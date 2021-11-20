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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Астон Вилла
0:0
Второй тайм: 57'

Стадион:
Брайтон
0'
49' Желтая карточка
Кукурелья Марк
57'
1
Мартинес
Эмилиано
2
Кэш
Мэтти
4
Конса
Эзри
5
Мингс
Тайрон
3
Таргетт
Мэтт
7
Макгинн
Джон
19
Накамба
Марвелус
41
Рамси
Джакоб
10
Буэндия
Эмилиано
20
Ингс
Дэнни
11
Уоткинс
Олли
23
Стил
Джейсон
4
Уэбстер
Адам
24
Даффи
Шейн
5
Данк
Льюис
2
Лемпти
Тарик
13
Гросс
Паскаль
8
Биссума
Ив
15
Модер
Якуб
3
Кукурелья
Марк
14
Лаллана
Адам
11
Троссар
Леандро
Астон Вилла
4-3-3
Брайтон
3-5-1-1

Ход матча

49'
 
Кукурелья Марк

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

История личных встреч

Астон Вилла
Брайтон

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
КЛ
1:3
Ч
1:1
Ч
1:1
К
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингс Дэнни 3 (1) 0.25
Макгинн Джон 2 0.17
Уоткинс Олли 2 0.17
Бэйли Леон 1 0.08
Буэндия Эмилиано 1 0.08
Хаус Кортни 1 0.08
Кэш Мэтти 1 0.08
Рамси Джакоб 1 0.08
Эль-Гази Анвар 1 (1) 0.08
Соарес Дуглас 0 0
Мингс Тайрон 0 0
Таргетт Мэтт 0 0
Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мопе Нил 4 (1) 0.33
Троссар Леандро 3 (1) 0.25
Макаллистер Алексис 2 (1) 0.17
Уэлбек Данни 1 0.08
Даффи Шейн 1 0.08
Мвепу Энок 1 0.08
Гросс Паскаль 0 0
Лаллана Адам 0 0
Вельтман Йоел 0 0
Марч Соломон 0 0
Биссума Ив 0 0
Модер Якуб 0 0

Карточки

Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макгинн Джон 4 0
Мингс Тайрон 4 0
Эль-Гази Анвар 2 0
Таргетт Мэтт 2 0
Уоткинс Олли 2 0
Кэш Мэтти 2 0
Соарес Дуглас 2 0
Рамси Джакоб 2 0
Конса Эзри 0 1
Ингс Дэнни 1 0
Мартинес Эмилиано 1 0
Буэндия Эмилиано 1 0
Бэйли Леон 1 0
Туанзебе Аксел 1 0
Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лаллана Адам 4 0
Даффи Шейн 4 0
Вельтман Йоел 4 0
Санчес Роберт 2 1
Мопе Нил 3 0
Кукурелья Марк 3 0
Биссума Ив 2 0
Уэбстер Адам 1 0
Бёрн Дэн 1 0
Троссар Леандро 1 0
Марч Соломон 1 0
Мвепу Энок 1 0
Модер Якуб 1 0
Лемпти Тарик 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
6
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
4
50%
2
33%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

9
4
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
22%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
11%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
5
56%
0
0%
76-90

Забито

6
6
0 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
3
50%
1
17%
76-90

Пропущено

11
8
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
3
27%
1
13%
1-15
2
18%
1
13%
16-30
2
18%
2
25%
31-45
2
18%
1
13%
46-60
1
9%
2
25%
61-75
1
9%
1
13%
76-90

Забито

14
12
3 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
1
7%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
14%
3
25%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
7
50%
2
17%
61-75
3
21%
4
33%
76-90

