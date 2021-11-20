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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
ПСВ
2:0
Первый тайм: 44'

Стадион:
Витесс
0'
1:0
19' Гол
Сангаре Ибрахим
25' Желтая карточка
Икома Луис
2:0
30' Гол
Брума Арминду
44'
16
Дроммел
Йоэл
29
Мвене
Филипп
5
Рамальо
Андре
18
Боскальи
Оливье
17
Жуниор
Мауро
6
Сангаре
Ибрахим
15
Гутьеррес
Эрик
25
Доан
Рицу
27
Гётце
Марио
19
Брума
Арминду
9
Винисиус
Карлос
1
Шуберт
Маркус
3
Духи
Данило
10
Базур
Рихедли
6
Расмуссен
Якоб
2
Даса
Элазар
21
Беро
Матуш
8
Тронстад
Сондре
32
Виттек
Максимилиан
11
Фредериксен
Николай
29
Бёйтинк
Томас
7
Икома
Луис
ПСВ
4-2-3-1
Витесс
3-4-3

Ход матча

19'
Сангаре Ибрахим
1:0
25'
 
Икома Луис
30'
Брума Арминду
(Винисиус Карлос)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

История личных встреч

ПСВ
Витесс

20 матчей

95%
5%
19 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

28 матчей

67.9%
21.4%
10.7%
19 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

42.9%
46.4%
10.7%
12 побед 13 ничьих 3 победы

Второй тайм

60.7%
21.4%
17.9%
17 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

Э
3:1
Э
2:1
ТМС
1:1
Э
1:2
Э
5:0
Э
3:3
Э
1:0
Э
2:1
Э
2:4
Э
1:0
Э
0:2
Э
2:0
Э
0:1
Э
0:1
Э
2:0
Э
1:2
Э
2:6
Э
2:2
Э
1:2
Э
3:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
0:2
Э
0:0
Э
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брума Арминду 5 0.38
Захави Эран 4 0.31
Гакпо Коди 3 0.23
Вертессен Йорбе 3 0.23
Боскальи Оливье 3 0.23
Сангаре Ибрахим 3 0.23
Винисиус Карлос 2 0.15
Рамальо Андре 2 0.15
Доан Рицу 2 0.15
Мадуэке Нони 2 0.15
Ван Гинкел Марко 1 0.08
Прёппер Дэви 1 0.08
Томас Райан 1 0.08
Тезе Джордан 0 0
Гётце Марио 0 0
Макс Филипп 0 0
Мвене Филипп 0 0
Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икома Луис 5 (1) 0.38
Фредериксен Николай 4 0.31
Гбоо Янн 2 0.15
Дарфалу Усама 1 0.08
Базур Рихедли 1 0.08
Духи Данило 1 0.08
Виттек Максимилиан 0 0
Даса Элазар 0 0
Расмуссен Якоб 0 0
Фон Моос Юлиан 0 0
Манхуф Миллион 0 0

Карточки

ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Гинкел Марко 3 0
Гётце Марио 2 0
Макс Филипп 2 0
Рамальо Андре 2 0
Обиспо Армандо 2 0
Брума Арминду 1 0
Боскальи Оливье 1 0
Сангаре Ибрахим 1 0
Винисиус Карлос 1 0
Жуниор Мауро 1 0
Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беро Матуш 6 1
Базур Рихедли 4 0
Расмуссен Якоб 3 0
Виттек Максимилиан 3 0
Тронстад Сондре 3 0
Икома Луис 3 0
Духи Данило 1 1
Бёйтинк Томас 1 1
Таннан Уссама 2 0
Ороз Алоис 2 0
Дарфалу Усама 1 0
Шуберт Маркус 1 0
Уйсман Дан 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
8
6 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
2
11%
1
13%
1-15
3
17%
2
25%
16-30
1
6%
1
13%
31-45
4
22%
3
38%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
7
39%
1
13%
76-90

Пропущено

12
6
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
3
25%
1
17%
1-15
2
17%
1
17%
16-30
2
17%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
17%
1
17%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Забито

14
7
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
2
14%
3
43%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
1
14%
31-45
1
7%
2
29%
46-60
3
21%
1
14%
61-75
4
29%
0
0%
76-90

Пропущено

7
12
1 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
1
14%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
29%
3
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
3
25%
76-90

Забито

32
15
12 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
4
13%
4
27%
1-15
5
16%
2
13%
16-30
3
9%
2
13%
31-45
5
16%
5
33%
46-60
4
13%
1
7%
61-75
11
34%
1
7%
76-90

Пропущено

19
18
8 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
3
16%
3
17%
1-15
3
16%
3
17%
16-30
2
11%
5
28%
31-45
2
11%
3
17%
46-60
3
16%
1
6%
61-75
6
32%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

ПСВ
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Фортуна Ситтард - ПСВ 1:4 Монако - ПСВ 0:0 ПСВ - Твенте 5:2 Аякс - ПСВ 5:0
ПСВ - Монако 1:2 ПСВ - ПЕК Зволле 3:1 ПСВ - Спарта Роттердам 2:1 Штурм - ПСВ 1:4 Виллем II - ПСВ 2:1 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 ПСВ - Фейеноорд 0:4 ПСВ - Реал Сосьедад 2:2 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:3 ПСВ - Гронинген 5:2 ПСВ - Бенфика 0:0 ПСВ - Камбюр 4:1 Бенфика - ПСВ 2:1 Хераклес - ПСВ 0:2 Митьюлланд - ПСВ 0:1 Аякс - ПСВ 0:4
Витесс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Витесс - Этуаль Филант 1:1 Витесс - Утрехт 2:1 Витесс - Kiko 1:1 Тоттенхэм - Витесс 3:2
Херенвен - Витесс 1:2 Витесс - Мажестик 0:1 Расинг Бобо-Диулассо - Витесс 1:0 Витесс - Гоу Эхед Иглс 1:2 Витесс - Тоттенхэм 1:0 Витесс - Кадиого 3:1 НЕК Неймеген - Витесс 0:1 Ройял Бобо-Диуласо - Витесс 0:2 Витесс - Салитас 1:5 Витесс - Фейеноорд 2:1 Витесс - Ренн 1:2 ЮСФА - Витесс 3:3 Витесс - Фортуна Ситтард 1:1 Гронинген - Витесс 0:1 Витесс - Твенте 1:4 Мура - Витесс 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 2:0 13 10 0 3 33 - 20 30
2. Аякс 12 8 3 1 37 - 2 27
3. Фейеноорд 11 8 1 2 27 - 13 25
4. Утрехт 12 7 2 3 27 - 14 23
5. Витесс 0:2 13 7 1 5 14 - 21 22
6. Камбюр 12 6 0 6 21 - 26 18
7. НЕК Неймеген 12 5 3 4 16 - 18 18
8. Виллем II 12 5 3 4 15 - 20 18
9. Твенте 12 5 3 4 19 - 18 18
10. Гоу Эхед Иглс 12 5 2 5 17 - 22 17
11. АЗ Алкмаар 11 5 0 6 22 - 18 15
12. Херенвен 12 4 2 6 14 - 19 14
13. Хераклес 11 3 2 6 11 - 16 11
14. Ваалвейк 12 2 5 5 14 - 17 11
15. Гронинген 12 2 5 5 11 - 19 11
16. Спарта Роттердам 12 2 4 6 11 - 19 10
17. Фортуна Ситтард 11 2 3 6 13 - 25 9
18. ПЕК Зволле 12 1 1 10 7 - 22 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 2:0 7 6 0 1 21 - 11 18
2. Утрехт 6 5 1 0 21 - 6 16
3. Аякс 7 5 1 1 27 - 1 16
4. Фейеноорд 5 4 1 0 13 - 6 13
5. Гоу Эхед Иглс 6 4 0 2 12 - 8 12
6. Твенте 6 3 2 1 8 - 5 11
7. Хераклес 6 3 1 2 7 - 7 10
8. Виллем II 6 3 1 2 6 - 10 10
9. АЗ Алкмаар 4 3 0 1 13 - 6 9
10. Камбюр 6 3 0 3 13 - 11 9
11. НЕК Неймеген 6 2 2 2 6 - 5 8
12. Витесс 0:2 6 2 1 3 7 - 12 7
13. Ваалвейк 6 2 1 3 5 - 6 7
14. Фортуна Ситтард 6 2 1 3 7 - 15 7
15. Гронинген 6 1 4 1 5 - 4 7
16. Херенвен 6 2 0 4 8 - 12 6
17. Спарта Роттердам 6 1 3 2 6 - 9 6
18. ПЕК Зволле 6 1 1 4 3 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 0:2 7 5 0 2 7 - 9 15
2. Фейеноорд 6 4 0 2 14 - 7 12
3. ПСВ 2:0 6 4 0 2 12 - 9 12
4. Аякс 5 3 2 0 10 - 1 11
5. НЕК Неймеген 6 3 1 2 10 - 13 10
6. Камбюр 6 3 0 3 8 - 15 9
7. Херенвен 6 2 2 2 6 - 7 8
8. Виллем II 6 2 2 2 9 - 10 8
9. Твенте 6 2 1 3 11 - 13 7
10. Утрехт 6 2 1 3 6 - 8 7
11. АЗ Алкмаар 7 2 0 5 9 - 12 6
12. Гоу Эхед Иглс 6 1 2 3 5 - 14 5
13. Ваалвейк 6 0 4 2 9 - 11 4
14. Гронинген 6 1 1 4 6 - 15 4
15. Спарта Роттердам 6 1 1 4 5 - 10 4
16. Фортуна Ситтард 5 0 2 3 6 - 10 2
17. Хераклес 5 0 1 4 4 - 9 1
18. ПЕК Зволле 6 0 0 6 4 - 15 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 45'
    Контроль мяча: ПСВ: 59%, Витесс: 41%.
  • Желтая карточка
    45'
    Виттек Максимилиан из команды Витесс получает желтую после опасной игры.
  • Фол, нарушение
    45'
    Виттек Максимилиан из команды Витесс опасно и грубо сыграл. Гутьеррес Эрик пострадал.
  • 44'
    Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 44'
    Витесс контролирует мяч.
  • 43'
    Брума Арминду нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 43'
    Винисиус Карлос из команды ПСВ делает пас партнеру.
  • 43'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Винисиус Карлос и Брума Арминду из команды ПСВ.
  • 43'
    Жуниор Мауро из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 42'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 41'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Травма, повреждение
    41'
    Доан Рицу возвращается на поле.
  • 41'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    41'
    Ох, нехорошо это выглядит. Доан Рицу получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 40'
    Контроль мяча: ПСВ: 62%, Витесс: 38%.
  • Травма, повреждение
    40'
    Доан Рицу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 40'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 40'
    Дроммел Йоэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 39'
    Виттек Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    39'
    Сангаре Ибрахим наказан за толчок Даса Элазар
  • 38'
    Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Шуберт Маркус взял и забрал мяч на выходе
  • 37'
    Доан Рицу из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 37'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 36'
    Опасность предотвращена - Базур Рихедли из команды Витесс вступил в отбор удачно
  • 36'
    Жуниор Мауро из команды ПСВ сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Доан Рицу мяча так и не получил
  • 35'
    Дроммел Йоэл взял и забрал мяч на выходе
  • 35'
    Даса Элазар из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
  • 35'
    Контроль мяча: ПСВ: 64%, Витесс: 36%.
  • Фол, нарушение
    34'
    Судья сигнализирует, что Духи Данило из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Гётце Марио
  • 33'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 33'
    Фредериксен Николай нанес удар головой, но Джоэл Дроммел спокойно отбил мяч.
  • 32'
    Даса Элазар из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
  • 32'
    Витесс контролирует мяч.
  • 31'
    ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол ПСВ будет все-таки засчитан.
  • Описание гола
    31'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • 30'
    Контроль мяча: ПСВ: 67%, Витесс: 33%.
  • 30'
    Отличный командный гол!
  • 30'
    Винисиус Карлос сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    30'
    ГОООООЛ ПСВ забивает
  • 30'
    Винисиус Карлос из команды ПСВ делает передачу одноклубнику.
  • 30'
    Гётце Марио из команды ПСВ делает отличный кросс...
  • 29'
    Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 28'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 28'
    Витесс выполняет удар от ворот.
  • 27'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 27'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 27'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    Дроммел Йоэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 26'
    Бёйтинк Томас из команды Витесс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 26'
    Матч возобновлен
  • 25'
    Контроль мяча: ПСВ: 68%, Витесс: 32%.
  • Желтая карточка
    25'
    Икома Луис из команды Витесс получает желтую после опасной игры.
  • Травма, повреждение
    25'
    Жуниор Мауро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 25'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    25'
    Икома Луис из команды Витесс опасно и грубо сыграл. Жуниор Мауро пострадал.
  • 24'
    Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.
  • 23'
    Витесс контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    22'
    Фредериксен Николай наказан за толчок Гутьеррес Эрик
  • 22'
    Расмуссен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 22'
    Винисиус Карлос из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
  • 22'
    ПСВ начинает контратаку
  • 21'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 21'
    Доан Рицу из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 20'
    Контроль мяча: ПСВ: 68%, Витесс: 32%.
  • 20'
    Этот гол претендует на звание "Гола года"!
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Сангаре Ибрахим из команды ПСВ правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!
  • 19'
    Плохо сыграл Расмуссен Якоб - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 19'
    Жуниор Мауро из команды ПСВ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 19'
    ПСВ начинает контратаку
  • 18'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 18'
    Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 16'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Шуберт Маркус взял и забрал мяч на выходе
  • 16'
    Опасность предотвращена - Базур Рихедли из команды Витесс вступил в отбор удачно
  • 16'
    Винисиус Карлос из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 16'
    ПСВ начинает контратаку
  • 15'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: ПСВ: 69%, Витесс: 31%.
  • 14'
    Гётце Марио из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 14'
    Гётце Марио из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
  • 14'
    Доан Рицу нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 14'
    Гутьеррес Эрик из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 13'
    Хорошую попытку сделал Гётце Марио. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 13'
    Винисиус Карлос из команды ПСВ делает пас партнеру.
  • 12'
    Доан Рицу из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 12'
    ПСВ контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    11'
    Судья сигнализирует, что Рамальо Андре из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Икома Луис
  • 11'
    Винисиус Карлос из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 10'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 10'
    Контроль мяча: ПСВ: 64%, Витесс: 36%.
  • Офсайд
    9'
    Винисиус Карлос из команды ПСВ в офсайде
  • 9'
    Боскальи Оливье делает длинную передачу вперед
  • 9'
    ПСВ контролирует мяч.
  • Травма, повреждение
    8'
    Расмуссен Якоб возвращается на поле.
  • 8'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Травма, повреждение
    8'
    Ох, нехорошо это выглядит. Расмуссен Якоб получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    8'
    Расмуссен Якоб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 7'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 7'
    Хорошую попытку сделал Доан Рицу. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 7'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Доан Рицу и Гётце Марио из команды ПСВ.
  • 6'
    Винисиус Карлос из команды ПСВ направляет мяч в штрафную площадку, но Шуберт Маркус выбегает и ловит мяч
  • 6'
    Брума Арминду из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 5'
    Базур Рихедли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 5'
    Брума Арминду из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Контроль мяча: ПСВ: 49%, Витесс: 51%.
  • Офсайд
    5'
    Бёйтинк Томас из команды Витесс в офсайде
  • 4'
    Фредериксен Николай нанес удар, мяч был парирован, но Джоэл Дроммел не удержал его в руках.
  • 4'
    Икома Луис из команды Витесс делает пас партнеру.
  • 4'
    Икома Луис из команды Витесс идет с мячом вперед на обострение...
  • 4'
    Расмуссен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 4'
    Жуниор Мауро из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 3'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Витесс начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
ПСВ
Ничья
Витесс
1.61
6.50
6.16
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ПСВ 2:0 Витесс онлайн


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