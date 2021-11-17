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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Лестер
 
Позже

Стадион:
Челси

История личных встреч

Лестер
Челси

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
3 победы 6 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 8 побед

20 матчей

20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
2:1
К
0:1
ПЛ
2:0
К
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
К
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:3
ПЛ
3:0
КЛ
2:4
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
К
5:2
КC
4:3

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варди Джейми 7 0.64
Тилеманс Юри 3 0.27
Ихеаначо Келечи 1 0.09
Барнс Харви 1 0.09
Дака Пэтсон 1 0.09
Олбрайтон Марк 1 0.09
Мэддисон Джеймс 1 0.09
Сёюнджю Чаглар 1 0.09
Перес Айосе 0 0
Рикарду Перейра II 0 0
Сумаре Бубакари 0 0
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеймс Рис II 4 0.36
Маунт Мэйсон 3 (1) 0.27
Лукаку Ромелу 3 0.27
Чилуэлл Бен 3 0.27
Чалоба Трево 2 0.18
Хаверц Кай 2 0.18
Ковачич Матео 1 0.09
Алонсо Маркос 1 0.09
Вернер Тимо 1 0.09
Жоржиньо II 1 (1) 0.09
Силва Тьяго 1 0.09
Рюдигер Антонио 1 0.09
Канте Н'Голо 1 0.09
Пулишич Кристиан 1 0.09
Хадсон-Одои Каллум 1 0.09
Аспиликуэта Сесар 0 0
Лофтус-Чик Рубен 0 0

Карточки

Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Варди Джейми 2 0
Сёюнджю Чаглар 2 0
Ндиди Уилфред 2 0
Барнс Харви 2 0
Перес Айосе 0 1
Эванс Джонни 1 0
Олбрайтон Марк 1 0
Бертранд Райан 1 0
Вестергор Янник 1 0
Рикарду Перейра II 1 0
Тилеманс Юри 1 0
Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джеймс Рис II 1 1
Алонсо Маркос 2 0
Рюдигер Антонио 2 0
Силва Тьяго 1 0
Ковачич Матео 1 0
Зиеш Хаким 1 0
Вернер Тимо 1 0
Кристенсен Андреас 1 0
Канте Н'Голо 1 0
Менди Эдуар 1 0
Томас Тухель 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
10
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
1
13%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
38%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
4
50%
3
30%
76-90

Пропущено

6
1
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

9
16
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
5 Не забивали 6
2
22%
3
19%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
2
22%
3
19%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
5
31%
76-90

Пропущено

11
4
4 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
1
25%
46-60
2
18%
2
50%
61-75
2
18%
1
25%
76-90

Забито

17
26
9 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 10
2 Не забивали 1
3
18%
4
15%
1-15
1
6%
3
12%
16-30
5
29%
29%
5
19%
31-45
0
0%
5
19%
46-60
3
18%
1
4%
61-75
5
29%
29%
8
31%
76-90

