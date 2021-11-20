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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Шахтёр Донецк
 
Позже

Стадион:
Рух Львов
Шахтёр Донецк
Рух Львов

История личных встреч

Шахтёр Донецк
Рух Львов

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ТМС
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тете 6 0.43
Траоре Лассина 6 (1) 0.43
Фернандо Педро 5 0.36
Судаков Георгий 4 0.29
Манор Соломон 3 0.21
Патрик Алан 2 0.14
Мудрик Михаил 2 0.14
Педриньо II 2 0.14
Сикан Даниил 2 0.14
Марлос Ромеро 1 (1) 0.07
Степаненко Тарас 1 0.07
Матвиенко Николай 1 0.07
Корниенко Виктор 1 0.07
Дентиньо 1 0.07
Конопля Ефим 0 0
Додо Домилсон 0 0
Кривцов Сергей 0 0
Исмаили Гонсалвес 0 0
Майкон Барберан 0 0
Бондаренко Артём 0 0
Рух Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борячук Андрей 3 0.23
Климчук Юрий 3 0.23
Федорчук Валерий 2 0.15
Де Паула Таллес 1 0.08
Альваренга Фабрисио 1 0.08
Кузык Орест 1 0.08
Мартынюк Ярослав 1 0.08
Карасюк Роман 0 0
Мысык Марьян 0 0
Бойчук Богдан 0 0
Белый Максим 0 0
Ореховский Павел 0 0

Карточки

Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марлон 3 1
Кривцов Сергей 3 0
Тете 3 0
Марлос Ромеро 2 0
Фернандо Педро 2 0
Додо Домилсон 0 1
Степаненко Тарас 1 0
Антонио Маркос 1 0
Патрик Алан 1 0
Майкон Барберан 1 0
Сикан Даниил 1 0
Бондарь Валерий 1 0
Корниенко Виктор 1 0
Бондаренко Артём 1 0
Рух Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Федорчук Валерий 4 0
Белый Максим 4 0
Мартынюк Ярослав 4 0
Сич Алексей 4 0
Карасюк Роман 3 0
Мысык Марьян 3 0
Кузык Орест 1 1
Стаменкович Милош 2 0
Борячук Андрей 2 0
Кондраков Даниил 2 0
Рунич Василий 2 0
Дидик Роман 2 0
Карабин Ярослав 0 1
Панькив Юрий 1 0
Альваренга Фабрисио 1 0
Климчук Юрий 1 0
Притула Остап 1 0
Гагун Роман 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
7
9 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
5
25%
0
0%
1-15
2
10%
2
29%
16-30
2
10%
1
14%
31-45
2
10%
1
14%
46-60
3
15%
2
29%
61-75
6
30%
1
14%
76-90

Пропущено

7
12
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
14%
1
8%
1-15
4
57%
2
17%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
1
14%
2
17%
76-90

Забито

17
5
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
1
6%
2
40%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
3
18%
1
20%
31-45
1
6%
1
20%
46-60
3
18%
1
20%
61-75
6
35%
0
0%
76-90

Пропущено

2
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
50%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

37
12
16 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 4
1 Не забивали 6
6
16%
2
17%
1-15
5
14%
2
17%
16-30
5
14%
2
17%
31-45
3
8%
2
17%
46-60
6
16%
3
25%
61-75
12
32%
1
8%
76-90

