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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Лестер
0:2
Первый тайм: 39'

Стадион: Зрители: 32192
Челси
0'
0:1
14' Гол
Рюдигер Антонио
0:2
28' Гол
Канте Н'Голо
39'
1
Шмейхель
Каспер
18
Амарти
Даниэль
6
Эванс
Джонни
4
Сёюнджю
Чаглар
11
Олбрайтон
Марк
25
Ндиди
Уилфред
42
Сумаре
Бубакари
27
Кастань
Тимоти
37
Лукмен
Адемола
7
Барнс
Харви
9
Варди
Джейми
16
Менди
Эдуар
14
Чалоба
Трево
6
Силва
Тьяго
2
Рюдигер
Антонио
24
Джеймс
Рис
II
7
Канте
Н'Голо
5
Жоржиньо
II
21
Чилуэлл
Бен
19
Маунт
Мэйсон
20
Хадсон-Одои
Каллум
29
Хаверц
Кай
Лестер
3-4-2-1
Челси
3-4-2-1

Ход матча

14'
0:1
Рюдигер Антонио
(Чилуэлл Бен)
28'
0:2
Канте Н'Голо
(Джеймс Рис II)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 29 Владение мячом, % 71

Владение мячом

История личных встреч

Лестер
Челси

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
3 победы 6 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 8 побед

20 матчей

20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
2:1
К
0:1
ПЛ
2:0
К
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
К
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:3
ПЛ
3:0
КЛ
2:4
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
К
5:2
КC
4:3

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варди Джейми 7 0.58
Тилеманс Юри 3 0.25
Ихеаначо Келечи 1 0.08
Барнс Харви 1 0.08
Дака Пэтсон 1 0.08
Олбрайтон Марк 1 0.08
Мэддисон Джеймс 1 0.08
Сёюнджю Чаглар 1 0.08
Перес Айосе 0 0
Рикарду Перейра II 0 0
Сумаре Бубакари 0 0
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеймс Рис II 4 0.33
Маунт Мэйсон 3 (1) 0.25
Чилуэлл Бен 3 0.25
Лукаку Ромелу 3 0.25
Рюдигер Антонио 2 0.17
Канте Н'Голо 2 0.17
Чалоба Трево 2 0.17
Хаверц Кай 2 0.17
Ковачич Матео 1 0.08
Алонсо Маркос 1 0.08
Вернер Тимо 1 0.08
Жоржиньо II 1 (1) 0.08
Силва Тьяго 1 0.08
Пулишич Кристиан 1 0.08
Хадсон-Одои Каллум 1 0.08
Аспиликуэта Сесар 0 0
Лофтус-Чик Рубен 0 0

Карточки

Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Варди Джейми 2 0
Сёюнджю Чаглар 2 0
Ндиди Уилфред 2 0
Барнс Харви 2 0
Перес Айосе 0 1
Эванс Джонни 1 0
Олбрайтон Марк 1 0
Бертранд Райан 1 0
Вестергор Янник 1 0
Рикарду Перейра II 1 0
Тилеманс Юри 1 0
Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джеймс Рис II 1 1
Алонсо Маркос 2 0
Рюдигер Антонио 2 0
Силва Тьяго 1 0
Ковачич Матео 1 0
Зиеш Хаким 1 0
Вернер Тимо 1 0
Кристенсен Андреас 1 0
Канте Н'Голо 1 0
Менди Эдуар 1 0
Томас Тухель 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
10
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
1
13%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
38%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
4
50%
3
30%
76-90

Пропущено

6
1
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

9
16
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
5 Не забивали 6
2
22%
3
19%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
2
22%
3
19%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
5
31%
76-90

Пропущено

11
4
4 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
1
25%
46-60
2
18%
2
50%
61-75
2
18%
1
25%
76-90

Забито

17
26
9 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 10
2 Не забивали 1
3
18%
4
15%
1-15
1
6%
3
12%
16-30
5
29%
29%
5
19%
31-45
0
0%
5
19%
46-60
3
18%
1
4%
61-75
5
29%
29%
8
31%
76-90

