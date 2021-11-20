Украина: Премьер-лига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 13'
Стадион: Днепр-Арена
25
Чуже
Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Чуже МариоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Йовичевич Игор
- Основной состав
-
31 Билык ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Бухал ГлебЗащитник
-
90 Дубра КаспарЗащитник
- Полузащитник
-
17 Кожушко ОлегПолузащитник
-
30 Копына ЮрийПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Yury Gura
История личных встреч
Днепр-1
Александрия
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
300%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Днепр-1
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Довбик Артём
|8
|0.53
|Пихалёнок Александр
|2
|0.13
|Назаренко Александр
|2
|0.13
|Чуже Марио
|2 (1)
|0.13
|Гуцуляк Алексей
|2
|0.13
|Игнатенко Даниил
|2
|0.13
|Адамюк Владимир
|1
|0.07
|Русин Назарий
|1
|0.07
|Кравченко Никита
|0
|0
|Лучкевич Валерий
|0
|0
|Джурасек Невен
|0
|0
Александрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Третьяков Максим
|4 (1)
|0.27
|Калюжный Иван
|2
|0.13
|Ковалец Кирилл
|1
|0.07
|Кирюханцев Игорь
|1
|0.07
|Бабогло Владислав
|1
|0.07
|Гринь Сергей
|1
|0.07
|Дубра Каспар
|1
|0.07
|Кожушко Олег
|1
|0.07
|Спинелли Клаудио
|1
|0.07
|Устименко Денис
|1
|0.07
|Рыбалка Сергей
|0
|0
|Цуриков Андрей
|0
|0
|Мустафаев Эмиль
|0
|0
|Демченко Александр
|0
|0
Карточки
Днепр-1
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Франко Франсиско
|4
|1
|Дубинчак Владислав
|5
|0
|Логинов Сергей
|3
|1
|Игнатенко Даниил
|4
|0
|Пихалёнок Александр
|2
|1
|Когут Игорь
|2
|1
|Джурасек Невен
|3
|0
|Сваток Александр
|2
|0
|Кожокару Валентин
|2
|0
|Адамюк Владимир
|2
|0
|Довбик Артём
|2
|0
|Кравченко Никита
|2
|0
|Назаренко Александр
|2
|0
|Батагов Арсений
|2
|0
|Лучкевич Валерий
|1
|0
Александрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бабогло Владислав
|7
|0
|Дубра Каспар
|4
|0
|Калюжный Иван
|4
|0
|Дришлюк Кирилл
|4
|0
|Рыбалка Сергей
|3
|0
|Кожушко Олег
|1
|1
|Кирюханцев Игорь
|1
|1
|Ковалец Кирилл
|2
|0
|Устименко Денис
|2
|0
|Демченко Александр
|2
|0
|Цуриков Андрей
|1
|0
|Мирошниченко Денис
|1
|0
|Третьяков Максим
|1
|0
|Одарюк Владимир
|1
|0
|Копына Юрий
|1
|0
|Спинелли Клаудио
|1
|0
|Шастал Дмитрий
|1
|0
|Билык Олег
|1
|0
|Мельник Александр
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
8
9 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
3
27%
1
13%
1-15
4
36%
2
25%
16-30
2
18%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
18%
1
13%
76-90
Пропущено
5
7
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 6
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
80%
3
43%
76-90
Забито
10
6
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
2
33%
31-45
1
10%
2
33%
46-60
4
40%
1
17%
61-75
2
20%
1
17%
76-90
Пропущено
9
3
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
2
22%
1
33%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
1
11%
1
33%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
21
14
12 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 6
3 Не забивали 4
4
19%
1
7%
1-15
5
24%
2
14%
16-30
3
14%
3
21%
31-45
1
5%
4
29%
46-60
4
19%
2
14%
61-75
4
19%
2
14%
76-90
Пропущено
14
10
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
14%
2
20%
1-15
2
14%
1
10%
16-30
1
7%
3
30%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
1
10%
61-75
6
43%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Днепр-1
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ингулец - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Минай 4:0 Динамо Киев - Днепр-1 2:0 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:0
Львов - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Заря 0:4 Днепр-1 - Верес 1:0 Шахтёр Донецк - Днепр-1 2:0 Металлист-1925 - Днепр-1 1:2 Днепр-1 - Рух Львов 2:0 Десна - Днепр-1 2:1 Днепр-1 - Мариуполь 2:1 Черноморец Од - Днепр-1 0:3 Ворскла - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Рух Львов 1:1 Днепр-1 - Заря 0:1 Шахтёр Донецк - Днепр-1 2:1 Днепр-1 - Минай 3:0 Колос Ковалёвка - Днепр-1 1:1 Динамо Киев - Днепр-1 2:0
Александрия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Александрия - Металлист-1925 2:0 Рух Львов - Александрия 0:0 Металлист-1925 - Александрия 2:5 Десна - Александрия 1:1
