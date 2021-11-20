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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Бёрнли
3:3
Второй тайм: 55'

Стадион:
Кристал Пэлас
0'
0:1
8' Гол
Бентеке Кристиан
1:1
19' Гол
Ми Бен
22' Желтая карточка
Тарковски Джеймс
22' Желтая карточка
Заха Уилфрид
2:1
27' Гол
Вуд Крис
2:2
36' Гол
Бентеке Кристиан
2:3
42' Гол
Гехи Марк
3:3
49' Гол
Корне Максвелл
55'
1
Поуп
Ник
2
Лоутон
Мэттью
5
Тарковски
Джеймс
6
Ми
Бен
3
Тэйлор
Чарли
7
Гудмундссон
Йоханн
18
Вествуд
Эшли
8
Браунхилл
Джош
11
Макнил
Дуайт
20
Корне
Максвелл
9
Вуд
Крис
13
Гуаита
Висенте
2
Уорд
Джоэл
16
Андерсен
Йоаким
6
Гехи
Марк
3
Митчелл
Тайрик
23
Галлахер
Конор
4
Миливоевич
Лука
8
Куйяте
Шейку
9
Айю
Джордан
20
Бентеке
Кристиан
11
Заха
Уилфрид
Бёрнли
4-4-2
Кристал Пэлас
4-3-3

Ход матча

8'
0:1
Бентеке Кристиан
(Андерсен Йоаким)
19'
Ми Бен
(Вествуд Эшли)
1:1
22'
Тарковски Джеймс
 
22'
 
Заха Уилфрид
27'
Вуд Крис
(Тарковски Джеймс)
2:1
36'
2:2
Бентеке Кристиан
(Галлахер Конор)
42'
2:3
Гехи Марк
49'
Корне Максвелл
(Тарковски Джеймс)
3:3

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 2 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 6
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

История личных встреч

Бёрнли
Кристал Пэлас

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед

21 матч

42.9%
19%
38.1%
9 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

38.1%
28.6%
33.3%
8 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

23.8%
38.1%
38.1%
5 побед 8 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:2
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0
Ч
1:0
Ч
4:3
Ч
1:1
Ч
2:0
Ч
1:0
Ч
0:0
Ч
4:2
Ч
0:0
Ч
5:0

Бомбардиры внутри турнира

Бёрнли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корне Максвелл 4 0.33
Вуд Крис 3 0.25
Ми Бен 2 0.17
Лоутон Мэттью 1 0.08
Выдра Матей 1 0.08
Тарковски Джеймс 1 0.08
Вествуд Эшли 0 0
Родригес Джей 0 0
Гудмундссон Йоханн 0 0
Тэйлор Чарли 0 0
Макнил Дуайт 0 0
Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галлахер Конор 4 0.33
Бентеке Кристиан 4 0.33
Заха Уилфрид 4 (2) 0.33
Эдуар Одсонн 3 0.25
Олисе Майкл 1 0.08
Шлупп Джеффри 1 0.08
Гехи Марк 1 0.08
Макартур Джеймс 0 0
Айю Джордан 0 0
Андерсен Йоаким 0 0
Митчелл Тайрик 0 0

Карточки

Бёрнли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тарковски Джеймс 5 0
Вествуд Эшли 4 0
Браунхилл Джош 4 0
Барнс Эшли 2 0
Родригес Джей 2 0
Гудмундссон Йоханн 2 0
Корне Максвелл 2 0
Леннон Аарон 1 0
Корк Джек 1 0
Вуд Крис 1 0
Лоутон Мэттью 1 0
Ми Бен 1 0
Макнил Дуайт 1 0
Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уорд Джоэл 3 0
Андерсен Йоаким 3 0
Галлахер Конор 3 0
Макартур Джеймс 2 0
Бентеке Кристиан 2 0
Заха Уилфрид 2 0
Гуаита Висенте 1 0
Айю Джордан 1 0
Гехи Марк 1 0
Олисе Майкл 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
6
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
2
40%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

5
10
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
3
60%
3
30%
76-90

Забито

5
9
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
2
40%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
20%
4
44%
76-90

Пропущено

13
4
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
2
50%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
4
31%
1
25%
61-75
1
8%
1
25%
76-90

Забито

10
15
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
3
30%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
1
7%
31-45
2
20%
3
20%
46-60
1
10%
5
33%
61-75
1
10%
5
33%
76-90

