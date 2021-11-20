Накрутил соперника на фланге Обамеянг и навесил на дальнюю штангу, но здесь Ляказетт нарушил правила в борьбе против Цимикаса.

Мягко забрасывал Тьяго в штрафную, куда врывался Жота, но опередил его Тавареш и вынес сферу в центр поля.

Проникающий пас отдавал Салах в штрафную, куда мчался на всех парах Фабиньо, но не смог он догнать мяч в пределах поля.

В верховой борьбе в центре поля Обамеянг руками подтолкнул в спину Фабиньо. Штрафной удар вновь исполнят мерсисайдцы.

На фланге получил по ногам Мане от Томиясу. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Ливерпуля".

9' Уайт в центре поля уложил на газон руками Тьяго. Штрафной удар в пользу хозяев назначил арбитр.

8' Убегал по флангу Сака и низом покатил на Ляказетта, но тому пробить в силовой борьбе не позволил Матип.

7' Прорывался по флангу Мане и прострелил вдоль ворот, но сфера с=застряла в гуще защитников и не дошла до партнеров.

6' Протащил к штрафной соперника мяч Тьяго и отдал поперек на Салаха, который пробил в касание, но не попал в створ ворот.

5' В центре поля Тавареша сбил в подкате Окслейд-Чемберлен. Судья все видел и назначил штрафной удар в пользу "канониров".

4' Зацепился за мяч Жота на фланге и покатил в центр на Мане, но тому пробить по воротам не позволил Уайт в подкате.

3' По флангу забросил Габриэль на ход Смиту-Роу, но тот в борьбе с защитником выпустил сферу в аут.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя красных цветах, гости выбрали себе желтый комплект формы.