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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ливерпуль
 
Позже

Стадион:
Арсенал

История личных встреч

Ливерпуль
Арсенал

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

68.8%
37.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
37.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед

19 матчей

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 10 побед

35 матчей

31.4%
37.1%
31.5%
11 побед 13 ничьих 11 побед

Первый тайм

31.4%
45.7%
22.9%
11 побед 16 ничьих 8 побед

Второй тайм

31.4%
40%
28.6%
11 побед 14 ничьих 10 побед

История матчей

ПЛ
0:3
КЛ
0:0
ПЛ
3:1
С
1:1
ПЛ
2:1
КЛ
5:5
ПЛ
3:1
ПЛ
5:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:3
ПЛ
4:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:4
ПЛ
3:3
ПЛ
0:0
ПЛ
4:1
ПЛ
2:2
К
2:1
ПЛ
5:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
КC
2:1
ПЛ
4:4
ПЛ
1:1
ЛЧ
4:2
ПЛ
1:1
ЛЧ
1:1
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 10 (1) 0.91
Мане Садио 6 0.55
Фирмино Роберто 4 0.36
Жота Диогу 4 0.36
Кейта Наби 2 0.18
Александер-Арнольд Трент 1 0.09
Хендерсон Джордан 1 0.09
Фабиньо Энрике 1 0.09
Джонс Кёртис 1 0.09
Ориги Дивок 1 0.09
Милнер Джеймс 0 0
Алькантара Тьяго 0 0
Ван Дейк Виргил 0 0
Окслейд-Чемберлен Алекс 0 0
Робертсон Эндрю 0 0
Цимикас Костас 0 0
Уильямс Неко 0 0
Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смит-Роу Эмил 4 0.36
Обамеянг Пьер-Эмерик 4 0.36
Сака Букайо 1 0.09
Ляказетт Александр 1 0.09
Эдегор Мартин 1 0.09
Парти Томас 1 0.09
Габриэль дос Сантос 1 0.09
Пепе Николя 0 0

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милнер Джеймс 2 0
Фабиньо Энрике 2 0
Робертсон Эндрю 2 0
Хендерсон Джордан 1 0
Салах Мохамед 1 0
Минамино Такуми 1 0
Жота Диогу 1 0
Цимикас Костас 1 0
Александер-Арнольд Трент 1 0
Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Самби Локонга Альберт-Мбойо 4 0
Обамеянг Пьер-Эмерик 2 0
Парти Томас 2 0
Джака Гранит 0 1
Мари Пабло 1 0
Седрик Соареш 1 0
Колашинац Сеад 1 0
Эдегор Мартин 1 0
Холдинг Роб 1 0
Томиясу Такэхиро 1 0
Уайт Бен 1 0
Габриэль дос Сантос 1 0
Тавареш Нуну 1 0
Сака Букайо 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
3
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
1
10%
1
33%
1-15
2
20%
2
67%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
2
29%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
40%
1
14%
61-75
1
20%
1
14%
76-90

Забито

22
10
11 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
5 Не забивали 6
4
18%
2
20%
1-15
2
9%
2
20%
16-30
5
23%
2
20%
31-45
5
23%
2
20%
46-60
3
14%
1
10%
61-75
3
14%
1
10%
76-90

Пропущено

5
6
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
60%
1
17%
61-75
1
20%
2
33%
76-90

Забито

32
13
16 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 7
0 Не забивали 4
5
16%
3
23%
1-15
4
13%
4
31%
16-30
7
22%
2
15%
31-45
6
19%
2
15%
46-60
4
13%
1
8%
61-75
6
19%
1
8%
76-90

