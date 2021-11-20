Англия: Премьер-лига 2021-2022
0:0
Второй тайм: 57'
Стадион: Вилла Парк
49' Желтая карточкаКукурелья Марк
41
Рамси
Джакоб
20
Ингс
Дэнни
11
Уоткинс
Олли
23
Стил
Джейсон
24
Даффи
Шейн
15
Модер
Якуб
14
Лаллана
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Рамси ДжакобПолузащитник
- Нападающий
-
20 Ингс ДэнниНападающий
-
11 Уоткинс ОллиНападающий
- Запасные игроки
-
12 Стир ДжедВратарь
- Защитник
-
18 Янг ЭшлиЗащитник
-
30 Хаус КортниЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Бэйли ЛеонПолузащитник
-
39 Дэвис КинанНападающий
-
Главный тренер: Джеррард Стивен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
-
23 Стил ДжейсонВратарь
- Защитник
-
24 Даффи ШейнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Модер ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Лаллана АдамПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Бёрн ДэнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Марч СоломонНападающий
- Нападающий
-
9 Мопе НилНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Поттер Грэм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
49'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 2
-
4 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
История личных встреч
Астон Вилла
Брайтон
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ингс Дэнни
|3 (1)
|0.25
|Макгинн Джон
|2
|0.17
|Уоткинс Олли
|2
|0.17
|Бэйли Леон
|1
|0.08
|Буэндия Эмилиано
|1
|0.08
|Хаус Кортни
|1
|0.08
|Кэш Мэтти
|1
|0.08
|Рамси Джакоб
|1
|0.08
|Эль-Гази Анвар
|1 (1)
|0.08
|Соарес Дуглас
|0
|0
|Мингс Тайрон
|0
|0
|Таргетт Мэтт
|0
|0
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мопе Нил
|4 (1)
|0.33
|Троссар Леандро
|3 (1)
|0.25
|Макаллистер Алексис
|2 (1)
|0.17
|Уэлбек Данни
|1
|0.08
|Даффи Шейн
|1
|0.08
|Мвепу Энок
|1
|0.08
|Гросс Паскаль
|0
|0
|Лаллана Адам
|0
|0
|Вельтман Йоел
|0
|0
|Марч Соломон
|0
|0
|Биссума Ив
|0
|0
|Модер Якуб
|0
|0
Карточки
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макгинн Джон
|4
|0
|Мингс Тайрон
|4
|0
|Эль-Гази Анвар
|2
|0
|Таргетт Мэтт
|2
|0
|Уоткинс Олли
|2
|0
|Кэш Мэтти
|2
|0
|Соарес Дуглас
|2
|0
|Рамси Джакоб
|2
|0
|Конса Эзри
|0
|1
|Ингс Дэнни
|1
|0
|Мартинес Эмилиано
|1
|0
|Буэндия Эмилиано
|1
|0
|Бэйли Леон
|1
|0
|Туанзебе Аксел
|1
|0
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лаллана Адам
|4
|0
|Даффи Шейн
|4
|0
|Вельтман Йоел
|4
|0
|Санчес Роберт
|2
|1
|Мопе Нил
|3
|0
|Кукурелья Марк
|3
|0
|Биссума Ив
|2
|0
|Уэбстер Адам
|1
|0
|Бёрн Дэн
|1
|0
|Троссар Леандро
|1
|0
|Марч Соломон
|1
|0
|Мвепу Энок
|1
|0
|Модер Якуб
|1
|0
|Лемпти Тарик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
6
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
4
50%
2
33%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Пропущено
9
4
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
22%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
11%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
5
56%
0
0%
76-90
Забито
6
6
0 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
3
50%
1
17%
76-90
Пропущено
11
8
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
3
27%
1
13%
1-15
2
18%
1
13%
16-30
2
18%
2
25%
31-45
2
18%
1
13%
46-60
1
9%
2
25%
61-75
1
9%
1
13%
76-90
Забито
14
12
3 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
1
7%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
14%
3
25%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
7
50%
2
17%
61-75
3
21%
4
33%
76-90
Пропущено
20
12
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
5
25%
3
25%
1-15
2
10%
2
17%
16-30
3
15%
3
25%
31-45
2
10%
1
8%
46-60
2
10%
2
17%
61-75
6
30%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Астон Вилла
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Саутгемптон - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Вест Хэм 1:4 Арсенал - Астон Вилла 3:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:3
Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 0:1 Челси - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Эвертон 3:0 Челси - Астон Вилла 3:0 Астон Вилла - Брентфорд 1:1 Барроу - Астон Вилла 0:6 Астон Вилла - Ньюкасл 2:0 Уотфорд - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Салернитана 3:1 Бристоль Сити - Астон Вилла 0:3 Сток Сити - Астон Вилла 2:0 Уолсолл - Астон Вилла 0:4 Астон Вилла - Челси 2:1 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Кристал Пэлас - Астон Вилла 3:2
Брайтон