Пропущено

17
5
8 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 5
1
6%
0
0%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
3
18%
1
20%
31-45
3
18%
1
20%
46-60
3
18%
2
40%
61-75
3
18%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Лестер
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Лидс - Лестер 1:1 Лестер - Спартак Москва 1:1 Лестер - Арсенал 0:2 Лестер - Брайтон 2:2
Брентфорд - Лестер 1:2 Спартак Москва - Лестер 3:4 Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Легия - Лестер 1:0 Лестер - Бёрнли 2:2 Миллуолл - Лестер 0:2 Брайтон - Лестер 2:1 Лестер - Наполи 2:2 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Норвич - Лестер 1:2 Вест Хэм - Лестер 4:1 Лестер - Вулверхэмптон 1:0 Лестер - Манчестер Сити 1:0 Лестер - Вильярреал 3:2 КПР - Лестер 3:3
Челси
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Челси - Бёрнли 1:1 Мальмё - Челси 0:1 Ньюкасл - Челси 0:3 Челси - Саутгемптон 1:1
Челси - Норвич 7:0 Челси - Мальмё 4:0 Брентфорд - Челси 0:1 Челси - Саутгемптон 3:1 Ювентус - Челси 1:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Челси - Астон Вилла 1:1 Тоттенхэм - Челси 0:3 Челси - Зенит 1:0 Челси - Астон Вилла 3:0 Ливерпуль - Челси 1:1 Арсенал - Челси 0:2 Челси - Кристал Пэлас 3:0 Челси - Вильярреал 1:1 Челси - Тоттенхэм 2:2 Арсенал - Челси 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси 2:0 Заявка 12 9 2 1 29 - 4 29
2. Манчестер Сити Заявка 11 7 2 2 22 - 6 23
3. Вест Хэм Заявка 11 7 2 2 23 - 13 23
4. Ливерпуль Заявка 11 6 4 1 31 - 11 22
5. Арсенал Заявка 11 6 2 3 13 - 13 20
6. Манчестер Юнайтед Заявка 11 5 2 4 19 - 17 17
7. Брайтон Заявка 11 4 5 2 12 - 12 17
8. Тоттенхэм Заявка 11 5 1 5 9 - 16 16
9. Вулверхэмптон Заявка 11 5 1 5 11 - 12 16
10. Эвертон Заявка 11 4 3 4 16 - 16 15
11. Лестер 0:2 Заявка 12 4 3 5 16 - 20 15
12. Кристал Пэлас Заявка 11 3 6 2 15 - 14 15
13. Саутгемптон Заявка 11 3 5 3 10 - 12 14
14. Брентфорд Заявка 11 3 3 5 13 - 14 12
15. Лидс Заявка 11 2 5 4 11 - 18 11
16. Уотфорд Заявка 11 3 1 7 12 - 19 10
17. Астон Вилла Заявка 11 3 1 7 14 - 20 10
18. Бёрнли Заявка 11 1 5 5 11 - 17 8
19. Норвич Заявка 11 1 2 8 5 - 26 5
20. Ньюкасл Заявка 11 0 5 6 12 - 24 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси 2:0 Заявка 6 4 1 1 17 - 3 13
2. Арсенал Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
3. Кристал Пэлас Заявка 6 2 4 0 9 - 4 10
4. Манчестер Сити Заявка 5 3 1 1 12 - 2 10
5. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 12 - 9 10
6. Эвертон Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
7. Тоттенхэм Заявка 5 3 0 2 4 - 7 9
8. Ливерпуль Заявка 5 2 3 0 10 - 5 9
9. Саутгемптон Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
10. Брайтон Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
11. Астон Вилла Заявка 5 2 1 2 9 - 8 7
12. Лестер 0:2 Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
13. Манчестер Юнайтед Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
14. Вулверхэмптон Заявка 5 2 0 3 4 - 6 6
15. Лидс Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
16. Бёрнли Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
17. Уотфорд Заявка 5 1 1 3 4 - 11 4
18. Брентфорд Заявка 6 1 1 4 7 - 9 4
19. Ньюкасл Заявка 5 0 2 3 7 - 13 2
20. Норвич Заявка 5 0 1 4 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси 2:0 Заявка 6 5 1 0 12 - 1 16
2. Вест Хэм Заявка 5 4 1 0 11 - 4 13
3. Манчестер Сити Заявка 6 4 1 1 10 - 4 13
4. Ливерпуль Заявка 6 4 1 1 21 - 6 13
5. Манчестер Юнайтед Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
6. Вулверхэмптон Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
7. Брайтон Заявка 5 2 3 0 6 - 4 9
8. Лестер 0:2 Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
9. Брентфорд Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
10. Арсенал Заявка 5 2 1 2 3 - 7 7
11. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
12. Уотфорд Заявка 6 2 0 4 8 - 8 6
13. Эвертон Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
14. Саутгемптон Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
15. Кристал Пэлас Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
