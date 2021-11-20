Англия: Премьер-лига 2021-2022
32
Матип
Жоэль
20
Жота
Диогу
10
Мане
Садио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Матип ЖоэльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Жота ДиогуНападающий
-
10 Мане СадиоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
63 Бек ОуэнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
84 Брэдли КонорПолузащитник
-
49 Гордон КайдНападающий
-
Главный тренер: Клопп Юрген
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 Уайт БенЗащитник
- Защитник
-
20 Тавареш НунуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Холдинг РобЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Пепе НиколяПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Артета Микель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
74 Владение мячом, % 26
Владение мячом
История личных встреч
Ливерпуль
Арсенал
16 матчей
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
68.8%
37.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.8%
37.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед
19 матчей
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед
Первый тайм
52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 10 побед
35 матчей
31.4%
37.1%
31.5%
11 побед 13 ничьих 11 побед
Первый тайм
31.4%
45.7%
22.9%
11 побед 16 ничьих 8 побед
Второй тайм
31.4%
40%
28.6%
11 побед 14 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|10 (1)
|0.83
|Мане Садио
|6
|0.5
|Фирмино Роберто
|4
|0.33
|Жота Диогу
|4
|0.33
|Кейта Наби
|2
|0.17
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0.08
|Хендерсон Джордан
|1
|0.08
|Фабиньо Энрике
|1
|0.08
|Джонс Кёртис
|1
|0.08
|Ориги Дивок
|1
|0.08
|Милнер Джеймс
|0
|0
|Алькантара Тьяго
|0
|0
|Ван Дейк Виргил
|0
|0
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|0
|0
|Робертсон Эндрю
|0
|0
|Цимикас Костас
|0
|0
|Уильямс Неко
|0
|0
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Смит-Роу Эмил
|4
|0.33
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|4
|0.33
|Сака Букайо
|1
|0.08
|Ляказетт Александр
|1
|0.08
|Эдегор Мартин
|1
|0.08
|Парти Томас
|1
|0.08
|Габриэль дос Сантос
|1
|0.08
|Пепе Николя
|0
|0
Карточки
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милнер Джеймс
|2
|0
|Фабиньо Энрике
|2
|0
|Робертсон Эндрю
|2
|0
|Хендерсон Джордан
|1
|0
|Салах Мохамед
|1
|0
|Минамино Такуми
|1
|0
|Жота Диогу
|1
|0
|Цимикас Костас
|1
|0
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|4
|0
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|2
|0
|Парти Томас
|2
|0
|Джака Гранит
|0
|1
|Мари Пабло
|1
|0
|Седрик Соареш
|1
|0
|Колашинац Сеад
|1
|0
|Эдегор Мартин
|1
|0
|Холдинг Роб
|1
|0
|Томиясу Такэхиро
|1
|0
|Уайт Бен
|1
|0
|Габриэль дос Сантос
|1
|0
|Тавареш Нуну
|1
|0
|Сака Букайо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
3
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
1
10%
1
33%
1-15
2
20%
2
67%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
2
29%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
40%
1
14%
61-75
1
20%
1
14%
76-90
Забито
22
10
11 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
5 Не забивали 6
4
18%
2
20%
1-15
2
9%
2
20%
16-30
5
23%
2
20%
31-45
5
23%
2
20%
46-60
3
14%
1
10%
61-75
3
14%
1
10%
76-90
Пропущено
5
6
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
60%
1
17%
61-75
1
20%
2
33%
76-90
Забито
32
13
16 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 7
0 Не забивали 4
5
16%
3
23%
1-15
4
13%
4
31%
16-30
7
22%
2
15%
31-45
6
19%
2
15%
46-60
4
13%
1
8%
61-75
6
19%
1
8%
76-90
Пропущено
10
13
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
3
23%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
1
10%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
5
50%
2
15%
61-75
2
20%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Ливерпуль
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Вест Хэм - Ливерпуль 3:2 Ливерпуль - Атлетико М 2:0 Ливерпуль - Брайтон 2:2 Престон Норт Энд - Ливерпуль 0:2
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5 Атлетико М - Ливерпуль 2:3 Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2 Порту - Ливерпуль 1:5 Брентфорд - Ливерпуль 3:3 Норвич - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0 Ливерпуль - Милан 3:2 Лидс - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Челси 1:1 Ливерпуль - Бёрнли 2:0 Норвич - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Осасуна 3:1 Ливерпуль - Атлетик Б 1:1 Ливерпуль - Болонья 1:0
Арсенал
