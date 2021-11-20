  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2021-2022

Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Бёрнли
3:3
Конец матча

Стадион:
Кристал Пэлас
0'
0:1
8' Гол
Бентеке Кристиан
1:1
19' Гол
Ми Бен
22' Желтая карточка
Тарковски Джеймс
22' Желтая карточка
Заха Уилфрид
2:1
27' Гол
Вуд Крис
2:2
36' Гол
Бентеке Кристиан
2:3
42' Гол
Гехи Марк
3:3
49' Гол
Корне Максвелл
59' Желтая карточка
Бентеке Кристиан
70' Желтая карточка
Вествуд Эшли
90' Желтая карточка
Олисе Майкл
90'+4
1
Поуп
Ник
2
Лоутон
Мэттью
5
Тарковски
Джеймс
6
Ми
Бен
3
Тэйлор
Чарли
7
Гудмундссон
Йоханн
18
Вествуд
Эшли
8
Браунхилл
Джош
11
Макнил
Дуайт
20
Корне
Максвелл
9
Вуд
Крис
13
Гуаита
Висенте
2
Уорд
Джоэл
16
Андерсен
Йоаким
6
Гехи
Марк
3
Митчелл
Тайрик
23
Галлахер
Конор
4
Миливоевич
Лука
8
Куйяте
Шейку
9
Айю
Джордан
20
Бентеке
Кристиан
11
Заха
Уилфрид
Бёрнли
4-4-2
Кристал Пэлас
4-3-3

Ход матча

8'
0:1
Бентеке Кристиан
(Андерсен Йоаким)
19'
Ми Бен
(Вествуд Эшли)
1:1
22'
Тарковски Джеймс
 
22'
 
Заха Уилфрид
27'
Вуд Крис
(Тарковски Джеймс)
2:1
36'
2:2
Бентеке Кристиан
(Галлахер Конор)
42'
2:3
Гехи Марк
49'
Корне Максвелл
(Тарковски Джеймс)
3:3
58'
 
Олисе Майкл
Айю Джордан
59'
 
Бентеке Кристиан
70'
Вествуд Эшли
 
80'
Родригес Джей
Вуд Крис
 
81'
 
Шлупп Джеффри
Галлахер Конор
84'
Выдра Матей
Корне Максвелл
 
87'
 
Эдуар Одсонн
Миливоевич Лука
90'
 
Олисе Майкл

Статистика матча

  • 3 Голы 3
  • 4 Удары по воротам 7
  • 9 Удары в створ 8
  • 3 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

История личных встреч

Бёрнли
Кристал Пэлас

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед

21 матч

42.9%
19%
38.1%
9 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

38.1%
28.6%
33.3%
8 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

23.8%
38.1%
38.1%
5 побед 8 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:2
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0
Ч
1:0
Ч
4:3
Ч
1:1
Ч
2:0
Ч
1:0
Ч
0:0
Ч
4:2
Ч
0:0
Ч
5:0

Бомбардиры внутри турнира

Бёрнли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корне Максвелл 5 0.42
Вуд Крис 3 0.25
Ми Бен 2 0.17
Лоутон Мэттью 1 0.08
Тарковски Джеймс 1 0.08
Выдра Матей 1 0.08
Вествуд Эшли 0 0
Родригес Джей 0 0
Гудмундссон Йоханн 0 0
Тэйлор Чарли 0 0
Макнил Дуайт 0 0
Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галлахер Конор 4 0.33
Бентеке Кристиан 4 0.33
Заха Уилфрид 4 (2) 0.33
Эдуар Одсонн 3 0.25
Олисе Майкл 1 0.08
Шлупп Джеффри 1 0.08
Гехи Марк 1 0.08
Макартур Джеймс 0 0
Айю Джордан 0 0
Андерсен Йоаким 0 0
Митчелл Тайрик 0 0

Карточки

Бёрнли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вествуд Эшли 5 0
Тарковски Джеймс 5 0
Браунхилл Джош 4 0
Барнс Эшли 2 0
Родригес Джей 2 0
Гудмундссон Йоханн 2 0
Корне Максвелл 2 0
Леннон Аарон 1 0
Корк Джек 1 0
Вуд Крис 1 0
Лоутон Мэттью 1 0
Ми Бен 1 0
Макнил Дуайт 1 0
Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уорд Джоэл 3 0
Бентеке Кристиан 3 0
Андерсен Йоаким 3 0
Галлахер Конор 3 0
Макартур Джеймс 2 0
Заха Уилфрид 2 0
Олисе Майкл 2 0
Гуаита Висенте 1 0
Айю Джордан 1 0
Гехи Марк 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
9
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
2
25%
2
22%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
2
22%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

8
13
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
13%
1
8%
1-15
1
13%
3
23%
16-30
2
25%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
3
38%
3
23%
76-90

Забито

5
9
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
2
40%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
20%
4
44%
76-90

Пропущено

13
4
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
2
50%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
4
31%
1
25%
61-75
1
8%
1
25%
76-90

Забито

13
18
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
3
23%
2
11%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
3
17%
31-45
3
23%
3
17%
46-60
1
8%
5
28%
61-75
1
8%
5
28%
76-90