Александрия - Ворскла 1:2 Верес - Александрия 0:0 Александрия - Мариуполь 2:1 Динамо Киев - Александрия 1:0 Александрия - Ингулец 1:0 Черноморец Од - Александрия 2:2 Колос Ковалёвка - Александрия 0:1 Львов - Александрия 1:1 Шахтёр Донецк - Александрия 1:2 Минай - Александрия 1:0 Заря - Александрия 0:1 Заря - Александрия 2:1 Александрия - Колос Ковалёвка 0:2 Рух Львов - Александрия 2:1 Александрия - Шахтёр Донецк 2:0 Александрия - Заря 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|41 - 8
|38
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|40 - 8
|38
|3.
|Заря
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|34 - 18
|29
|4.
|Днепр-1
|0:0 Заявка
|15
|9
|2
|4
|21 - 14
|29
|5.
|Ворскла
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|23 - 11
|28
|6.
|Александрия
|0:0 Заявка
|15
|6
|6
|3
|14 - 10
|24
|7.
|Десна
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|17 - 21
|21
|8.
|Верес
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|12 - 15
|19
|9.
|Металлист-1925
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|16 - 22
|19
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 20
|13
|11.
|Львов
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|11 - 23
|13
|12.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|8 - 21
|11
|13.
|Черноморец Од
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 35
|11
|14.
|Ингулец
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 23
|9
|15.
|Минай
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|8 - 20
|8
|16.
|Мариуполь
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|17 - 32
|7
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|23 - 6
|21
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 2
|19
|3.
|Ворскла
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 7
|18
|4.
|Заря
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 4
|16
|5.
|Днепр-1
|0:0 Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 5
|16
|6.
|Десна
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|7.
|Металлист-1925
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 13
|12
|8.
|Верес
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|5 - 1
|12
|9.
|Александрия
|0:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|11.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 11
|7
|12.
|Львов
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 15
|6
|13.
|Черноморец Од
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 20
|6
|14.
|Минай
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|15.
|Ингулец
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|9 - 21
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|20 - 6
|19
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 2
|17
|3.
|Александрия
|0:0 Заявка
|11
|3
|6
|2
|8 - 7
|15
|4.
|Заря
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|22 - 14
|13
|5.
|Днепр-1
|0:0 Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|6.
|Ворскла
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|7.
|Десна
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 13
|8
|8.
|Львов
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|9.
|Металлист-1925
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|4 - 9
|7
|10.
|Верес
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 14
|7
|11.
|Мариуполь
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 11
|7
|12.
|Черноморец Од
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|13.
|Рух Львов
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 14
|4
|14.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 10
|4
|15.
|Ингулец
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 14
|4
|16.
|Минай
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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Прогнозы на матч Днепр-1 0:0 Александрия
Исход игры
Днепр-1
69.2% (90)
Ничья
23.8% (31)
Александрия
6.9% (9)
Тотал 2.5
Больше
39.84% (51)
Меньше
60.16% (77)
Обе команды забьют
Да
60.16% (77)
Нет
39.84% (51)
Популярный счёт
2:1 Днепр-1
30.8% (40)
1:0 Днепр-1
29.2% (38)
1:1 Ничья
20.8% (27)
2:0 Днепр-1
4.6% (6)
1:2 Александрия
3.1% (4)
0:1 Александрия
2.3% (3)
0:0 Ничья
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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