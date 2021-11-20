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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Норвич
2:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 26885
Саутгемптон
0'
0:1
4' Гол
Адамс Че
1:1
7' Гол
Пукки Теэму
64' Желтая карточка
Уильямс Брендон
64' Желтая карточка
Беднарек Ян
71' Желтая карточка
Уокер-Питерс Кайл
2:1
79' Гол
Хэнли Грант
90' Желтая карточка
Крул Тим
90' Желтая карточка
Норманн Матиас
90'+5
1
Крул
Тим
2
Ааронс
Макс
5
Хэнли
Грант
4
Гибсон
Бен
21
Уильямс
Брендон
8
Гилмор
Билли
16
Норманн
Матиас
23
Маклин
Кенни
17
Рашица
Милот
22
Пукки
Теэму
14
Кантуэлл
Тодд
1
Маккарти
Алекс
21
Ливраменто
Валентино
35
Беднарек
Ян
22
Салису
Мохаммед
2
Уокер-Питерс
Кайл
27
Диалло
Ибраима
8
Уорд-Праус
Джеймс
6
Ромеу
Ориоль
24
Эльюнусси
Мохамед
9
Армстронг
Адам
10
Адамс
Че
Норвич
4-3-3
Саутгемптон
4-4-2

Ход матча

4'
0:1
Адамс Че
(Армстронг Адам)
7'
Пукки Теэму
(Ааронс Макс)
1:1
46'
Сарджент Джош
Кантуэлл Тодд
 
57'
 
Броя Армандо
Эльюнусси Мохамед
62'
 
Уолкотт Тео
Адамс Че
64'
Уильямс Брендон
 
64'
 
Беднарек Ян
71'
 
Уокер-Питерс Кайл
73'
 
Лянко Войнович
Ромеу Ориоль
79'
Хэнли Грант
(Гилмор Билли)
2:1
86'
Рупп Лукас
Гилмор Билли
 
90'
Цолис Христос
Рашица Милот
 
90'
Крул Тим
 
90'
Норманн Матиас
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 7
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

История личных встреч

Норвич
Саутгемптон

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

16 матчей

18.8%
31.3%
49.9%
3 победы 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

12.5%
43.8%
43.7%
2 победы 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

31.3%
25%
43.7%
5 побед 4 ничьи 7 побед

История матчей

ПЛ
0:3
ПЛ
2:1
К
1:0
К
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
4:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ТФЛ
2:2
ПЛ
2:2
Ч
2:2
Ч
2:0
Ч
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Норвич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пукки Теэму 4 (2) 0.33
Норманн Матиас 1 0.08
Хэнли Грант 1 0.08
Омобамиделе Эндрю 1 0.08
Рашица Милот 0 0
Гилмор Билли 0 0
Ааронс Макс 0 0
Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Армстронг Адам 2 0.17
Адамс Че 2 0.17
Броя Армандо 2 0.17
Уорд-Праус Джеймс 2 (2) 0.17
Эльюнусси Мохамед 1 0.08
Ливраменто Валентино 1 0.08
Редмонд Натан 0 0
Диалло Ибраима 0 0

Карточки

Норвич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норманн Матиас 4 0
Лис-Мелу Пьерр 3 0
Уильямс Брендон 3 0
Ааронс Макс 3 0
Гибсон Бен 1 1
Кабак Озан 2 0
Кантуэлл Тодд 2 0
Крул Тим 1 0
Пукки Теэму 1 0
Маклин Кенни 1 0
Хэнли Грант 1 0
Яннулис Димитрис 1 0
Омобамиделе Эндрю 1 0
Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салису Мохаммед 4 0
Уорд-Праус Джеймс 2 1
Ромеу Ориоль 3 0
Уокер-Питерс Кайл 3 0
Дженепо Мусса 3 0
Стивенс Джек 2 0
Беднарек Ян 2 0
Маккарти Алекс 1 0
Эльюнусси Мохамед 1 0
Ливраменто Валентино 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Пропущено

11
10
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
18%
2
20%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
18%
2
20%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
6
60%
76-90

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
2
50%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

14
5
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
7%
1
20%
1-15
3
21%
1
20%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
14%
2
40%
46-60
3
21%
1
20%
61-75
4
29%
0
0%
76-90

Забито

9
10
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
3
33%
2
20%
1-15
1
11%
2
20%
16-30
2
22%
1
10%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
1
11%
2
20%
61-75
1
11%
1
10%
76-90

Пропущено

25
15
9 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
3
12%
3
20%
1-15
5
20%
1
7%
16-30
1
4%
0
0%
31-45
4
16%
4
27%
46-60
6
24%
1
7%
61-75
6
24%
6
40%
76-90

