Украина: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Олимпийский (Киев)
История личных встреч
Шахтёр Донецк
Рух Львов
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тете
|6
|0.43
|Траоре Лассина
|6 (1)
|0.43
|Фернандо Педро
|5
|0.36
|Судаков Георгий
|4
|0.29
|Манор Соломон
|3
|0.21
|Патрик Алан
|2
|0.14
|Мудрик Михаил
|2
|0.14
|Педриньо II
|2
|0.14
|Сикан Даниил
|2
|0.14
|Марлос Ромеро
|1 (1)
|0.07
|Степаненко Тарас
|1
|0.07
|Матвиенко Николай
|1
|0.07
|Корниенко Виктор
|1
|0.07
|Дентиньо
|1
|0.07
|Конопля Ефим
|0
|0
|Додо Домилсон
|0
|0
|Кривцов Сергей
|0
|0
|Исмаили Гонсалвес
|0
|0
|Майкон Барберан
|0
|0
|Бондаренко Артём
|0
|0
Рух Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борячук Андрей
|3
|0.23
|Климчук Юрий
|3
|0.23
|Федорчук Валерий
|2
|0.15
|Де Паула Таллес
|1
|0.08
|Альваренга Фабрисио
|1
|0.08
|Кузык Орест
|1
|0.08
|Мартынюк Ярослав
|1
|0.08
|Карасюк Роман
|0
|0
|Мысык Марьян
|0
|0
|Бойчук Богдан
|0
|0
|Белый Максим
|0
|0
|Ореховский Павел
|0
|0
Карточки
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марлон
|3
|1
|Кривцов Сергей
|3
|0
|Тете
|3
|0
|Марлос Ромеро
|2
|0
|Фернандо Педро
|2
|0
|Додо Домилсон
|0
|1
|Степаненко Тарас
|1
|0
|Антонио Маркос
|1
|0
|Патрик Алан
|1
|0
|Майкон Барберан
|1
|0
|Сикан Даниил
|1
|0
|Бондарь Валерий
|1
|0
|Корниенко Виктор
|1
|0
|Бондаренко Артём
|1
|0
Рух Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Федорчук Валерий
|4
|0
|Белый Максим
|4
|0
|Мартынюк Ярослав
|4
|0
|Сич Алексей
|4
|0
|Карасюк Роман
|3
|0
|Мысык Марьян
|3
|0
|Кузык Орест
|1
|1
|Стаменкович Милош
|2
|0
|Борячук Андрей
|2
|0
|Кондраков Даниил
|2
|0
|Рунич Василий
|2
|0
|Дидик Роман
|2
|0
|Карабин Ярослав
|0
|1
|Панькив Юрий
|1
|0
|Альваренга Фабрисио
|1
|0
|Климчук Юрий
|1
|0
|Притула Остап
|1
|0
|Гагун Роман
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
7
9 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
5
25%
0
0%
1-15
2
10%
2
29%
16-30
2
10%
1
14%
31-45
2
10%
1
14%
46-60
3
15%
2
29%
61-75
6
30%
1
14%
76-90
Пропущено
7
12
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
14%
1
8%
1-15
4
57%
2
17%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
1
14%
2
17%
76-90
Забито
17
5
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
1
6%
2
40%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
3
18%
1
20%
31-45
1
6%
1
20%
46-60
3
18%
1
20%
61-75
6
35%
0
0%
76-90
Пропущено
2
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
50%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
37
12
16 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 4
1 Не забивали 6
6
16%
2
17%
1-15
5
14%
2
17%
16-30
5
14%
2
17%
31-45
3
8%
2
17%
46-60
6
16%
3
25%
61-75
12
32%
1
8%
76-90
Пропущено
9
19
6 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
1
11%
2
11%
1-15
4
44%
3
16%
16-30
1
11%
6
32%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
1
11%
5
26%
61-75
2
22%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - Десна 4:1 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3
Ворскла - Шахтёр Донецк 0:2 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 0:5 Шахтёр Донецк - Заря 6:1 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 0:0 Шахтёр Донецк - Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк - Верес 4:1 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 3:0 Мариуполь - Шахтёр Донецк 0:5 Шериф - Шахтёр Донецк 2:0 Шахтёр Донецк - Днепр-1 2:0 Минай - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Монако 2:2 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3 Монако - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 2:0 Шахтёр Донецк - Генк 2:1
Рух Львов
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Черноморец Од - Рух Львов 4:3 Рух Львов - Александрия 0:0 Рух Львов - Заря 0:2 Рух Львов - Минай 2:2
Мариуполь - Рух Львов 0:2 Рух Львов - Динамо Киев 0:2 Десна - Рух Львов 1:0 Рух Львов - Заря 1:1 Рух Львов - Львов 1:0 Днепр-1 - Рух Львов 2:0 Колос Ковалёвка - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Верес 2:1 Ворскла - Рух Львов 2:0 Металлист-1925 - Рух Львов 2:1 Днепр-1 - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Олимпик Донецк 3:0 Рух Львов - Александрия 2:1 Львов - Рух Львов 1:1 Мариуполь - Рух Львов 0:3 Ингулец - Рух Львов 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|38 - 8
|35
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|35 - 7
|35
|3.
|Заря
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|33 - 16
|29
|4.
|Днепр-1
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|21 - 14
|28
|5.
|Ворскла
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|23 - 11
|28
|6.
|Александрия
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|14 - 10
|23
|7.
|Десна
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|17 - 21
|21
|8.
|Верес
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|12 - 15
|19
|9.
|Металлист-1925
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|16 - 22
|19
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 18
|13
|11.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|8 - 21
|11
|12.
|Черноморец Од
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|16 - 29
|11
|13.
|Львов
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 22
|10
|14.
|Ингулец
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 23
|9
|15.
|Минай
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|8 - 20
|8
|16.
|Мариуполь
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|17 - 32
|7
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 2
|19
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|21 - 6
|18
|3.
|Ворскла
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 7
|18
|4.
|Заря
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 4
|16
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 5
|15
|6.
|Десна
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|7.
|Металлист-1925
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 13
|12
|8.
|Верес
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|5 - 1
|12
|9.
|Александрия
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|11.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 11
|7
|12.
|Черноморец Од
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 14
|6
|13.
|Минай
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|14.
|Ингулец
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|15.
|Львов
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|4 - 14
|3
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|9 - 21
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 2
|17
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|3.
|Александрия
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|8 - 7
|14
|4.
|Заря
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|21 - 12
|13
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|6.
|Ворскла
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|7.
|Десна
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 13
|8
|8.
|Львов
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|9.
|Металлист-1925
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|4 - 9
|7
|10.
|Верес
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 14
|7
|11.
|Мариуполь
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 11
|7
|12.
|Черноморец Од
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|13.
|Рух Львов
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 12
|4
|14.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 10
|4
|15.
|Ингулец
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 14
|4
|16.
|Минай
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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Прогнозы на матч Шахтёр Донецк - Рух Львов
Исход игры
Шахтёр Донецк
100% (46)
Ничья
0% (0)
Рух Львов
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
53.33% (24)
Меньше
46.67% (21)
Обе команды забьют
Да
15.56% (7)
Нет
84.44% (38)
Популярный счёт
2:0 Шахтёр Донецк
45.7% (21)
3:0 Шахтёр Донецк
32.6% (15)
2:1 Шахтёр Донецк
6.5% (3)
3:1 Шахтёр Донецк
6.5% (3)
4:0 Шахтёр Донецк
4.3% (2)
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