Пропущено

10
13
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
3
23%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
1
10%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
5
50%
2
15%
61-75
2
20%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Вест Хэм - Ливерпуль 3:2 Ливерпуль - Атлетико М 2:0 Ливерпуль - Брайтон 2:2 Престон Норт Энд - Ливерпуль 0:2
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5 Атлетико М - Ливерпуль 2:3 Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2 Порту - Ливерпуль 1:5 Брентфорд - Ливерпуль 3:3 Норвич - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0 Ливерпуль - Милан 3:2 Лидс - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Челси 1:1 Ливерпуль - Бёрнли 2:0 Норвич - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Осасуна 3:1 Ливерпуль - Атлетик Б 1:1 Ливерпуль - Болонья 1:0
Арсенал
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Арсенал - Уотфорд 1:0 Лестер - Арсенал 0:2 Арсенал - Лидс 2:0 Арсенал - Астон Вилла 3:1
Арсенал - Кристал Пэлас 2:2 Брайтон - Арсенал 0:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Арсенал - Уимблдон 3:0 Бёрнли - Арсенал 0:1 Арсенал - Норвич 1:0 Манчестер Сити - Арсенал 5:0 Вест Бромвич - Арсенал 0:6 Арсенал - Челси 0:2 Брентфорд - Арсенал 2:0 Тоттенхэм - Арсенал 1:0 Арсенал - Челси 1:2 Глазго Рейнджерс - Арсенал 2:2 Хиберниан - Арсенал 2:1 Арсенал - Брайтон 2:0 Кристал Пэлас - Арсенал 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 11 8 2 1 27 - 4 26
2. Манчестер Сити Заявка 11 7 2 2 22 - 6 23
3. Вест Хэм Заявка 11 7 2 2 23 - 13 23
4. Ливерпуль Заявка 11 6 4 1 31 - 11 22
5. Арсенал Заявка 11 6 2 3 13 - 13 20
6. Манчестер Юнайтед Заявка 11 5 2 4 19 - 17 17
7. Брайтон Заявка 11 4 5 2 12 - 12 17
8. Тоттенхэм Заявка 11 5 1 5 9 - 16 16
9. Вулверхэмптон Заявка 11 5 1 5 11 - 12 16
10. Эвертон Заявка 11 4 3 4 16 - 16 15
11. Лестер Заявка 11 4 3 4 16 - 18 15
12. Кристал Пэлас Заявка 11 3 6 2 15 - 14 15
13. Саутгемптон Заявка 11 3 5 3 10 - 12 14
14. Брентфорд Заявка 11 3 3 5 13 - 14 12
15. Лидс Заявка 11 2 5 4 11 - 18 11
16. Уотфорд Заявка 11 3 1 7 12 - 19 10
17. Астон Вилла Заявка 11 3 1 7 14 - 20 10
18. Бёрнли Заявка 11 1 5 5 11 - 17 8
19. Норвич Заявка 11 1 2 8 5 - 26 5
20. Ньюкасл Заявка 11 0 5 6 12 - 24 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 6 4 1 1 17 - 3 13
2. Арсенал Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
3. Кристал Пэлас Заявка 6 2 4 0 9 - 4 10
4. Манчестер Сити Заявка 5 3 1 1 12 - 2 10
5. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 12 - 9 10
6. Эвертон Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
7. Тоттенхэм Заявка 5 3 0 2 4 - 7 9
8. Ливерпуль Заявка 5 2 3 0 10 - 5 9
9. Саутгемптон Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
10. Брайтон Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
11. Астон Вилла Заявка 5 2 1 2 9 - 8 7
12. Лестер Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
13. Манчестер Юнайтед Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
14. Вулверхэмптон Заявка 5 2 0 3 4 - 6 6
15. Лидс Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
16. Бёрнли Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
17. Уотфорд Заявка 5 1 1 3 4 - 11 4
18. Брентфорд Заявка 6 1 1 4 7 - 9 4
19. Ньюкасл Заявка 5 0 2 3 7 - 13 2
20. Норвич Заявка 5 0 1 4 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 5 4 1 0 10 - 1 13
2. Вест Хэм Заявка 5 4 1 0 11 - 4 13
3. Манчестер Сити Заявка 6 4 1 1 10 - 4 13
4. Ливерпуль Заявка 6 4 1 1 21 - 6 13
5. Манчестер Юнайтед Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
6. Вулверхэмптон Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
7. Брайтон Заявка 5 2 3 0 6 - 4 9
8. Лестер Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
9. Брентфорд Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
10. Арсенал Заявка 5 2 1 2 3 - 7 7
11. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
12. Уотфорд Заявка 6 2 0 4 8 - 8 6
13. Эвертон Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
14. Саутгемптон Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
15. Кристал Пэлас Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
16. Лидс Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
17. Норвич Заявка 6 1 1 4 2 - 16 4
18. Астон Вилла Заявка 6 1 0 5 5 - 12 3
19. Бёрнли Заявка 6 0 3 3 6 - 12 3
20. Ньюкасл Заявка 6 0 3 3 5 - 11 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Арсенал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 ноября 2021, осталось 2 дня 18 часов 47 минут.

    Главный судья: Оливер Майкл

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Ливерпуль 85.4% (35)
    X 12.2% (5)
    Арсенал 2.4% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ливерпуль
    Ничья
    Арсенал
    1.51
    5.20
    7.16
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Ливерпуль - Арсенал онлайн


    Прогнозы на матч Ливерпуль - Арсенал

    Исход игры
    Ливерпуль
    85.4% (35)
    Ничья
    12.2% (5)
    Арсенал
    2.4% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    92.31% (36)
    Меньше
    7.69% (3)
    Обе команды забьют
    Да
    89.74% (35)
    Нет
    10.26% (4)
    Популярный счёт
    2:1 Ливерпуль
    48.8% (20)
    3:1 Ливерпуль
    17.1% (7)
    2:2 Ничья
    9.8% (4)
    3:0 Ливерпуль
    4.9% (2)
    2:0 Ливерпуль
    4.9% (2)
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    2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
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    6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
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