32192 - именно столько болельщиков сегодня присутствуют на трибунах "Кинг Пауэр" по официальной информации.

Гости начали уже растягивать каждую паузу в матче, выигрывая для себя время в концовке первого тайма. Свой план команда Томаса Тухеля на первую 45-минутку уже выполнила.

В середине поля штрафной удар заработали хозяева. Подача со стандарта следовала в штрафную площадку, но там Хаверц чётко отработал в обороне.

В контратаке Чилуэлл с левого фланга выполнял навес в центр штрафной площади, но там Канте и Хаверц помешали друг другу пробить. Француз хотел бить головой, а немец - в падении через себя.

Хадсон-Одои пострадал в середине поля в стыке с Амарти, и впервые в матче арбитру пришлось вызывать на поле медицинскую бригаду. Нарушитель получил жёлтую карточку.

36' Отличное настроение в фан-секторе "Челси". Публика там поёт и веселится. Болельщики "Лестера" же в большинстве своём выглядят удручённо.

35' После второго забитого гола "Челси" сбавил в атакующей агрессии, больше концентрируясь на простом контроле мяча, продолжая заставлять соперников много бегать.

34' Перешли сейчас в позиционную атаку лестерцы, но ненадолго. Ничего не удаётся сделать команде Брендана Роджерса на чужой половине поля.

33' Штрафной удар на правом фланге в глубине поля заработали гости. На этот раз они решили не подавать мяч в штрафную площадку, разыграв его накоротке.

32' Шмейхель ошибся, отдав пас точно на Хадсона-Одои, который ворвался на левый край штрафной площади, и простреливал вдоль ворот, но одному из защитников удалось ликвидировать угрозу.

31' Решили немного покатать мяч на своей половине поля «пенсионеры», привлекая к комбинациям своего вратаря Менди.

30' Просто без каких-либо вариантов "Челси" переигрывает сегодня "Лестер". Пока что совершенно не видно, за счёт чего "лисы" могли бы переломить ход этого поединка.

29' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! Н'Голо Канте!!!

Отобрал мяч француз в глубине поля на правом краю, после чего ринулся вперёд, обыграл соперника, и с 19-ти метров с левой ноги идеально точно пробил под правую штангу.

28' Постоянно немного не успевают игроки "Лестера" в середине поля. Мяч словно магнитом прилипает к ногам игроков "Челси". Прекрасный контроль игры в исполнении лондонцев.

27' А теперь уже Лукмен в середине поля неудачно попытался запрессинговать в глубине поля Жоржиньо, в итоге лишь нарушил правила против бразильского итальянца.

26' Прошла контратака хозяев поля, в ходе которой Лукмен распечатал ворота Менди, чётко замкнув диагональный навес с правого фланга, но был Адемола в очевидном офсайде, так что взятие ворот не зафиксировано.

25' Хадсон-Одои пытался резкой передачей перевести мяч на правый фланг атаки на Джеймса, но на пути мяча оказался Маунт, который просто не успел увернуться.

24' Полтайма позади, а мы практически не видим контригры со стороны "Лестера". Лишь один контрвыпад хозяева поля провели, да и тот не завершился ударом по воротам.

23' ОПАСНО! Маунт хлёстко пробивал со стандарта, метя в "девятку" "вратарского" угла. Шмейхель попался на противоходе, но, на его счастье, мяч просвистел над перекладиной.

22' Хадсон-Одои с левого фланга смещался в центр, и его в подкате срезал Амарти. Штрафной удар пробьют лондонцы метров с 22 от ворот соперника. Очень опасно может быть!

21' Чилуэлл выполнял хитрый пас на левый край штрафной площади, но перехитрил не только соперников, но и Хадсона-Одои, который совсем не ожидал подобной передачи, и мяч прикатился в итоге к ногам Шмейхеля.

20' Продолжает "Челси" доминировать в середине поля, заставляя "лисов" много и бесполезно бегать без мяча. Очень грамотно и эффективно играет команда Томаса Тухеля.

19' Второй угловой с правого фланга выполнил Чилуэлл, который на этот раз подавал в направлении Силвы, но бразильскому защитнику не удалось в борьбе акцентированно пробить по воротам со "второго этажа".

18' Жоржиньо забросил мяч за спины защитникам "Лестера" на Канте, который с линии штрафной площади из неудобного положения пробивал по воротам - Шмейхель совершил сэйв.

17' Брендан Роджерс пока что безмолвен у кромки поля, просто наблюдая за игрой. Его подопечным всё ещё не удаётся наладить контроль мяча. Сфолили сейчас хозяева на чужой половине поля.

16' Слишком оборонительную тактику выбрали "лисы" на старте матча, и это не сработало у Брендана Роджерса. Теперь надо по ходу встречи пытаться перестраиваться на более атакующую модель игры.

15' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Антонио Рюдигер!!!

Первый угловой в матче на правом фланге заработали "пенсионеры". Чилуэлл выполнил подачу от флажка в район линии вратарской площади, где Рюдигеру удалось подрезать мяч головой в дальний верхний угол ворот.

14' Маунт выполнял вертикальный пас через центральную ось на Хаверца, но там максимально внимательно на перехвате сработали защитники "Лестера".

13' Томас Тухель подбадривает свою команду от кромки поля аплодисментами. Его подопечные доминируют в середине поля, но подобраться к чужим воротам на ударную позицию всё ещё проблематично.

12' Маунт с левого фланга теперь выполнял диагональную подачу в штрафную площадку, но слишком высокой траектория получилась - никому до мяча добраться не удалось.

11' Рюдигер из глубины поля забрасывал мяч на правый край штрафной площади в направлении забегания Хаверца, но Кай наткнулся на защитника, и мяч просто ушёл за лицевую линию поля.

10' 23 на 77 - таково преимущество гостей по владению мячом в процентном соотношении в первую десятиминутку встречу.

9' Хороший темп матча мы наблюдаем в целом, который даёт нам надежды на немалое количество забитых голов в этой встрече.

8' Джеймс в ответной атаке подключился в атаку по правому флангу, откуда простреливал вдоль ворот на средней высоте - Шмейхелю удалось кулаками отбить мяч в поле.

7' Первую контратаку "Лестер" разогнал в этом матче левым флангом, стараниями Варди, который простреливал вдоль ворот, но Силве удалось выбить мяч в аут.

6' Амарти в районе центральной линии нарушил правила. Иронично улыбается Даниэль, не соглашаясь, судя по всему, с решением арбитра.

5' ОПАСНО! Жоржиньо через полполя забросил мяч на левый край атаки на ход Чилуэллу, который ворвался в штрафную площадку и наносил мощный удар с левой ноги - перекладина спасла "Лестер"!

4' Лондонцы пока что уверенно контролируют мяч, но подходов к воротам Шмейхеля не наблюдается. "Лисы" достаточно высоко работают в прессинге, но без особой агрессии при этом.

3' Длинный заброс на левый фланг атаки гостей следовал на Хаверца, но против того, жёстко и в рамках правил отыграл Эванс. Немец с трудом поднялся на ноги после этого стыка.

2' Стартовые секунды встречи проходят без особого сумбура. Никто не настроен на мощный старт, просто присматриваясь к своим соперникам.