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Брайтон - Ньюкасл 1:1 Ливерпуль - Брайтон 2:2 Лестер - Брайтон 2:2 Брайтон - Манчестер Сити 1:4
Норвич - Брайтон 0:0 Брайтон - Арсенал 0:0 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Брайтон - Суонси 2:0 Брайтон - Лестер 2:1 Брентфорд - Брайтон 0:1 Брайтон - Эвертон 0:2 Кардифф Сити - Брайтон 0:2 Брайтон - Уотфорд 2:0 Бёрнли - Брайтон 1:2 Хетафе - Брайтон 2:0 Лутон Таун - Брайтон 1:3 Глазго Рейнджерс - Брайтон 0:0 Арсенал - Брайтон 2:0 Брайтон - Манчестер Сити 3:2 Брайтон - Вест Хэм 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 4
|29
|2.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|12
|7
|3
|2
|23 - 13
|24
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|22 - 6
|23
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|31 - 11
|22
|5.
|Арсенал
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|13 - 13
|20
|6.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|12
|4
|6
|2
|12 - 12
|18
|7.
|Манчестер Юнайтед
|1:2 Заявка
|12
|5
|2
|5
|20 - 19
|17
|8.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|12
|5
|2
|5
|11 - 12
|17
|9.
|Кристал Пэлас
|3:3 Заявка
|12
|3
|7
|2
|18 - 17
|16
|10.
|Тоттенхэм
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|9 - 16
|16
|11.
|Эвертон
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 16
|15
|12.
|Лестер
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 21
|15
|13.
|Саутгемптон
|1:1 Заявка
|12
|3
|6
|3
|11 - 13
|15
|14.
|Уотфорд
|2:1 Заявка
|12
|4
|1
|7
|14 - 20
|13
|15.
|Брентфорд
|2:2 Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 16
|13
|16.
|Лидс
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|11 - 18
|11
|17.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|12
|3
|2
|7
|14 - 20
|11
|18.
|Бёрнли
|3:3 Заявка
|12
|1
|6
|5
|14 - 20
|9
|19.
|Норвич
|1:1 Заявка
|12
|1
|3
|8
|6 - 27
|6
|20.
|Ньюкасл
|2:2 Заявка
|12
|0
|6
|6
|14 - 26
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|17 - 3
|13
|2.
|Арсенал
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 2
|10
|4.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|5.
|Эвертон
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|6.
|Кристал Пэлас
|3:3 Заявка
|6
|2
|4
|0
|9 - 4
|10
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|4 - 7
|9
|8.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 5
|9
|9.
|Саутгемптон
|1:1 Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|10.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|11.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|12.
|Лестер
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|13.
|Манчестер Юнайтед
|1:2 Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|14.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 6
|7
|15.
|Уотфорд
|2:1 Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 12
|7
|16.
|Лидс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|17.
|Бёрнли
|3:3 Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 8
|6
|18.
|Брентфорд
|2:2 Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 9
|4
|19.
|Ньюкасл
|2:2 Заявка
|6
|0
|3
|3
|9 - 15
|3
|20.
|Норвич
|1:1 Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 1
|16
|2.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 4
|14
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|21 - 6
|13
|5.
|Манчестер Юнайтед
|1:2 Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|6.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|7.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|6
|2
|4
|0
|6 - 4
|10
|8.
|Брентфорд
|2:2 Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|9.
|Лестер
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|10.
|Арсенал
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|3 - 7
|7
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|12.
|Саутгемптон
|1:1 Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|13.
|Уотфорд
|2:1 Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 8
|6
|14.
|Кристал Пэлас
|3:3 Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 13
|6
|15.
|Эвертон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|16.
|Лидс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|17.
|Норвич
|1:1 Заявка
|6
|1
|1
|4
|2 - 16
|4
|18.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 12
|3
|19.
|Бёрнли
|3:3 Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 12
|3
|20.
|Ньюкасл
|2:2 Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 11
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип