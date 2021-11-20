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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Вулверхэмптон
 
Позже

Стадион:
Вест Хэм
1
Са
Жозе
23
Килман
Макс
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
22
Семеду
Нелсон
8
Невеш
Рубен
28
Моутинью
Жоау
3
Аит-Нури
Раян
10
Поденсе
Даниэл
26
Хи-Чан
Хван
9
Хименес
Рауль
1
Фабьянски
Лукаш
31
Джонсон
Бен
4
Зума
Курт
15
Доусон
Крэйг
3
Крессуэлл
Арон
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
20
Боуэн
Джаррод
8
Форнальс
Пабло
22
Бенрахма
Саид
9
Антонио
Майкл
Вулверхэмптон
3-4-2-1
Вест Хэм
4-2-3-1

История личных встреч

Вулверхэмптон
Вест Хэм

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

11 матчей

45.5%
9.1%
45.4%
5 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

54.5%
45.5%
6 побед 0 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
2:3
ПЛ
4:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
К
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хи-Чан Хван 4 0.36
Хименес Рауль 2 0.18
Коди Конор 1 0.09
Саисс Ромен 1 0.09
Невеш Рубен 1 0.09
Килман Макс 1 0.09
Дендонкер Леандер 0 0
Са Жозе 0 0
Поденсе Даниэл 0 0
Аит-Нури Раян 0 0
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонио Майкл 6 0.55
Форнальс Пабло 4 0.36
Бенрахма Саид 3 0.27
Боуэн Джаррод 2 0.18
Райс Деклан 1 0.09
Крессуэлл Арон 1 0.09
Соучек Томаш 1 0.09
Огбонна Анджело 1 0.09
Зума Курт 1 0.09
Джонсон Бен 1 0.09
Лансини Мануэль 0 0
Цоуфал Владимир 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саисс Ромен 3 0
Невеш Рубен 3 0
Моутинью Жоау 2 0
Марсал Фернандо 2 0
Хименес Рауль 2 0
Килман Макс 2 0
Коди Конор 1 0
Дендонкер Леандер 1 0
Са Жозе 1 0
Гиббс-Уайт Морган 1 0
Аит-Нури Раян 1 0
Хувер Ки-Джана 1 0
Bruno Lage 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антонио Майкл 3 1
Форнальс Пабло 3 0
Райс Деклан 3 0
Соучек Томаш 2 0
Огбонна Анджело 1 0
Зума Курт 1 0
Боуэн Джаррод 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
10
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
0
0%
1
10%
1-15
2
50%
1
10%
16-30
1
25%
1
10%
31-45
1
25%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

6
5
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
17%
1
20%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
2
33%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

6
11
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
17%
4
36%
61-75
4
67%
3
27%
76-90

Пропущено

7
10
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
3
43%
2
20%
61-75
2
29%
3
30%
76-90

Забито

10
21
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 6
5 Не забивали 1
1
10%
1
5%
1-15
2
20%
3
14%
16-30
1
10%
2
10%
31-45
1
10%
2
10%
46-60
1
10%
7
33%
61-75
4
40%
6
29%
76-90

