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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ливерпуль
0:0
Первый тайм: 13'

Стадион:
Арсенал
0' 13'
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
32
Матип
Жоэль
4
Ван
Дейк
Виргил
21
Цимикас
Костас
15
Окслейд-Чемберлен
Алекс
3
Фабиньо
Энрике
6
Алькантара
Тьяго
11
Салах
Мохамед
20
Жота
Диогу
10
Мане
Садио
32
Ремсдейл
Аарон
18
Томиясу
Такэхиро
4
Уайт
Бен
6
Габриэль
дос
Сантос
20
Тавареш
Нуну
7
Сака
Букайо
5
Парти
Томас
23
Самби
Локонга
Альберт-Мбойо
10
Смит-Роу
Эмил
9
Ляказетт
Александр
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик
Ливерпуль
4-3-3
Арсенал
4-4-1-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 74 Владение мячом, % 26

Владение мячом

История личных встреч

Ливерпуль
Арсенал

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

68.8%
37.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
37.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед

19 матчей

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 10 побед

35 матчей

31.4%
37.1%
31.5%
11 побед 13 ничьих 11 побед

Первый тайм

31.4%
45.7%
22.9%
11 побед 16 ничьих 8 побед

Второй тайм

31.4%
40%
28.6%
11 побед 14 ничьих 10 побед

История матчей

ПЛ
0:3
КЛ
0:0
ПЛ
3:1
С
1:1
ПЛ
2:1
КЛ
5:5
ПЛ
3:1
ПЛ
5:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:3
ПЛ
4:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:4
ПЛ
3:3
ПЛ
0:0
ПЛ
4:1
ПЛ
2:2
К
2:1
ПЛ
5:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
КC
2:1
ПЛ
4:4
ПЛ
1:1
ЛЧ
4:2
ПЛ
1:1
ЛЧ
1:1
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 10 (1) 0.83
Мане Садио 6 0.5
Фирмино Роберто 4 0.33
Жота Диогу 4 0.33
Кейта Наби 2 0.17
Александер-Арнольд Трент 1 0.08
Хендерсон Джордан 1 0.08
Фабиньо Энрике 1 0.08
Джонс Кёртис 1 0.08
Ориги Дивок 1 0.08
Милнер Джеймс 0 0
Алькантара Тьяго 0 0
Ван Дейк Виргил 0 0
Окслейд-Чемберлен Алекс 0 0
Робертсон Эндрю 0 0
Цимикас Костас 0 0
Уильямс Неко 0 0
Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смит-Роу Эмил 4 0.33
Обамеянг Пьер-Эмерик 4 0.33
Сака Букайо 1 0.08
Ляказетт Александр 1 0.08
Эдегор Мартин 1 0.08
Парти Томас 1 0.08
Габриэль дос Сантос 1 0.08
Пепе Николя 0 0

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милнер Джеймс 2 0
Фабиньо Энрике 2 0
Робертсон Эндрю 2 0
Хендерсон Джордан 1 0
Салах Мохамед 1 0
Минамино Такуми 1 0
Жота Диогу 1 0
Цимикас Костас 1 0
Александер-Арнольд Трент 1 0
Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Самби Локонга Альберт-Мбойо 4 0
Обамеянг Пьер-Эмерик 2 0
Парти Томас 2 0
Джака Гранит 0 1
Мари Пабло 1 0
Седрик Соареш 1 0
Колашинац Сеад 1 0
Эдегор Мартин 1 0
Холдинг Роб 1 0
Томиясу Такэхиро 1 0
Уайт Бен 1 0
Габриэль дос Сантос 1 0
Тавареш Нуну 1 0
Сака Букайо 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
3
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
1
10%
1
33%
1-15
2
20%
2
67%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
2
29%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
40%
1
14%
61-75
1
20%
1
14%
76-90

Забито

22
10
11 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
5 Не забивали 6
4
18%
2
20%
1-15
2
9%
2
20%
16-30
5
23%
2
20%
31-45
5
23%
2
20%
46-60
3
14%
1
10%
61-75
3
14%
1
10%
76-90

