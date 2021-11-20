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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Уотфорд
 
Позже

Стадион:
Манчестер Юнайтед
1
Фостер
Бен
21
Фемения
Кико
15
Каткарт
Крейг
13
Н'Кулу
Николя
11
Масина
Адам
19
Сиссоко
Мусса
23
Сарр
Исмаила
6
Луза
Имран
8
Клеверли
Том
25
Деннис
Эммануэль
7
Кинг
Джошуа
1
Де
Хеа
Давид
29
Уан-Биссака
Аарон
2
Линделоф
Виктор
5
Магуайр
Гарри
23
Шоу
Люк
39
Мактоминай
Скотт
31
Матич
Неманья
25
Санчо
Джедон
18
Фернандеш
Бруну
10
Рэшфорд
Маркус
7
Роналду
Криштиану
Уотфорд
4-1-4-1
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Уотфорд
Манчестер Юнайтед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
50%
4 победы 1 ничья 0 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 3 победы

11 матчей

18.2%
81.8%
2 победы 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

9.1%
18.2%
72.7%
1 победа 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

К
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:4
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Уотфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарр Исмаила 4 0.36
Деннис Эммануэль 3 0.27
Кинг Джошуа 3 0.27
Эрнандес Хуан 1 0.09
Куцка Юрай 1 0.09
Каткарт Крейг 0 0
Клеверли Том 0 0
Фемения Кико 0 0
Педро Жоао 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандеш Бруну 4 0.36
Роналду Криштиану 4 0.36
Гринвуд Мэйсон 4 0.36
Лингард Джесси 2 0.18
Рэшфорд Маркус 2 0.18
Кавани Эдинсон 1 0.09
Марсьяль Антони 1 0.09
Фред Сантос 1 0.09
Погба Поль 0 0
Матич Неманья 0 0
Линделоф Виктор 0 0
Варан Рафаэль 0 0
Шоу Люк 0 0

Карточки

Уотфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Деннис Эммануэль 5 0
Куцка Юрай 3 1
Этебо Огенекаро 3 0
Каткарт Крейг 2 0
Роуз Дэнни 2 0
Сиссоко Мусса 2 0
Кинг Джошуа 2 0
Трост-Эконг Виллиам 2 0
Фемения Кико 1 0
Педро Жоао 1 0
Сема Кен 1 0
Сарр Исмаила 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Погба Поль 4 1
Шоу Люк 4 0
Фред Сантос 4 0
Фернандеш Бруну 3 0
Магуайр Гарри 3 0
Роналду Криштиану 2 0
Уан-Биссака Аарон 2 0
Линделоф Виктор 1 0
Далот Диогу 1 0
Гринвуд Мэйсон 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
10
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
20%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
3
60%
1
10%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Пропущено

10
5
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
20%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
3
60%
76-90

Забито

8
11
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
1
13%
1
9%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
13%
2
18%
61-75
5
63%
2
18%
76-90

Пропущено

8
10
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
2
25%
2
20%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
3
30%
31-45
1
13%
3
30%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Забито

13
21
4 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 8
6 Не забивали 2
2
15%
1
5%
1-15
1
8%
3
14%
16-30
1
8%
4
19%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
4
31%
3
14%
61-75
5
38%
6
29%
76-90

