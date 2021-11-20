Второй тайм

95' Обе команды могли выиграть сегодня, но Норвич вырывает победу

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Гибсон Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Уорд-Праус Джеймс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

94' Норманн Матиас получил желтую карточку от судьи

94' Норманн Матиас наказан за толчок Армандо Броя

93' Гибсон Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Удар от ворот произведет Норвич

93' Судье надоело, что Крул Тим тянет время и он наказал его горчичником

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Удар от ворот произведет Норвич

90' Тактическая замена. Рашица Милот уходит с поля и его заменяет Христос Цолис

88' Армстронг Адам пробует нанести удар издали, но Тим Крул держит все под контролем

88' Гибсон Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Хэнли Грант предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

87' Маклин Кенни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Крул Тим взял и забрал мяч на выходе

84' Гибсон Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Гибсон Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Сегодняшная посещаемость составляет 26885 болельщиков

82' Брэндон Уильямс возвращается на поле.

82' Матч возобновлен

81' Ох, нехорошо это выглядит. Брэндон Уильямс получил травму и медбригада забирает его с поля.

81' Брэндон Уильямс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Беднарек Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Брэндон Уильямс из команды Норвич делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

77' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Салису Мохаммед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Алекс Маккарти отбил мяч на угловой после удара Пукки Теэму из штрафной площади.

76' Отличные скиллы показывает Пукки Теэму , обводя своих соперников

76' Норвич идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Удар от ворот произведет Норвич

73' Игрок Уолкотт Тео из команды Саутгемптон неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

73' Матч возобновлен

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Маклин Кенни из команды Норвич направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

71' Уокер-Питерс Кайл - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

71' Крул Тим взял и забрал мяч на выходе

70' Гибсон Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Пукки Теэму из команды Норвич делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

68' Удар от ворот произведет Саутгемптон

67' Норманн Матиас не смог попасть в створ ударом издали

67' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Матч возобновлен

64' Беднарек Ян получает желтую карточку за неспортивное поведение

64' Брэндон Уильямс получает желтую карточку за неспортивное поведение

63' Валентино Ливраменто на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

63' Брэндон Уильямс из команды Норвич толкнул локтем оппонента. Это Валентино Ливраменто заработал фол

62' Брэндон Уильямс из команды Норвич сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

61' Норманн Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Маккарти Алекс взял и забрал мяч на выходе

60' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Удар от ворот произведет Саутгемптон

57' Удар от ворот произведет Саутгемптон

57' Тактическая замена. Эльюнусси Мохамед уходит с поля и его заменяет Армандо Броя

56' Маккарти Алекс взял и забрал мяч на выходе

55' Саутгемптон выполняет удар от ворот.

55' Рашица Милот навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Валентино Ливраменто выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Салису Мохаммед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Рашица Милот пробует нанести удар издали, но Алекс Маккарти держит все под контролем

52' Удар от ворот произведет Норвич

52' Ромеу Ориоль из команды Саутгемптон навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

50' Маккарти Алекс взял и забрал мяч на выходе

48' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Маккарти Алекс взял и забрал мяч на выходе

46' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля