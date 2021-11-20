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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ньюкасл
2:2
Второй тайм: 55'

Стадион:
Брентфорд
0'
1:0
10' Гол
Ласcеллс Джамал
1:1
11' Гол
Тони Айвен
1:2
31' Гол
Генри Рико
2:2
39' Гол
Жоэлинтон
42' Желтая карточка
Годдос Саман
46' Желтая карточка
Уилсон Каллум
55'
26
Дарлоу
Карл
5
Шёр
Фабиан
6
Ласcеллс
Джамал
2
Кларк
Киран
23
Мёрфи
Джейкоб
28
Уиллок
Джо
8
Шелви
Джонджо
11
Ритчи
Мэтт
7
Жоэлинтон
9
Уилсон
Каллум
10
Сен-Максимен
Аллан
40
Фернандес
Альваро
III
30
Расмуссен
Мадс
18
Янссон
Понтус
5
Пиннок
Итан
7
Каньос
Серхи
27
Янельт
Витали
6
Норгор
Кристиан
3
Генри
Рико
19
Мбеумо
Брайан
17
Тони
Айвен
14
Годдос
Саман
Ньюкасл
3-4-3
Брентфорд
3-4-3

Ход матча

10'
Ласcеллс Джамал
(Ритчи Мэтт)
1:0
11'
1:1
Тони Айвен
(Каньос Серхи)
31'
1:2
Генри Рико
(Каньос Серхи)
39'
Жоэлинтон
2:2
42'
 
Годдос Саман
46'
Уилсон Каллум
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

История личных встреч

Ньюкасл
Брентфорд

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

КЛ
1:0
Ч
1:2
Ч
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уилсон Каллум 4 0.33
Сен-Максимен Аллан 2 0.17
Манкильо Хави 1 0.08
Мёрфи Джейкоб 1 0.08
Жоэлинтон 1 0.08
Хендрик Джефф 1 0.08
Ласcеллс Джамал 1 0.08
Хэйден Айзак 1 0.08
Лонгстафф Шон 1 0.08
Ритчи Мэтт 0 0
Кларк Киран 0 0
Крафт Эмиль 0 0
Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тони Айвен 3 (1) 0.25
Генри Рико 2 0.17
Висса Йоан 2 0.17
Мбеумо Брайан 2 0.17
Каньос Серхи 1 0.08
Норгор Кристиан 1 0.08
Годдос Саман 1 0.08
Пиннок Итан 1 0.08
Йоргенсен Матиас 1 0.08
Янельт Витали 1 0.08
Янссон Понтус 0 0
Йенсен Матиас 0 0

Карточки

Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шелви Джонджо 3 1
Ритчи Мэтт 4 0
Уилсон Каллум 4 0
Ласcеллс Джамал 4 0
Хэйден Айзак 3 0
Кларк Киран 2 0
Манкильо Хави 2 0
Шёр Фабиан 2 0
Мёрфи Джейкоб 2 0
Жоэлинтон 2 0
Дарлоу Карл 1 0
Альмирон Мигель 1 0
Лонгстафф Шон 1 0
Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норгор Кристиан 3 0
Каньос Серхи 3 0
Баптист Шендон 1 1
Йоргенсен Матиас 2 0
Тони Айвен 2 0
Годдос Саман 2 0
Янссон Понтус 1 0
Генри Рико 1 0
Айер Кристоффер 1 0
Янельт Витали 1 0
Гуд Чарли 1 0
Ониика Фрэнк 1 0
Мбеумо Брайан 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
6
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
2
33%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
33%
76-90

Пропущено

14
5
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
7%
2
40%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
1
7%
2
40%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
4
29%
1
20%
76-90

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
2
40%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

11
9
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
2
18%
1
11%
46-60
3
27%
2
22%
61-75
2
18%
1
11%
76-90

Забито

11
13
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
2
18%
1
8%
1-15
1
9%
4
31%
16-30
3
27%
1
8%
31-45
2
18%
2
15%
46-60
2
18%
2
15%
61-75
1
9%
3
23%
76-90