Пропущено

17
5
8 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 5
1
6%
0
0%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
3
18%
1
20%
31-45
3
18%
1
20%
46-60
3
18%
2
40%
61-75
3
18%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Лестер
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Лидс - Лестер 1:1 Лестер - Спартак Москва 1:1 Лестер - Арсенал 0:2 Лестер - Брайтон 2:2
Брентфорд - Лестер 1:2 Спартак Москва - Лестер 3:4 Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Легия - Лестер 1:0 Лестер - Бёрнли 2:2 Миллуолл - Лестер 0:2 Брайтон - Лестер 2:1 Лестер - Наполи 2:2 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Норвич - Лестер 1:2 Вест Хэм - Лестер 4:1 Лестер - Вулверхэмптон 1:0 Лестер - Манчестер Сити 1:0 Лестер - Вильярреал 3:2 КПР - Лестер 3:3
Челси
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Челси - Бёрнли 1:1 Мальмё - Челси 0:1 Ньюкасл - Челси 0:3 Челси - Саутгемптон 1:1
Челси - Норвич 7:0 Челси - Мальмё 4:0 Брентфорд - Челси 0:1 Челси - Саутгемптон 3:1 Ювентус - Челси 1:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Челси - Астон Вилла 1:1 Тоттенхэм - Челси 0:3 Челси - Зенит 1:0 Челси - Астон Вилла 3:0 Ливерпуль - Челси 1:1 Арсенал - Челси 0:2 Челси - Кристал Пэлас 3:0 Челси - Вильярреал 1:1 Челси - Тоттенхэм 2:2 Арсенал - Челси 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 11 8 2 1 27 - 4 26
2. Манчестер Сити Заявка 11 7 2 2 22 - 6 23
3. Вест Хэм Заявка 11 7 2 2 23 - 13 23
4. Ливерпуль Заявка 11 6 4 1 31 - 11 22
5. Арсенал Заявка 11 6 2 3 13 - 13 20
6. Манчестер Юнайтед Заявка 11 5 2 4 19 - 17 17
7. Брайтон Заявка 11 4 5 2 12 - 12 17
8. Тоттенхэм Заявка 11 5 1 5 9 - 16 16
9. Вулверхэмптон Заявка 11 5 1 5 11 - 12 16
10. Эвертон Заявка 11 4 3 4 16 - 16 15
11. Лестер Заявка 11 4 3 4 16 - 18 15
12. Кристал Пэлас Заявка 11 3 6 2 15 - 14 15
13. Саутгемптон Заявка 11 3 5 3 10 - 12 14
14. Брентфорд Заявка 11 3 3 5 13 - 14 12
15. Лидс Заявка 11 2 5 4 11 - 18 11
16. Уотфорд Заявка 11 3 1 7 12 - 19 10
17. Астон Вилла Заявка 11 3 1 7 14 - 20 10
18. Бёрнли Заявка 11 1 5 5 11 - 17 8
19. Норвич Заявка 11 1 2 8 5 - 26 5
20. Ньюкасл Заявка 11 0 5 6 12 - 24 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 6 4 1 1 17 - 3 13
2. Арсенал Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
3. Кристал Пэлас Заявка 6 2 4 0 9 - 4 10
4. Манчестер Сити Заявка 5 3 1 1 12 - 2 10
5. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 12 - 9 10
6. Эвертон Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
7. Тоттенхэм Заявка 5 3 0 2 4 - 7 9
8. Ливерпуль Заявка 5 2 3 0 10 - 5 9
9. Саутгемптон Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
10. Брайтон Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
11. Астон Вилла Заявка 5 2 1 2 9 - 8 7
12. Лестер Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
13. Манчестер Юнайтед Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
14. Вулверхэмптон Заявка 5 2 0 3 4 - 6 6
15. Лидс Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
16. Бёрнли Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
17. Уотфорд Заявка 5 1 1 3 4 - 11 4
18. Брентфорд Заявка 6 1 1 4 7 - 9 4
19. Ньюкасл Заявка 5 0 2 3 7 - 13 2
20. Норвич Заявка 5 0 1 4 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 5 4 1 0 10 - 1 13
2. Вест Хэм Заявка 5 4 1 0 11 - 4 13
3. Манчестер Сити Заявка 6 4 1 1 10 - 4 13
4. Ливерпуль Заявка 6 4 1 1 21 - 6 13
5. Манчестер Юнайтед Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
6. Вулверхэмптон Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
7. Брайтон Заявка 5 2 3 0 6 - 4 9
8. Лестер Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
9. Брентфорд Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
10. Арсенал Заявка 5 2 1 2 3 - 7 7
11. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
12. Уотфорд Заявка 6 2 0 4 8 - 8 6
13. Эвертон Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
14. Саутгемптон Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
15. Кристал Пэлас Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
16. Лидс Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
17. Норвич Заявка 6 1 1 4 2 - 16 4
18. Астон Вилла Заявка 6 1 0 5 5 - 12 3
19. Бёрнли Заявка 6 0 3 3 6 - 12 3
20. Ньюкасл Заявка 6 0 3 3 5 - 11 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лестер - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 ноября 2021, осталось 2 дня 13 часов 48 минут.

    Главный судья: Тирни Пол

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 54
    Лестер 9.3% (5)
    X 16.7% (9)
    Челси 74.1% (40)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лестер
    Ничья
    Челси
    4.85
    3.90
    1.84
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Лестер - Челси онлайн


    Прогнозы на матч Лестер - Челси

    Исход игры
    Лестер
    9.3% (5)
    Ничья
    16.7% (9)
    Челси
    74.1% (40)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.51% (38)
    Меньше
    25.49% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    84.31% (43)
    Нет
    15.69% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Челси
    48.1% (26)
    1:1 Ничья
    11.1% (6)
    0:1 Челси
    9.3% (5)
    1:3 Челси
    5.6% (3)
    2:1 Лестер
    5.6% (3)
    2:2 Ничья
    3.7% (2)
    0:2 Челси
    3.7% (2)
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