16. Лидс Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
17. Норвич Заявка 6 1 1 4 2 - 16 4
18. Астон Вилла Заявка 6 1 0 5 5 - 12 3
19. Бёрнли Заявка 6 0 3 3 6 - 12 3
20. Ньюкасл Заявка 6 0 3 3 5 - 11 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    41'
    Хадсон-Одои пострадал в середине поля в стыке с Амарти, и впервые в матче арбитру пришлось вызывать на поле медицинскую бригаду. Нарушитель получил жёлтую карточку.
  • Опасный момент
    40'
    В контратаке Чилуэлл с левого фланга выполнял навес в центр штрафной площади, но там Канте и Хаверц помешали друг другу пробить. Француз хотел бить головой, а немец - в падении через себя.
  • Фол, нарушение
    39'
    В середине поля штрафной удар заработали хозяева. Подача со стандарта следовала в штрафную площадку, но там Хаверц чётко отработал в обороне.
  • 38'
    Гости начали уже растягивать каждую паузу в матче, выигрывая для себя время в концовке первого тайма. Свой план команда Томаса Тухеля на первую 45-минутку уже выполнила.
  • 37'
    32192 - именно столько болельщиков сегодня присутствуют на трибунах "Кинг Пауэр" по официальной информации.
  • 36'
    Отличное настроение в фан-секторе "Челси". Публика там поёт и веселится. Болельщики "Лестера" же в большинстве своём выглядят удручённо.
  • 35'
    После второго забитого гола "Челси" сбавил в атакующей агрессии, больше концентрируясь на простом контроле мяча, продолжая заставлять соперников много бегать.
  • 34'
    Перешли сейчас в позиционную атаку лестерцы, но ненадолго. Ничего не удаётся сделать команде Брендана Роджерса на чужой половине поля.
  • Фол, нарушение
    33'
    Штрафной удар на правом фланге в глубине поля заработали гости. На этот раз они решили не подавать мяч в штрафную площадку, разыграв его накоротке.
  • Опасный момент
    32'
    Шмейхель ошибся, отдав пас точно на Хадсона-Одои, который ворвался на левый край штрафной площади, и простреливал вдоль ворот, но одному из защитников удалось ликвидировать угрозу.
  • 31'
    Решили немного покатать мяч на своей половине поля «пенсионеры», привлекая к комбинациям своего вратаря Менди.
  • 30'
    Просто без каких-либо вариантов "Челси" переигрывает сегодня "Лестер". Пока что совершенно не видно, за счёт чего "лисы" могли бы переломить ход этого поединка.
  • Описание гола
    29'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! Н'Голо Канте!!!
    Отобрал мяч француз в глубине поля на правом краю, после чего ринулся вперёд, обыграл соперника, и с 19-ти метров с левой ноги идеально точно пробил под правую штангу.
  • 28'
    Постоянно немного не успевают игроки "Лестера" в середине поля. Мяч словно магнитом прилипает к ногам игроков "Челси". Прекрасный контроль игры в исполнении лондонцев.
  • Фол, нарушение
    27'
    А теперь уже Лукмен в середине поля неудачно попытался запрессинговать в глубине поля Жоржиньо, в итоге лишь нарушил правила против бразильского итальянца.
  • Офсайд
    26'
    Прошла контратака хозяев поля, в ходе которой Лукмен распечатал ворота Менди, чётко замкнув диагональный навес с правого фланга, но был Адемола в очевидном офсайде, так что взятие ворот не зафиксировано.
  • 25'
    Хадсон-Одои пытался резкой передачей перевести мяч на правый фланг атаки на Джеймса, но на пути мяча оказался Маунт, который просто не успел увернуться.
  • 24'
    Полтайма позади, а мы практически не видим контригры со стороны "Лестера". Лишь один контрвыпад хозяева поля провели, да и тот не завершился ударом по воротам.
  • Опасный момент
    23'
    ОПАСНО! Маунт хлёстко пробивал со стандарта, метя в "девятку" "вратарского" угла. Шмейхель попался на противоходе, но, на его счастье, мяч просвистел над перекладиной.
  • Фол, нарушение
    22'
    Хадсон-Одои с левого фланга смещался в центр, и его в подкате срезал Амарти. Штрафной удар пробьют лондонцы метров с 22 от ворот соперника. Очень опасно может быть!
  • 21'
    Чилуэлл выполнял хитрый пас на левый край штрафной площади, но перехитрил не только соперников, но и Хадсона-Одои, который совсем не ожидал подобной передачи, и мяч прикатился в итоге к ногам Шмейхеля.
