Англия: Премьер-лига 2021-2022
3:3
Второй тайм: 55'
Стадион: Терф Мур
0:1
8' ГолБентеке Кристиан
1:1
19' ГолМи Бен
22' Желтая карточкаТарковски Джеймс
22' Желтая карточкаЗаха Уилфрид
2:1
27' ГолВуд Крис
2:2
36' ГолБентеке Кристиан
2:3
42' ГолГехи Марк
3:3
49' ГолКорне Максвелл
1
Поуп
Ник
6
Ми
Бен
18
Вествуд
Эшли
11
Макнил
Дуайт
9
Вуд
Крис
11
Заха
Уилфрид
- Основной состав
-
1 Поуп НикВратарь
- Защитник
- Защитник
-
6 Ми БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Вествуд ЭшлиПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Макнил ДуайтПолузащитник
- Нападающий
-
9 Вуд КрисНападающий
- Запасные игроки
-
13 Хенесси УэйнВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Питерс ЭрикЗащитник
-
28 Лонг КевинЗащитник
- Полузащитник
-
17 Леннон АаронПолузащитник
-
27 Выдра МатейНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Заха УилфридНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Келли МартинЗащитник
- Защитник
-
12 Хьюз УиллПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Эзе ЭберечиПолузащитник
- Нападающий
-
22 Эдуар ОдсоннНападающий
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
8'
19'
1:1
22'
22'
27'
2:1
36'
42'
2:3
49'
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
2 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 6
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
36 Владение мячом, % 64
Владение мячом
История личных встреч
Бёрнли
Кристал Пэлас
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед
21 матч
42.9%
19%
38.1%
9 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
38.1%
28.6%
33.3%
8 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
23.8%
38.1%
38.1%
5 побед 8 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бёрнли
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Корне Максвелл
|4
|0.33
|Вуд Крис
|3
|0.25
|Ми Бен
|2
|0.17
|Лоутон Мэттью
|1
|0.08
|Выдра Матей
|1
|0.08
|Тарковски Джеймс
|1
|0.08
|Вествуд Эшли
|0
|0
|Родригес Джей
|0
|0
|Гудмундссон Йоханн
|0
|0
|Тэйлор Чарли
|0
|0
|Макнил Дуайт
|0
|0
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галлахер Конор
|4
|0.33
|Бентеке Кристиан
|4
|0.33
|Заха Уилфрид
|4 (2)
|0.33
|Эдуар Одсонн
|3
|0.25
|Олисе Майкл
|1
|0.08
|Шлупп Джеффри
|1
|0.08
|Гехи Марк
|1
|0.08
|Макартур Джеймс
|0
|0
|Айю Джордан
|0
|0
|Андерсен Йоаким
|0
|0
|Митчелл Тайрик
|0
|0
Карточки
Бёрнли
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тарковски Джеймс
|5
|0
|Вествуд Эшли
|4
|0
|Браунхилл Джош
|4
|0
|Барнс Эшли
|2
|0
|Родригес Джей
|2
|0
|Гудмундссон Йоханн
|2
|0
|Корне Максвелл
|2
|0
|Леннон Аарон
|1
|0
|Корк Джек
|1
|0
|Вуд Крис
|1
|0
|Лоутон Мэттью
|1
|0
|Ми Бен
|1
|0
|Макнил Дуайт
|1
|0
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уорд Джоэл
|3
|0
|Андерсен Йоаким
|3
|0
|Галлахер Конор
|3
|0
|Макартур Джеймс
|2
|0
|Бентеке Кристиан
|2
|0
|Заха Уилфрид
|2
|0
|Гуаита Висенте
|1
|0
|Айю Джордан
|1
|0
|Гехи Марк
|1
|0
|Олисе Майкл
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
6
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
2
40%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
5
10
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
3
60%
3
30%
76-90
Забито
5
9
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
2
40%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
20%
4
44%
76-90
Пропущено
13
4
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
2
50%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
4
31%
1
25%
61-75
1
8%
1
25%
76-90
Забито
10
15
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
3
30%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
1
7%
31-45
2
20%
3
20%
46-60
1
10%
5
33%
61-75
1
10%
5
33%
76-90
Пропущено
18
14
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
2
11%
1
7%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
3
17%
5
36%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
5
28%
2
14%
61-75
4
22%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Бёрнли
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Челси - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Брентфорд 3:1 Бёрнли - Тоттенхэм 0:1 Саутгемптон - Бёрнли 2:2
Манчестер Сити - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Норвич 0:0 Лестер - Бёрнли 2:2 Бёрнли - Рочдейл 4:1 Бёрнли - Арсенал 0:1 Эвертон - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Лидс 1:1 Ньюкасл - Бёрнли 0:0 Ливерпуль - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Брайтон 1:2 Бёрнли - Кадис 0:2 Транмир - Бёрнли 1:2 Блэкпул - Бёрнли 0:1 Олдхэм Атлетик - Бёрнли 0:2 Шеффилд Юнайтед - Бёрнли 1:0 Бёрнли - Ливерпуль 0:3
Кристал Пэлас
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:0 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1 Арсенал - Кристал Пэлас 2:2
Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 3:0 Вест Хэм - Кристал Пэлас 2:2 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Брентфорд 0:0 Челси - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Уотфорд 3:1 Рединг - Кристал Пэлас 1:3 Кристал Пэлас - Чарльтон 2:2 Ипсвич - Кристал Пэлас 0:1 Стивенэйдж - Кристал Пэлас 1:0 Уолсолл - Кристал Пэлас 0:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 2:0 Кристал Пэлас - Арсенал 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 4
|29
|2.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|12
|7
|3
|2
|23 - 13
|24
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|22 - 6
|23
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|31 - 11
|22
|5.