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Арсенал - Уотфорд 1:0 Лестер - Арсенал 0:2 Арсенал - Лидс 2:0 Арсенал - Астон Вилла 3:1
Арсенал - Кристал Пэлас 2:2 Брайтон - Арсенал 0:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Арсенал - Уимблдон 3:0 Бёрнли - Арсенал 0:1 Арсенал - Норвич 1:0 Манчестер Сити - Арсенал 5:0 Вест Бромвич - Арсенал 0:6 Арсенал - Челси 0:2 Брентфорд - Арсенал 2:0 Тоттенхэм - Арсенал 1:0 Арсенал - Челси 1:2 Глазго Рейнджерс - Арсенал 2:2 Хиберниан - Арсенал 2:1 Арсенал - Брайтон 2:0 Кристал Пэлас - Арсенал 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 4
|29
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|22 - 6
|23
|3.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|23 - 14
|23
|4.
|Ливерпуль
|0:0 Заявка
|12
|6
|5
|1
|31 - 11
|23
|5.
|Арсенал
|0:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|13 - 13
|21
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|12 - 12
|19
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|20 - 21
|17
|8.
|Брайтон
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|12 - 14
|17
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|18 - 17
|16
|10.
|Тоттенхэм
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|9 - 16
|16
|11.
|Эвертон
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 16
|15
|12.
|Лестер
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 21
|15
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|11 - 14
|14
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|16 - 20
|13
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 17
|13
|16.
|Астон Вилла
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|16 - 20
|13
|17.
|Лидс
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|11 - 18
|11
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|14 - 20
|9
|19.
|Норвич
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 27
|8
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|15 - 27
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|17 - 3
|13
|2.
|Арсенал
|0:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 2
|10
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|5.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 8
|10
|6.
|Эвертон
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|7.
|Ливерпуль
|0:0 Заявка
|6
|2
|4
|0
|10 - 5
|10
|8.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|9 - 4
|10
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|4 - 7
|9
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|5 - 6
|9
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|12.
|Брайтон
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|13.
|Лестер
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 12
|7
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|16.
|Лидс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 8
|6
|18.
|Норвич
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|19.
|Брентфорд
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 9
|4
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|10 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 1
|16
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|4.
|Ливерпуль
|0:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|21 - 6
|13
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 10
|10
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|7.
|Брайтон
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|9.
|Арсенал
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|3 - 7
|8
|10.
|Лестер
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|12.
|Уотфорд
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 8
|6
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 13
|6
|14.
|Эвертон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|16.
|Лидс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|17.
|Норвич
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|2 - 16
|4
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 12
|3
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 12
|3
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 11
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Ливерпуль 0:0 Арсенал
Исход игры
Ливерпуль
79.6% (133)
Ничья
9.6% (16)
Арсенал
10.8% (18)
Тотал 2.5
Больше
78.95% (105)
Меньше
21.05% (28)
Обе команды забьют
Да
79.7% (106)
Нет
20.3% (27)
Популярный счёт
2:1 Ливерпуль
40.1% (67)
2:0 Ливерпуль
12% (20)
3:1 Ливерпуль
11.4% (19)
2:2 Ничья
3.6% (6)
1:1 Ничья
2.4% (4)
1:0 Ливерпуль
2.4% (4)
3:2 Ливерпуль
2.4% (4)
4:1 Ливерпуль
1.2% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!