Пропущено

18
14
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
2
11%
1
7%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
3
17%
5
36%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
5
28%
2
14%
61-75
4
22%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Бёрнли
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Челси - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Брентфорд 3:1 Бёрнли - Тоттенхэм 0:1 Саутгемптон - Бёрнли 2:2
Манчестер Сити - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Норвич 0:0 Лестер - Бёрнли 2:2 Бёрнли - Рочдейл 4:1 Бёрнли - Арсенал 0:1 Эвертон - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Лидс 1:1 Ньюкасл - Бёрнли 0:0 Ливерпуль - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Брайтон 1:2 Бёрнли - Кадис 0:2 Транмир - Бёрнли 1:2 Блэкпул - Бёрнли 0:1 Олдхэм Атлетик - Бёрнли 0:2 Шеффилд Юнайтед - Бёрнли 1:0 Бёрнли - Ливерпуль 0:3
Кристал Пэлас
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:0 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1 Арсенал - Кристал Пэлас 2:2
Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 3:0 Вест Хэм - Кристал Пэлас 2:2 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Брентфорд 0:0 Челси - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Уотфорд 3:1 Рединг - Кристал Пэлас 1:3 Кристал Пэлас - Чарльтон 2:2 Ипсвич - Кристал Пэлас 0:1 Стивенэйдж - Кристал Пэлас 1:0 Уолсолл - Кристал Пэлас 0:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 2:0 Кристал Пэлас - Арсенал 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 12 9 2 1 30 - 4 29
2. Вест Хэм 0:0 Заявка 12 7 3 2 23 - 13 24
3. Манчестер Сити Заявка 11 7 2 2 22 - 6 23
4. Ливерпуль Заявка 11 6 4 1 31 - 11 22
5. Арсенал Заявка 11 6 2 3 13 - 13 20
6. Брайтон 0:0 Заявка 12 4 6 2 12 - 12 18
7. Манчестер Юнайтед 1:2 Заявка 12 5 2 5 20 - 19 17
8. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 12 5 2 5 11 - 12 17
9. Кристал Пэлас 3:3 Заявка 12 3 7 2 18 - 17 16
10. Тоттенхэм Заявка 11 5 1 5 9 - 16 16
11. Эвертон Заявка 11 4 3 4 16 - 16 15
12. Лестер Заявка 12 4 3 5 16 - 21 15
13. Саутгемптон 1:1 Заявка 12 3 6 3 11 - 13 15
14. Уотфорд 2:1 Заявка 12 4 1 7 14 - 20 13
15. Брентфорд 2:2 Заявка 12 3 4 5 15 - 16 13
16. Лидс Заявка 11 2 5 4 11 - 18 11
17. Астон Вилла 0:0 Заявка 12 3 2 7 14 - 20 11
18. Бёрнли 3:3 Заявка 12 1 6 5 14 - 20 9
19. Норвич 1:1 Заявка 12 1 3 8 6 - 27 6
20. Ньюкасл 2:2 Заявка 12 0 6 6 14 - 26 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 6 4 1 1 17 - 3 13
2. Арсенал Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
3. Манчестер Сити Заявка 5 3 1 1 12 - 2 10
4. Вест Хэм 0:0 Заявка 6 3 1 2 12 - 9 10
5. Эвертон Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
6. Кристал Пэлас 3:3 Заявка 6 2 4 0 9 - 4 10
7. Тоттенхэм Заявка 5 3 0 2 4 - 7 9
8. Ливерпуль Заявка 5 2 3 0 10 - 5 9
9. Саутгемптон 1:1 Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
10. Астон Вилла 0:0 Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
11. Брайтон 0:0 Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
12. Лестер Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
13. Манчестер Юнайтед 1:2 Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
14. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 6 2 1 3 4 - 6 7
15. Уотфорд 2:1 Заявка 6 2 1 3 6 - 12 7
16. Лидс Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
17. Бёрнли 3:3 Заявка 6 1 3 2 8 - 8 6
18. Брентфорд 2:2 Заявка 6 1 1 4 7 - 9 4
19. Ньюкасл 2:2 Заявка 6 0 3 3 9 - 15 3
20. Норвич 1:1 Заявка 6 0 2 4 4 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 6 5 1 0 13 - 1 16
2. Вест Хэм 0:0 Заявка 6 4 2 0 11 - 4 14
3. Манчестер Сити Заявка 6 4 1 1 10 - 4 13
4. Ливерпуль Заявка 6 4 1 1 21 - 6 13
5. Манчестер Юнайтед 1:2 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
6. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
7. Брайтон 0:0 Заявка 6 2 4 0 6 - 4 10
8. Брентфорд 2:2 Заявка 6 2 3 1 8 - 7 9
9. Лестер Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
10. Арсенал Заявка 5 2 1 2 3 - 7 7
11. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
12. Саутгемптон 1:1 Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
13. Уотфорд 2:1 Заявка 6 2 0 4 8 - 8 6
14. Кристал Пэлас 3:3 Заявка 6 1 3 2 9 - 13 6
15. Эвертон Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
16. Лидс Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
17. Норвич 1:1 Заявка 6 1 1 4 2 - 16 4
18. Астон Вилла 0:0 Заявка 6 1 0 5 5 - 12 3
19. Бёрнли 3:3 Заявка 6 0 3 3 6 - 12 3
20. Ньюкасл 2:2 Заявка 6 0 3 3 5 - 11 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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  • — Вылет в Чемпионшип
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Turf Moor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 136
Бёрнли 24.3% (33)
X 54.4% (74)
Кристал Пэлас 21.3% (29)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бёрнли
Ничья
Кристал Пэлас
2.88
4.40
2.80
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Бёрнли 3:3 Кристал Пэлас онлайн


Прогнозы на матч Бёрнли 3:3 Кристал Пэлас

Исход игры
Бёрнли
24.3% (33)
Ничья
54.4% (74)
Кристал Пэлас
21.3% (29)
Тотал 2.5
Больше
33.58% (45)
Меньше
66.42% (89)
Обе команды забьют
Да
79.85% (107)
Нет
20.15% (27)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.6% (62)
1:2 Кристал Пэлас
12.5% (17)
2:1 Бёрнли
11.8% (16)
1:0 Бёрнли
9.6% (13)
2:2 Ничья
6.6% (9)
0:1 Кристал Пэлас
5.9% (8)
2:0 Бёрнли
2.2% (3)
0:2 Кристал Пэлас
1.5% (2)
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