Пропущено

18
15
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 8
3
17%
2
13%
1-15
3
17%
1
7%
16-30
4
22%
4
27%
31-45
3
17%
3
20%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
3
17%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Уотфорд
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Арсенал - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Саутгемптон 0:1 Эвертон - Уотфорд 2:5 Уотфорд - Ливерпуль 0:5
Лидс - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Ньюкасл 1:1 Уотфорд - Сток Сити 1:3 Норвич - Уотфорд 1:3 Уотфорд - Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:0 Брайтон - Уотфорд 2:0 Уотфорд - Астон Вилла 3:2 Кристал Пэлас - Уотфорд 3:1 Стивенэйдж - Уотфорд 1:1 Уотфорд - Вест Бромвич 0:0 Уотфорд - Суонси 2:0 Брентфорд - Уотфорд 2:0 Уотфорд - Миллуолл 1:0 Норвич - Уотфорд 0:1
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5
Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2 Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2 Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед - Вильярреал 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 0:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Янг Бойз - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 4:1 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Лидс 5:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 4:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:2 КПР - Манчестер Юнайтед 4:2 Дерби - Манчестер Юнайтед 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 12 9 2 1 30 - 4 29
2. Манчестер Сити Заявка 11 7 2 2 22 - 6 23
3. Вест Хэм Заявка 11 7 2 2 23 - 13 23
4. Ливерпуль Заявка 11 6 4 1 31 - 11 22
5. Арсенал Заявка 11 6 2 3 13 - 13 20
6. Манчестер Юнайтед Заявка 11 5 2 4 19 - 17 17
7. Брайтон Заявка 11 4 5 2 12 - 12 17
8. Тоттенхэм Заявка 11 5 1 5 9 - 16 16
9. Вулверхэмптон Заявка 11 5 1 5 11 - 12 16
10. Эвертон Заявка 11 4 3 4 16 - 16 15
11. Лестер Заявка 12 4 3 5 16 - 21 15
12. Кристал Пэлас Заявка 11 3 6 2 15 - 14 15
13. Саутгемптон Заявка 11 3 5 3 10 - 12 14
14. Брентфорд Заявка 11 3 3 5 13 - 14 12
15. Лидс Заявка 11 2 5 4 11 - 18 11
16. Уотфорд Заявка 11 3 1 7 12 - 19 10
17. Астон Вилла Заявка 11 3 1 7 14 - 20 10
18. Бёрнли Заявка 11 1 5 5 11 - 17 8
19. Норвич Заявка 11 1 2 8 5 - 26 5
20. Ньюкасл Заявка 11 0 5 6 12 - 24 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 6 4 1 1 17 - 3 13
2. Арсенал Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
3. Кристал Пэлас Заявка 6 2 4 0 9 - 4 10
4. Манчестер Сити Заявка 5 3 1 1 12 - 2 10
5. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 12 - 9 10
6. Эвертон Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
7. Тоттенхэм Заявка 5 3 0 2 4 - 7 9
8. Ливерпуль Заявка 5 2 3 0 10 - 5 9
9. Саутгемптон Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
10. Брайтон Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
11. Астон Вилла Заявка 5 2 1 2 9 - 8 7
12. Лестер Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
13. Манчестер Юнайтед Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
14. Вулверхэмптон Заявка 5 2 0 3 4 - 6 6
15. Лидс Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
16. Бёрнли Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
17. Уотфорд Заявка 5 1 1 3 4 - 11 4
18. Брентфорд Заявка 6 1 1 4 7 - 9 4
19. Ньюкасл Заявка 5 0 2 3 7 - 13 2
20. Норвич Заявка 5 0 1 4 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 6 5 1 0 13 - 1 16
2. Вест Хэм Заявка 5 4 1 0 11 - 4 13
3. Манчестер Сити Заявка 6 4 1 1 10 - 4 13
4. Ливерпуль Заявка 6 4 1 1 21 - 6 13
5. Манчестер Юнайтед Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
6. Вулверхэмптон Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
7. Брайтон Заявка 5 2 3 0 6 - 4 9
8. Лестер Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
9. Брентфорд Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
10. Арсенал Заявка 5 2 1 2 3 - 7 7
11. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
12. Уотфорд Заявка 6 2 0 4 8 - 8 6
13. Эвертон Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
14. Саутгемптон Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
15. Кристал Пэлас Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
16. Лидс Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
17. Норвич Заявка 6 1 1 4 2 - 16 4
18. Астон Вилла Заявка 6 1 0 5 5 - 12 3
19. Бёрнли Заявка 6 0 3 3 6 - 12 3
20. Ньюкасл Заявка 6 0 3 3 5 - 11 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • До матча
  • Добрый вечер уважаемые болельщики! В одно из самых интересных поединков игрового дня АПЛ нас ждет противостояние "Уотфорда" и "Манчестер Юнайтед". Обе команды будут играть только на победу, а значит будет интересно. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Уотфорд - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 ноября 2021, осталось 15 минут.

    Главный судья: Мосс Джонатан

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 138
Уотфорд 2.2% (3)
X 4.3% (6)
Манчестер Юнайтед 93.5% (129)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Уотфорд
Ничья
Манчестер Юнайтед
6.85
4.60
1.54
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Уотфорд - Манчестер Юнайтед онлайн


Прогнозы на матч Уотфорд - Манчестер Юнайтед

Исход игры
Уотфорд
2% (3)
Ничья
4% (6)
Манчестер Юнайтед
94% (141)
Тотал 2.5
Больше
66.18% (90)
Меньше
33.82% (46)
Обе команды забьют
Да
65.44% (89)
Нет
34.56% (47)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
42% (63)
0:2 Манчестер Юнайтед
20% (30)
1:3 Манчестер Юнайтед
10.7% (16)
0:1 Манчестер Юнайтед
7.3% (11)
0:3 Манчестер Юнайтед
2% (3)
1:1 Ничья
2% (3)
2:3 Манчестер Юнайтед
1.3% (2)
1:0 Уотфорд
1.3% (2)
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