Пропущено

5
6
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
60%
1
17%
61-75
1
20%
2
33%
76-90

Забито

32
13
16 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 7
0 Не забивали 4
5
16%
3
23%
1-15
4
13%
4
31%
16-30
7
22%
2
15%
31-45
6
19%
2
15%
46-60
4
13%
1
8%
61-75
6
19%
1
8%
76-90

Пропущено

10
13
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
3
23%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
1
10%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
5
50%
2
15%
61-75
2
20%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Вест Хэм - Ливерпуль 3:2 Ливерпуль - Атлетико М 2:0 Ливерпуль - Брайтон 2:2 Престон Норт Энд - Ливерпуль 0:2
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5 Атлетико М - Ливерпуль 2:3 Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2 Порту - Ливерпуль 1:5 Брентфорд - Ливерпуль 3:3 Норвич - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0 Ливерпуль - Милан 3:2 Лидс - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Челси 1:1 Ливерпуль - Бёрнли 2:0 Норвич - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Осасуна 3:1 Ливерпуль - Атлетик Б 1:1 Ливерпуль - Болонья 1:0
Арсенал
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Арсенал - Уотфорд 1:0 Лестер - Арсенал 0:2 Арсенал - Лидс 2:0 Арсенал - Астон Вилла 3:1
Арсенал - Кристал Пэлас 2:2 Брайтон - Арсенал 0:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Арсенал - Уимблдон 3:0 Бёрнли - Арсенал 0:1 Арсенал - Норвич 1:0 Манчестер Сити - Арсенал 5:0 Вест Бромвич - Арсенал 0:6 Арсенал - Челси 0:2 Брентфорд - Арсенал 2:0 Тоттенхэм - Арсенал 1:0 Арсенал - Челси 1:2 Глазго Рейнджерс - Арсенал 2:2 Хиберниан - Арсенал 2:1 Арсенал - Брайтон 2:0 Кристал Пэлас - Арсенал 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 12 9 2 1 30 - 4 29
2. Манчестер Сити Заявка 11 7 2 2 22 - 6 23
3. Вест Хэм Заявка 12 7 2 3 23 - 14 23
4. Ливерпуль 0:0 Заявка 12 6 5 1 31 - 11 23
5. Арсенал 0:0 Заявка 12 6 3 3 13 - 13 21
6. Вулверхэмптон Заявка 12 6 1 5 12 - 12 19
7. Манчестер Юнайтед Заявка 12 5 2 5 20 - 21 17
8. Брайтон Заявка 12 4 5 3 12 - 14 17
9. Кристал Пэлас Заявка 12 3 7 2 18 - 17 16
10. Тоттенхэм Заявка 11 5 1 5 9 - 16 16
11. Эвертон Заявка 11 4 3 4 16 - 16 15
12. Лестер Заявка 12 4 3 5 16 - 21 15
13. Саутгемптон Заявка 12 3 5 4 11 - 14 14
14. Уотфорд Заявка 12 4 1 7 16 - 20 13
15. Брентфорд Заявка 12 3 4 5 16 - 17 13
16. Астон Вилла Заявка 12 4 1 7 16 - 20 13
17. Лидс Заявка 11 2 5 4 11 - 18 11
18. Бёрнли Заявка 12 1 6 5 14 - 20 9
19. Норвич Заявка 12 2 2 8 7 - 27 8
20. Ньюкасл Заявка 12 0 6 6 15 - 27 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 6 4 1 1 17 - 3 13
2. Арсенал 0:0 Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
3. Манчестер Сити Заявка 5 3 1 1 12 - 2 10
4. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 12 - 9 10
5. Астон Вилла Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
6. Эвертон Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
7. Ливерпуль 0:0 Заявка 6 2 4 0 10 - 5 10
8. Кристал Пэлас Заявка 6 2 4 0 9 - 4 10
9. Тоттенхэм Заявка 5 3 0 2 4 - 7 9
10. Вулверхэмптон Заявка 6 3 0 3 5 - 6 9
11. Саутгемптон Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
12. Брайтон Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
13. Лестер Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
14. Уотфорд Заявка 6 2 1 3 8 - 12 7
15. Манчестер Юнайтед Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
16. Лидс Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
