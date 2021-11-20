Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

Первый тайм

48' Команда Брайтон имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Кэш Мэтти предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

46' Эмилиано Мартинес не дал случится голу! Тарик Лэмпти должен был забивать, но Эмилиано Мартинес сделал отличный сейв

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Матч возобновлен

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Удар от ворот произведет Брайтон

41' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Даффи Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Данк Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Назначен штрафной. Пострадал Ингс Дэнни , его свалил Тарик Лэмпти.

35' Мингс Тайрон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Мингс Тайрон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

33' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Тарик Лэмпти из команды Брайтон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

31' Эмилиано Мартинес не дал случится голу! Троссар Леандро должен был забивать, но Эмилиано Мартинес сделал отличный сейв

31' Плохо сыграл Рамси Джакоб - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

30' Брайтон идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Таргетт Мэтт наказан за толчок Тарик Лэмпти

29' Стил Джейсон взял и забрал мяч на выходе

28' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Матч возобновлен

28' Ох, нехорошо это выглядит. Уэбстер Адам получил травму и медбригада забирает его с поля.

26' Уэбстер Адам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Брайтон выполняет удар от ворот.

19' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Игра находится в периоде относительного бездействия: обе команды не могут создать ничего интересного.

12' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Почти гол! Кэш Мэтти пробил головой по воротам, но Джейсон Стил спас!

11' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Стил Джейсон взял и забрал мяч на выходе

10' Макгинн Джон делает скидку назад вдоль ворот

10' Даффи Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Уэбстер Адам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

9' Данк Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Матч возобновлен

7' Ох, нехорошо это выглядит. Уэбстер Адам получил травму и медбригада забирает его с поля.

7' Уэбстер Адам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Брайтон идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Мингс Тайрон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Мингс Тайрон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Тарик Лэмпти из команды Брайтон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

4' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Даффи Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Астон Вилла идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Удар от ворот произведет Брайтон

2' Уэбстер Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Астон Вилла идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.