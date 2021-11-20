Валентино Ливраменто выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Кантуэлл Тодд наказан за толчок Валентино Ливраменто

46' Салису Мохаммед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Рашица Милот навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Адамс Че из команды Саутгемптон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

43' Должен был быть гол! Адамс Че имел отличный шанс, но Тим Крул не дал голу состоятся!

42' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Удар от ворот произведет Норвич

41' Удар от ворот произведет Норвич

40' Уорд-Праус Джеймс не смог попасть в створ ударом издали

40' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Уокер-Питерс Кайл из команды Саутгемптон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

38' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Норманн Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Диалло Ибраима из команды Саутгемптон навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

34' Салису Мохаммед пробует нанести удар издали, но Тим Крул держит все под контролем

34' Хэнли Грант выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Валентино Ливраменто из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...

34' Валентино Ливраменто из команды Саутгемптон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

32' Эльюнусси Мохамед из команды Саутгемптон направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

31' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

28' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Удар от ворот произведет Норвич

27' Эльюнусси Мохамед из команды Саутгемптон не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

26' Салису Мохаммед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Брэндон Уильямс из команды Норвич отправил кросс в штрафную...

24' Удар от ворот произведет Норвич

24' Выглядело как неплохой момент. Валентино Ливраменто из команды Саутгемптон закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

23' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Валентино Ливраменто из команды Саутгемптон в офсайде

22' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Гибсон Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Хэнли Грант выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Саутгемптон идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Маклин Кенни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Хэнли Грант предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

17' Игрок Адамс Че из команды Саутгемптон неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

17' Валентино Ливраменто из команды Саутгемптон делает навес прямо в штрафную.

16' Валентино Ливраменто из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...

15' Хорошую попытку сделал Уорд-Праус Джеймс . Удар в створ, но вратарь начеку

13' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Маккарти Алекс взял и забрал мяч на выходе

13' Салису Мохаммед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Судья сигнализирует, что Валентино Ливраменто из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Брэндон Уильямс

9' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

8' Команда Норвич сравняла счет! Игра продолжается!

7' Норвич идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Команда Саутгемптон забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

4' Г О О О О Л - Адамс Че забивает с правой ноги!

4' Плохо сыграл Хэнли Грант - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

4' Ромеу Ориоль из команды Саутгемптон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

3' Гибсон Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Диалло Ибраима из команды Саутгемптон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

2' Игрок из команды Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

1' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Саутгемптон начинает с центра поля