Результаты последних матчей

Норвич
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Брентфорд - Норвич 1:2 Норвич - Лидс 1:2 Челси - Норвич 7:0 Норвич - Брайтон 0:0
Бёрнли - Норвич 0:0 Эвертон - Норвич 2:0 Норвич - Ливерпуль 0:3 Норвич - Уотфорд 1:3 Арсенал - Норвич 1:0 Норвич - Лестер 1:2 Норвич - Борнмут 6:0 Манчестер Сити - Норвич 5:0 Норвич - Ливерпуль 0:3 Ньюкасл - Норвич 3:0 Норвич - Джиллингем 5:0 Норвич - Хаддерсфилд Таун 2:0 Кингз Линн Таун - Норвич 1:3 Барнсли - Норвич 2:2 Норвич - Рединг 4:1 КПР - Норвич 1:3
Саутгемптон
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Саутгемптон - Астон Вилла 1:0 Уотфорд - Саутгемптон 0:1 Челси - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Бёрнли 2:2
Саутгемптон - Лидс 1:0 Челси - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 0:1 Шеффилд Юнайтед - Саутгемптон 2:2 Манчестер Сити - Саутгемптон 0:0 Саутгемптон - Вест Хэм 0:0 Ньюкасл - Саутгемптон 2:2 Ньюпорт - Саутгемптон 0:8 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 1:1 Эвертон - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Атлетик Б 1:3 Саутгемптон - Леванте 1:0 Суонси - Саутгемптон 1:3 Кардифф Сити - Саутгемптон 0:4 Вест Хэм - Саутгемптон 3:0 Саутгемптон - Лидс 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 12 9 2 1 30 - 4 29
2. Манчестер Сити Заявка 11 7 2 2 22 - 6 23
3. Вест Хэм Заявка 12 7 2 3 23 - 14 23
4. Ливерпуль 0:0 Заявка 12 6 5 1 31 - 11 23
5. Арсенал 0:0 Заявка 12 6 3 3 13 - 13 21
6. Вулверхэмптон Заявка 12 6 1 5 12 - 12 19
7. Манчестер Юнайтед Заявка 12 5 2 5 20 - 21 17
8. Брайтон Заявка 12 4 5 3 12 - 14 17
9. Кристал Пэлас Заявка 12 3 7 2 18 - 17 16
10. Тоттенхэм Заявка 11 5 1 5 9 - 16 16
11. Эвертон Заявка 11 4 3 4 16 - 16 15
12. Лестер Заявка 12 4 3 5 16 - 21 15
13. Саутгемптон Заявка 12 3 5 4 11 - 14 14
14. Уотфорд Заявка 12 4 1 7 16 - 20 13
15. Брентфорд Заявка 12 3 4 5 16 - 17 13
16. Астон Вилла Заявка 12 4 1 7 16 - 20 13
17. Лидс Заявка 11 2 5 4 11 - 18 11
18. Бёрнли Заявка 12 1 6 5 14 - 20 9
19. Норвич Заявка 12 2 2 8 7 - 27 8
20. Ньюкасл Заявка 12 0 6 6 15 - 27 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 6 4 1 1 17 - 3 13
2. Арсенал 0:0 Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
3. Манчестер Сити Заявка 5 3 1 1 12 - 2 10
4. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 12 - 9 10
5. Астон Вилла Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
6. Эвертон Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
7. Ливерпуль 0:0 Заявка 6 2 4 0 10 - 5 10
8. Кристал Пэлас Заявка 6 2 4 0 9 - 4 10
9. Тоттенхэм Заявка 5 3 0 2 4 - 7 9
10. Вулверхэмптон Заявка 6 3 0 3 5 - 6 9
11. Саутгемптон Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
12. Брайтон Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
13. Лестер Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
14. Уотфорд Заявка 6 2 1 3 8 - 12 7
15. Манчестер Юнайтед Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
16. Лидс Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
17. Бёрнли Заявка 6 1 3 2 8 - 8 6
18. Норвич Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4
19. Брентфорд Заявка 6 1 1 4 7 - 9 4
20. Ньюкасл Заявка 6 0 3 3 10 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 6 5 1 0 13 - 1 16
2. Вест Хэм Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
3. Манчестер Сити Заявка 6 4 1 1 10 - 4 13
4. Ливерпуль 0:0 Заявка 6 4 1 1 21 - 6 13
5. Манчестер Юнайтед Заявка 6 3 1 2 10 - 10 10
6. Вулверхэмптон Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
7. Брайтон Заявка 6 2 3 1 6 - 6 9
8. Брентфорд Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
9. Арсенал 0:0 Заявка 6 2 2 2 3 - 7 8
10. Лестер Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
11. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
12. Уотфорд Заявка 6 2 0 4 8 - 8 6
13. Кристал Пэлас Заявка 6 1 3 2 9 - 13 6
14. Эвертон Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
15. Саутгемптон Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
16. Лидс Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
17. Норвич Заявка 6 1 1 4 2 - 16 4
18. Астон Вилла Заявка 6 1 0 5 5 - 12 3
19. Бёрнли Заявка 6 0 3 3 6 - 12 3
20. Ньюкасл Заявка 6 0 3 3 5 - 11 3
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Carrow Road. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 137
Норвич 16.1% (22)
X 32.1% (44)
Саутгемптон 51.8% (71)
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Где смотреть матч Норвич 2:1 Саутгемптон онлайн


Прогнозы на матч Норвич 2:1 Саутгемптон

Исход игры
Норвич
16.1% (22)
Ничья
32.1% (44)
Саутгемптон
51.8% (71)
Тотал 2.5
Больше
39.55% (53)
Меньше
60.45% (81)
Обе команды забьют
Да
64.93% (87)
Нет
35.07% (47)
Популярный счёт
1:1 Ничья
25.5% (35)
0:1 Саутгемптон
23.4% (32)
1:2 Саутгемптон
21.2% (29)
2:1 Норвич
9.5% (13)
1:0 Норвич
4.4% (6)
2:2 Ничья
4.4% (6)
0:2 Саутгемптон
2.9% (4)
0:0 Ничья
2.2% (3)
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