Пропущено

13
15
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
1
8%
2
13%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
3
23%
4
27%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
4
31%
3
20%
61-75
3
23%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Вулверхэмптон
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Эвертон 2:1 Лидс - Вулверхэмптон 1:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:3
Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:2 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Уотфорд - Вулверхэмптон 0:2 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 0:4 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 0:1 Лестер - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Сельта 0:1 Ковентри - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Сток Сити 1:1 Лас-Пальмас - Вулверхэмптон 3:2 Бетис - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Крю Александра 0:1 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 1:2
Вест Хэм
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Вест Хэм - Ливерпуль 3:2 Генк - Вест Хэм 2:2 Астон Вилла - Вест Хэм 1:4 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:0
Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0 Вест Хэм - Генк 3:0 Эвертон - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Брентфорд 1:2 Вест Хэм - Рапид Вена 2:0 Лидс - Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Динамо Загреб - Вест Хэм 0:2 Саутгемптон - Вест Хэм 0:0 Вест Хэм - Кристал Пэлас 2:2 Вест Хэм - Лестер 4:1 Ньюкасл - Вест Хэм 2:4 Вест Хэм - Аталанта 2:0 Брентфорд - Вест Хэм 0:1 Селтик - Вест Хэм 2:6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 12 9 2 1 30 - 4 29
2. Манчестер Сити Заявка 11 7 2 2 22 - 6 23
3. Вест Хэм Заявка 11 7 2 2 23 - 13 23
4. Ливерпуль Заявка 11 6 4 1 31 - 11 22
5. Арсенал Заявка 11 6 2 3 13 - 13 20
6. Манчестер Юнайтед Заявка 11 5 2 4 19 - 17 17
7. Брайтон Заявка 11 4 5 2 12 - 12 17
8. Тоттенхэм Заявка 11 5 1 5 9 - 16 16
9. Вулверхэмптон Заявка 11 5 1 5 11 - 12 16
10. Эвертон Заявка 11 4 3 4 16 - 16 15
11. Лестер Заявка 12 4 3 5 16 - 21 15
12. Кристал Пэлас Заявка 11 3 6 2 15 - 14 15
13. Саутгемптон Заявка 11 3 5 3 10 - 12 14
14. Брентфорд Заявка 11 3 3 5 13 - 14 12
15. Лидс Заявка 11 2 5 4 11 - 18 11
16. Уотфорд Заявка 11 3 1 7 12 - 19 10
17. Астон Вилла Заявка 11 3 1 7 14 - 20 10
18. Бёрнли Заявка 11 1 5 5 11 - 17 8
19. Норвич Заявка 11 1 2 8 5 - 26 5
20. Ньюкасл Заявка 11 0 5 6 12 - 24 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 6 4 1 1 17 - 3 13
2. Арсенал Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
3. Кристал Пэлас Заявка 6 2 4 0 9 - 4 10
4. Манчестер Сити Заявка 5 3 1 1 12 - 2 10
5. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 12 - 9 10
6. Эвертон Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
7. Тоттенхэм Заявка 5 3 0 2 4 - 7 9
8. Ливерпуль Заявка 5 2 3 0 10 - 5 9
9. Саутгемптон Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
10. Брайтон Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
11. Астон Вилла Заявка 5 2 1 2 9 - 8 7
12. Лестер Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
13. Манчестер Юнайтед Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
14. Вулверхэмптон Заявка 5 2 0 3 4 - 6 6
15. Лидс Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
16. Бёрнли Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
17. Уотфорд Заявка 5 1 1 3 4 - 11 4
18. Брентфорд Заявка 6 1 1 4 7 - 9 4
19. Ньюкасл Заявка 5 0 2 3 7 - 13 2
20. Норвич Заявка 5 0 1 4 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 6 5 1 0 13 - 1 16
2. Вест Хэм Заявка 5 4 1 0 11 - 4 13
3. Манчестер Сити Заявка 6 4 1 1 10 - 4 13
4. Ливерпуль Заявка 6 4 1 1 21 - 6 13
5. Манчестер Юнайтед Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
6. Вулверхэмптон Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
7. Брайтон Заявка 5 2 3 0 6 - 4 9
8. Лестер Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
9. Брентфорд Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
10. Арсенал Заявка 5 2 1 2 3 - 7 7
11. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
12. Уотфорд Заявка 6 2 0 4 8 - 8 6
13. Эвертон Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
14. Саутгемптон Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
15. Кристал Пэлас Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
16. Лидс Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
17. Норвич Заявка 6 1 1 4 2 - 16 4
18. Астон Вилла Заявка 6 1 0 5 5 - 12 3
19. Бёрнли Заявка 6 0 3 3 6 - 12 3
20. Ньюкасл Заявка 6 0 3 3 5 - 11 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вулверхэмптон - Вест Хэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 ноября 2021, осталось 14 минут.

    Главный судья: Дин Майк

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 136
    Вулверхэмптон 11% (15)
    X 23.5% (32)
    Вест Хэм 65.4% (89)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вулверхэмптон
    Ничья
    Вест Хэм
    3.26
    3.35
    2.45
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Вулверхэмптон - Вест Хэм онлайн


    Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Вест Хэм

    Исход игры
    Вулверхэмптон
    10.7% (15)
    Ничья
    25% (35)
    Вест Хэм
    64.3% (90)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.74% (82)
    Меньше
    39.26% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    79.26% (107)
    Нет
    20.74% (28)
    Популярный счёт
    1:2 Вест Хэм
    45.7% (64)
    1:1 Ничья
    18.6% (26)
    0:1 Вест Хэм
    10.7% (15)
    2:1 Вулверхэмптон
    5.7% (8)
    2:2 Ничья
    4.3% (6)
    1:0 Вулверхэмптон
    4.3% (6)
    0:2 Вест Хэм
    2.9% (4)
    2:3 Вест Хэм
    1.4% (2)
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    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
    2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
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    6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
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