|Арсенал
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|13 - 13
|20
|6.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|12
|4
|6
|2
|12 - 12
|18
|7.
|Манчестер Юнайтед
|1:2 Заявка
|12
|5
|2
|5
|20 - 19
|17
|8.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|12
|5
|2
|5
|11 - 12
|17
|9.
|Кристал Пэлас
|3:3 Заявка
|12
|3
|7
|2
|18 - 17
|16
|10.
|Тоттенхэм
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|9 - 16
|16
|11.
|Эвертон
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 16
|15
|12.
|Лестер
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 21
|15
|13.
|Саутгемптон
|1:1 Заявка
|12
|3
|6
|3
|11 - 13
|15
|14.
|Уотфорд
|2:1 Заявка
|12
|4
|1
|7
|14 - 20
|13
|15.
|Брентфорд
|2:2 Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 16
|13
|16.
|Лидс
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|11 - 18
|11
|17.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|12
|3
|2
|7
|14 - 20
|11
|18.
|Бёрнли
|3:3 Заявка
|12
|1
|6
|5
|14 - 20
|9
|19.
|Норвич
|1:1 Заявка
|12
|1
|3
|8
|6 - 27
|6
|20.
|Ньюкасл
|2:2 Заявка
|12
|0
|6
|6
|14 - 26
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|17 - 3
|13
|2.
|Арсенал
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 2
|10
|4.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|5.
|Эвертон
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|6.
|Кристал Пэлас
|3:3 Заявка
|6
|2
|4
|0
|9 - 4
|10
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|4 - 7
|9
|8.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 5
|9
|9.
|Саутгемптон
|1:1 Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|10.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|11.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|12.
|Лестер
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|13.
|Манчестер Юнайтед
|1:2 Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|14.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 6
|7
|15.
|Уотфорд
|2:1 Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 12
|7
|16.
|Лидс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|17.
|Бёрнли
|3:3 Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 8
|6
|18.
|Брентфорд
|2:2 Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 9
|4
|19.
|Ньюкасл
|2:2 Заявка
|6
|0
|3
|3
|9 - 15
|3
|20.
|Норвич
|1:1 Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 1
|16
|2.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 4
|14
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|21 - 6
|13
|5.
|Манчестер Юнайтед
|1:2 Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|6.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|7.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|6
|2
|4
|0
|6 - 4
|10
|8.
|Брентфорд
|2:2 Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|9.
|Лестер
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|10.
|Арсенал
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|3 - 7
|7
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|12.
|Саутгемптон
|1:1 Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|13.
|Уотфорд
|2:1 Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 8
|6
|14.
|Кристал Пэлас
|3:3 Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 13
|6
|15.
|Эвертон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|16.
|Лидс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|17.
|Норвич
|1:1 Заявка
|6
|1
|1
|4
|2 - 16
|4
|18.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 12
|3
|19.
|Бёрнли
|3:3 Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 12
|3
|20.
|Ньюкасл
|2:2 Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 11
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Бёрнли 3:3 Кристал Пэлас
Исход игры
Бёрнли
24.3% (33)
Ничья
54.4% (74)
Кристал Пэлас
21.3% (29)
Тотал 2.5
Больше
33.58% (45)
Меньше
66.42% (89)
Обе команды забьют
Да
79.85% (107)
Нет
20.15% (27)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.6% (62)
1:2 Кристал Пэлас
12.5% (17)
2:1 Бёрнли
11.8% (16)
1:0 Бёрнли
9.6% (13)
2:2 Ничья
6.6% (9)
0:1 Кристал Пэлас
5.9% (8)
2:0 Бёрнли
2.2% (3)
0:2 Кристал Пэлас
1.5% (2)
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