Пропущено

9
19
6 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
1
11%
2
11%
1-15
4
44%
3
16%
16-30
1
11%
6
32%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
1
11%
5
26%
61-75
2
22%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Шахтёр Донецк
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - Десна 4:1 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3
Ворскла - Шахтёр Донецк 0:2 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 0:5 Шахтёр Донецк - Заря 6:1 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 0:0 Шахтёр Донецк - Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк - Верес 4:1 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 3:0 Мариуполь - Шахтёр Донецк 0:5 Шериф - Шахтёр Донецк 2:0 Шахтёр Донецк - Днепр-1 2:0 Минай - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Монако 2:2 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3 Монако - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 2:0 Шахтёр Донецк - Генк 2:1
Рух Львов
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Черноморец Од - Рух Львов 4:3 Рух Львов - Александрия 0:0 Рух Львов - Заря 0:2 Рух Львов - Минай 2:2
Мариуполь - Рух Львов 0:2 Рух Львов - Динамо Киев 0:2 Десна - Рух Львов 1:0 Рух Львов - Заря 1:1 Рух Львов - Львов 1:0 Днепр-1 - Рух Львов 2:0 Колос Ковалёвка - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Верес 2:1 Ворскла - Рух Львов 2:0 Металлист-1925 - Рух Львов 2:1 Днепр-1 - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Олимпик Донецк 3:0 Рух Львов - Александрия 2:1 Львов - Рух Львов 1:1 Мариуполь - Рух Львов 0:3 Ингулец - Рух Львов 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 15 12 2 1 41 - 8 38
2. Шахтёр Донецк Заявка 14 11 2 1 38 - 8 35
3. Заря Заявка 15 9 2 4 34 - 18 29
4. Днепр-1 Заявка 14 9 1 4 21 - 14 28
5. Ворскла Заявка 14 8 4 2 23 - 11 28
6. Александрия Заявка 14 6 5 3 14 - 10 23
7. Десна Заявка 14 6 3 5 17 - 21 21
8. Верес Заявка 14 5 4 5 12 - 15 19
9. Металлист-1925 Заявка 14 6 1 7 16 - 22 19
10. Рух Львов Заявка 13 3 4 6 13 - 18 13
11. Львов Заявка 15 3 4 8 11 - 23 13
12. Колос Ковалёвка Заявка 13 3 2 8 8 - 21 11
13. Черноморец Од Заявка 15 2 5 8 17 - 35 11
14. Ингулец Заявка 13 2 3 8 9 - 23 9
15. Минай Заявка 13 1 5 7 8 - 20 8
16. Мариуполь Заявка 14 2 1 11 17 - 32 7
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 8 6 1 1 21 - 2 19
2. Шахтёр Донецк Заявка 7 6 0 1 21 - 6 18
3. Ворскла Заявка 9 5 3 1 17 - 7 18
4. Заря Заявка 8 5 1 2 12 - 4 16
5. Днепр-1 Заявка 6 5 0 1 11 - 5 15
6. Десна Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
7. Металлист-1925 Заявка 7 4 0 3 12 - 13 12
8. Верес Заявка 6 3 3 0 5 - 1 12
9. Александрия Заявка 4 3 0 1 6 - 3 9
10. Рух Львов Заявка 6 2 3 1 6 - 6 9
11. Колос Ковалёвка Заявка 8 2 1 5 6 - 11 7
12. Львов Заявка 9 1 3 5 6 - 15 6
13. Черноморец Од Заявка 8 1 3 4 9 - 20 6
14. Минай Заявка 6 1 3 2 5 - 7 6
15. Ингулец Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 7 0 0 7 9 - 21 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 7 6 1 0 20 - 6 19
2. Шахтёр Донецк Заявка 7 5 2 0 17 - 2 17
3. Александрия Заявка 10 3 5 2 8 - 7 14
4. Заря Заявка 7 4 1 2 22 - 14 13
5. Днепр-1 Заявка 8 4 1 3 10 - 9 13
6. Ворскла Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
7. Десна Заявка 7 2 2 3 7 - 13 8
8. Львов Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
9. Металлист-1925 Заявка 7 2 1 4 4 - 9 7
10. Верес Заявка 8 2 1 5 7 - 14 7
11. Мариуполь Заявка 7 2 1 4 8 - 11 7
12. Черноморец Од Заявка 7 1 2 4 8 - 15 5
13. Рух Львов Заявка 7 1 1 5 7 - 12 4
14. Колос Ковалёвка Заявка 5 1 1 3 2 - 10 4
15. Ингулец Заявка 7 1 1 5 4 - 14 4
16. Минай Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • До матча
  • Приветствую всех посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча 15-го тура украинской Премьер-лиги, в котором донецкий "Шахтёр" проведёт домашний матч со львовским "Рухом".
    Трансляцию для Вас проведёт Крипак Михаил. Добро пожаловать!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шахтёр Донецк - Рух Львов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 ноября 2021, осталось 14 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 133
Шахтёр Донецк 98.5% (131)
X 0.8% (1)
Рух Львов 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шахтёр Донецк
Ничья
Рух Львов
1.13
8.30
33.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Шахтёр Донецк - Рух Львов онлайн


Прогнозы на матч Шахтёр Донецк - Рух Львов

Исход игры
Шахтёр Донецк
98.5% (133)
Ничья
0.7% (1)
Рух Львов
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
53.44% (70)
Меньше
46.56% (61)
Обе команды забьют
Да
19.08% (25)
Нет
80.92% (106)
Популярный счёт
2:0 Шахтёр Донецк
41.5% (56)
3:0 Шахтёр Донецк
29.6% (40)
3:1 Шахтёр Донецк
11.1% (15)
2:1 Шахтёр Донецк
4.4% (6)
4:0 Шахтёр Донецк
4.4% (6)
1:0 Шахтёр Донецк
3% (4)
4:1 Шахтёр Донецк
1.5% (2)
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