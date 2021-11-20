Англия: Премьер-лига 2021-2022
0:2
Первый тайм: 39'
Стадион: Кинг Пауэр Зрители: 32192
0:1
14' ГолРюдигер Антонио
0:2
28' ГолКанте Н'Голо
16
Менди
Эдуар
14
Чалоба
Трево
21
Чилуэлл
Бен
19
Маунт
Мэйсон
29
Хаверц
Кай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Уорд ДэнниВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Чодури ХамзаПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Перес АйосеПолузащитник
- Нападающий
-
29 Дака ПэтсонНападающий
-
Главный тренер: Роджерс Брендан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Менди ЭдуарВратарь
-
14 Чалоба ТревоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Джеймс РисПолузащитник
- Полузащитник
-
5 ЖоржиньоПолузащитник
-
21 Чилуэлл БенПолузащитник
-
19 Маунт МэйсонПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Хаверц КайНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Баркли РоссПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Вернер ТимоПолузащитник
- Нападающий
-
22 Зиеш ХакимНападающий
-
Главный тренер: Тухель Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
14'
0:1
28'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
0 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 4
-
0 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
29 Владение мячом, % 71
Владение мячом
История личных встреч
Лестер
Челси
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
100%
3 победы 6 ничьих 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 8 побед
20 матчей
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варди Джейми
|7
|0.58
|Тилеманс Юри
|3
|0.25
|Ихеаначо Келечи
|1
|0.08
|Барнс Харви
|1
|0.08
|Дака Пэтсон
|1
|0.08
|Олбрайтон Марк
|1
|0.08
|Мэддисон Джеймс
|1
|0.08
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0.08
|Перес Айосе
|0
|0
|Рикарду Перейра II
|0
|0
|Сумаре Бубакари
|0
|0
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джеймс Рис II
|4
|0.33
|Маунт Мэйсон
|3 (1)
|0.25
|Чилуэлл Бен
|3
|0.25
|Лукаку Ромелу
|3
|0.25
|Рюдигер Антонио
|2
|0.17
|Канте Н'Голо
|2
|0.17
|Чалоба Трево
|2
|0.17
|Хаверц Кай
|2
|0.17
|Ковачич Матео
|1
|0.08
|Алонсо Маркос
|1
|0.08
|Вернер Тимо
|1
|0.08
|Жоржиньо II
|1 (1)
|0.08
|Силва Тьяго
|1
|0.08
|Пулишич Кристиан
|1
|0.08
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.08
|Аспиликуэта Сесар
|0
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|0
|0
Карточки
Лестер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Варди Джейми
|2
|0
|Сёюнджю Чаглар
|2
|0
|Ндиди Уилфред
|2
|0
|Барнс Харви
|2
|0
|Перес Айосе
|0
|1
|Эванс Джонни
|1
|0
|Олбрайтон Марк
|1
|0
|Бертранд Райан
|1
|0
|Вестергор Янник
|1
|0
|Рикарду Перейра II
|1
|0
|Тилеманс Юри
|1
|0
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джеймс Рис II
|1
|1
|Алонсо Маркос
|2
|0
|Рюдигер Антонио
|2
|0
|Силва Тьяго
|1
|0
|Ковачич Матео
|1
|0
|Зиеш Хаким
|1
|0
|Вернер Тимо
|1
|0
|Кристенсен Андреас
|1
|0
|Канте Н'Голо
|1
|0
|Менди Эдуар
|1
|0
|Томас Тухель
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
10
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
1
13%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
38%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
4
50%
3
30%
76-90
Пропущено
6
1
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
9
16
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
5 Не забивали 6
2
22%
3
19%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
2
22%
3
19%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
5
31%
76-90
Пропущено
11
4
4 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
1
25%
46-60
2
18%
2
50%
61-75
2
18%
1
25%
76-90
Забито
17
26
9 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 10
2 Не забивали 1
3
18%
4
15%
1-15
1
6%
3
12%
16-30
5
29%
29%
5
19%
31-45
0
0%
5
19%
46-60
3
18%
1
4%
61-75
5
29%
29%
8
31%
76-90
Пропущено
17
5
8 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 5
1
6%
0
0%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
3
18%
1
20%
31-45
3
18%
1
20%
46-60
3
18%
2
40%
61-75
3
18%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Лестер
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Лидс - Лестер 1:1 Лестер - Спартак Москва 1:1 Лестер - Арсенал 0:2 Лестер - Брайтон 2:2
Брентфорд - Лестер 1:2 Спартак Москва - Лестер 3:4 Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Легия - Лестер 1:0 Лестер - Бёрнли 2:2 Миллуолл - Лестер 0:2 Брайтон - Лестер 2:1 Лестер - Наполи 2:2 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Норвич - Лестер 1:2 Вест Хэм - Лестер 4:1 Лестер - Вулверхэмптон 1:0 Лестер - Манчестер Сити 1:0 Лестер - Вильярреал 3:2 КПР - Лестер 3:3
Челси
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Челси - Бёрнли 1:1 Мальмё - Челси 0:1 Ньюкасл - Челси 0:3 Челси - Саутгемптон 1:1
Челси - Норвич 7:0 Челси - Мальмё 4:0 Брентфорд - Челси 0:1 Челси - Саутгемптон 3:1 Ювентус - Челси 1:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Челси - Астон Вилла 1:1 Тоттенхэм - Челси 0:3 Челси - Зенит 1:0 Челси - Астон Вилла 3:0 Ливерпуль - Челси 1:1 Арсенал - Челси 0:2 Челси - Кристал Пэлас 3:0 Челси - Вильярреал 1:1 Челси - Тоттенхэм 2:2 Арсенал - Челси 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|2:0 Заявка
|12
|9
|2
|1
|29 - 4
|29
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|22 - 6
|23
|3.
|Вест Хэм
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|23 - 13
|23
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|31 - 11
|22
|5.
|Арсенал
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|13 - 13
|20
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 17
|17
|7.
|Брайтон
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|12 - 12
|17
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|9 - 16
|16
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|11 - 12
|16
|10.
|Эвертон
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 16
|15
|11.
|Лестер
|0:2 Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 20
|15
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|15 - 14
|15
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 12
|14
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 14
|12
|15.
|Лидс
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|11 - 18
|11
|16.
|Уотфорд
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|12 - 19
|10
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|14 - 20
|10
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|11 - 17
|8
|19.
|Норвич
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|5 - 26
|5
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|12 - 24
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|2:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|17 - 3
|13
|2.
|Арсенал
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|3.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|9 - 4
|10
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 2
|10
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|6.
|Эвертон
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|4 - 7
|9
|8.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 5
|9
|9.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|10.
|Брайтон
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|12.
|Лестер
|0:2 Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|13.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|15.
|Лидс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 11
|4
|18.
|Брентфорд
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 9
|4
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|7 - 13
|2
|20.
|Норвич
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|2:0 Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 1
|16
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|21 - 6
|13
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|7.
|Брайтон
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|8.
|Лестер
|0:2 Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|9.
|Брентфорд
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|10.
|Арсенал
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|3 - 7
|7
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|12.
|Уотфорд
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 8
|6
|13.
|Эвертон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|16.
|Лидс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|17.
|Норвич
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|2 - 16
|4
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 12
|3
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 12
|3
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 11
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Лестер 0:2 Челси
Исход игры
Лестер
7% (12)
Ничья
16.4% (28)
Челси
76.6% (131)
Тотал 2.5
Больше
62.5% (85)
Меньше
37.5% (51)
Обе команды забьют
Да
73.53% (100)
Нет
26.47% (36)
Популярный счёт
1:2 Челси
37.4% (64)
0:1 Челси
15.2% (26)
1:1 Ничья
9.4% (16)
1:3 Челси
3.5% (6)
0:2 Челси
3.5% (6)
2:2 Ничья
2.3% (4)
2:1 Лестер
2.3% (4)
2:3 Челси
1.8% (3)
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