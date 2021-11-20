Второй тайм

94' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Должен был быть гол! Выдра Матей имел отличный шанс, но Висенте Гуаита не дал голу состоятся!

93' ШАНС! Выдра Матей вышел один на один с голкипером...

93' Бёрнли идет вперед с потенциально опасной атакой.

93' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Матч возобновлен

91' Хорошую попытку сделал Олисе Майкл . Удар в створ, но вратарь начеку

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

91' Гехи Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Олисе Майкл - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

90' Гуаита Висенте выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Хорошую попытку сделал Браунхилл Джош . Удар в створ, но вратарь начеку

88' Плохо сыграл Андерсен Йоаким - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

87' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Игрок Макнил Дуайт из команды Бёрнли неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

86' Вествуд Эшли из команды Бёрнли делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

85' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Гудмундссон Йоханн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Тактическая замена. Конор Галлахер уходит с поля и его заменяет Шлупп Джеффри

81' Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Олисе Майкл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

79' Макнил Дуайт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

78' Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Браунхилл Джош навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

78' Матч возобновлен

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Тарковски Джеймс нанес удар головой, но Висенте Гуаита спокойно отбил мяч.

76' Ми Бен из команды Бёрнли сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

76' Вествуд Эшли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

75' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Матч возобновлен

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Отличные скиллы показывает Заха Уилфрид , обводя своих соперников

74' Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

72' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Удар от ворот произведет Бёрнли

70' Вествуд Эшли - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

68' Тайрик Митчелл из команды Кристал Пэлас делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

65' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Поуп Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Конор Галлахер из команды Кристал Пэлас навешивает, но мяч уходит за боковую линию.

61' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Бентеке Кристиан получил желтую карточку от судьи

59' Гуаита Висенте взял и забрал мяч на выходе

59' Хорошую попытку сделал Гудмундссон Йоханн . Удар в створ, но вратарь начеку

58' Плохо сыграл Миливоевич Лука - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

57' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Поуп Ник взял и забрал мяч на выходе

55' Тайрик Митчелл делает длинную передачу вперед

54' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

53' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

51' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Г О О О О Л - Корне Максвелл левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

49' Бентеке Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Игрок из команды Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

48' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Гудмундссон Йоханн оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Макнил Дуайт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара