Англия: Премьер-лига 2021-2022
1:1
Второй тайм: 58'
Стадион: Кэрроу Роуд
0:1
4' ГолАдамс Че
1:1
7' ГолПукки Теэму
1
Крул
Тим
23
Маклин
Кенни
17
Рашица
Милот
22
Пукки
Теэму
- Основной состав
-
1 Крул ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Маклин КенниПолузащитник
-
17 Рашица МилотНападающий
-
22 Пукки ТеэмуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Ганн ЭнгусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
35 Айда АдамНападающий
-
Главный тренер: Смит Дин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Беднарек ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Адамс ЧеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Перро РоменЗащитник
-
43 Валери ЯнЗащитник
- Полузащитник
-
23 Телла НейтанПолузащитник
- Нападающий
-
18 Броя АрмандоНападающий
-
32 Уолкотт ТеоНападающий
-
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
4'
0:1
7'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
0 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 4
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
35 Владение мячом, % 65
Владение мячом
История личных встреч
Норвич
Саутгемптон
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
16 матчей
18.8%
31.3%
49.9%
3 победы 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
12.5%
43.8%
43.7%
2 победы 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
31.3%
25%
43.7%
5 побед 4 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Норвич
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пукки Теэму
|4 (2)
|0.33
|Норманн Матиас
|1
|0.08
|Омобамиделе Эндрю
|1
|0.08
|Рашица Милот
|0
|0
|Ааронс Макс
|0
|0
Саутгемптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Армстронг Адам
|2
|0.17
|Адамс Че
|2
|0.17
|Броя Армандо
|2
|0.17
|Уорд-Праус Джеймс
|2 (2)
|0.17
|Эльюнусси Мохамед
|1
|0.08
|Ливраменто Валентино
|1
|0.08
|Редмонд Натан
|0
|0
|Диалло Ибраима
|0
|0
Карточки
Норвич
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лис-Мелу Пьерр
|3
|0
|Ааронс Макс
|3
|0
|Норманн Матиас
|3
|0
|Гибсон Бен
|1
|1
|Кабак Озан
|2
|0
|Уильямс Брендон
|2
|0
|Кантуэлл Тодд
|2
|0
|Пукки Теэму
|1
|0
|Маклин Кенни
|1
|0
|Хэнли Грант
|1
|0
|Яннулис Димитрис
|1
|0
|Омобамиделе Эндрю
|1
|0
Саутгемптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Салису Мохаммед
|4
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|2
|1
|Ромеу Ориоль
|3
|0
|Дженепо Мусса
|3
|0
|Стивенс Джек
|2
|0
|Уокер-Питерс Кайл
|2
|0
|Маккарти Алекс
|1
|0
|Эльюнусси Мохамед
|1
|0
|Беднарек Ян
|1
|0
|Ливраменто Валентино
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
10
8
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
10%
1
13%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
2
25%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
5
63%
76-90
Забито
4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
2
50%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
14
5
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
7%
1
20%
1-15
3
21%
1
20%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
14%
2
40%
46-60
3
21%
1
20%
61-75
4
29%
0
0%
76-90
Забито
7
9
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
2
29%
1
11%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
2
29%
1
11%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
24
13
8 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
2
8%
2
15%
1-15
5
21%
1
8%
16-30
1
4%
0
0%
31-45
4
17%
4
31%
46-60
6
25%
1
8%
61-75
6
25%
5
38%
76-90
Результаты последних матчей
Норвич
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Брентфорд - Норвич 1:2 Норвич - Лидс 1:2 Челси - Норвич 7:0 Норвич - Брайтон 0:0
Бёрнли - Норвич 0:0 Эвертон - Норвич 2:0 Норвич - Ливерпуль 0:3 Норвич - Уотфорд 1:3 Арсенал - Норвич 1:0 Норвич - Лестер 1:2 Норвич - Борнмут 6:0 Манчестер Сити - Норвич 5:0 Норвич - Ливерпуль 0:3 Ньюкасл - Норвич 3:0 Норвич - Джиллингем 5:0 Норвич - Хаддерсфилд Таун 2:0 Кингз Линн Таун - Норвич 1:3 Барнсли - Норвич 2:2 Норвич - Рединг 4:1 КПР - Норвич 1:3
Саутгемптон
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Саутгемптон - Астон Вилла 1:0 Уотфорд - Саутгемптон 0:1 Челси - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Бёрнли 2:2
Саутгемптон - Лидс 1:0 Челси - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 0:1 Шеффилд Юнайтед - Саутгемптон 2:2 Манчестер Сити - Саутгемптон 0:0 Саутгемптон - Вест Хэм 0:0 Ньюкасл - Саутгемптон 2:2 Ньюпорт - Саутгемптон 0:8 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 1:1 Эвертон - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Атлетик Б 1:3 Саутгемптон - Леванте 1:0 Суонси - Саутгемптон 1:3 Кардифф Сити - Саутгемптон 0:4 Вест Хэм - Саутгемптон 3:0 Саутгемптон - Лидс 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 4
|29
|2.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|12
|7
|3
|2
|23 - 13
|24
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|22 - 6
|23
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|31 - 11
|22
|5.
