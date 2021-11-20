Второй тайм начался

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Шелви Джонджо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Жоэлинтон нанес удар головой, но Альваро Фернандес спокойно отбил мяч.

46' Брентфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Брентфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Брентфорд выполняет удар от ворот.

44' Сен-Максимен Аллан не смог попасть в створ ударом издали

44' Какой шанс! Уилсон Каллум почти забил, но мяч вынесли с линии!

43' Голкипер мог бы сыграть и получше

43' Шёр Фабиан из команды Ньюкасл сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

43' Плохо сыграл Пиннок Итан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

43' Шелви Джонджо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

42' Годдос Саман получил желтую карточку от судьи

42' Пиннок Итан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Брентфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Г О О О О Л - Жоэлинтон первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

36' Тони Айвен пробует нанести удар издали, но Карл Дарлоу держит все под контролем

35' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Брентфорд выполняет удар от ворот.

34' Мёрфи Джейкоб не смог попасть в створ ударом издали

33' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Брентфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Хорошую попытку сделал Уилсон Каллум . Удар в створ, но вратарь начеку

30' Расмуссен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Брентфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Янссон Понтус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Пиннок Итан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Расмуссен Мадс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

27' Брентфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Дарлоу Карл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Тони Айвен имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

25' Ньюкасл выполняет удар от ворот.

25' Пиннок Итан из команды Брентфорд не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

25' Годдос Саман навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

23' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Удар от ворот произведет Ньюкасл

22' Мбеумо Брайан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

21' Хорошую попытку сделал Сен-Максимен Аллан . Удар в створ, но вратарь начеку

21' Норгор Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' ШТАНГА! Так было близко к голу - Мбеумо Брайан нанес удар в каркас ворот!

19' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Ритчи Мэтт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

16' Игрок команды Брентфорд делает подачу своему товарищу по команде.

15' Брентфорд выполняет удар от ворот.

14' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Г О О О О Л - Тони Айвен забивает с правой ноги!

11' Опасность! Каньос Серхи из команды Брентфорд отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

9' Жоэлинтон нанес удар, но тот был заблокирован.

9' Жоэлинтон из команды Ньюкасл идет с мячом вперед на обострение...

9' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Ласcеллс Джамал выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Игрок из команды Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

8' Ласcеллс Джамал выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Удар от ворот произведет Ньюкасл

7' Каньос Серхи оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

6' Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Ласcеллс Джамал выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Брентфорд выполняет удар от ворот.

3' Жоэлинтон из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...

2' Брентфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Янссон Понтус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Ньюкасл начинает с центра поля