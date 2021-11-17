Англия: Премьер-лига 2021-2022
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Стадион: Викарадж Роад
История личных встреч
Уотфорд
Манчестер Юнайтед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
50%
4 победы 1 ничья 0 побед
9 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 3 победы
11 матчей
18.2%
81.8%
2 победы 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
9.1%
18.2%
72.7%
1 победа 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Уотфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сарр Исмаила
|4
|0.36
|Деннис Эммануэль
|3
|0.27
|Кинг Джошуа
|3
|0.27
|Эрнандес Хуан
|1
|0.09
|Куцка Юрай
|1
|0.09
|Каткарт Крейг
|0
|0
|Клеверли Том
|0
|0
|Фемения Кико
|0
|0
|Педро Жоао
|0
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандеш Бруну
|4
|0.36
|Роналду Криштиану
|4
|0.36
|Гринвуд Мэйсон
|4
|0.36
|Лингард Джесси
|2
|0.18
|Рэшфорд Маркус
|2
|0.18
|Кавани Эдинсон
|1
|0.09
|Марсьяль Антони
|1
|0.09
|Фред Сантос
|1
|0.09
|Погба Поль
|0
|0
|Матич Неманья
|0
|0
|Линделоф Виктор
|0
|0
|Варан Рафаэль
|0
|0
|Шоу Люк
|0
|0
Карточки
Уотфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Деннис Эммануэль
|5
|0
|Куцка Юрай
|3
|1
|Этебо Огенекаро
|3
|0
|Каткарт Крейг
|2
|0
|Роуз Дэнни
|2
|0
|Сиссоко Мусса
|2
|0
|Кинг Джошуа
|2
|0
|Трост-Эконг Виллиам
|2
|0
|Фемения Кико
|1
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Сема Кен
|1
|0
|Сарр Исмаила
|1
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Погба Поль
|4
|1
|Шоу Люк
|4
|0
|Фред Сантос
|4
|0
|Фернандеш Бруну
|3
|0
|Магуайр Гарри
|3
|0
|Роналду Криштиану
|2
|0
|Уан-Биссака Аарон
|2
|0
|Линделоф Виктор
|1
|0
|Далот Диогу
|1
|0
|Гринвуд Мэйсон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
10
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
20%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
3
60%
1
10%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Пропущено
10
5
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
20%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
3
60%
76-90
Забито
8
11
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
1
13%
1
9%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
13%
2
18%
61-75
5
63%
2
18%
76-90
Пропущено
8
10
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
2
25%
2
20%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
3
30%
31-45
1
13%
3
30%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Забито
13
21
4 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 8
6 Не забивали 2
2
15%
1
5%
1-15
1
8%
3
14%
16-30
1
8%
4
19%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
4
31%
3
14%
61-75
5
38%
6
29%
76-90
Пропущено
18
15
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 8
3
17%
2
13%
1-15
3
17%
1
7%
16-30
4
22%
4
27%
31-45
3
17%
3
20%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
3
17%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Уотфорд
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Арсенал - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Саутгемптон 0:1 Эвертон - Уотфорд 2:5 Уотфорд - Ливерпуль 0:5
Лидс - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Ньюкасл 1:1 Уотфорд - Сток Сити 1:3 Норвич - Уотфорд 1:3 Уотфорд - Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:0 Брайтон - Уотфорд 2:0 Уотфорд - Астон Вилла 3:2 Кристал Пэлас - Уотфорд 3:1 Стивенэйдж - Уотфорд 1:1 Уотфорд - Вест Бромвич 0:0 Уотфорд - Суонси 2:0 Брентфорд - Уотфорд 2:0 Уотфорд - Миллуолл 1:0 Норвич - Уотфорд 0:1
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5
Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2 Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2 Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед - Вильярреал 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 0:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Янг Бойз - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 4:1 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Лидс 5:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 4:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:2 КПР - Манчестер Юнайтед 4:2 Дерби - Манчестер Юнайтед 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 4
|26
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|22 - 6
|23
|3.
|Вест Хэм
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|23 - 13
|23
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|31 - 11
|22
|5.
|Арсенал
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|13 - 13
|20
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 17
|17
|7.
|Брайтон
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|12 - 12
|17
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|9 - 16
|16
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|11 - 12
|16
|10.
|Эвертон
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 16
|15
|11.
|Лестер
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 18
|15
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|15 - 14
|15
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 12
|14
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 14
|12
|15.
|Лидс
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|11 - 18
|11
|16.
|Уотфорд
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|12 - 19
|10
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|14 - 20
|10
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|11 - 17
|8
|19.
|Норвич
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|5 - 26
|5
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|12 - 24
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|17 - 3
|13
|2.
|Арсенал
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|3.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|9 - 4
|10
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 2
|10
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|6.
|Эвертон
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|4 - 7
|9
|8.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 5
|9
|9.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|10.
|Брайтон
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|12.
|Лестер
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|13.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|15.
|Лидс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 11
|4
|18.
|Брентфорд
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 9
|4
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|7 - 13
|2
|20.
|Норвич
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 1
|13
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|21 - 6
|13
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|7.
|Брайтон
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|8.
|Лестер
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|9.
|Брентфорд
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|10.
|Арсенал
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|3 - 7
|7
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|12.
|Уотфорд
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 8
|6
|13.
|Эвертон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|16.
|Лидс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|17.
|Норвич
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|2 - 16
|4
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 12
|3
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 12
|3
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 11
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Уотфорд - Манчестер Юнайтед
Исход игры
Уотфорд
2.2% (1)
Ничья
0% (0)
Манчестер Юнайтед
97.8% (44)
Тотал 2.5
Больше
71.43% (30)
Меньше
28.57% (12)
Обе команды забьют
Да
69.05% (29)
Нет
30.95% (13)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
53.3% (24)
0:2 Манчестер Юнайтед
22.2% (10)
0:1 Манчестер Юнайтед
4.4% (2)
1:3 Манчестер Юнайтед
4.4% (2)
1:4 Манчестер Юнайтед
4.4% (2)
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