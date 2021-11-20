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Добрый вечер уважаемые болельщики! В одно из самых интересных поединков игрового дня АПЛ нас ждет противостояние "Уотфорда" и "Манчестер Юнайтед". Обе команды будут играть только на победу, а значит будет интересно. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!