17. Бёрнли Заявка 6 1 3 2 8 - 8 6
18. Норвич Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4
19. Брентфорд Заявка 6 1 1 4 7 - 9 4
20. Ньюкасл Заявка 6 0 3 3 10 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 6 5 1 0 13 - 1 16
2. Вест Хэм Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
3. Манчестер Сити Заявка 6 4 1 1 10 - 4 13
4. Ливерпуль 0:0 Заявка 6 4 1 1 21 - 6 13
5. Манчестер Юнайтед Заявка 6 3 1 2 10 - 10 10
6. Вулверхэмптон Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
7. Брайтон Заявка 6 2 3 1 6 - 6 9
8. Брентфорд Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
9. Арсенал 0:0 Заявка 6 2 2 2 3 - 7 8
10. Лестер Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
11. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
12. Уотфорд Заявка 6 2 0 4 8 - 8 6
13. Кристал Пэлас Заявка 6 1 3 2 9 - 13 6
14. Эвертон Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
15. Саутгемптон Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
16. Лидс Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
17. Норвич Заявка 6 1 1 4 2 - 16 4
18. Астон Вилла Заявка 6 1 0 5 5 - 12 3
19. Бёрнли Заявка 6 0 3 3 6 - 12 3
20. Ньюкасл Заявка 6 0 3 3 5 - 11 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • 14'
    На фланге получил по ногам Мане от Томиясу. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Ливерпуля".
  • 13'
    В верховой борьбе в центре поля Обамеянг руками подтолкнул в спину Фабиньо. Штрафной удар вновь исполнят мерсисайдцы. 
  • 12'
    Проникающий пас отдавал Салах в штрафную, куда мчался на всех парах Фабиньо, но не смог он догнать мяч в пределах поля.
  • 11'
    Мягко забрасывал Тьяго в штрафную, куда врывался Жота, но опередил его Тавареш и вынес сферу в центр поля.
  • 10'
    Накрутил соперника на фланге Обамеянг и навесил на дальнюю штангу, но здесь Ляказетт нарушил правила в борьбе против Цимикаса.
  • 9'
    Уайт в центре поля уложил на газон руками Тьяго. Штрафной удар в пользу хозяев назначил арбитр.
  • 8'
    Убегал по флангу Сака и низом покатил на Ляказетта, но тому пробить в силовой борьбе не позволил Матип.
  • 7'
    Прорывался по флангу Мане и прострелил вдоль ворот, но сфера с=застряла в гуще защитников и не дошла до партнеров.
  • 6'
    Протащил к штрафной соперника мяч Тьяго и отдал поперек на Салаха, который пробил в касание, но не попал в створ ворот.
  • 5'
    В центре поля Тавареша сбил в подкате Окслейд-Чемберлен. Судья все видел и назначил штрафной удар в пользу "канониров".
  • 4'
    Зацепился за мяч Жота на фланге и покатил в центр на Мане, но тому пробить по воротам не позволил Уайт в подкате.
  • 3'
    По флангу забросил Габриэль на ход Смиту-Роу, но тот в борьбе с защитником выпустил сферу в аут.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя красных цветах, гости выбрали себе желтый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Ливерпуля"!
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Anfield. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Ливерпуль 0:0 Арсенал онлайн


Прогнозы на матч Ливерпуль 0:0 Арсенал

Исход игры
Ливерпуль
79.6% (133)
Ничья
9.6% (16)
Арсенал
10.8% (18)
Тотал 2.5
Больше
78.95% (105)
Меньше
21.05% (28)
Обе команды забьют
Да
79.7% (106)
Нет
20.3% (27)
Популярный счёт
2:1 Ливерпуль
40.1% (67)
2:0 Ливерпуль
12% (20)
3:1 Ливерпуль
11.4% (19)
2:2 Ничья
3.6% (6)
1:1 Ничья
2.4% (4)
1:0 Ливерпуль
2.4% (4)
3:2 Ливерпуль
2.4% (4)
4:1 Ливерпуль
1.2% (2)
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