Пропущено

25
14
9 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
1
4%
4
29%
1-15
5
20%
1
7%
16-30
3
12%
4
29%
31-45
3
12%
1
7%
46-60
7
28%
2
14%
61-75
6
24%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Брайтон - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Челси 0:3 Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:3
Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:1 Уотфорд - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Лидс 1:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 4:1 Ньюкасл - Саутгемптон 2:2 Ньюкасл - Бёрнли 0:0 Астон Вилла - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Вест Хэм 2:4 Ньюкасл - Норвич 3:0 Бёртон - Ньюкасл 0:2 Ротерхэм - Ньюкасл 1:1 Донкастер - Ньюкасл 2:3 Йорк Сити - Ньюкасл 1:0 Фулхэм - Ньюкасл 0:2 Ньюкасл - Шеффилд Юнайтед 1:0 Ньюкасл - Манчестер Сити 3:4
Брентфорд
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Брентфорд - Норвич 1:2 Бёрнли - Брентфорд 3:1 Сток Сити - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Лестер 1:2
Брентфорд - Челси 0:1 Вест Хэм - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Ливерпуль 3:3 Брентфорд - Олдхэм Атлетик 7:0 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Брайтон 0:1 Астон Вилла - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Форест Грин 3:1 Кристал Пэлас - Брентфорд 0:0 Брентфорд - Арсенал 2:0 Брентфорд - Валенсия 2:1 Брентфорд - Вест Хэм 0:1 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:2 Кембридж Юнайтед - Брентфорд 1:3 Борэм Вуд - Брентфорд 0:2 Уимблдон - Брентфорд 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 12 9 2 1 30 - 4 29
2. Вест Хэм 0:0 Заявка 12 7 3 2 23 - 13 24
3. Манчестер Сити Заявка 11 7 2 2 22 - 6 23
4. Ливерпуль Заявка 11 6 4 1 31 - 11 22
5. Арсенал Заявка 11 6 2 3 13 - 13 20
6. Брайтон 0:0 Заявка 12 4 6 2 12 - 12 18
7. Манчестер Юнайтед 1:2 Заявка 12 5 2 5 20 - 19 17
8. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 12 5 2 5 11 - 12 17
9. Кристал Пэлас 3:3 Заявка 12 3 7 2 18 - 17 16
10. Тоттенхэм Заявка 11 5 1 5 9 - 16 16
11. Эвертон Заявка 11 4 3 4 16 - 16 15
12. Лестер Заявка 12 4 3 5 16 - 21 15
13. Саутгемптон 1:1 Заявка 12 3 6 3 11 - 13 15
14. Уотфорд 2:1 Заявка 12 4 1 7 14 - 20 13
15. Брентфорд 2:2 Заявка 12 3 4 5 15 - 16 13
16. Лидс Заявка 11 2 5 4 11 - 18 11
17. Астон Вилла 0:0 Заявка 12 3 2 7 14 - 20 11
18. Бёрнли 3:3 Заявка 12 1 6 5 14 - 20 9
19. Норвич 1:1 Заявка 12 1 3 8 6 - 27 6
20. Ньюкасл 2:2 Заявка 12 0 6 6 14 - 26 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 6 4 1 1 17 - 3 13
2. Арсенал Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
3. Манчестер Сити Заявка 5 3 1 1 12 - 2 10
4. Вест Хэм 0:0 Заявка 6 3 1 2 12 - 9 10
5. Эвертон Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
6. Кристал Пэлас 3:3 Заявка 6 2 4 0 9 - 4 10
7. Тоттенхэм Заявка 5 3 0 2 4 - 7 9
8. Ливерпуль Заявка 5 2 3 0 10 - 5 9
9. Саутгемптон 1:1 Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
10. Астон Вилла 0:0 Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
11. Брайтон 0:0 Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
12. Лестер Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
13. Манчестер Юнайтед 1:2 Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
14. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 6 2 1 3 4 - 6 7
15. Уотфорд 2:1 Заявка 6 2 1 3 6 - 12 7
16. Лидс Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
17. Бёрнли 3:3 Заявка 6 1 3 2 8 - 8 6
18. Брентфорд 2:2 Заявка 6 1 1 4 7 - 9 4
19. Ньюкасл 2:2 Заявка 6 0 3 3 9 - 15 3
20. Норвич 1:1 Заявка 6 0 2 4 4 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 6 5 1 0 13 - 1 16
2. Вест Хэм 0:0 Заявка 6 4 2 0 11 - 4 14
3. Манчестер Сити Заявка 6 4 1 1 10 - 4 13
4. Ливерпуль Заявка 6 4 1 1 21 - 6 13
5. Манчестер Юнайтед 1:2 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
6. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
7. Брайтон 0:0 Заявка 6 2 4 0 6 - 4 10
8. Брентфорд 2:2 Заявка 6 2 3 1 8 - 7 9
9. Лестер Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
10. Арсенал Заявка 5 2 1 2 3 - 7 7
11. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
12. Саутгемптон 1:1 Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
13. Уотфорд 2:1 Заявка 6 2 0 4 8 - 8 6
14. Кристал Пэлас 3:3 Заявка 6 1 3 2 9 - 13 6
15. Эвертон Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
16. Лидс Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
17. Норвич 1:1 Заявка 6 1 1 4 2 - 16 4
18. Астон Вилла 0:0 Заявка 6 1 0 5 5 - 12 3
19. Бёрнли 3:3 Заявка 6 0 3 3 6 - 12 3
20. Ньюкасл 2:2 Заявка 6 0 3 3 5 - 11 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St James' Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
Ньюкасл 63.3% (88)
X 30.2% (42)
Брентфорд 6.5% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ньюкасл
Ничья
Брентфорд
2.64
3.55
3.90
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Ньюкасл 2:2 Брентфорд онлайн


Прогнозы на матч Ньюкасл 2:2 Брентфорд

Исход игры
Ньюкасл
63.3% (88)
Ничья
30.2% (42)
Брентфорд
6.5% (9)
Тотал 2.5
Больше
45.19% (61)
Меньше
54.81% (74)
Обе команды забьют
Да
69.63% (94)
Нет
30.37% (41)
Популярный счёт
2:1 Ньюкасл
33.1% (46)
1:1 Ничья
23.7% (33)
1:0 Ньюкасл
18% (25)
2:0 Ньюкасл
7.9% (11)
1:2 Брентфорд
3.6% (5)
2:2 Ничья
2.9% (4)
0:0 Ничья
2.2% (3)
3:1 Ньюкасл
2.2% (3)
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