Пропущено

21
17
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
3
14%
1
6%
1-15
2
10%
3
18%
16-30
5
24%
5
29%
29%
31-45
2
10%
2
12%
46-60
5
24%
2
12%
61-75
4
19%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Бёрнли
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Челси - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Брентфорд 3:1 Бёрнли - Тоттенхэм 0:1 Саутгемптон - Бёрнли 2:2
Манчестер Сити - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Норвич 0:0 Лестер - Бёрнли 2:2 Бёрнли - Рочдейл 4:1 Бёрнли - Арсенал 0:1 Эвертон - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Лидс 1:1 Ньюкасл - Бёрнли 0:0 Ливерпуль - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Брайтон 1:2 Бёрнли - Кадис 0:2 Транмир - Бёрнли 1:2 Блэкпул - Бёрнли 0:1 Олдхэм Атлетик - Бёрнли 0:2 Шеффилд Юнайтед - Бёрнли 1:0 Бёрнли - Ливерпуль 0:3
Кристал Пэлас
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:0 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1 Арсенал - Кристал Пэлас 2:2
Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 3:0 Вест Хэм - Кристал Пэлас 2:2 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Брентфорд 0:0 Челси - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Уотфорд 3:1 Рединг - Кристал Пэлас 1:3 Кристал Пэлас - Чарльтон 2:2 Ипсвич - Кристал Пэлас 0:1 Стивенэйдж - Кристал Пэлас 1:0 Уолсолл - Кристал Пэлас 0:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 2:0 Кристал Пэлас - Арсенал 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 12 9 2 1 30 - 4 29
2. Манчестер Сити Заявка 11 7 2 2 22 - 6 23
3. Вест Хэм Заявка 12 7 2 3 23 - 14 23
4. Ливерпуль 0:0 Заявка 12 6 5 1 31 - 11 23
5. Арсенал 0:0 Заявка 12 6 3 3 13 - 13 21
6. Вулверхэмптон Заявка 12 6 1 5 12 - 12 19
7. Манчестер Юнайтед Заявка 12 5 2 5 20 - 21 17
8. Брайтон Заявка 12 4 5 3 12 - 14 17
9. Кристал Пэлас Заявка 12 3 7 2 18 - 17 16
10. Тоттенхэм Заявка 11 5 1 5 9 - 16 16
11. Эвертон Заявка 11 4 3 4 16 - 16 15
12. Лестер Заявка 12 4 3 5 16 - 21 15
13. Саутгемптон Заявка 12 3 5 4 11 - 14 14
14. Уотфорд Заявка 12 4 1 7 16 - 20 13
15. Брентфорд Заявка 12 3 4 5 16 - 17 13
16. Астон Вилла Заявка 12 4 1 7 16 - 20 13
17. Лидс Заявка 11 2 5 4 11 - 18 11
18. Бёрнли Заявка 12 1 6 5 14 - 20 9
19. Норвич Заявка 12 2 2 8 7 - 27 8
20. Ньюкасл Заявка 12 0 6 6 15 - 27 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 6 4 1 1 17 - 3 13
2. Арсенал 0:0 Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
3. Манчестер Сити Заявка 5 3 1 1 12 - 2 10
4. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 12 - 9 10
5. Астон Вилла Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
6. Эвертон Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
7. Ливерпуль 0:0 Заявка 6 2 4 0 10 - 5 10
8. Кристал Пэлас Заявка 6 2 4 0 9 - 4 10
9. Тоттенхэм Заявка 5 3 0 2 4 - 7 9
10. Вулверхэмптон Заявка 6 3 0 3 5 - 6 9
11. Саутгемптон Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
12. Брайтон Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
13. Лестер Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
14. Уотфорд Заявка 6 2 1 3 8 - 12 7
15. Манчестер Юнайтед Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
16. Лидс Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
17. Бёрнли Заявка 6 1 3 2 8 - 8 6
18. Норвич Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4
19. Брентфорд Заявка 6 1 1 4 7 - 9 4
20. Ньюкасл Заявка 6 0 3 3 10 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 6 5 1 0 13 - 1 16
2. Вест Хэм Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
3. Манчестер Сити Заявка 6 4 1 1 10 - 4 13
4. Ливерпуль 0:0 Заявка 6 4 1 1 21 - 6 13
5. Манчестер Юнайтед Заявка 6 3 1 2 10 - 10 10
6. Вулверхэмптон Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
7. Брайтон Заявка 6 2 3 1 6 - 6 9
8. Брентфорд Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
9. Арсенал 0:0 Заявка 6 2 2 2 3 - 7 8
10. Лестер Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
11. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
12. Уотфорд Заявка 6 2 0 4 8 - 8 6
13. Кристал Пэлас Заявка 6 1 3 2 9 - 13 6
14. Эвертон Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
15. Саутгемптон Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
16. Лидс Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
17. Норвич Заявка 6 1 1 4 2 - 16 4
18. Астон Вилла Заявка 6 1 0 5 5 - 12 3
19. Бёрнли Заявка 6 0 3 3 6 - 12 3
20. Ньюкасл Заявка 6 0 3 3 5 - 11 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Turf Moor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 136
Бёрнли 24.3% (33)
X 54.4% (74)
Кристал Пэлас 21.3% (29)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
Где смотреть матч Бёрнли 3:3 Кристал Пэлас онлайн


Прогнозы на матч Бёрнли 3:3 Кристал Пэлас

Исход игры
Бёрнли
24.3% (33)
Ничья
54.4% (74)
Кристал Пэлас
21.3% (29)
Тотал 2.5
Больше
33.58% (45)
Меньше
66.42% (89)
Обе команды забьют
Да
79.85% (107)
Нет
20.15% (27)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.6% (62)
1:2 Кристал Пэлас
12.5% (17)
2:1 Бёрнли
11.8% (16)
1:0 Бёрнли
9.6% (13)
2:2 Ничья
6.6% (9)
0:1 Кристал Пэлас
5.9% (8)
2:0 Бёрнли
2.2% (3)
0:2 Кристал Пэлас
1.5% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
8 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 