  • 20'
    Продолжает "Челси" доминировать в середине поля, заставляя "лисов" много и бесполезно бегать без мяча. Очень грамотно и эффективно играет команда Томаса Тухеля.
  • Угловой
    19'
    Второй угловой с правого фланга выполнил Чилуэлл, который на этот раз подавал в направлении Силвы, но бразильскому защитнику не удалось в борьбе акцентированно пробить по воротам со "второго этажа".
  • Опасный момент
    18'
    Жоржиньо забросил мяч за спины защитникам "Лестера" на Канте, который с линии штрафной площади из неудобного положения пробивал по воротам - Шмейхель совершил сэйв.
  • Фол, нарушение
    17'
    Брендан Роджерс пока что безмолвен у кромки поля, просто наблюдая за игрой. Его подопечным всё ещё не удаётся наладить контроль мяча. Сфолили сейчас хозяева на чужой половине поля.
  • 16'
    Слишком оборонительную тактику выбрали "лисы" на старте матча, и это не сработало у Брендана Роджерса. Теперь надо по ходу встречи пытаться перестраиваться на более атакующую модель игры.
  • Описание гола
    15'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Антонио Рюдигер!!!
    Первый угловой в матче на правом фланге заработали "пенсионеры". Чилуэлл выполнил подачу от флажка в район линии вратарской площади, где Рюдигеру удалось подрезать мяч головой в дальний верхний угол ворот.
  • 14'
    Маунт выполнял вертикальный пас через центральную ось на Хаверца, но там максимально внимательно на перехвате сработали защитники "Лестера".
  • 13'
    Томас Тухель подбадривает свою команду от кромки поля аплодисментами. Его подопечные доминируют в середине поля, но подобраться к чужим воротам на ударную позицию всё ещё проблематично.
  • 12'
    Маунт с левого фланга теперь выполнял диагональную подачу в штрафную площадку, но слишком высокой траектория получилась - никому до мяча добраться не удалось.
  • 11'
    Рюдигер из глубины поля забрасывал мяч на правый край штрафной площади в направлении забегания Хаверца, но Кай наткнулся на защитника, и мяч просто ушёл за лицевую линию поля.
  • 10'
    23 на 77 - таково преимущество гостей по владению мячом в процентном соотношении в первую десятиминутку встречу.
  • 9'
    Хороший темп матча мы наблюдаем в целом, который даёт нам надежды на немалое количество забитых голов в этой встрече.
  • 8'
    Джеймс в ответной атаке подключился в атаку по правому флангу, откуда простреливал вдоль ворот на средней высоте - Шмейхелю удалось кулаками отбить мяч в поле.
  • 7'
    Первую контратаку "Лестер" разогнал в этом матче левым флангом, стараниями Варди, который простреливал вдоль ворот, но Силве удалось выбить мяч в аут.
  • Фол, нарушение
    6'
    Амарти в районе центральной линии нарушил правила. Иронично улыбается Даниэль, не соглашаясь, судя по всему, с решением арбитра.
  • Штанга
    5'
    ОПАСНО! Жоржиньо через полполя забросил мяч на левый край атаки на ход Чилуэллу, который ворвался в штрафную площадку и наносил мощный удар с левой ноги - перекладина спасла "Лестер"!
  • 4'
    Лондонцы пока что уверенно контролируют мяч, но подходов к воротам Шмейхеля не наблюдается. "Лисы" достаточно высоко работают в прессинге, но без особой агрессии при этом.
  • Травма, повреждение
    3'
    Длинный заброс на левый фланг атаки гостей следовал на Хаверца, но против того, жёстко и в рамках правил отыграл Эванс. Немец с трудом поднялся на ноги после этого стыка.
  • 2'
    Стартовые секунды встречи проходят без особого сумбура. Никто не настроен на мощный старт, просто присматриваясь к своим соперникам.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на King Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Лестер 0:2 Челси онлайн


Прогнозы на матч Лестер 0:2 Челси

Исход игры
Лестер
7% (12)
Ничья
16.4% (28)
Челси
76.6% (131)
Тотал 2.5
Больше
62.5% (85)
Меньше
37.5% (51)
Обе команды забьют
Да
73.53% (100)
Нет
26.47% (36)
Популярный счёт
1:2 Челси
37.4% (64)
0:1 Челси
15.2% (26)
1:1 Ничья
9.4% (16)
1:3 Челси
3.5% (6)
0:2 Челси
3.5% (6)
2:2 Ничья
2.3% (4)
2:1 Лестер
2.3% (4)
2:3 Челси
1.8% (3)
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