
|3
|0
|Гладкий Александр
|2
|0
|Фаворов Денис
|2
|0
|Громов Артём
|1
|0
|Лунёв Максим
|1
|0
|Снурницын Игорь
|1
|0
|Мацапура Дмитрий
|1
|0
|Леовижилду
|1
|0
|Овусу Раймонд
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
21
4 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
1
25%
3
14%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
3
75%
2
10%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
0
0%
7
33%
76-90
Пропущено
14
12
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
14%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
14%
2
17%
31-45
5
36%
1
8%
46-60
1
7%
2
17%
61-75
4
29%
4
33%
76-90
Забито
6
12
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
17%
2
17%
46-60
1
17%
2
17%
61-75
3
50%
4
33%
76-90
Пропущено
7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
10
33
5 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 21
6 Забивали первыми 8
5 Не забивали 1
1
10%
4
12%
1-15
1
10%
4
12%
16-30
3
30%
4
12%
31-45
1
10%
5
15%
46-60
1
10%
5
15%
61-75
3
30%
11
33%
76-90
Пропущено
21
16
8 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
4
19%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
4
19%
3
19%
31-45
6
29%
2
13%
46-60
3
14%
2
13%
61-75
4
19%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
Львов
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Львов - Десна 0:2 Колос Ковалёвка - Львов 0:1 Альянс - Львов 1:1 Черноморец Од - Львов 1:1
Львов - Динамо Киев 1:4 Львов - Днепр-1 0:1 Минай - Львов 1:2 Львов - Металлист-1925 0:0 Верес - Львов 1:0 Рух Львов - Львов 1:0 Львов - Ингулец 1:2 Львов - Александрия 1:1 Ворскла - Львов 4:1 Львов - Шахтёр Донецк 0:3 Львов - Мариуполь 1:1 Львов - Олимпик Донецк 1:1 Ингулец - Львов 1:0 Мариуполь - Львов 1:2 Львов - Рух Львов 1:1 Львов - Десна 1:0
Заря
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Заря - Верес 3:0 Заря - ЦСКА София 2:0 Металлист-1925 - Заря 1:6 Рух Львов - Заря 0:2
Заря - Колос Ковалёвка 1:0 ЦСКА София - Заря 0:1 Шахтёр Донецк - Заря 6:1 Заря - Десна 2:0 Заря - Рома 0:3 Днепр-1 - Заря 0:4 Заря - Черноморец Од 3:0 Будё-Глимт - Заря 3:1 Рух Львов - Заря 1:1 Заря - Ворскла 1:0 Заря - Рапид Вена 2:3 Мариуполь - Заря 3:4 Рапид Вена - Заря 3:0 Заря - Минай 1:1 Заря - Динамо Киев 1:2 Ингулец - Заря 1:5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|41 - 8
|38
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|38 - 8
|35
|3.
|Заря
|0:2 Заявка
|15
|9
|2
|4
|33 - 18
|29
|4.
|Днепр-1
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|21 - 14
|28
|5.
|Ворскла
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|23 - 11
|28
|6.
|Александрия
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|14 - 10
|23
|7.
|Десна
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|17 - 21
|21
|8.
|Верес
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|12 - 15
|19
|9.
|Металлист-1925
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|16 - 22
|19
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 18
|13
|11.
|Львов
|2:0 Заявка
|15
|3
|4
|8
|11 - 22
|13
|12.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|8 - 21
|11
|13.
|Черноморец Од
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 35
|11
|14.
|Ингулец
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 23
|9
|15.
|Минай
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|8 - 20
|8
|16.
|Мариуполь
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|17 - 32
|7
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 2
|19
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|21 - 6
|18
|3.
|Ворскла
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 7
|18
|4.
|Заря
|0:2 Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 4
|16
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 5
|15
|6.
|Десна
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|7.
|Металлист-1925
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 13
|12
|8.
|Верес
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|5 - 1
|12
|9.
|Александрия
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|11.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 11
|7
|12.
|Львов
|2:0 Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 14
|6
|13.
|Черноморец Од
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 20
|6
|14.
|Минай
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|15.
|Ингулец
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|9 - 21
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|20 - 6
|19
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 2
|17
|3.
|Александрия
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|8 - 7
|14
|4.
|Заря
|0:2 Заявка
|7
|4
|1
|2
|21 - 14
|13
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|6.
|Ворскла
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|7.
|Десна
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 13
|8
|8.
|Львов
|2:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|9.
|Металлист-1925
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|4 - 9
|7
|10.
|Верес
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 14
|7
|11.
|Мариуполь
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 11
|7
|12.
|Черноморец Од
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|13.
|Рух Львов
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 12
|4
|14.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 10
|4
|15.
|Ингулец
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 14
|4
|16.
|Минай
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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Прогнозы на матч Львов 2:0 Заря
Исход игры
Львов
5.8% (8)
Ничья
8.8% (12)
Заря
85.4% (117)
Тотал 2.5
Больше
43.7% (59)
Меньше
56.3% (76)
Обе команды забьют
Да
51.11% (69)
Нет
48.89% (66)
Популярный счёт
1:2 Заря
27.7% (38)
0:1 Заря
24.1% (33)
0:2 Заря
19.7% (27)
1:3 Заря
9.5% (13)
1:1 Ничья
8.8% (12)
2:1 Львов
2.9% (4)
0:3 Заря
1.5% (2)
1:0 Львов
1.5% (2)
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