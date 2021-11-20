Англия: Премьер-лига 2021-2022
2:2
Второй тайм: 55'
Стадион: Сент-Джеймс Парк
1:0
10' ГолЛасcеллс Джамал
1:1
11' ГолТони Айвен
1:2
31' ГолГенри Рико
2:2
39' ГолЖоэлинтон
42' Желтая карточкаГоддос Саман
46' Желтая карточкаУилсон Каллум
26
Дарлоу
Карл
28
Уиллок
Джо
11
Ритчи
Мэтт
17
Тони
Айвен
14
Годдос
Саман
- Основной состав
-
26 Дарлоу КарлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Уиллок ДжоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Ритчи МэттПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Крафт ЭмильЗащитник
- Защитник
-
12 Льюис ДжамалПолузащитник
-
14 Хэйден АйзакПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Гейл ДуайтНападающий
-
Главный тренер: Тиндалл Джейсон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Тони АйвенНападающий
-
14 Годдос СаманНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
15 Ониика ФрэнкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
41 Matthew Cox
-
-
Главный тренер: Франк Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
10'
1:0
11'
1:1
31'
1:2
39'
2:2
42'
46'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
4 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 3
-
5 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
История личных встреч
Ньюкасл
Брентфорд
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уилсон Каллум
|4
|0.33
|Сен-Максимен Аллан
|2
|0.17
|Манкильо Хави
|1
|0.08
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0.08
|Жоэлинтон
|1
|0.08
|Хендрик Джефф
|1
|0.08
|Ласcеллс Джамал
|1
|0.08
|Хэйден Айзак
|1
|0.08
|Лонгстафф Шон
|1
|0.08
|Ритчи Мэтт
|0
|0
|Кларк Киран
|0
|0
|Крафт Эмиль
|0
|0
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тони Айвен
|3 (1)
|0.25
|Генри Рико
|2
|0.17
|Висса Йоан
|2
|0.17
|Мбеумо Брайан
|2
|0.17
|Каньос Серхи
|1
|0.08
|Норгор Кристиан
|1
|0.08
|Годдос Саман
|1
|0.08
|Пиннок Итан
|1
|0.08
|Йоргенсен Матиас
|1
|0.08
|Янельт Витали
|1
|0.08
|Янссон Понтус
|0
|0
|Йенсен Матиас
|0
|0
Карточки
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шелви Джонджо
|3
|1
|Ритчи Мэтт
|4
|0
|Уилсон Каллум
|4
|0
|Ласcеллс Джамал
|4
|0
|Хэйден Айзак
|3
|0
|Кларк Киран
|2
|0
|Манкильо Хави
|2
|0
|Шёр Фабиан
|2
|0
|Мёрфи Джейкоб
|2
|0
|Жоэлинтон
|2
|0
|Дарлоу Карл
|1
|0
|Альмирон Мигель
|1
|0
|Лонгстафф Шон
|1
|0
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Норгор Кристиан
|3
|0
|Каньос Серхи
|3
|0
|Баптист Шендон
|1
|1
|Йоргенсен Матиас
|2
|0
|Тони Айвен
|2
|0
|Годдос Саман
|2
|0
|Янссон Понтус
|1
|0
|Генри Рико
|1
|0
|Айер Кристоффер
|1
|0
|Янельт Витали
|1
|0
|Гуд Чарли
|1
|0
|Ониика Фрэнк
|1
|0
|Мбеумо Брайан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
6
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
2
33%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
33%
76-90
Пропущено
14
5
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
7%
2
40%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
1
7%
2
40%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
4
29%
1
20%
76-90
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
2
40%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
11
9
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
2
18%
1
11%
46-60
3
27%
2
22%
61-75
2
18%
1
11%
76-90
Забито
11
13
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
2
18%
1
8%
1-15
1
9%
4
31%
16-30
3
27%
1
8%
31-45
2
18%
2
15%
46-60
2
18%
2
15%
61-75
1
9%
3
23%
76-90
Пропущено
25
14
9 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
1
4%
4
29%
1-15
5
20%
1
7%
16-30
3
12%
4
29%
31-45
3
12%
1
7%
46-60
7
28%
2
14%
61-75
6
24%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюкасл
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Брайтон - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Челси 0:3 Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:3
Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:1 Уотфорд - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Лидс 1:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 4:1 Ньюкасл - Саутгемптон 2:2 Ньюкасл - Бёрнли 0:0 Астон Вилла - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Вест Хэм 2:4 Ньюкасл - Норвич 3:0 Бёртон - Ньюкасл 0:2 Ротерхэм - Ньюкасл 1:1 Донкастер - Ньюкасл 2:3 Йорк Сити - Ньюкасл 1:0 Фулхэм - Ньюкасл 0:2 Ньюкасл - Шеффилд Юнайтед 1:0 Ньюкасл - Манчестер Сити 3:4
Брентфорд
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Брентфорд - Норвич 1:2 Бёрнли - Брентфорд 3:1 Сток Сити - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Лестер 1:2
Брентфорд - Челси 0:1 Вест Хэм - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Ливерпуль 3:3 Брентфорд - Олдхэм Атлетик 7:0 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Брайтон 0:1 Астон Вилла - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Форест Грин 3:1 Кристал Пэлас - Брентфорд 0:0 Брентфорд - Арсенал 2:0 Брентфорд - Валенсия 2:1 Брентфорд - Вест Хэм 0:1 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:2 Кембридж Юнайтед - Брентфорд 1:3 Борэм Вуд - Брентфорд 0:2 Уимблдон - Брентфорд 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 4
|29
|2.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|12
|7
|3
|2
|23 - 13
|24
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|22 - 6
|23
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|31 - 11
|22
|5.