Пропущено

20
12
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
5
25%
3
25%
1-15
2
10%
2
17%
16-30
3
15%
3
25%
31-45
2
10%
1
8%
46-60
2
10%
2
17%
61-75
6
30%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Астон Вилла
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Саутгемптон - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Вест Хэм 1:4 Арсенал - Астон Вилла 3:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:3
Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 0:1 Челси - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Эвертон 3:0 Челси - Астон Вилла 3:0 Астон Вилла - Брентфорд 1:1 Барроу - Астон Вилла 0:6 Астон Вилла - Ньюкасл 2:0 Уотфорд - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Салернитана 3:1 Бристоль Сити - Астон Вилла 0:3 Сток Сити - Астон Вилла 2:0 Уолсолл - Астон Вилла 0:4 Астон Вилла - Челси 2:1 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Кристал Пэлас - Астон Вилла 3:2
Брайтон
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Брайтон - Ньюкасл 1:1 Ливерпуль - Брайтон 2:2 Лестер - Брайтон 2:2 Брайтон - Манчестер Сити 1:4
Норвич - Брайтон 0:0 Брайтон - Арсенал 0:0 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Брайтон - Суонси 2:0 Брайтон - Лестер 2:1 Брентфорд - Брайтон 0:1 Брайтон - Эвертон 0:2 Кардифф Сити - Брайтон 0:2 Брайтон - Уотфорд 2:0 Бёрнли - Брайтон 1:2 Хетафе - Брайтон 2:0 Лутон Таун - Брайтон 1:3 Глазго Рейнджерс - Брайтон 0:0 Арсенал - Брайтон 2:0 Брайтон - Манчестер Сити 3:2 Брайтон - Вест Хэм 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 12 9 2 1 30 - 4 29
2. Вест Хэм 0:0 Заявка 12 7 3 2 23 - 13 24
3. Манчестер Сити Заявка 11 7 2 2 22 - 6 23
4. Ливерпуль Заявка 11 6 4 1 31 - 11 22
5. Арсенал Заявка 11 6 2 3 13 - 13 20
6. Брайтон 0:0 Заявка 12 4 6 2 12 - 12 18
7. Манчестер Юнайтед 1:2 Заявка 12 5 2 5 20 - 19 17
8. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 12 5 2 5 11 - 12 17
9. Кристал Пэлас 3:3 Заявка 12 3 7 2 18 - 17 16
10. Тоттенхэм Заявка 11 5 1 5 9 - 16 16
11. Эвертон Заявка 11 4 3 4 16 - 16 15
12. Лестер Заявка 12 4 3 5 16 - 21 15
13. Саутгемптон 1:1 Заявка 12 3 6 3 11 - 13 15
14. Уотфорд 2:1 Заявка 12 4 1 7 14 - 20 13
15. Брентфорд 2:2 Заявка 12 3 4 5 15 - 16 13
16. Лидс Заявка 11 2 5 4 11 - 18 11
17. Астон Вилла 0:0 Заявка 12 3 2 7 14 - 20 11
18. Бёрнли 3:3 Заявка 12 1 6 5 14 - 20 9
19. Норвич 1:1 Заявка 12 1 3 8 6 - 27 6
20. Ньюкасл 2:2 Заявка 12 0 6 6 14 - 26 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 6 4 1 1 17 - 3 13
2. Арсенал Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
3. Манчестер Сити Заявка 5 3 1 1 12 - 2 10
4. Вест Хэм 0:0 Заявка 6 3 1 2 12 - 9 10
5. Эвертон Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
6. Кристал Пэлас 3:3 Заявка 6 2 4 0 9 - 4 10
7. Тоттенхэм Заявка 5 3 0 2 4 - 7 9
8. Ливерпуль Заявка 5 2 3 0 10 - 5 9
9. Саутгемптон 1:1 Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
10. Астон Вилла 0:0 Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
11. Брайтон 0:0 Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
12. Лестер Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
13. Манчестер Юнайтед 1:2 Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
14. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 6 2 1 3 4 - 6 7
15. Уотфорд 2:1 Заявка 6 2 1 3 6 - 12 7
16. Лидс Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
17. Бёрнли 3:3 Заявка 6 1 3 2 8 - 8 6
18. Брентфорд 2:2 Заявка 6 1 1 4 7 - 9 4
19. Ньюкасл 2:2 Заявка 6 0 3 3 9 - 15 3
20. Норвич 1:1 Заявка 6 0 2 4 4 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 6 5 1 0 13 - 1 16
2. Вест Хэм 0:0 Заявка 6 4 2 0 11 - 4 14
3. Манчестер Сити Заявка 6 4 1 1 10 - 4 13
4. Ливерпуль Заявка 6 4 1 1 21 - 6 13
5. Манчестер Юнайтед 1:2 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
6. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
7. Брайтон 0:0 Заявка 6 2 4 0 6 - 4 10
8. Брентфорд 2:2 Заявка 6 2 3 1 8 - 7 9
9. Лестер Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
10. Арсенал Заявка 5 2 1 2 3 - 7 7
11. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
12. Саутгемптон 1:1 Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
13. Уотфорд 2:1 Заявка 6 2 0 4 8 - 8 6
14. Кристал Пэлас 3:3 Заявка 6 1 3 2 9 - 13 6
15. Эвертон Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
16. Лидс Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
17. Норвич 1:1 Заявка 6 1 1 4 2 - 16 4
18. Астон Вилла 0:0 Заявка 6 1 0 5 5 - 12 3
19. Бёрнли 3:3 Заявка 6 0 3 3 6 - 12 3
20. Ньюкасл 2:2 Заявка 6 0 3 3 5 - 11 3
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Лучшие коэффициенты
Астон Вилла
Ничья
Брайтон
2.84
3.34
3.70
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