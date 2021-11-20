Шахтёр Донецк

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Приветствую всех посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча 15-го тура украинской Премьер-лиги, в котором донецкий "Шахтёр" проведёт домашний матч со львовским "Рухом".

Трансляцию для Вас проведёт Крипак Михаил. Добро пожаловать!