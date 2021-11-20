ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Первый тайм

48' Команда Кристал Пэлас играла лучше в этом тайме.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Макнил Дуайт из команды Бёрнли делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Гехи Марк бьет с лёта по воротам, но вратарь делает сейв

45' Конор Галлахер из команды Кристал Пэлас отдал передачу, которая была заблокирована.

45' Отличные скиллы показывает Конор Галлахер, обводя своих соперников

44' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Г О О О О Л - Гехи Марк первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

41' Головой пробил Андерсен Йоаким , но голкипер отбил его в поле!

41' Отличные скиллы показывает Заха Уилфрид , обводя своих соперников

41' Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Макнил Дуайт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

39' Удар от ворот произведет Бёрнли

38' Заха Уилфрид не смог попасть в створ ударом издали

38' Лоутон Мэттью пробует нанести удар издали, но Висенте Гуаита держит все под контролем

36' Конор Галлахер сделал результативную передачу.

36' Г О О О О Л - Бентеке Кристиан забивает с правой ноги!

36' Конор Галлахер из команды Кристал Пэлас увидел, что есть свободная зона и сделал пас...

35' Конор Галлахер из команды Кристал Пэлас делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

35' Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Лоутон Мэттью из команды Бёрнли делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

33' Удар от ворот произведет Бёрнли

33' Миливоевич Лука решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

31' Тайрик Митчелл из команды Кристал Пэлас делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

30' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

30' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Лоутон Мэттью из команды Бёрнли навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

29' Бёрнли выполняет удар от ворот.

28' Какой промах! Бентеке Кристиан имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

28' Конор Галлахер из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...

27' Макнил Дуайт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

26' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Отличный пас сделал Макнил Дуайт из команды Бёрнли , но его одноклубник не смог ничего сделать с ним.

25' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Вествуд Эшли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

23' Матч возобновлен

22' Заха Уилфрид грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

22' Тарковски Джеймс грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

22' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

21' Удар от ворот произведет Бёрнли

20' Хорошую попытку сделал Гудмундссон Йоханн . Удар в створ, но вратарь начеку

17' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Браунхилл Джош решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

10' Лоутон Мэттью из команды Бёрнли направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

10' Хорошую попытку сделал Конор Галлахер. Удар в створ, но вратарь начеку

9' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Г О О О О Л - Бентеке Кристиан забивает с левой ноги!

8' Плохо сыграл Корне Максвелл - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

8' Конор Галлахер из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...

7' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Конор Галлахер из команды Кристал Пэлас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

5' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.