|Арсенал
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|13 - 13
|20
|6.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|12
|4
|6
|2
|12 - 12
|18
|7.
|Манчестер Юнайтед
|1:2 Заявка
|12
|5
|2
|5
|20 - 19
|17
|8.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|12
|5
|2
|5
|11 - 12
|17
|9.
|Кристал Пэлас
|3:3 Заявка
|12
|3
|7
|2
|18 - 17
|16
|10.
|Тоттенхэм
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|9 - 16
|16
|11.
|Эвертон
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 16
|15
|12.
|Лестер
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 21
|15
|13.
|Саутгемптон
|1:1 Заявка
|12
|3
|6
|3
|11 - 13
|15
|14.
|Уотфорд
|2:1 Заявка
|12
|4
|1
|7
|14 - 20
|13
|15.
|Брентфорд
|2:2 Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 16
|13
|16.
|Лидс
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|11 - 18
|11
|17.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|12
|3
|2
|7
|14 - 20
|11
|18.
|Бёрнли
|3:3 Заявка
|12
|1
|6
|5
|14 - 20
|9
|19.
|Норвич
|1:1 Заявка
|12
|1
|3
|8
|6 - 27
|6
|20.
|Ньюкасл
|2:2 Заявка
|12
|0
|6
|6
|14 - 26
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|17 - 3
|13
|2.
|Арсенал
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 2
|10
|4.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|5.
|Эвертон
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|6.
|Кристал Пэлас
|3:3 Заявка
|6
|2
|4
|0
|9 - 4
|10
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|4 - 7
|9
|8.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 5
|9
|9.
|Саутгемптон
|1:1 Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|10.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|11.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|12.
|Лестер
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|13.
|Манчестер Юнайтед
|1:2 Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|14.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 6
|7
|15.
|Уотфорд
|2:1 Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 12
|7
|16.
|Лидс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|17.
|Бёрнли
|3:3 Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 8
|6
|18.
|Брентфорд
|2:2 Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 9
|4
|19.
|Ньюкасл
|2:2 Заявка
|6
|0
|3
|3
|9 - 15
|3
|20.
|Норвич
|1:1 Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 1
|16
|2.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 4
|14
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|21 - 6
|13
|5.
|Манчестер Юнайтед
|1:2 Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|6.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|7.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|6
|2
|4
|0
|6 - 4
|10
|8.
|Брентфорд
|2:2 Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|9.
|Лестер
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|10.
|Арсенал
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|3 - 7
|7
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|12.
|Саутгемптон
|1:1 Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|13.
|Уотфорд
|2:1 Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 8
|6
|14.
|Кристал Пэлас
|3:3 Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 13
|6
|15.
|Эвертон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|16.
|Лидс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|17.
|Норвич
|1:1 Заявка
|6
|1
|1
|4
|2 - 16
|4
|18.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 12
|3
|19.
|Бёрнли
|3:3 Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 12
|3
|20.
|Ньюкасл
|2:2 Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 11
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Норвич 1:1 Саутгемптон
Исход игры
Норвич
16.1% (22)
Ничья
32.1% (44)
Саутгемптон
51.8% (71)
Тотал 2.5
Больше
39.55% (53)
Меньше
60.45% (81)
Обе команды забьют
Да
64.93% (87)
Нет
35.07% (47)
Популярный счёт
1:1 Ничья
25.5% (35)
0:1 Саутгемптон
23.4% (32)
1:2 Саутгемптон
21.2% (29)
2:1 Норвич
9.5% (13)
1:0 Норвич
4.4% (6)
2:2 Ничья
4.4% (6)
0:2 Саутгемптон
2.9% (4)
0:0 Ничья
2.2% (3)
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