|Арсенал
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|13 - 13
|20
|6.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|12
|4
|6
|2
|12 - 12
|18
|7.
|Манчестер Юнайтед
|1:2 Заявка
|12
|5
|2
|5
|20 - 19
|17
|8.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|12
|5
|2
|5
|11 - 12
|17
|9.
|Кристал Пэлас
|3:3 Заявка
|12
|3
|7
|2
|18 - 17
|16
|10.
|Тоттенхэм
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|9 - 16
|16
|11.
|Эвертон
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 16
|15
|12.
|Лестер
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 21
|15
|13.
|Саутгемптон
|1:1 Заявка
|12
|3
|6
|3
|11 - 13
|15
|14.
|Уотфорд
|2:1 Заявка
|12
|4
|1
|7
|14 - 20
|13
|15.
|Брентфорд
|2:2 Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 16
|13
|16.
|Лидс
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|11 - 18
|11
|17.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|12
|3
|2
|7
|14 - 20
|11
|18.
|Бёрнли
|3:3 Заявка
|12
|1
|6
|5
|14 - 20
|9
|19.
|Норвич
|1:1 Заявка
|12
|1
|3
|8
|6 - 27
|6
|20.
|Ньюкасл
|2:2 Заявка
|12
|0
|6
|6
|14 - 26
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|17 - 3
|13
|2.
|Арсенал
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 2
|10
|4.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|5.
|Эвертон
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|6.
|Кристал Пэлас
|3:3 Заявка
|6
|2
|4
|0
|9 - 4
|10
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|4 - 7
|9
|8.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 5
|9
|9.
|Саутгемптон
|1:1 Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|10.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|11.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|12.
|Лестер
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|13.
|Манчестер Юнайтед
|1:2 Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|14.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 6
|7
|15.
|Уотфорд
|2:1 Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 12
|7
|16.
|Лидс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|17.
|Бёрнли
|3:3 Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 8
|6
|18.
|Брентфорд
|2:2 Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 9
|4
|19.
|Ньюкасл
|2:2 Заявка
|6
|0
|3
|3
|9 - 15
|3
|20.
|Норвич
|1:1 Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 1
|16
|2.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 4
|14
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|21 - 6
|13
|5.
|Манчестер Юнайтед
|1:2 Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|6.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|7.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|6
|2
|4
|0
|6 - 4
|10
|8.
|Брентфорд
|2:2 Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|9.
|Лестер
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|10.
|Арсенал
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|3 - 7
|7
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|12.
|Саутгемптон
|1:1 Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|13.
|Уотфорд
|2:1 Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 8
|6
|14.
|Кристал Пэлас
|3:3 Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 13
|6
|15.
|Эвертон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|16.
|Лидс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|17.
|Норвич
|1:1 Заявка
|6
|1
|1
|4
|2 - 16
|4
|18.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 12
|3
|19.
|Бёрнли
|3:3 Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 12
|3
|20.
|Ньюкасл
|2:2 Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 11
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Ньюкасл 2:2 Брентфорд
Исход игры
Ньюкасл
63.3% (88)
Ничья
30.2% (42)
Брентфорд
6.5% (9)
Тотал 2.5
Больше
45.19% (61)
Меньше
54.81% (74)
Обе команды забьют
Да
69.63% (94)
Нет
30.37% (41)
Популярный счёт
2:1 Ньюкасл
33.1% (46)
1:1 Ничья
23.7% (33)
1:0 Ньюкасл
18% (25)
2:0 Ньюкасл
7.9% (11)
1:2 Брентфорд
3.6% (5)
2:2 Ничья
2.9% (4)
0:0 Ничья
2.2% (3)
3:1 Ньюкасл
2.2% (3)
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